كيف كان لنا أن نتجنب دونالد ترامب

حاضرنا نتاجُ ماضٍ سرعان ما نسيناه أو عجزنا عن تذكره بشكل صحيح أو أننا كفّنّاه بغطاء من خرافة ابتدعناها. ولكن الحاضر، شئنا أم أبينا، نتاج خياراتنا الماضية. وربما كانت لتؤدي قرارات مختلفة آنذاك إلى نتائج مختلفة جداً في وقتنا هذا. فقد اعتلى دونالد ترامب سدة الرئاسة نتيجة لاختيارات لا تعد ولا تحصى اتخذها الأمريكيون (أو اتُّخذتْ لهم) على مدى عقود. ورغم أن القليل منها قد اتُّخذ مع وضع ترامب في الحسبان، إلا أنه كان النتيجة النهائية.

من أين أتى ترامب بالضبط؟ وكيف لنا أن نتحمل مسؤولية وجوده البغيض كقائد أعلى وكقائد مزعوم للعالم الحر؟ التفسيرات المقدمة حالياً وفيرة جداً. يقع بعض اللوم على ستيف بانون الخبيث، وبعضه الآخر على هيلاري كلينتون وحملتها الانتخابية الواهنة. أو ربما يكمن الخلل في جموح بيرني ساندرز الذي سلب كلينتون الزخم المطلوب للفوز، أو في ماركو روبيو وتيد كروز وجيب بوش وغيرهم من الجمهوريين المثيرين للشفقة الذين داس عليهم ترامب في طريقه إلى التنصيب. أو ربما كان الأوغاد الحقيقيين وراء ذلك هم كل هؤلاء “البائسين” من الذكور البيض الغاضبين والجاهلين الذين استغل ترامب ازدراءهم للمهاجرين والنسويين والمثليين والأعراق الأخرى أكبر استغلال.

بيد أن كل هذه التفسيرات تشير إلى أن القصة بدأت في وقت ما في حزيران 2015 عندما أَذهل دونالد ترامب العالم السياسي بإعلان عزمه على السعي إلى الرئاسة. لكني أهدف هنا إلى الإشارة إلى أن جذور القصة الحقيقية يمكن تتبعها إلى وقت يسبق ذلك التاريخ بكثير. إن الظروف التي مكّنت ترامب من الفوز بالرئاسة تنبع من أعمال الفعل أو الإغفال التي حدثت قبل أن يصعد إلى برجه العالي ليعرض خدماته على الأمة.

وهنا يكمن الجزء المحزن: في جميع مراحل الدرب الذي سلكناه، أُتيح لنا بدائل أخرى. ولو أننا أخذنا هذه البدائل بالاعتبار، لكانت رئاسة ترامب ضرباً من الخيال وليس واقعاً سخيفاً يحفّه الخطر من كل صوب. وكما أزمة الصواريخ الكوبية أو حرب فيتنام أو أحداث 11 أيلول، يُعدّ ترامب كارثة تمتد جذورها إلى الماضي السحيق وكان يمكن تجنبها بالكامل.

إذاً، على منْ تقع اللائمة؟ في النهاية، علينا، نحن الأمريكيين، أن نقبل تحمّل جزء كبير من المسؤولية، فلا يمكننا أن نتنصل منها أبداً.

كان من المفترض..

فيما يلي استعراض للسبل التي سُلكت وأدت في النهاية إلى وصول ترامب إلى سدة الرئاسة، إلى جانب بعض التكهنات حيال الخيارات المختلفة التي كانت لتؤدي لحاضر مختلف قطعاً.

1989، انهيار جدار برلين: مع انتهاء الحرب الباردة، أعلن أعضاء واشنطن المرموقون، الجمهوريون منهم والديمقراطيون، أن الفرص المتاحة الآن تتعدى حدود الإذهال. والواقع أن التاريخ نفسه قد انتهى. فباعتبار الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة على سطح الكوكب، كان من المقدّر أن تسود الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية في كل ركن من العالم. بعبارة أخرى، لن يكون هناك طريقة سوى الطريقة الأمريكية. في الواقع، كان ينبغي أن يحثنا اجتيازنا لمرحلة الحرب الباردة على التفكير ولو للحظة بالأخطاء العديدة والتنازلات الأخلاقية التي شابت السياسة الأمريكية من الأربعينيات وحتى الثمانينيات. للأسف الشديد، لم تكن النخب السياسية مهتمة بإعادة النظر بالأمور – وبالتأكيد لم تفكر بالندم أو التوبة. في التسعينات، غذّت آفة الانتصار المتفشية العجرفة الهائلة والسلوك المتهور اللذان رافقهما افتراض أن العالم سيرضخ في النهاية لرغبات “الأمة التي لا بديل عنها”. وفي السنوات التالية، سينجم عن ذلك سلسلة أزلية من النوائِب التي ستمتد من مقديشو إلى الموصل. وعندما أعلن دونالد ترامب، لاحقاً، عزمه على تفكيك المؤسسة التي تسببت بتلك الإخفاقات، راق ما قاله للعديد من الأمريكيين، حتى ولو أنه كان يتحدث من موقع الجاهل.

