المشاركة المجتمعية في مرحلة إعادة الأعمار

منذ بدء تداول مصطلح إعادة الإعمار في سورية، وجدنا في الضفة من يقول بعدم وجود منهج أو إستراتيجية لرسم الطريق لهذه العملية باهظة التكاليف، متذرعين بأن الخطط المعدّة لهذه المرحلة ما تزال تحت طور التجريب، ومن هنا ينبع أهمية المشاركة بالآراء حول آليات هذه المرحلة، وبالنسبة لهذا البحث فهو يندرج ضمن التحرّك وفق رؤية تنموية واضحة ومفهومة ومقبولة بالاعتماد على الطاقات المجتمعية بشكلً أساسي، ولكن هذا لن يغدو بكونه جانباً من الجوانب العديدة التي لابد من توفّرها حتى تستكمل عملية إعادة الإعمار عناصرها كقولنا مثلاً: تطوير القوانين المتعلّقة بالعملية الإنتاجية، فهذا جانب، أو إعطاء الأولوية للإنتاج والتصدير وفق ما يرتئيه المعنيون بالشؤون الاقتصادية كمتخصصين ومكلّفين، أو إصلاح مؤسسات شبه مدمرة كما في حمص أو المنطقة الشرقية، وغير ذلك مثل المساعدات المتوقعة من الأصدقاء الإقليمين والدوليين كروسيا والصين وإيران.

استغرب ممن يعتبرون الكلام عن إعادة الإعمار كلاماً نظرياً كيف يعفون أنفسهم من الشروع بوضع خطط في هذا الصدد تكون قيد الدراسة والاختبار لحين الشروع بالمرحلة القادمة لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشع على الأرض وتلوح في الأفق ؟

تنطلق رؤيتي كباحث من اعتبار الجهد الأكبر والعنصر الحاسم هو الداخل والإمكانيات الذاتية، حيث الثقل الأكبر عليها، لا سيما أن المشاركات العربية المحتملة في هذه العملية شبه معدومة آخذين بعين الاعتبار التجارب السابقة للحروب في المنطقة و “مؤتمرات إعادة الإعمار” لعدد من الدول العربية التي لا أقارنُ سورية دولتي بها، ولذلك يجب على سائر المعنيين من مسؤولين وأصحاب خبرات وتجارب سابقة، ومتخصصين من أساتذة الجامعات والمثقفين أن يقوموا بالتفكير في الآليات الممكنة لتنظيم الاستفادة من الإمكانيات الذاتية.

ولكن قبل الخوض في غمار الوضع في سورية من زاوية إعادة التعمير، نسأل أنفسنا لماذا في هذا الوقت تحديداً؟ ولعل الجواب بحوزة الواقع الميداني، حيث إنّ الأوضاع الراهنة في ظل الإنجازات النوعية التي يحققها رجال الجيش العربي السوري على كافة الصعد وبمختلف المناطق توحي بالأمل المصحوب بالعقلانية، وللتدليل نذكر مثلاً أنّ الوضع الميداني في ريف حماه اليوم وريف حمص، ومحيط دمشق، وحتى في معركة إدلب تحت سيطرة أبطال الجيش العربي السوري، وعلى العموم توحي المؤشرات المتعلّقة بالوضع الميداني برجحان كفة رجال الحق ضد الإرهابيين وادعميهم رغم ما نشاهد اليوم في عفرين السورية من خروقات يتسيدها العدو التركي الذي جاء بجحافله ليحيي ذكر سلطانه سليم العثماني، وليعيد للأذهان كارثة المؤامرة العالمية لاقتطاع لواء اسكندرونة الذي سيبقى عربياً سورياً ما بقي الليل والنهار.

