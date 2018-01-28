أصدرت الهيئة العليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي التقرير الوطني عن البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية لعامي 2014- 2015 بالتعاون مع كافة الجهات العلمية والبحثية، جرى فيه توصيف وتحليل واقع البحث العلمي والتطوير التقاني في سورية.

أفرد التقرير محاور خاصة لكل من : الموارد البشرية في الجهات العلمية البحثية، وخطط البحث العلمي الحالية والمستقبلية، ومخرجات البحث العلمي، والإنفاق المالي على المشاريع العلمية البحثية، وأثر الأزمة على البحث العلمي والتطوير التقاني.

يعتبر هذا التقرير الوطني عن البحث العلمي هو الوثيقة الوطنية الوحيدة الصادرة في الجمهورية العربية السورية والتي تضم بيانات ومعلومات من الجهات العلمية البحثية كافة، وتخلص هذه الوثيقة إلى مؤشرات مفيدة لجميع العاملين في البحث العلمي من أفراد وجهات، كما أنها تساعد في اتخاذ القرارات المبنية على حقائق لتطوير الواقع الحالي للبحث العلمي والتطوير التقاني في الجمهورية العربية السورية.

كما أنها تعطي نظرة شاملة للبرامج والمشاريع الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني وأثرها الاقتصادي على القطاعات الحكومية المشمولة في السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار.

لتحميل التقرير اضغط على الصورة