1992: هنري روس بيرو: في أول انتخابات رئاسية تلت الحرب الباردة، طرح هنري روس بيرو، وهو رجل أعمال ثري وسياسي مبتدئ، تحدياً مستقلاً أمام المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين. واتهم بيرو كلا الحزبين بأنهما على ارتباط بجماعات الضغط والمُطّلعين وجماعات المصالح الخاصة، وأن كلاهما كان متحمساً لترأس خفض التصنيع في اقتصادٍ أمريكي كان مهيمناً ذات مرة. كما قال إن الأثرياء يزدادون ثراء، والدين الوطني آخذ في الازدياد، والمواطنون العاديون يتعرضون للخداع. ولم تكن اتهاماته بلا مبرر وجيه. لكن عندما خسر بيرو، عادت واشنطن لمزاولة أعمالها كالمعتاد. وليس بإمكاننا أن نعرف ما كان سينتج عن رئاسة بيرو. لكن ربما خلق مثل هذا الانتصار حوافز قوية لكل من الجمهوريين والديمقراطيين ليصححوا أعمالهم ويعثروا على سبلٍ للحكم بشكل أكثر فعالية. ولو قاموا بذلك، لما أصاب تعهد ترامب اللاحق “بتجفيف مستنقع” الفساد والتعامل ذاتي المنفعة كبد الحقيقة.

1993، المثليون في الجيش: رشح بيل كلينتون نفسه للرئاسة كوسطي، لكن ما لبث أن انتُخب حتى أعلن عن نيته في إزالة القيود التي تمنع وجود المثليين في القوات المسلحة. وأقل ما يقال عن هذا التصرف أنه بعيد كل البعد عن الوسطية. وأعرب كبار الضباط العسكريين الغاضبين عن عزمهم على تحدي القائد الأعلى الجديد. ورغم أن كلينتون سارع إلى التراجع عن هذا القرار، إلا أن هذه الحادثة أثارت غضب التقليديين والتقدميين على حد سواء. وبعد مرور 20 عاماً، ارتأى جيل آخر من كبار الضباط أن وجود المثليين في الجيش ليس بالأمر الجلل. وتلاشى الجدال حول هذه المسألة على الفور، لكنه خلّف وراءه آثاراً مريرة، وخاصة بالنسبة لليمين، وصبّت هذه الآثار في صالح ترامب. ولو لجم الجنرالات رغباتهم المتمردة عام 1993، لربما استطاعوا تسكين نار الحروب الثقافية. وعندما تستعر نار أي حربٍ لا يستفيد من استعارها سوى الغوغائيون والمتشدّقون في الكلام.

1998، فضيحة لوينسكي: عندما افتضحت الاتصالات الجنسية للرئيس كلينتون مع شابة صغيرة تعمل في البيت الأبيض، وقفت هيلاري كلينتون إلى جانب زوجها. وساعد إخلاص السيدة الأولى زوجَها على تفادي خلعه من منصبه، ما أتاح غطاءً للنسويين الآخرين لمواصلة دعم الرئيس. ولو أنها قامت بخلاف ذلك، معلنة أن سلوكه غير مقبول، لكثّف مناصروه السابقون الضغطَ عليه للاستقالة. والأمر المؤكد أنه لو أجبرت الأدلة على هذه الخيانة الزوجية، التي زادت مفعولها اتهاماتٌ سابقة بإساءة معاملة المرأة، الرئيس كلينتون على التخلي عن منصبه، لما كان لدى ترامب أي فرصة بالفوز بالانتخابات، وأغلب الظن أن فكرة الترشح لم تكن لتخطر على باله قط.

2000، تشيني يُعيِّن نائباً للرئيس: عندما ترشح جورج دبليو بوش عن الحزب الجمهوري عام 2000، كلّف ديك تشيني، الذي كان وزير الدفاع في عهد والده، بمهمة تعيين نائب مناسب له. وبعد أن درس جميع الخيارات المتاحة، قرر تشيني أنه هو الرجل المناسب لهذا المنصب. وبصفته نائباً للرئيس، لم يهدر تشيني أي وقت في شغل المناصب العليا للإدارة بحلفاء من نفس الميول الفكرية والتواقيّن لاستخدام القوة العسكرية الأمريكية في معاقبة “الأشرار” وتوسيع الإمبراطورية الأمريكية. وكان بوش قد وعد، في حال انتخابه، بمواصلة انتهاج سياسة خارجية “متواضعة” وتجنب أي محاولة لبناء الدول. ولو أنه لم يُحطْ نفسه بتشيني وعدد من الشركاء المولعين بالحرب أمثال دونالد رامسفيلد وبول وولفوفيتز، لربما ظل عالقاً في ذلك المسار الذي وعد به، حتى بعد أحداث 11 أيلول. وعوضاً عن ذلك، عكف على شن “حرب عالمية على الإرهاب” معتمداً على التضليل ودعمٍ من صقور إدارته. لم يلعبْ أي عامل آخر دوراً أكبر من هذا في تمهيد الطريق أمام دونالد ترامب ليصبح رئيساً.