ليس من الغائب على أذهان القيادة السورية وحكومتها، أن تخطط لمرحلة ما بعد الحرب التي يجمع المراقبين الدوليين سواء أصدقاء وحتى الأعداء منهم أن الأزمة السورية في نهايتها، حيث يتمحور التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب بخطط إعادة الإعمار وما تتطلبه من توحيد الطاقات والجهود الطبيعية والبشرية في سبيل الخروج بخطط وطنية محضة وشاملة، ومن الطبيعي أن تكون الدولة السورية ممثلة بوزاراتها كافة صاحبة الدور الرئيسي لكونها السلطة الرسمية والبت والحسم، ولكن ذلك لا يعطي الشرائح المجتمعية مسوغاً لاستثناء أنفسهم لأن عمليات إعادة الإعمار ذات طابعٍ تنموي إداري يتطلب ممارسة دور محوري من قبل الهيئات المحلية السورية سواء مؤسسات القطاع الخاص السوري أو منظمات الأعمال الطوعية أو مؤسسات المجتمع المدني العربي السوري التي تشترك مع باقي شرائح الشعب السوري بمجموعة من القواسم منها احترام وتقديس سيادة الدولة السورية ورموزها التي ترمز لكرامة الشعب السوري، فالمجتمع المدني رديف للقيادة والجيش والشعب ويترتب عليه أدواراً هامّة في بناء الوطن وحمايته عبر مشاركته في ذلك، ولا أعني هنا الدفاع عن شريحة بعينها، ولا حتى المطالبة بحقها؛ بل المراد أن المشاركة المجتمعية في مرحلة إعادة الإعمار واجب وحق يجب ممارسته لجانب المؤسسات الرسمية عبر القوى غير الرسمية ذات الطابع الشعبوي، بما يكفل توحيد الجهود الحكومية والشعبية في سبيل خدمة نهوض وتطوير الجمهورية العربية السورية.

وفي سبيل تقديمي للمشاركة المجتمعية كأحد آليات إعادة الإعمار في المرحلة المستقبلية في سورية فإنّه لا بدّ من تقديم بعض الشروحات حول عملية المشاركة المجتمعية كخطة تطوير نهضوية ووضع ما نبحثه تحت الاختبار والتجربة الفكرية النقدية حتى نصل لإيجابياتها وسلبياتها فنختار ما يناسبنا كسوريين حسب بنية مجتمعنا السوري، ومواردنا الطبيعية والبشرية، وظروف دولتنا ككل سيّما أن الدولة السورية كما أثبت الأحداث من عام 2011 لغاية 2018 مستهدفة بأيديولوجيتها ومواردها وثقافتها وبالشرفاء من أبنائها ، لذلك ليس أمامنا سوى التخطيط لمستقبلنا بوقتٍ مبكرٍ بما يجنّبنا مغبّة الندامة فيما بعد.

وعلى عكس سائر الطروحات الفكرية سنبحث من خلال المشاركة المجتمعية عن مفهوم خاص بالسوريين نبتعد فيه عمّا لا يناسب طبيعة مجتمعنا و العقلية السورية بشكل عام، حيث تُعبّر مشاركتنا المجتمعيّة عن الوسائل التي تهدف إلى تعزيزِ دور التعاون الاجتماعي بين سُكان الحي، أو القرية الواحدة أو القرى مشتركة أو المنطقة، أو المدينة أو المدن كافة بما يوحّد جهودنا وطاقتنا ويصب في خدمة ورفعة الأمن القومي لدولتنا السورية بهدف تحفيز مشاركة مواطني الجمهورية العربية السورية بكافة ممثليهم سواء أشخاص أو هيئات أثبتت انتمائها لدولتها ومصداقيتها أثناء الحرب الكونية على سورية، وذلك في العديدِ من المجالات التي توفر خدماتٍ للمجتمعِ المحلي الذي ذاق الأمرّين خلال سنين الأزمة، ووقف وقف الحنون عندما احترم ظروف الدولة السورية، مما يساهمُ في نهضة القرى والمدن سوياً، ويساهمون إيجابياً في التغيير والتطوير نحو الأفضل بحيث تكون النهضة سورية الطابع والمضمون بقيادة القيادة الإصلاحية الشرعية الحالية.

