عرض كتاب : “الحرب بوسائل أخرى..الجغرافيا الاقتصادية وفن إدارة الدولة”

ما يزال كتاب “الحرب بوسائل أخرى..مستقبل الأداة “الجيو-اقتصادية” في السياسة الخارجية الأمريكية” لمؤلفيه روبرت بلاكويل وجينيفر هاريس يحظى بالمزيد من القراءات والتحليلات الظهور على شباك البيع في المكتبات العامة، وعلى الرغم من مرور قرابة سنتين على نشره في تشرين أول /2016/.

والواقع أن الكتاب يتناول مسألة مهمة في السياسية الأمريكية، وهي أنه رغم تفاخر الولايات المتحدة الأمريكية بكون اقتصادها هو الأقوى في العالم كله، إلا أنها سياساتها العامة تهمل دور العامل الاقتصادي في صنع السياسة الخارجية، وإذا كانت قد حافظت على مصالحها الخارجية في مناطق النفوذ في العالم، فالفضل في ذلك يعود إلى إقحامها العامل العسكري في إدارة الأزمات والنزاعات والعلاقات الدولية وليس العامل الاقتصادي.

مع ذلك وبحسب الكتاب، فقد أخذ هذا الواقع بالتبدل مع صعود قوى اقتصادية ضخمة، ومن بينها الصين التي يتوقع أن يزيح اقتصادها الاقتصاد الأمريكي عن صدارة أقوى قوة اقتصادية، إضافة إلى روسيا الصاعدة بقوة، ناهيك عن تصدر العامل الاقتصادي الصدارة في نمط إدارة العلاقات الدولية بدلاً من العامل العسكري.

واستناداً إلى ذلك، يدعو الكتاب صانعي القرار الأمريكي إلى إعطاء الأولوية للقوة الاقتصادية في تحقيق المصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة، وخاصة بعد الإخفاقات المتتالية للقوة العسكرية في حماية المصالح الأمريكية خارجيًاً.

وبيبن الكتاب ضرورة ذلك من خلال الإيضاح أن واشنطن قد تغافلت عن التقليد الذي تأسست عليه الولايات المتحدة الأمريكية المنادي باستخدام العامل الاقتصادي وسيلة لتحقيق أهداف جيوسياسية.

ويبين الكتاب أن العامل الاقتصادي يتضمن جملة أدوات اقتصادية تساعد على تحقيق الحضور الأمريكي والمصالح الأمريكية، وهذه الأدوات هي: السياسة التجارية، الاستثمار، العقوبات الاقتصادية، المساعدات، السياسة النقدية، سياسات الطاقة.

وبلنظر إلى دورها في صنع السياسة الخارجية، يتضح تراجع اعتماد السياسة الخارجية على السياسات الجيو اقتصادية على مر التاريخ الأمريكي كله، خصوصاً بعد انتهاء الحرب الباردة مطلع التسعينيات، ومقابل التركيز على العامل العسكري في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية.

والمفارقة أنه على مر اكثر من 200 سنة من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كان اعتمادها في صنع ساساتها الخارجية على العامل الاقتصادي، إلا أنه مع نهاية الحرب الباردة فقد جرى العكس، ومع أن تجربة صعود الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قد كشفت أن سر كونها القوة الأولى في العالم هو في قوة اقتصادها وليس في قوة جيوشها وأـساطيلها البحرية، ناهيك عن الآباء المؤسسين لأمريكا هم أكد على أن اكتفاءها الذاتي هو سر قوتها في مواجهة القوى الأوروبية، وفي تبعية دول العالم لها.

ويعرض الكتاب نماذج من استخدام واشنطن للعامل الاقتصادي في إدارة الأزمات الدولية، ومن بينها تمسك الولايات المتحدة بالحياد التجاري خلال الحرب العالمية الاولى، وفرض حصار غذائي على ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى، وحظر جميع الصادرات إلى الدول الإسكندنافية وهولندا حتى تلتزم الحياد في تلك الحرب.

كما يشير الكاتب إلى أن واشنطن قد وقعت بين عامي 1934-1945 أكثر من 29 اتفاقية للتبادل التجاري مع مختلف بلدان أمريكا اللاتينية، وعملت على تقويض صعود اليابان بوسائل اقتصادية.

