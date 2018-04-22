رسم إمبراطورية ترامب: الأصول والخصوم..

الإمبراطورية الأمريكية في كافة أنحاء العالم، يزداد نفوذها ويتقلص بحسب قدرتها على تأمين الأصول الإستراتيجية واستعدادها لتعزيز القوة العسكرية والاقتصادية لمواجهة الخصوم الناشئة.

خريطة الإمبراطورية هي صورة مختصرة لمدى توجه وامتداد واستدامة قوتها العالمية وثروتها. تتغير هذه الخريطة، حيث يُضاف ويطرح الأصول والخصوم وفقاً لنجاحات وتراجع مراكز القوى المحلية والخارجية. وبالرغم من مشاركة الإمبراطورية الأمريكية في صراعات عنيفة في الشرق الأوسط، فقد توسعت الإمبراطورية في أماكن أخرى بتكلفة أقل ونجاح أكبر.

توسيع الإمبراطورية

وسّعت الإمبراطورية الأمريكية تواجدها بشكل كبير في العديد من المناطق، وخاصة في أمريكا اللاتينية. ومن ضمن المناطق التي توسعت فيها الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وأمريكا الوسطى والبيرو ومنطقة البحر الكاريبي، وتعتبر الأرجنتين أهم أصول إعادة رسم الإمبراطورية في أمريكا اللاتينية. اكتسبت الولايات المتحدة مزايا عسكرية واقتصادية وسياسية، وفيما يتعلق بالأرجنتين، فقد سبق التقدم السياسي والاقتصادي التوسع العسكري.

قدمت الولايات المتحدة دعماً أيديولوجياً وسياسياً لضمان انتخاب موريسيو ماكري، وقام الرئيس الارجنتينى الجديد على الفور بنقل ما يزيد عن خمسة مليارات دولار إلى صناديق وول ستريت الانتهازية ذات السمعة الشائنة، بول سنجر، وشرع في فتح الباب على مصراعيه لتدفق أرباح مالية تقدر بمليارات الدولارات، ثم تابع الرئيس ماكري دعوة البنتاغون وأجهزة الاستخبارات الأمريكية لإنشاء قواعد عسكرية ومحطات تجسس وعمليات تدريب على طول حدودها. وعلى نفس القدر من الأهمية، تبنت الأرجنتين التوجهات الأميركية التي تهدف للإطاحة بحكومة فنزويلا، وتقويض حكومة إيفو موراليس الوطنية في بوليفيا وانتهاج سياسة الولايات المتحدة الخاصة بالتكامل الإقليمي.

الأرجنتين: عميل بدون رعاية اقتصادية

بالرغم من أن الأرجنتين تُشكل إضافة سياسية وعسكرية مفيدة للإمبراطورية الأمريكية، فإنه يتعذر عليها الوصول إلى السوق الأمريكية – فلا تزال تعتمد على الصين – وقد فشلت في إبرام اتفاق تجاري استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي. وقد وسعت واشنطن وجودها العسكري مع شريك ضعيف.

وفرت عميلتا أمريكا القديمتين كولومبيا والمكسيك نقطة انطلاق لتوسيع نفوذ الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى ومنطقة الأنديز ومنطقة البحر الكاريبي. وقد مولت الولايات المتحدة كولومبيا في حرب الإبادة التي شنتها ضد المتمردين المناهضين للإمبريالية ومناصريهم من الفلاحين والطبقة العاملة، وأنشأت سبع قواعد عسكرية كنقطة انطلاق لحملة واشنطن التي تهدف لزعزعة الاستقرار في فنزويلا.

وقد قدمت المكسيك الكثير من المساعدات العسكرية والاقتصادية – من مليار دولار أمريكي لتصنيع المنصات لمليارات الدولارات لعمليات غسيل الأموال المرتبطة بأرباح المخدرات إلى البنوك الأمريكية.

وتُشكل البرازيل إضافة جديدة إلى الإمبراطورية بعد إطاحتها بقادة حزب العمال واعتقالهم. وقد عزز هذا التحول في القوة السياسية والاقتصادية نفوذ الولايات المتحدة من خلال تأثيرها على أكثر البلدان ثراءً في القارة، وخلاصة القول إن الولايات المتحدة قد وسعت نفوذها الإمبراطوري وسيطرتها من خلال استحواذها على أمريكا اللاتينية، إلا أن هناك تحذير واحد ينبغي أخذه بعين الاعتبار: خاصة فيما يتعلق بالبرازيل والأرجنتين، فالتقدم الأميركي مؤقت ومعرض للانتكاس لأنه يفتقر إلى أسس اقتصادية وسياسية راسخة.

