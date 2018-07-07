اقتصاد ترامب على طريقة بوتيمكين

تقول الأسطورة أن غريغوري بوتيمكين أحد وزراء (وعشاق) الامبراطورة كاثرين العظمى أعطى انطباعاً زائفاً عن ارتفاع مستوى المعيشة، عندما قامت الإمبراطورة بزيارة أوكرانيا، عبر إنشاء قرى مزيفة كانت عبارة عن واجهات محلات على الطريق الذي سلكته، ليقوم فيما بعد بتفكيكها بعد أن انتهت زيارتها، ثم يضعها مرة ثانية، وهكذا.

لعل القصة غير حقيقية، فالإمبراطورة كاثرين كانت تتمتع بذكاء حاد وعقل راجح، إضافة إلى سمات أخرى لا تجعل منها عرضة للخداع، وإن ما يعنينا من القصة هو أن الأسطورة أصبحت حكاية مستخدمة للسخرية من تجميل الواقع، ويبدو هنا أنها شبيهة بالأخبار الاقتصادية التي صدرت عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القليلة الماضية.

وهنا نصل إلى القضية التي نود أن نناقشها، وهي صحيحٌ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يبلي بلاءً حسناً منذ عهد أوباما وحتى اليوم، إلا أن مبادرات سياسة ترامب الحقيقية لا تسير على ما يرام، فالحد من الضرائب الذي كان قد أقره لم يؤدِ إلى زيادة الاستثمار وفق ما كان مرجواً ناهيك عن عدم تحسين الأجور، الأمر الذي أدى إلى تكدس العديد من البضائع، وواقع الحال يقول: إن تقليل الضرائب أصبح أقل شعبية من ذي قبل.

كما أن أولى مراحل حرب التجارة التي كان من المفترض بها أن تكون أمراً حسناً وحرباً يسهل الفوز بها لم تنتج في خطوطها العريضة ما كان ترامب قد أراده، بل بتنا نسمع حديثاً عن تحول قطاع الإنتاج إلى دول ما وراء البحار من أجل التهرب من التعرفة الجمركية الأمريكية على المنتجات ومن ردود فعل انتقامية ضد الصادرات الأمريكية.

ويجدر بنا أن نطلع على الطلب الذي تقدمت به شركة جنرال موتورز إلى وزارة التجارة، إذ طالبت الشركة بإعادة النظر بسياسة التعرفة التي تهدد بتقويض قدرة جنرال موتورز على منافسة سيارات أجنبية أخرى” إضافة إلى أن تلك التعرفة ستكون ضارة بمستقبل القوة الصناعية ومدى جاهزية العمليات التصنيعية في الولايات المتحدة” بحسب الطلب، وكأن لسان حال الطلب يقول: “ألا تعلمون ما هي سلاسل الإمداد العالمية أيها الأغبياء”؟.

في الحقيقة، تعد “جنرال موتورز” شركة ذات تأثير كبير في الدولة العميقة في الولايات المتحدة، والسؤال هو: كيف ستستجيب الإدارة الأمريكية لطلبها، وهل سيكون رد فعل الشركة هو زيادة الإنتاج؟.

إن زيادة الإنتاج معيار عمل قياسي لأولئك الأشخاص، إننا نتحدث عن إدارة تأخذ الأطفال بعيداً عن ذويهم لتضعهم في أقفاص رداً على موجة جرائم الهجرة غير الموجودة على أرض الواقع، أما سياسة التجارة بحد ذاتها فهي مرسومة بناء على ادعاءات حول التعرفة الجمركية الأمريكية الباهظة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وسواه، وهنا يتضح أن تلك التعرفة هي مثل جرائم المهاجرين، لا وجود لها على أرض الواقع.

ما سبق أعلاه، هو قصص سلبية خيالية وحكايات تثير استغراب الآخرين، أما عندما يتعلق الأمر بسياسات ترامب الاقتصادية، فإن القصص الخيالية تنبثق من واقع ترامب نفسه، ومن بينها على سبيل المثال: إعلانه أن رئيس اتحاد صناعة الفولاذ اتصل به ليبلغه أنه سيفتتح ست منشآت جديدة، لكن تلك المنشآت غير موجودة، ويمكننا القول أن تلك المكالمة لم تجرِ أصلاً.

في الوقت نفسه تتحدث تقارير عن أن مجلس المستشارين الأوروبي أعد تقريراً داخلياً يفيد بأن سياسة ترامب ستؤدي إلى فقدان الوظائف وليس إلى خلق فرص عمل، ولم ينفِ كيفين هاسيت رئيس مجلس المستشارين الأمريكيين صحة هذه التقارير كما لم يؤكدها، أي أن فحوى التقارير صحيح، إضافة إلى أن هاسيت نفسه كان قد أعلن أن خفض ضرائب الشركات تجعل العديد من النشاطات الاقتصادية تعود إلى الولايات المتحدة، وهذا تصريح كاذب، إذ بدأت بعض الشركات في إعادة ترتيب حساباتها المصرفية وإنتاجها، لتبدو على الورق وكأنها مال عائد إلى الولايات المتحدة، غير أنه ما من تأثير حقيقي لها، لا على الاستثمار ولا على التوظيف.

على أن أكثر قصة خرافية، وتكاد تشبه قصة بوتيمكين، كانت تصريح لاري كودلو كبير اقتصاديي الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، حين قال: إن عجز الميزانية يتباطأ بسرعة وإن العائدات غدت في طريقها إلى الولايات المتحدة.

والحقيقة هي أن العجز يتصاعد بسرعة، وإن أحد أسباب ذلك هو انهيار وصولات الضرائب على الشركات، وإليكم شكلاً يوضح نتيجة خفض الضرائب مصدرها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

حيث حاولت الإدارة الأمريكية لاحقاً الاستعانة بمزاعم كودلو، قائلة: إنه يتحدث عن أمور عظيمة ستحدث في المستقبل وليس في الوقت الراهن.

حسناً إذاً، فالرئيس ترامب والشركات يزعمون أن نتائج سياساتهم الاقتصادية لا علاقة لها بالواقع، لكن ما هو معروف هو أن الواقع منحاز ليبرالياً، فهل من شأن عادة ترامب باختلاق الأمور واستعداد مستشاريه للاحتفال بالنصر الخيالي لانتصارات سياسته أن تُحدث أي تغيير؟.

أعتقد أن تغييراً ما سيحدثه هذا، فالحرب التجارية آخذة بالتصعيد، في الوقت الذي يرد فيه شركاؤنا على ما قامت به الولايات المتحدة، وفي ظل وجود تقارير تتحدث عن نية ترامب الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، وإن أفضل آمال كسر دائرة الانتقام هو أن يدرك ترامب أن الحرب التجارية قد سارت في منحى خاطئ، وأن عليه أن يأخذ نفساً عميقاً ويبتعد عن حافة الهاوية التي يتظاهر بالوقوف عندها.

لكن من عساه يخبر ترامب كيف تجري الأمور؟، ولننظر إلى ما جرى خلال الأيام الأخيرة من استجابة الإدارة لإغلاق منشآت اقتصادية ضخمة واضطراب الاقتصاد وأوهام ترامب الذي لا يزال يتجاهل التقارير التي تتحدث عن المشاكل، واصفاً إياها بالكذب، ما يعني أن اتضاح صورة الواقع سيستغرق وقتاً طويلاً، وهذا إن افترضنا أن تلك الصورة ستتضح يوماً ما، لكن بعد أن يكون النظام التجاري العالمي قد تخرب بما لا يمكن إصلاحه.