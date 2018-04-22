هل أصبح الغاز عالمياً

هل الغاز سلعة عالمية ، مثل النفط؟ غالباً ما يأتي السؤال ، وعادةً ما يكون الجواب “ليس بعد”. لكن التغييرات في سوق اليوم تبدو عميقة وجذرية، إذ تتوسع تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG) بسرعة ، مما يربط بين الأسواق المتباينة. هناك سوق متنامية لشراء الغاز الطبيعي المسال LNG وبيعه على المدى القصير ، مما يؤدي إلى مزيد من المرونة والسيولة. لقد انخفضت الحواجز أمام دخول الغاز، مما دفع المزيد من الدول إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال. ويتم تحديد أسعار الغاز بشكل متزايد وفقاً للشروط الخاصة بهذه الأسواق ، مما يضعف الصلة التاريخية بالنفط التي تمتد عقودًا من الزمن. لقد أصبح الغاز في معظم المقاييس أكثر عالمية من أي وقت مضى ، وأصبح أكثر استخداماً يومياً، لكن من السابق لأوانه وصفه أنه سلعة عالمية. لقد تغيرت سوق الغاز ، ولكن الانتقال نحو سوق عالمية بطيء وغير منتظم وغير نظامي. وما لم يتم حدوث تغييرات عميقة في آسيا ، ستبقى السوق العالمية بعيدة المنال.

ما هي السوق العالمية؟

في الأسواق العالمية ، يرتد صدى الصدمات على مستوى العالم . ينبغي أن يؤدي ارتفاع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى خفض الأسعار في الولايات المتحدة وكذلك في اليابان، وينبغي أن تؤدي موجة البرد في المملكة المتحدة إلى رفع الأسعار في الأرجنتين وتايلاند، كما يجب أن يجعل الجفاف شراء الغاز بالنسبة للهند وبولندا أكثر تكلفة. هكذا تعمل سوق النفط، فإضراب في فنزويلا، أو هجوم في ليبيا أو نيجيريا، أو عقوبات ضد إيران، أو زيادة في إنتاج النفط في أمريكا ، تؤثر جميع هذه الأحداث على الأسعار عالمياً، على الرغم من أن آثارها الدقيقة قد تختلف من مكان لآخر. لكن الغاز ليس نفطًا.النفط هو سلعة عالمية. ولا تزال القوى الإقليمية والمحلية تهيمن على الغاز، حيث 30 في المئة من الغاز المستهلك في العالم تعبر الحدود فقط. أما النفط فأكثر من 70 في المئة. وسوق النفط مرنة ورشيقة، بينما سوق الغاز جامدة ، وتعتمد على البنية التحتية المكلفة وغالباً ما يتم تداوله عبر عقود طويلة الأجل. كذلك فإن سعر النفط هو نفسه في جميع أنحاء العالم ، زائد أو ناقص تكاليف النقل، وفروق الحساب هي للاختلافات في الجودة. وعلى النقيض من ذلك ، فإن أسعار الغاز تختلف حسب المكان، فهي تختلف بين المناطق وداخلها ، بل إنها تختلف داخل البلدان (من خلال الموردين). وبينما تميل أسعار النفط إلى التحرك سوية، فإن أسعار الغاز ليست كذلك، فسعر قد يرتفع ، وآخر ينخفض. إن تحرك أسعار النفط في اتجاهات متعاكسة هو استثناء نادر. أما في الغاز فهو القاعدة.

لماذا يحدث هذا؟ أولاً ، إن نقل الغاز أكثر تكلفة من نقل النفط ، خاصة عبر المسافات الطويلة، وحتى أكثر من ذلك تكلفةً عندما يحتاج الغاز إلى تبريده ليصبح غاز طبيعي مسال. لذلك دول أقل تستورد الغاز وتصدره (ونادراً ما يكون كلاهما). ثانياً ، كان تداول الغاز يتم بشكل تقليدي من خلال عقود طويلة الأجل مع مصدر ووجهة ثابتة، الأمر الذي يعني أن كمية الغاز الأقل يمكن أن تتدفق إلى الأسواق المحتاجة. وثالثاً ، كانت أسعار الغاز مرتبطة تاريخياً بالنفط ، مما يعكس في الواقع ندرة النفط ، وليس الغاز ، وبالتالي لا تعطي إشارات ذات مغزى للتجارة أو الاستثمار. في هذه السوق ، ومن الصعب حدوث صدمات على الصعيد العالمي.

