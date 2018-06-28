رؤية الحكومة المصرية لمكافحة التطرف والإرهاب

تعد قضية مكافحة التطرف والإرهاب واحدة من أهم القضايا المدرجة على دول أعمال الحكومات المصرية منذ تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في حزيران 2014

وتتعرض مصر بشكل دوري لأعمال إرهابية في معظم المناطق، وخاصة في سيناء، وضد المكون القبطي، وتقوم الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بدور كبير في ضبط المجموعات الإرهابية وملاحقتها وتصفية أفرداها وبتر تمويلها الداخلي والخارجي.

والواقع أن رصد المتابعين والباحثين لرؤية الحكومة المصرية لمكافحة التطرف والإرهاب يبين أنها تستند إلى ثلاثة مسارات هي: خطط التعامل مع المجموعات الإرهابية، وخطط التعامل مع ضحايا الإرهاب، وخطط منع انتشار الإرهاب من خلال تطوير برامج مكافحة الإرهاب ونشر الوعي السياسي وتحصين المجتمع.

وبالنسبة للمسار الأول، فقد نفذت الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب حملة مداهمة كثيفة عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة وبهدف الكشف الاستباقي لأية عمليات إرهابية تخطط لتنفيذها المجموعات الإرهابية لتنفيذها، ونجحت القوات الأمنية في تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية وإلقاء القبض على أفرادها، ومنعهم من تنفيذ أية عمليات إرهابية، كما نجحت في تفكيك خلايا إرهابية تعمل على استقطاب الشباب المصري، واستمرت بفرض حالة الطوارئ شمال سيناء التي الساحة الرئيسية لمكافحة الإرهاب، وصدر قرار رئاسي بتعميم حالة الطوارئ على كامل الأراضي المصرية بعد حادثتي الاعتداء على كنيستي طنطا والإسكندرية، إضافة إلى استخدام مختلف أنواع القوات العسكرية ومنها القوات الجوية في مكافحة الإرهاب، والعمل على تأمين سلامة سكان كل المحافظات بوجه التهديدات الإرهابية من خلال نشر القوات الأمنية والعسكرية وإقامة الحواجز وضرب بؤر الإرهاب، ورصد شبكات الإرهاب ومتابعتها ومراقبة كل أشكال الدعم والتمويل القادم لها، إحكام سيطرة الدولة على المنافذ الخارجية للبلاد، وتنفيذ حملات دهم بالتعاون مع السكان المحليين وبالتوازي مع إقامة مشروعات تنموية وخلق فرص عمل وزيادة الوعي، وصدور قرار رئاسي بتشكيل “المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف” والذي يعد أعلى مؤسسة معنية بتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف ورسم وإقرار إستراتيجية وطنية خاصة بذلك.

وبالنسبة للمسار الثاني، فقد عملت الحكومة المصرية على التعامل مع ضحايا الإرهاب انطلاقاً من أهمية البعد الإنساني في مكافحة الإرهاب، وقدمت الحكومة تعويضات مالية لكل المتضررين من المعليات الإرهابية، وأمر الرئيس السيسي بعد حادث جامع الروضة بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب، كما صدر قرار بإعفاء أبناء شهداء الإرهاب من الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية، وتعيين أبناء الشهداء في وظائف في المؤسسات الحكومية، وقد بلغ إجمالي المتضررين مع نهاية عامة /2017/ قرابة /13/ ألف متضرر.

وهذا على الرغم من تأكيد المتابعين أن هناك قصور قانونياً في تعريف الضحية، حيث لا يحدد قانون مكافحة الإرهاب المصري الصادر عام 2015 من هي الضحية، ولا يسرد تعريفاً محدداً لها، ولا يتضمن أية مواد عن التعويضات المالية، إضافة إلى أن الحكومة والبرلمان لم تناقشا بعد مشروع قانون تعويض أسر الشهداء المدنيين.

