عصر الشك في السياسة الخارجية الأمريكية

أعلن دونالد ترامب في نيسان 2016، “يجب علينا أن نكون أمة يصعب التنبؤ بما تفعله”. لقد وضع ترامب في خطابه حول السياسة الخارجية خلال حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والذي كان في تلك المرحلة المرشح الأول للحزب الجمهوري، ما وصفته صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها بأنها ” رؤية كونية غريبة”، والتي تبدو وكأنها ارتداد إلى الحركة الانعزالية في الثلاثينيات،”أمريكا أولاً”، ولكنها تنطوي على سوء فهم كامل لتعقيدات العالم الذي تتجذر فيه أمريكا. ويبدو تشريح تلك الرؤية واستقراء ما ستبدو عليه السياسة الخارجية لإدارة ترامب على مدى الأشهر والسنوات التالية هو شيء من العبث. هذا الرجل الذي يفتخر بنفسه على أنه لا يمكن التنبؤ بما سيفعله، يجعل حلفاءه وخصومه غير قادرين على تخمين نواياه، ويستخدم حسابه الخاص على تويتر للإعلان عن تصريحاته السياسة.

ولكن في خضم هذه الفوضى، تبدو بعض الأمور واضحة جداً. أولها أن العالم كما نعرفه قد انقلب، وهو الآن يدور بعنف حول محوره . لقد نشأنا في الغرب في عالم حُدد ببعض المبادئ الأساسية، الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة والتحرر من العوز والخوف – المتجذرة في النظام الليبرالي الذي سعت إليه الولايات المتحدة – أكثر من أي دولة أخرى – للدفاع عنه والمحافظة عليه وتعزيزه منذ عام 1945. وذلك جزئياً لأننا نعيش في هذا العالم الذي يجد فيه دونالد ترامب نفسه المنتخب ديمقراطياً جالساً في البيت الأبيض – وإن لم يكن من قبل أغلبية الشعب الأمريكي- ومع حرية التعبير عن الآراء التي يتمسك بها. لكنه من خلال القيام بذلك، فإنه يقوض الكثير من القيم التي يقوم عليها النظام الليبرالي، فاللاجئون الذين يجدون أنفسهم بعيداً عن المطارات الأمريكية يعيشون في حالة من الخوف، وتوقهم إلى التنفس بحرية خنقها ترامب بجرة قلم، كما أن مجتمع المثليين في الولايات المتحدة يشعرون بالكثير من الخوف أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة، في حين إن النساء في أمريكا يواجهن احتمال إلغاء حقهن في الإجهاض، ويتعرض المسلمون في أمريكا للحط من قدرهم وشيطنتهم على نحو متزايد، ولم يعودوا أحراراً في تأدية عبادتهم في أمان. كما تم قمع المتظاهرين والاستهزاء بهم. في عالم تغريدات ترامب هذه الأعمال ليست مشروعة لشعب يتمتع بالحق الدستوري في “التجمع السلمي”، ولكن نتاج الغضب الذي تسببت به النخبة الليبرالية العازمة على تقويض إرادة الشعب.

يمثل ترامب على الصعيد الدولي أكبر خروج عن إجماع الحزبين الليبراليين اللذين دعما السياسة الخارجية الأمريكية منذ عام 1990. وفي خطاب أوباما الوداعي في الأمم المتحدة تحدث بحماس عن التهديدات التي يواجهها النظام الليبرالي العالمي. لم يقم هذا النظام الليبرالي على مجموعة من الأفكار والقيم الأساسية فقط ، وإنما أيضاً على بنية مؤسسية ترتكز على الأمم المتحدة وحلف الناتو. لكن يبدو حتى الآن أن ترامب يعيد في تصريحاته السياسية صياغة هذا السيناريو. لقد ضخ درجة أكبر من عدم الاستقرار في علاقات أمريكا مع أوروبا وحلف الناتو أكثر من أي رئاسة منذ نهاية الحرب الباردة، وهو أكثر استعداداً لتبني، بدلاً من رفض، الرؤية البديلة للنظام الدولي التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقد أدخل انتخاب ترامب عنصرا ًجديداً من الشك في الوضع الخطير بالفعل في أوروبا الشرقية . كتب لورانس فريدمان ذات مرة أن المصداقية هي “العنصر السحري” في موضوع الردع. من الطبيعي أن يواجه حلف الناتو نوايا بوتين بالشك، كما أنه من المفهوم تماما ًأن يواجه أزمة مصداقية خاصة ناجمة عن الشك تجاه سياسة إدارة ترامب تجاه روسيا وحلف الناتو، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا أكبر انتشار للقوات العسكرية الأمريكية في القارة منذ الحرب الباردة.