2000، المحكمة العليا تختار رئيساً: لو وافقت المحكمة العليا، عند اختيارها رئيساً نيابة عنا، على آل غور بدلاً من جورج بوش، هل كانت ستتجنب تلك الحرب الأبدية على الإرهاب؟ لا ريب أن هجمات 11 أيلول كانت ستحدث بجميع الأحوال، وستليها بعض الإجراءات العسكرية الأمريكية. بيد أن غور لم يستحوذ عليه هاجس صدام حسين كما استحوذ على أعضاء محور بوش – تشينى. ويمكن القول إن احتمال أن يصر غور، في حال أصبح رئيساً، على غزو بلدٍ لم يُشارك في مؤامرة القاعدة أضعف بكثير من احتمال أن يقوم الرئيس بوش بذلك. ولو لم تشرع الولايات المتحدة بشن حرب وقائية على العراق، ولو لم تُرتكبْ تلك الخطيئة الأصلية في حقبة ما بعد 11 أيلول، لكانت رئاسة ترامب احتمالاً بعيد المنال.

2003، خنوع الكونغرس: في خطوة لطخته بعار أبدي، وافق الكونغرس على مطالب بوش بغزو العراق. وقام بذلك لأن أعضاءه، بمن فيهم الطامحين للرئاسة أمثال هيلاري كلينتون وجون كيري، لم يكونوا مقتنعين بأن العراق يمثل تهديداً للأمن القومي (لأنه لم يكن كذلك) بقدر ما كانوا يسعون إلى النأي بأنفسهم عن العواقب السياسية النابعة عن معارضة الرئيس العازم على شن الحرب. فعلى مدى عقود، سمح الكونغرس للرؤساء بتجاوز مسؤوليتهم الدستورية بإعلان الحرب، وهو ما سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. وأصبح المشرعون الكسولون متواطئين في كارثة لا تزال تتكشف آثارها حتى يومنا هذا. ولو كان الكونغرس يتحلى ببعض الدهاء لتفادى هذه الكارثة، واستعاد شجاعته، وخلّف لنا سلطةً تشريعيةً مستعدةً وقادرةً على الوفاء بمسؤولياتها الدستورية.

2003، جنرال موتورز توقف صناعة السيارة الكهربائية: في تسعينيات القرن الماضي أنتجت جنرال موتورز أول سيارة كهربائية، وأحبها السائقون، ولكن جنرال موتورز شككت بالمكاسب المحتملة منها. فغالب الأمر أن أصحاب الأسهم سيكسبون المال إذا ركزت الشركة على تصنيع المركبات التي تعمل بمحركات البنزين، وعلى إثر ذلك أوقفت جنرال موتورز صناعة السيارة الكهربائية في عام 2003. ونتج عن ذلك تأجيلٌ لما لا يقل عن عقد من الزمن حتى يتم تطوير سيارة كهربائية وإنتاجها بكميات ضخمة. لو ثابرت جنرال موتورز على إنتاج السيارة الكهربائية، لكان من الممكن أن تبدأ هذه السيارة قفزةً إلى اقتصاد ما بعد الوقود الأحفوري، ولقدمت خدمة للإنسانية فيما يتعلق بمشكلة تغير المناخ. وبدلاً من ذلك، قضى السياسيون سنوات يتشاحنون حول ما إذا كان تغير المناخ حقيقياً أم لا. وحقق عدد من الجمهوريين مكاسب سياسية عبر شجب أولئك الذين يشنون “الحرب على الفحم” أو يكبحون الحاجة الملحة للتنقيب عن النفط – وهي اتهامات زائفة استغلها ترامب ببراعة لتحقيق مآربه الشخصية. ربما لو استوفت السيارة الكهربائية كامل إمكاناتها، لأصبح أي شخص يقوم بحملة رئاسية وهو يعتبر الاحترار العالمي خدعةً محط سخرية الجميع بدل أن يصل إلى البيت الأبيض.