وفي سبيل إلقاء نظرة عالمية تخدم ثقة الشعب السوري بتجاربه ومشاريعه الشعوبية الخاصة بتاريخه وواقعه، نرى أنّ المشاركة المجتمعية هي نتاج شعوب أخرى اضطرتها الأحداث العالمية والداخلية للجوء إليها كحل وطريقة تنموية تزيد من مناعة وقدرة الدولة على التطوّر والمضي قُدماً، حيث تم إقرار هذا النوع من المشاركة ضمن مواد القانون البريطانيّ كنصٍ من النصوص التي تساهمُ في المحافظة على دعم دور الجمعيّات، والمؤسسات الخيريّة التي توفر دعماً لأفراد المجتمع، ثمّ أصبحت هذه الفكرة من الأفكار التي انتشرتْ في العديدِ من دول العالم التي اعتمدت عليها في تعزيز العلاقات الاجتماعيّة بين المواطنين، حيث ساهم تطبيق المُشاركة المجتمعية في علاجِ العديد من المشكلات التي كانت تواجه البلديّات، والسلطات الإداريّة التي لم تستطع إيجاد حُلول مناسبة لها، فاعتمدتْ على فكرة نشر المشاركة المجتمعيّة بين أفراد المجتمع، ممّا ساهم في ابتكار حُلول كثيرة ساعدتْ على نمو المُجتمعات، والتخلص من الآثار السلبيّة الناتجة عن المشكلات الاجتماعيّة، مثل البطالة، والفقر، والصدمات التي تعرّض لها الأمن والسلم المجتمعيين لا سيما في الحالة السورية التي شهدت قيام الدول المعادية للشعب السوري بتسخير ميزانيات ضخمة لضرب بنى المجتمع السوري، وغيرها من المشكلات الأخرى التي تبرز أهمية البعد التنموي للمشاركة المجتمعية لأبناء الشعب السوري وومثليه في مرحلة إعادة الإعمار، وكم أشار سيد الوطن منذ بداية الحرب العدوانية ضد سورية إلى الدور المحوري للشعب السوري في خطبة السياسية، حين ألقى السيد الرئيس بشار الأسد يوم 20/6/2011 كلمة من على مدرج جامعة دمشق، والتي قال فيها: “أخاطب اليوم عبركم كل مواطن سوري على امتداد الوطن.. وأردت أن يكون لقائي معكم مباشراً ترسيخاً للتفاعل والعفوية اللذين ميزا العلاقة بيننا”، وقال أيضاً: “المصداقية التي شكلت أساس العلاقة بيني وبين الشعب والتي بنيت على الفعل لا القول.. على المضمون لا الشكل هي التي بنت الثقة التي شعرت بكبرها وأهميتها خلال اللقاءات الشعبية التي عقدتها مؤخراً والتي وإن كانت مع مجموعات قليلة العدد قياساً إلى مجمل الشعب السوري الكبير إلا أنها جسدت بشكل واضح عظمة هذا الشعب الذي ينضح وعياً وطنياً وطيبة وذكاء وإباء”، وغير ذلك من الأقوال التي تلت ذلك اللقاء والتي أسست منذ ذلك الوقت لانتصارات الحين، مما يعكس الصوابية في نظرة القيادة السورية للدور المحوري للشعب السوري أو للمشاركة المجتمعية في مستقبل سورية.

تتميز المشاركة المجتمعية كعملية وكخطة تنموية بتكامل أركانها، وكونها غائية، والهدف منها صيانة أمن واستقرار الدولة السورية، ولعل المواطن العادي بوسعه على غرار المثقف السوري أن يصل لأهمية المشاركة، حيث تكمن أهمية المشاركة المجتمعيّة في دعمِ أفراد في المجتمع، وتعزيز التنمية المجتمعيّة في المجالات المتعددة، وتساعدُ الأفراد على الوصولِ لحلول منطقيّة للأزمات التي تحدث في المجتمع، وتعزز التعاون الفعّال بين كافة السكان، وتدعمُ انتماء الأفراد لمجتمعهم ووطنهم، وتساهم في توفير التكافل الاجتماعي من خلال تقديم المساعدات لأفرادِ المجتمع، وتساندُ السلطات المحليّة والبلديّة في القيام بمهامها في المجتمع.

أمّا كيف تتم المشاركة المجتمعية أو آلياتها، فالدافع لها حب العمل من أجل المصلحة العامة، وهذه تحتاج لتكريس ثقافي وتربوي، وتأتي صورها بالمشاركة بالمال والجهد والوقت، كذلك المشاركة بالرأي والمشورة وغيرها، واستحضار عوامل الاستثارة للوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في التنمية على وجهيها الاقتصادي والاجتماعي معاً، وتقديم الخبرات الفنية، ورفد الدولة بالكفاءات الوطنية للعمل أو التعليم ، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتكوين استثمارات جديدة لما تخلقه من مجالات عمل وتعاون، والمشاركة بالخدمات العامة بهدف إحداث التغييرات البنائية المطلوبة في المجتمع من خلال إجراء البحوث وتقديم الخدمات النوعية المتخصصة في كافة المجالات.