إذا كانت أمريكا اللاتينية تعكس توسع وتزايد النفوذ الإمبراطوري الأمريكي، فإن بقبة الدول تعكس نتائج سلبية و في أحسن الأحوال تعكس نتائج متناقضة.

لقد فشل بناء الإمبراطورية في إحراز أي تقدم في شمال شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي أوروبا، تحتفظ الولايات المتحدة بما لها من نفوذ ولكن يبدو أنها تواجه عقبات أمام توسيع وجودها، لأن أداء الاقتصاد المحلي في الولايات المتحدة هو المفتاح لتوسيع أو تراجع الإمبراطورية.

التراجع الإمبراطوري: الصين

يبدو تصميم الولايات المتحدة على إعادة رسم الإمبراطورية العالمية أكثر وضوحاً في آسيا. كان التحول الأبرز في العلاقات السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة في المنطقة مع إزاحة الصين للولايات المتحدة كاستثمار مهيمن، وبنية أساسية للتجارة، وبلد إقراض في المنطقة. وعلاوة على ذلك، زادت الصين من دورها كمصَدر رئيسي للولايات المتحدة، مكدسة الفوائض التجارية بمئات المليارات من الدولارات لكل عام، وفي عام 2017، بلغ الفائض التجاري للصين 375 مليار دولار.

ولمواجهة التدهور الاقتصادي النسبي للولايات المتحدة، عوضت واشنطن بتوسيع نطاق وجودها العسكري البحري في بحر الصين الجنوبي، وبزيادة قواتها الجوية والبرية في كوريا الجنوبية واليابان واستراليا والفلبين وغوام. ويعتمد تعزيز تأثير الوجود العسكري الأمريكي الذي يهدف لإعادة رسم الولايات المتحدة لوجودها الإمبراطوري على ديناميات الاقتصاد المحلي الأمريكي وقدرتها على الاحتفاظ بعملائها العسكريين الرئيسيين الموجودين حالياً – كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والفلبين. وتشير الأدلة التي تم الحصول عليها مؤخراً إلى أن كوريا الجنوبية تظهر علامات الانزلاق خارج المدار الاقتصادي والعسكري الأمريكي. ولدى سيؤول قضايا تجارية مع أجندة الولايات المتحدة الحمائية وفرص لتوسيع علاقاتها التجارية مع الصين. وبنفس القدر من الأهمية، تحركت كوريا الجنوبية نحو المصالحة مع كوريا الديمقراطية، وقللت من شأن التصعيد العسكري الأمريكي.

وتستند الإستراتيجية العسكرية الأمريكية على الحفاظ على شبكة عملائها وتوسيعها، غير أن سياساتها الحمائية أدت إلى رفض اتفاق تجاري متعدد الأطراف، مما يضعف علاقاتها الاقتصادية مع الشركاء العسكريين الحاليين أو المحتملين. وبخلاف أمريكا اللاتينية، أدت إعادة تشكيل الولايات المتحدة للخريطة الإمبراطورية إلى الانكماش الاقتصادي والعزلة العسكرية في آسيا. وقد ضخ التصعيد العسكري الأمريكي المزيد من الأسلحة الأمريكية الإستراتيجية الفتاكة إلى المنطقة ولكنه فشل في ترهيب أو عزل الصين أو كوريا الديمقراطية.

إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط

أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات خلال العقدين الماضيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا. أسفر التدخل الأميركي في ليبيا وجنوب السودان، الصومال، سورية وفلسطين والعراق وإيران وأفغانستان عن تكاليف جسيمة وتطورات ملتبس فيها، فالنتائج ضئيلة إلا من حيث المعاناة، وقد نشرت الولايات المتحدة الفوضى والدمار على كافة الأراضي الليبية والسورية، لكنها أخفقت في دمج أي من هاتين الدولتين إلى إمبراطوريتها الموسعة. إن حروب الشرق الأوسط، التي بدأت بناءاً على طلب من “إسرائيل”، منحت “تل أبيب” الشعور بتجديد قوتها ومنعتها وتعطشها للمزيد، في حين تضاعف وتوحد خصوم الولايات المتحدة.