2009: أوباما يُنقذ وول ستريت: دخل الرئيس أوباما المكتب البيضاوي والاقتصاد الأمريكي في حالة من الانهيار الشديد، فاتخذت إدارته إجراءات عاجلة لمنع الانهيار الشامل للنظام المالي – أي أنه أنقذ وول ستريت. وفي نفس الوقت تلقى هذا الرجل البائس ضربات موجعة بسبب فقدان ملايين الأمريكيين لوظائفهم ومنازلهم. والملياردير الذي يشكو من “التلاعب” بالنظام لربما ذاق ما يتجاوز حدود للسخرية، ولكن بالنسبة لدونالد ترامب أنْ تُعالج الحكومة ذلك الركود العظيم لهو هبة عظيمة من الآلهة.

2010، حسابات تويتر الرئاسية: لقد سلّم عدد هائل من الأمريكيين حيواتهم لوسائل التواصل الاجتماعي طوعاً. وأُخمن أن عدد النباتيين وهواة لعبة الكرلنغ [النادرون] في الولايات المتحدة اليوم أكبر من عدد مَنْ لم يشترك في الفيسبوك. لذا ربما كان من المحتم أن يمتطي السياسيون ركْبَ وسائل التواصل الاجتماعي، ويحرصوا على استخدام الاتصالات الإلكترونية المباشرة كوسيلة لتعبئة مناصريهم. ومع ذلك كان تأثير ذلك على السياسة الأمريكية سلبياً تماماً. فقد تقلصت المساحة المتاحة للتبادل المنطقي، وأصبح الخطاب السياسي أكثر إيذاءً، وهدفه الظاهر ليس إيصال الرسالة بقدر ما يهدف إلى التشويش، والاستهزاء، وخلق الانقسام. ولربما كان هذا التطور محتماً، ولا يمكن عكس مخلفاته بالتأكيد. مع ذلك، لم يكن من المحتم أن تخضع الرئاسة لهذه الظاهرة. فعندما دخل باراك أوباما “التاريخ” عام 2010 عبر إرساله أول تغريدة رئاسية، كان ذلك كما لو أن البابا قد بدأ في قضاء ساعاته الفارغة يتسكع في حانة ما. وحتى لو كانت زيادات بمقدار بالكاد يمكن قياسه، فإن الكرامة واللياقة المرتبطتان بالرئاسة قد بدأتا بالتلاشي ومعهما افتراض أن السلوك الفظ أو الجلف سيؤدي تلقائياً إلى حرمان صاحبه من تقلد منصب رفيع كهذا. أدرك دونالد ترامب ذلك بسرعة، كيف لا وهو شخصٌ فظٌ من الدرجة الأولى وفنانٌ في استخدام تويتر للتباهي بفظاظته.

2010، ميتش ماكونيل يختار الحزب عوضاً عن بلاده: رغم أن الأمة ما تزال في خضم أزمة اقتصادية مدمرة، أعلن ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، نيابة عن حزبه أن حرمان الرئيس أوباما من الفوز بولاية رئاسية ثانية هو “أهم شيء نريد تحقيقه”. وليذهب البلد إلى الجحيم، فالحزب الجمهوري يريد من أوباما الرحيل. وافق أتباع ماكونيل خانعين، واختفت آخر ملامح الثنائية الحزبية من واشنطن. وبالطبع، فاز أوباما في انتخابات عام 2012 على أي حال، ولكن ماكونيل رفض الاعتراف بهذه النتيجة. وهكذا، عندما مارس أوباما حقه في ترشيح شخص ليملأ شاغراً في المحكمة العليا، ضمن ماكونيل ألا يحصل ذلك المرشح حتى على جلسة استماع لائقة. كانت هذه البيئة المشحونة بالتحزّب المفرط بمثابة الوضع المثالي لدخيلٍ على السياسة بارعٍ في “فن الصفقة” حتى يُقدّم نفسه كعلاج للجمود السياسي المستمر. مبارك لك ميتش! لقد ربحت في النهاية!

وماذا بعد..؟

آن الأوان لننظر في المرآة أيها السادة. فلومُ ترامب على كونه ترامب لن يجدي نفعاً. فكما لينين أو فرانكو أو بيرون أو عشرات الديماغوجيين الآخرين، لم يفعل ترامب شيئاً سوى أنه اغتنم الفرصة التي أتته على طبق من ذهب. فرئيسنا هو نتاج عدة عقود من الغطرسة والسخرية والحماقة والجبن السياسي والفرص الضائعة وشعب تكاسل عن الانتباه لما يحدث أمامه. في واشنطن اليوم، لا يستطيع أحد أن ينكر حقيقة أن مَنْ زرع الريح حصد العاصفة. وأكبر مصيبة بين تلك المصائب قد اتخذت من البيت الأبيض قصراً لها، بل إننا، في الحقيقة، مَنْ وضعها هناك.

* أندرو باسيفيتش هو أستاذ غير متفرغ في التاريخ والعلاقات الدولية في كلية باردي للدراسات العالمية بجامعة بوسطن.

https://www.alternet.org/news-amp-politics/how-we-could-have-avoided-donald-trump