وفي هذا الصدد تبرز أهمية تنمية المجتمع المحلي أكثر وأكثر من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية لتتعاون مع الجهود الحكومية نتيجة فهم واقتناع من أجل تحسين الأحوال المعيشية والظروف الاقتصادية، وهذا يقوم على مجموعة من القيم والمبررات الاجتماعية والحضارية، فالتغيير السليم ينبثق من المجتمع، وهذا من شأنه إثراء الحياة وتعميقها وتجددها، من خلال تكامل وتفاعل مستمر بين قوى المجتمع إسهاماً في إقامة بناء اجتماعي تأتي منه علاقات جديدة وقيم مستحدثة تسمح بتحقيق المطالب والحاجات.

وفي الحقيقية عندما ندافع عن المشاركة المجتمعية ونطالب بها كخطة متعددة الأبعاد، فإننا لا نستطيع إغفال الدور المحوري الذي ستؤدّيه الدولة السورية نظراً للمعوّقات التي تواجه المشاركة المجتمعيّة والتي يجب تلافيها في سبيل تدعيم وحدة الصف السوري، ومنها ضعف في العلاقات الاجتماعيّة بين أفراد المجتمع للأسف باعتبارها إحدى رسوبات الحرب على الدولة والشعب السوري، إضافةً إلى غياب الدور التوجيهيّ للهيئات الاجتماعيّة التي من الواجب أن تساعد على توعية الأفراد بضرورة المشاركة المجتمعيّة، وضرورة وجود متابعة دائمة من قبل السلطات الإداريّة للحالة الاجتماعيّة السائدة في المجتمع نتيجة اختلاف الثقافات الاجتماعيّة الفرعية السائدة بين أغلب أفراد المجتمع، التي لم تؤثّر على الهوية الجامعة الوطنية السورية ولكن ذلك يبقى ضرورياً.

ومن سمات هذه الخطة بوصفها إحدى آليات إعادة الإعمار، فإنّها تتسم بالواقعية من حيث التجسيد في الواقع عبر المؤسسات الحاضنة للقوى المجتمعية السورية، ففي الجمهورية العربية السورية توجد مجموعة من القنوات الرسمية للشعب السوري أبرزها مجلس الشعب الذي يضم ممثلين عن كافة شرائح المجتمع السوري، والذي يمارس دوراً بارزاً في صنع السياسات العامّة السورية في كافة مراحلها، ففي مرحلة تجميع المطالب يقوم النواب كل حسب منطقته بنقل المشاكل التي تعاني منها للحكومة والتي تقوم بمعالجتها حسب أهميتها وخطورتها على أمن واستقرار المجتمع وفق تراتبية خاصة تتيح استيعاب كافة المناطق السورية، فهذا النوع من القنوات يغلب عليه الصفة الرسمية، وأما بالنسبة للقنوات غير الرسمية، فيوجد العدّيد من المؤسسات التي تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعيّة، حيث ينطبق هذا الوصف على كل المؤسسات التي تهدف إلى توفير الخدمات للأفراد ضمن نظام مخصص تتبعه هذه الجمعيّات لتوزيع الأفراد، بناءً على مجموعة من الفئات، مما يساعد على تقديم المساعدات المناسبة للأفراد.

إن ما سلف ذكره يندرج ضمن أسس الانطلاق في إعادة الإعمار، والتي تتطلب إمكانيات ومجهود أكبر، كما يندرج في إطار نشاطات التنمية البشرية، نظراً لأنها إحدى أهم المحاور التي سيتم الابتداء بها، فالأولويات الاقتصادية ستكون صاحبة الأولوية، والأولية أيضاً سواء في السكن والإسكان وإعادة بناء المدن، أو الصناعة والزراعة، والنقل والمواصلات، والمال والمصارف، والمعلوماتية والاقتصاد المعرفي، وصولاً إلى الأهم ألا وهو التنمية البشرية، فالعنصر البشري السوري يجب أن يكون نقطة الانطلاق بحيث يجسد القائم بالأعمال والهدف بآن واحد، بحيث تكون المشاركة المجتمعية توجّه وطني ثابت وحق شرعي لا رجوع فيه ولا عنه.

وكنتيجة خاصة بالواقع السوري استناداً لما سلف إنّ المشاركة الشعبية هدف لأسلوب الحياة السليم، حيث يستند على اشتراك المواطنين في مسؤوليات التفكير والعمل من أجل مجتمعهم، وهو كذلك وسيلة يشعر الناس بأهميتها من خلال الممارسة التي تتأصل في عاداتهم وتصبح جزءاً من الثقافة والسلوك.