لم تتوسع الإمبراطوريات بشكل فعال من خلال التحالفات مع القبائل المسلحة و المنظمات الإرهابية والانفصالية. فالإمبراطوريات، المتحالفة مع كيانات متباينة ومتفككة ومتمتعة بحكم ذاتي، لا توسع أو تعزز قوتها العالمية.

شنت الولايات المتحدة حرباً على ليبيا وفقدت النفوذ السياسي والموارد الاقتصادية التي كانت تتمتع بها خلال نظام القذافي وتدخلت في الصومال وجنوب السودان وسورية، واكتسبت جيوب عن طريق “الانفصاليين” الذين يحاربون لمصالح شخصية والمرتزقة المدعومين من قبلها. وتعتبر الحرب في أفغانستان- وهي أطول حرب أميركية في التاريخ- كارثة عسكرية فبعد سبعة عشر عاماً من الحرب والاحتلال، تُحاصر الولايات المتحدة في الجيوب المسوّرة للعاصمة كابول. بينما يتغذى نظام الدمى على الإعانات الشهرية التي تبلغ مليارات الدولارات.

العراق هو قاعدة إمبراطورية أمامية “مشتركة”_ نتيجة خمسة عشر عاماً من التدخل العسكري. أمراء الحرب السعوديين، والمقاولون الأمريكيون – كل المرتزقة يتنافسون للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة لنهب خيراتها. وقد كلف كل متر مربع من التضاريس المتنازع عليها الولايات المتحدة خمسمائة مليون دولار.

ويستمر تهديد الولايات المتحدة لإيران بشكل دائم، ولكنها تحتفظ باستقلالها خارج المدار “الأمريكي – السعودي – الإسرائيلي”. وقد تقلصت الخريطة الجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية لتقتصر على تحالف ملتبس فيه مع “المملكة السعودية” وعملاء صغار بين دول الإمارات التي تتقاتل فيما بينها بشكل مستمر، بالإضافة إلى “إسرائيل”، “العميل” الذي يكشف علناً ​​أنه يقود راعيته من أنفها!

ومقارنة مع الفترة التي سبقت بداية الألفية، تقلصت خريطة الإمبراطورية الأمريكية التي تواجه مزيداً من التراجع.

خريطة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي

تحدت روسيا الولايات المتحدة وقللت من سعيها لتكون إمبراطورية عالمية أحادية القطب بعد استعادة روسيا لسيادتها ونموها الاقتصادي بعد كارثة تسعينيات القرن الماضي.

ومع ذلك، تحتفظ الولايات المتحدة بعملائها السياسيين في دول البلطيق، وأنظمة البلقان وشرق ووسط أوروبا. لكن هؤلاء العملاء متمردون ويمكن أن يواجهوا روسيا المسلحة، ما يجعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تتدخلان، على الرغم من احتمال تدمير هذه الدول في حرب نووية شاملة.

وقد فشلت جهود واشنطن في استعادة روسيا وإخضاعها. وبسبب الإحباط الذي تشعر به، لجأت واشنطن إلى سلسلة متزايدة من الاستفزازات والصراعات الفاشلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وداخل الولايات المتحدة بين ترامب والديمقراطيين؛ وبين أمراء الحرب الذين يسيطرون على الوزارات في إدارة ترامب.

وقد واصلت ألمانيا علاقاتها التجارية المربحة مع روسيا، على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، مما يؤكد تراجع سلطة الولايات المتحدة في إملاء سياساتها على الاتحاد الأوروبي. ولا يزال الحزب الديمقراطي وفريق كلينتون ذو النزعة العسكرية يحن بشكل مرضي للعودة إلى عصر النهب والسلب الذهبي في تسعينيات القرن الماضي (قبل بوتين). يصب فريق كلينتون كل اهتمامه على السياسة الانتقامية، ونتيجة لذلك، قاتل بكل قوة ضد وعود ترامب في حملته الانتخابية الساعية لفهم واقعي جديد مع روسيا. إن التحقيق في البوابة الروسية ليس مجرد شجار على صعيد الانتخابات الداخلية يقوده الليبراليون الهستيريون. ما هو على المحك ليس بأقل من صراع عميق حول إعادة صياغة الخريطة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية. اعترف ترامب ورضي بعودة روسيا كقوة عالمية يجب “احتوائها”، في حين شن الديمقراطيون حملة لقلب مسار الواقع، والإطاحة ببوتين والعودة إلى بارونات العربدة أثناء ولاية الرئيس كلينتون. ونتيجة لهذا الصراع الاستراتيجي المستمر، فإن واشنطن غير قادرة على وضع إستراتيجية عالمية متماسكة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.