والغريب في الأمر أنه خلال مرحلة الحرب الباردة، عملت الولايات المتحدة على الاهتمام بشكل غير مسبوق بالإنتاج العسكري والعامل العسكري وتراجع الاهتمام بالعامل الاقتصادي، وقامت سياساتها على مبدأ الاحتواء العسكري للقوة السوفيتية، وكانت وجهة نظر صناع القرار الأمريكي إلى الاقتصاد على أنه وسيلة غير كافية لحماية مصالح الدولة الخارجية، والغريب أكثر أن هذه النظرة قد تعززت بعد انتهاء الحرب الباردة، وازداد تعلق صناع القرار الأمريكي بالعامل العسكري كوسيلة لإدارة الأزمات والصراعات والعلاقات الدولية.

وبالمقابل، ومع ظهور أن إدارة الاقتصاد أصبحت فنًاً مفقوداً داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فقد اغتنمت القوى الاقتصادية الأخرى هذا التفكير الأمريكي، وعملت على النهوض الاقتصادي، وبدل أن يتراجع حضور روسيا والصين، فقد أصبحتا موضع ترحيب من كل دول العالم والراغبة في بناء علاقات شراكة اقتصادية متبادلة معهما، وتزايد الحديث عن تراجع النفوذ الأمريكي في آسيا وإفريقيا وأمريكا الوسطى واللاتينية وفي العالم العربي مقابل تنامي النفوذ الصيني والروسي.

ويشير الكتاب إلى أنه الولايات المتحدة الأمريكية قد فشلت أيضاً في تسويق أحداث الحادي عشر من أيلول لصالحها، وبينما قررت توجيه قوتها العسكرية نحو الغزو والاحتلال، وتكبدا تكاليف مالية باهظة، فقد عقدت روسيا والصين الاتفاقات الاقتصادية المتبادلة مع دول العالم.

وبالتالي، فقد عرف منافسي الولايات المتحدة كيف يوظفون الأدوات الجيو-اقتصادية لصالح أجندة سياساتهم الخارجية، حيث يطرح الكتاب كيف أن الصين أغدقت على تايوان بفرص تجارية مربحة لكي تقبل بالتسوية السياسية، وقد اعتقدت الصين أن قوتها السياسية على تايوان ستزيد جنباً إلى جنب عندما تزيد قوتها الاقتصادية، وأنه كلما زاد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين، كلما قل ذلك من احتمال طلب تايوان للانفصال، كما تستثمر الصين في باكستان بشكل تجاري ماهر، ويشكل النفوذ الكبير للصين في باكستان مصدر قلقلا لواشنطن.

على أن الأهم في الكتاب هو في النصائح التي يوجهها لصانعي القرار الأمريكي، ومن بينها اعتماد السياسات الجيو-اقتصادية كأحد مداخل إدارة شؤون السياسة الخارجية والتفكير في ابتكار أدوات جديدة لإدارة الدولة.

إضافة إلى إعادة قراءة التاريخ الأمريكي التي تقدم نظرة ثاقبة حول الدور الصحيح للسياسات الجيو-اقتصادية، والنظر هنا إلى دور سياسات الطاقة، ولا سيما مع الطفرة الأمريكية باستخراج النفط الصخري الذي قد يعيد تشكيل الواقع الجيوسياسي في العالم.

وكذلك العمل على إدماج الاستراتيجيات الجيو-اقتصادية في السياسة الخارجية توضيح ذلك للرأي العام الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة، وصياغة تفاهم مشترك حول الدور المناسب للقوة الاقتصادية في الإستراتيجية الأمريكية الكبرى، والتلويح بالإكراه والعقاب الجيو-اقتصادي.

وهذا يتطلب التعامل مع أسئلة هامة من قبيل: كيفية تخصيص الموارد في مجال السياسة الخارجية، وحجم الإنفاق العسكري الأمريكي، وتحويل بعض موارد البنتاجون إلى تطبيق الأدوات الاقتصادية لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، والمساعدات الخارجية، وتشجيع الاستثمار في الخارج.

ولإنجاز هذه التحولات في السياسة الخارجية، تحتاج الولايات المتحدة أن تستعيد مكانتها كممثل جيو-اقتصادي قوي على الساحة العالمية، والاهتمام بالسياسات والأدوات الجيو-اقتصادية لتكون إحدى أولويات الاستراتيجية الأمريكية الكبرى.