ألم نقترب بعد؟!

بالرغم من أن السوق تتغير. يتطلب تصدير الغاز الطبيعي المسال رأسمال كبير، ولكن استيراد الغاز الطبيعي المسال أصبح أبسط وأرخص ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السفن التي يمكن أن تحول الغاز الطبيعي المسال إلى غاز (وحدات تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز). هذه الطرق أسهل وتتطلب رأس مال مقدماً أقل. في عام 2006 ، كان هناك 17 بلداً تستورد الغاز الطبيعي المسال ، ووصل الرقم الآن إلى 39 وهو في ازدياد، مدفوعاً جزئياً بوحدات التخزين العائمة وإعادة تحويل الغاز. وعلاوة على ذلك ، فإن خطوط الأنابيب قد أنشأت تدريجياً شبكات إقليمية جمعت بين البلدان. لا يزال الغاز باهظ التكلفة ، لكن هناك المزيد من البلدان التي لديها البنية التحتية للقيام بذلك.

لا تزال العقود طويلة الأجل مهمة ، خاصة بالنسبة لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة. ولكن في السنوات الأخيرة ، كان هناك انتقال إلى العقود قصيرة الأجل. لكن هذه الحالة مفردة ، لا تعني سوى القليل، على الأقل في قياس السيولة. ما يهم هو المرونة. لنأخذ مثالاً على ذلك: الشاري الذي يمتلك عقداً مدته 20 عاماً قد يعيد بيع ذلك الغاز الطبيعي المسال في السوق الفوري. هذا الغاز الطبيعي المسال مرن ويمكنه الاستجابة للصدمات. الآن تخيل أن هذا الحجم يتم إعادة بيعه على أساس عقد قصير الأجل ، لنقل عقد لمدة خمس سنوات. في هذه الحالة ، يختفي الحجم من السوق الفوري. من غير المحتمل أن يكون متاحاً لإعادة البيع. لذا ، فإن العقود قصيرة الأجل لا تعزز بالضرورة السيولة. حتى أنها قد تقلل من ذلك. يتوقف كل هذا على المكان الذي يأتي منه الغاز وماذا كان يحدث لهذا الغاز في السابق.

وينطبق الشيء نفسه على مرونة الوجهة . كانت مرونة الوجهة ، والحق في إعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال، هي القاعدة التعاقدية في حوض الأطلسي منذ عقدين، وهي تنطبق على الكثير من الغاز الطبيعي المسال الذي يباع من الشرق الأوسط (وإن لم يكن كله)، وهناك المزيد من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة مع مرونة الوجهة. لكن المرونة التعاقدية تعطي المشتري فقط خيار إعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال.لا يعني ذلك أن الشحنات سيتم تحويلها بالفعل. والمرونة ليست ثابتة. في السنوات الأخيرة ، خسرت السوق الكثير من الغاز الطبيعي المسال مرن الوجهة حيث انخفض الإنتاج من بعض دول محددة (على سبيل المثال ، مصر واليمن وترينيداد). المبلغ الصافي يهم ، وليس الإجمالي.

في الواقع ، ازدادت سوق المدى القصير والسوق الفورية للغاز الطبيعي المسال في أوائل عام 2010 ، ولكن استقر بعد ذلك عند أقل من 30 في المائة من الإجمالي (البيانات حتى عام 2016 ؛ ليس لدينا بيانات مفتوحة المصدر لعام 2017 حتى الآن). علاوة على ذلك ، يشمل هذا العدد كلا من العقود قصيرة الأجل (أقل من أربع أو خمس سنوات)، وكذلك التعاملات الفورية ، لذلك فهو ليس مؤشراً مثالياً على مدى توافر الغاز الطبيعي المسال فوراً للاستجابة للصدمات. وحتى بعد هذا النمو ، فإن الغاز الطبيعي المسال قصير الأجل بلغ أقل من 10 بالمائة من إجمالي تجارة الغاز وأقل من 3 بالمائة من إجمالي الغاز المستهلك في العالم.