وبالنسبة للمسار الثالث، فقد عملت الحكومة على تحصين المجتمع ضد الإرهاب والتطرف ورصدت أبعاده جملة الأسباب السياسية والاجتماعية التي تؤدي إلى التطرف، وساهمت وزارات التربية والتعليم والثقافة والأوقاف بجهود المكافحة الفكرية للتطرف الديني، وجرى إطلاق مرصد الكتروني تابع للأزهر للرد على الفتاوى التكفيرية التي تنشرها تنظيمات داعش، وبوكو حرام، ولشكر طيبة، وطالبان أفغانستان، وغيرها، كما عملت الحكومة على تدريب أئمة المساجد وأرسلت العديد منهم إلى القرى لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام مثل الحاكمية، والخلافة، ودار الإسلام ودار الحرب، والهجرة، والبيعة وغيرها.

وهنا نصل إلى التحديات التي تواجه مصر والمجتمع والدولة فيها، بسبب الإرهاب والتطرف، والتي تناولتها العديد من الدراسات ويمكن أن نعرضها في السياق التالي:

أولاً: بالرغم من تصاعد جهود مكافحة الإرهاب وترحيب كل المصريين بالجهود المبذولة، إلا أن تلك الجهود تفتقر إلى وجود هيكلية مؤسسية للاستفادة من الخبراء المتخصصين في مكافحة الإرهاب والتطرف؛ وهنا، نبين أنه على الرغم من تشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب إلا أنه لم يعمل بشكل فعلي، ولم تتم الاستفادة من الخبراء والمتخصصين وبقي العمل بين الأجهزة الحكومية العضوة في المجلس، ناهيك عن أن تواصل الأجهزة الحكومية ذاتها هو تواصل متقطع وليس منهجياً.

ثانياً: ما تزال قراءة الحكومة للإرهاب والتطرف قراءة محكومة بالعامل الخارجي أكثر من الداخلي والأمن القومي المصري، وما تزال جهود مكافحة الإرهاب موجهة نحو ضبط ملف الإرهاب بما يخدم السياسة الخارجية، وهو أمر غير صحيح.

ثالثاً: على الرغم من تصاعد حملة مكافحة الإرهاب وتحقيقها نتائج لافتة، إلا أن المعليات الإرهابية شهدت تصاعداً نوعياً نحو اختيار أهداف موجعة للدولة والمجتمع المصري، وبعد أن كان شمال سيناء هو الأكثر تعرضاً للعمليات الإرهابية مقارنة بباقي المحافظات، فقد انتشرت العمليات الإرهابية بشكل جغرافي أكثر اتساعاً، وامتدت إلى باقي المحافظات.

رابعاً: حتى اللحظة، لا توجد استراتيجية وطنية مصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف وإنما سياسات متناثرة هنا وهناك، وعلى الرغم من إقرار قانون مكافحة الإرهاب وإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إلا أن وثيقة رسمية وطنية تحدد الإطار والدور لكل الفاعلين بهذه المهمة هي وثيقة غير موجودة.

خامساً: عدم قدرة المؤسسات الدينية المصرية على التعامل مع ظاهرة الإرهاب بالشكل الصحيح، واقتصار دورها على التكرار وردود الفعل وعدم وجود أية خطة منهجية علمية في هذا المجال.

سادساً: عدم تشبيك جهود الوزارات والمؤسسات المعنية بنشر الوعي لمواجهة التطرف والإرهاب، والحديث عن جهود متناثرة بين وزارات ومؤسسات الدولة، وأبرز مثال على ذلك هو عدم قدرة تلك الوزارات والمؤسسات على وضع خطة ناجحة لمواجهة الأفكار المتطرفة دينياً على الإنترنت.

سابعاً: عدم وجود خطة واضحة لاستقطاب المواطن المصري في لعب دور أكبر في مواجهة الإرهاب، ، ومع أن المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الإرهاب والتطرف، إلا أن جهود استقطابه ما تزال عمومية.

أخيراً، يطرح المتابعين على الحكومة المصرية جملة توصيات يمكن أن تساعد على ضبط مواجهة الإرهاب بشكل أفضل، وهي:

أولاً: الاستفادة من جهود الخبراء والأكاديميين المتخصصين بمكافحة الإرهاب.

ثانياً: إقرار قانون خاص برعاية ضحايا الإرهاب بالشراكة في تنفيذه مع مؤسسات المجتمع المدني.

ثالثاً: تشجيع مؤسسات ومراكز البحث العلمي والجامعات على تنفيذ دراسات بحثية متخصصة بالإرهاب والتطرف.

رابعاً: اعتبار المواطن شريكاً في جهود مكافحة الإرهاب، ووضع الخطط اللازمة لذلك.