ومع ذلك، فإن الهجوم الشديد الذي شنه الديمقراطيون ضد تصريحات ترامب الأولية حول سياسته الخارجية بشأن روسيا نجح في تدمير “محور الواقعية” لترامب وسهل صعود فصيل عسكري من المتعصبين داخل حكومته، الذي كثف السياسات المناهضة لروسيا من ديمقراطيو كلينتون. وفي أقل من عام، تم التخلص من جميع مستشاري ترامب الذين يتسمون بالواقعية وأعضاء الحكومة وتم استبدالهم بعسكريين. وأصبحت سياستهم المعادية لروسيا منصة لإطلاق إستراتيجية عسكرية عالمية تقوم على زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير.

وعلى الرغم من تعهدات ترامب “بالانسحاب”، فقد عادت الولايات المتحدة مجدداً إلى أفغانستان والعراق وسورية بصورة كبيرة. تحول ترامب من سياسة الاحتواء العالمي والواقعية إلى “التراجع والعدوان” ضد روسيا والصين، السياسة التي فشلت في الحصول على ردود إيجابية من الحلفاء السابقين والحاليين.

زادت الصين من حجم علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وتتقاسم روسيا والاتحاد الأوروبي علاقات إستراتيجية في مجالات الغاز والنفط. وعلى الصعيد المحلي، تعمق الميزانية العسكرية الأمريكية العجز المالي وتهدد على نحو خطير الإنفاق الاجتماعي. وهذا يعني وجود سيناريو يزيد من عزلة الولايات المتحدة الأمريكية مع عدوانها الذي لا طائل منه ضد عالم يتسم بالدينامية والتغير.

استنتاج

من وجهة نظر إستراتيجية، تمخضت إعادة تشكيل ترامب لإمبراطورية عالمية عن نتائج متفاوتة، كانت معظمها سلبية.

تعتبر الظروف التي أدت إلى وجود عملاء جدد في أمريكا اللاتينية ذات أهمية كبيرة لكن الولايات المتحدة تواجه بشكل أكبر تراجعاً في آسيا، وانقسامات في أوروبا، واضطرابات داخلية وعدم تناسق استراتيجي.

يتطلب إعادة تشكيل الإمبراطوريات العالمية سياسة واقعية – الاعتراف بتحالفات جديدة للقوى، استيعاب الحلفاء، وقبل كل شيء، الاستقرار السياسي الداخلي الذي يحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية والالتزامات العسكرية.

وقد أدى التحول الرئيسي من سياسة الواقعية نحو روسيا المتعافية إلى العسكرة والمواجهة- إلى انهيار الولايات المتحدة كزعيم موحد ومتماسك لإمبراطورية عالمية.

وتشهد الولايات المتحدة حروب خاسرة طويلة الأمد في المناطق الهامشية في حين تعزز حروب تجارية مدمرة في المناطق الإستراتيجية. وخصصت ميزانية مبالغ هائلة للأنشطة غير المنتجة في حين أدت إلى إفقار الدولة والحكومات المحلية من خلال “الإصلاح” الضريبي الشامل لصالح الأوليغارشية.

ينطوي إعادة رسم الخريطة العالمية الآن على إمبراطورية تقودها الولايات المتحدة -متقلبة ومتهورة – غير قادرة على تحقيق النجاح، في حين أن القوى الناشئة مشغولة في انتزاع السلطة الإقليمية.

لم يعد هناك إمبراطورية متماسكة تتحكم بمصير العالم، فنحن نعيش في خرائط عالم سياسية تركز على القوى الإقليمية و على زبائن جامحين، في حين أن السياسيين غير الأكفاء، الذين يثيرون القيل والقال في واشنطن يتنافسون مع الرئيس ترامب المتغطرس، ونظامه المتصدع.