هل يمكن أن يساعد هذا الحجم الصغير – حتى ولو كان يزداد – في تحقيق سوق عالمي للغاز؟ يتوقف كل هذا على التسعير. تاريخياً ، كانت أسعار الغاز المتداول دولياً خارج أمريكا الشمالية مجزأة إلى حد كبير مقارنة بالنفط. لكن تختلف الصيغ التي تربط النفط والغاز معاً ، لذا فإن نفس سعر النفط ينتج أسعاراً مختلفة للغاز في عقود مختلفة. في هذه السوق ، من المستحيل الحصول على سعر مشترك أو استجابة سعر مشتركة للصدمات. في أحسن الأحوال ، قد تكون أسعار الغاز متجاوبة بشكل يماثل الصدمات النفطية.

في العقد الماضي ، تطور نظام التسعير هذا. في عام 2016 ، تم تسعير حوالي 45 في المائة من غاز العالم استناداً إلى مبادئ السوق و دون الإشارة إلى النفط (في مجال الصناعة ، منافسة الغاز بالغاز). وهذا أعلى بـ 31 بالمائة في عام 2005. لكن بالنسبة إلى الغاز المتداول دولياً، لا يزال مؤشر النفط يمثل 49 بالمائة من أحجام التداول المتداولة ، من 63 بالمائة في عام 2005. وفي الغالب ، حدث التحول في أوروبا ، حيث انفصلت الأسعار عن النفط ، على الرغم من عدم وجود شكل موحد. في آسيا ، لا يزال مؤشر النفط يسود. وحتى اليوم ، يتتبع سعر واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال سعر النفط.

بعبارة أخرى ، يظل السوق مزيجاً من أسعار مختلفة وأنظمة تسعير مختلفة. تعكس أسعار الغاز في معظم البلدان ، تعدد الأنظمة وتظهر اختلافات كبيرة. في كانون الأول عام 2017 ، على سبيل المثال ، دفعت اليابان أكثر من 30 في المائة للغاز الطبيعي المسال من نيجيريا عن مثيله من قطر. في كوريا ، كان النطاق من الأرخص إلى الأغلى 40 في المائة. هذه الفروق شائعة في معظم الأسواق الرئيسية ، وتتناقض مع وجود سوق عالمي حقيقي.

لا يوجد أي دليل على أن الأسعار أصبحت اليوم أكثر ترابطًا مما كانت عليه في الماضي. في النصف الثاني من عام 2017 ، ارتفعت أسعار الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 70 في المائة ، لكنها انخفضت بنسبة 7 في المائة في الولايات المتحدة و 2 في المائة في اليابان. ولم يكن هناك توحيد للأسعار داخل المناطق. في ألمانيا ، ارتفع السعر بنسبة 19 في المائة في الفترة نفسها ، ولكنه انخفض في فرنسا بنسبة 6 في المائة ، وارتفع سعر صادرات النرويج بنسبة 28 في المائة. وارتفع سعر التصدير الكندي بنسبة 18 في المائة مع هبوط هنري هوب. في آسيا ، ارتفع سعر الاستيراد في تايلاند بنسبة 13 في المئة في حين انخفض في اليابان. تتحرك الأسعار في اتجاهات مختلفة وبمقاييس مختلفة، وأكثر مما كانت عليه في الماضي.