قد تثبت العلاقات مع موسكو أنها إحدى أهم عناصر سياسة ترامب الخارجية، فلدى ترامب وبوتين القدرة على تشكيل النظام الدولي بطرق تؤثر على الجميع. فبعد أسابيع على انتخاب ترامب، وقع بوتين على مفهوم السياسة الخارجية الجديد، الذي يحدد طموحات روسيا للقيام بدور قيادي على الساحة الدولية، وتعزيز التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد. يبقى أن نرى ما إذا كان هذان الهدفان يعارض كل منهما الآخر، على الرغم من أن الأجواء المبكرة المحيطة بالمعسكر الروسي والأمريكي كانت إيجابية، فإنه لا تزال هناك عقبات كثيرة أمامهما في المستقبل. لقد عارضت موسكو باستمرار ما تعتبره هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي، وقد أشارت بشكل متكرر إلى تأثير إجراءات واشنطن الدولية المزعزعة للاستقرار.

لاقى نجاح ترامب في الانتخابات ترحيباً في روسيا، مما أدى إلى نشر بعض الصور المثيرة للاهتمام في وسائل الإعلام الروسية، ولكن هذه الصور تتناقض بشكل حاد مع واقع حال العلاقة الحالية بين واشنطن وموسكو، التي أصبحت في الحضيض خلال رئاسة أوباما. في حين إنه لا يزال من غير الواضح كيف سيكون اتجاه سياسة إدارة ترامب الخارجية، كان هناك إشارات مسبقة تدل على أن إدارة ترامب ستتخذ خطاً صارماً، لا سيما فيما يتعلق بالإرهاب الدولي والتهديد من قبل “داعش”، وهو موقف يروق للكرملين الذي لم يستخدم القوة سعياً لتحقيق أهدافه الإستراتيجية. وهذا يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية المحتملة لأي علاقة مستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة، يحمل الرئيسان سمات مماثلة. إذ يود كلا الرئيسان أن يصورا نفسيهما “كرجلين قويين” يسعيان إلى جعل بلديهما “عظيمتين” مرة أخرى. والعلاقات بين الاثنين حالياً في مرحلة شهر العسل، مع إظهار كل رئيس ابتهاجه ظاهرياً على أنه وجد شخصية مماثلة في الآخر، ولكن يمكن أن تكون هناك مشاكل في المستقبل إذا لم يكن أياً منهما على استعداد لقبول حل وسط أو تقديم تنازلات.

بعد زيارة رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي إلى واشنطن في 27 كانون الثاني، أجرى ترامب وبوتين محادثة هاتفية استمرت لمدة ساعة، وقام الزعيمان، على ما يبدو، من خلالها بالالتزام بإصلاح العلاقات الثنائية. كما ناقشا خلال محادثة واسعة النطاق الحرب ضد الإرهاب، واستمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأيضاً إمكانية توسيع علاقاتهما الاقتصادية. تثير المسألة الأخيرة إمكانية رفع العقوبات الأمريكية ضد روسيا، على الرغم من أن الموضوع لم يناقش خلال محادثتهما. وقد بحث ترامب إمكانية رفع نظام العقوبات الذي فرض في أعقاب ضم روسيا لجزيرة القرم في عام 2014 والدعم المستمر للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. يتعارض هذا الموقف مع موقف أوروبا، إذ أعرب جميع القادة الأوروبيين، بمن فيهم ماي، وأنجيلا ميركل وفرانسوا هولاند، عن معارضتهم لأي رفع للعقوبات إلى أن تمتثل موسكو تماماً لأحكام اتفاق مينسك. إن أي محاولة من قبل إدارة ترامب لتخفيف نظام العقوبات تثير نشوء المزيد من الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهو بالضبط ما يسعى إليه الكرملين.

ويشير مفهوم السياسة الخارجية الجديد إلى أن روسيا ستواصل توجهها نحو آسيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم قدرتها الوصول إلى الأسواق الغربية، نتيجة لنظام العقوبات الجاري. كما إنه يظهر بوضوح أيضاً أن روسيا سوف تستمر في تعزيز موقفها باعتبارها “مركز قوة في عالم اليوم”. من المرجح أن تنتهج روسيا خطاً أكثر حزماً على الساحة العالمية في الفترة القادمة ، وستسعى إلى تعزيز نفوذها الدولي من خلال الوسائل الصلبة والناعمة على حد سواء. وقد أظهر الكرملين منذ تولى بوتين السلطة في عام 2000 رغبة متزايدة لتحقيق أهداف إستراتيجية أوسع للسياسة الخارجية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الكثيرون في الغرب مندهشين من إعطاء القوة الصلبة الأولوية في صنع السياسة الروسية، ولا سيما استخدام القوة. وقد أثبتت المشاركة الروسية في سورية بلا شك أنها قادرة الآن على إبراز قوتها خارج “الفناء الخلفي” الاستراتيجي الخاص بها، وأنها مصممة على لعب دور عالمي. ويبدو أنه لدى الكرملين آمال كبيرة بتحسن كبير في علاقاته مع الولايات المتحدة وموقفها على الساحة العالمية. ومع ذلك، فإن العلاقات بين ترامب وبوتين إيجابية جداً في الوقت الحالي، وهذا يمكن أن يتغير بشكل دراماتيكي إذا ما وجدا نفسيهما في مواقف متناقضة.

ومع ذلك، وكما تكشف العلاقة بين ترامب وبوتين، هناك أمر واضح، وهو أننا نعيش في عصر من عدم الاستقرار وعدم اليقين، والتي لم يشهد له العالم مثيلاً من قبل ..