بعبارة أخرى ، لدينا سوق أكثر عالمية إذا نظرنا فقط إلى المؤشرات المادية ، كم كمية الغاز المنقولة على شكل غاز طبيعي مسال، كم عدد الدول التي تستورد الغاز وتصدره؟ ما مدى تعقيد الروابط التجارية، كم يتم تداول الغاز الطبيعي المسال خارج العقود طويلة الأجل. لكن لا يوجد سوق عالمي إذا ما نظرنا إلى الأسعار، سواء أكانت تتحرك بالترادف، أم إذا كانت الصدمات تتردد على الصعيد العالمي. في الواقع ، في عام 2017 ، أظهرت الأسعار بعضاً من أقل قدر من الارتباط في ما يقرب من عقدين. هذه ليست سوقاً عالمية.

ما الذي يجب أن يحدث؟

من الشائع التركيز على السوق الفورية لـلغاز الطبيعي المسال كمقياس فيما إذا كانت السوق العالمية ستظهر. هذا أمر منطقي ، فالسوق العالمية تحتاج إلى سوق نشط وذي سيولة. ولكن من أجل أن يتردد صدى الصدمات على الصعيد العالمي ، فإننا لا نحتاج إلى سوق فورية لنقل الصدمات فحسب ، ولكن أيضاً لأسعار تعكس الأساسيات في الوقت الحقيقي.

عمدت السوق الفورية إلى تحكيم التفاوت في الأسعار دون تقليصها.يساعد التعتيم في هذا الصدد، إذ يظل الغاز الطبيعي المسال غامضاً، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتسعير. هناك أدوات مالية جديدة والمزيد من السيولة ، لكن التباين في الأسعار الموصوفة أعلاه لا يزال مذهلاً. وبطبيعة الحال ، يعد التعتيم مربحاً، فالتمييز السعري في أرقى مستوياته يتطلب شحن أكثر من 30 أو 40 بالمائة لنفس المنتج في نفس السوق في نفس الوقت بالضبط. في السوق التي تعمل بشكل جيد ، يجب أن تتقلص تلك الفروق ، والأرباح التي تجلبها بشكل كبير. لكن هذا يتطلب نظام تسعير جديد للغاز.

في الممارسة العملية ، هذا يعني المزيد من التسعير الغاز بالغاز. توضح لنا أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا القارية أن الانتقال إلى سوق سائلة مع تسعير الغاز بالغاز طويل ومؤلم. يتطلب الأمر التجريب والتكرار، ويحتاج إلى دعم حكومي قوي، للتعويض على الخاسرين من التغيير. يحدث ذلك عادة عندما يكون هناك فائض في العرض ، مما يدفع العملاء إلى البحث عن شروط أفضل. إنه يتطلب منافسة في اتجاه المصب بحيث يمكن للمستهلكين النهائيين تجاوز اللاعبين الأساسيين لخفض صفقاتهم الخاص. وهي تحتاج إلى وصول مفتوح وعادل إلى خطوط الأنابيب، التي يفرضها منظم قوي. وغالباً ما تنطوي على التقاضي أو التحكيم الطويل والمثير للجدل. وحتى في هذه الحالة ، فإن الأمر يستغرق سنوات حتى تنتهي العملية.

قليل من هذه المكونات موجود في آسيا (حتى في أوروبا ، لم تجلب السوق الداخلية مستويات السيولة في كل مكان). إن عملية التحرير ليست متساوية في آسيا، وغالباً ما تصطدم الرغبة في تأمين الإمدادات بالرغبة في المزيد من الأسواق المفتوحة. تريد الحكومات فوائد التحرير ولكن ليس تكاليفها. لقد خسر اللاعبين الأساسيين المليارات من الدولارات والجنيهات واليورو مع تحرير الأسواق في أمريكا الشمالية وأوروبا. هل ستخاطر الحكومات بالتداعيات الدبلوماسية التي تترتب على التدخل في النزاعات التجارية؟

التحولات مدمرة وغير منظمة وتحتاج إلى رعاية حكومية قوية حتى تكتمل. وإلى أن تظهر الحكومات الآسيوية على وجه الخصوص استعداداً مماثلاً لتعطيل أسواق الغاز والطاقة المحلية ، فإن سوق الغاز العالمي سيظل بعيداً عن متناول أيدينا..