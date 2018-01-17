الوحدة بين الثقافة والمصلحة..

في نطاق المراجعات النقدية التي عرفها الفكر القومي العربي، ظهر اختلاف حاد أحياناً، بين من يربط هدف الوحدة بالهوية، أي بروابط اللغة والثقافة والتاريخ وغيرها من الروابط التي تجمع العرب، وتجعل منهم أمة موحدة ثقافياً، وبين من يربطها بفكرة المصلحة، ويرى أنها الشيء الوحيد الكفيل بتحقيقها.

ويبدو، للوهلة الأولى، أن فكرة المصلحة هذه أكثر جاذبية، وأكثر واقعية، لا سيما أنها شكّلت أساساً ناجحاً لقيام بعض التجارب الوحدوية، ونموذجها الأهم تجربة الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأساس الثقافي للوحدة ينتمي إلى عالم الإيديولوجيا، وشعاراتها الفضفاضة، وليس إلى الواقع المتحرك والمتغير. فهل يستوجب ذلك الاستغناء عن الأساس الثقافي واعتباره شيئاً عفى عليه الزمن، وتبنِّي مفهوم المصلحة في هذا المجال؟

للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نلاحظ أولاً أن روابط التاريخ واللغة والثقافة وغيرها قد كان لها الدور الأساسي في توحيد الكثير من الأمم والشعوب، مما يعني أن اعتبارها مجرد إيديولوجيا غير منتجة هو تهمة باطلة. فهذه الروابط روابط واقعية، وحتى ما تحمله من مضامين رمزية أحياناً، يتحول، في التطبيق، إلى طاقة فعّالة، وهي تفسر إلى حد كبير هذا الاستعداد الوحدوي لدى الجماهير الواسعة على امتداد الجغرافيا العربية، كما أكدت ذلك الكثير من الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي. ومهما تأثر هذا الاستعداد ببعض الظروف العصيبة والأزمات القاسية، فتراجع، إلى هذا الحد أو ذاك، إلا أنه يبقى، حتى يومنا هذا، حاضراً بوضوح، ويعبّر عن نفسه من حين لآخر في التحركات الشعبية العربية المساندة للعروبة وفلسطين والمقاومة…، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال تجاهل دلالته السياسية الساطعة، والانتقاص من قيمته.

وإذا كان الأداء السياسي القومي العربي قد فشل أحياناً في استغلال تلك الروابط، وحنّطها في قوالب نظرية إيديولوجية، فإن ذلك لا يعني مطلقاً أنها كذلك في الواقع.

علينا أن نلاحظ ثانياً بصدد فكرة المصلحة، ولا سيما فيما يتعلق بالمثال الأوروبي أنه يجمع أمماً ودولاً مختلفة الثقافات، ولا روابط مشتركة تجمع بينها في هذا الإطار، ولهذا كان من الطبيعي أن تكون المصلحة هي الرابط البديل الذي يوحدها، في حين أن الدول العربية تنتمي إلى قومية واحدة بالمعنى الثقافي والحضاري المتنوع (العروبة)، وليس العرقي والشوفيني الذي تُتهم به القومية العربية زوراً وبهتاناً.

ومن ناحية أخرى، فإن اعتماد مبدأ المصلحة فقط في الحالة العربية، سيجعلها سلاحاً ذا حدين، إذ يمكن لأي قطر عربي أن يرفض الوحدة بحجة أنها لا تخدم مصلحته. فهل نجزّئ هذا المبدأ لنقبله هنا ونرفضه هناك؟!. ثم أية مصلحة مهما كانت قوية تجعل شعباً كالشعب الجزائري الشقيق يشجع منتخب فلسطين في مباراة كروية !.

في رأيي أن الحل لا يكمن في هذا الاختيار الوحيد: «إما الثقافة أو المصلحة»، ووضع المبدأين في تناقض صارخ لا حل له إلّا باستبعاد أحدهما، فهذا ما يفعله المتعصبون في كلا الجانبين. الحل المنطقي والواقعي هو الذي لا يفرّط بالعروبة كفضاء ثقافي وحضاري موحّد ينتمي له العرب وغير العرب ممن شاركوا تاريخياً في بنائه أيضاً. ولكنه لا يقلّص هذا الفضاء الجامع إلى نظرية إيديولوجية مفارِقة، بل يربطها بالواقع الملموس، وبحياة الناس، حتى يشعر المواطن العربي، إضافة إلى انتمائه العربي المشترك، بأن مصلحته الخاصة، كما المصلحة العامة هي في الوحدة.

على هذا النحو يتكامل المبدآن، مبدأ الثقافة ومبدأ المصلحة، ولا يتناقضان. ويبقى على أنصار كل منهما أن يراجع موقفه ولا يُلغي مبدأ الآخر.

على أن هذا الحديث هو بمجمله موجّه إلى من يؤمنون بالأمة العربية، وبضرورة وحدتها السياسية، وهم كثيرون، سواء كانوا من القوى الوطنية والقومية العربية، أم من الجماهير في مختلف أقطار العروبة. أما الأنظمة الرسمية، فهي في معظمها تُنكر وحدة الأمة الثقافية، وتعارض بشدّة وحدتها السياسية. وهي بقدر ما تسعى لاستبدال الهوية الثقافية الجامعة بهويات مصطنعة بديلة، فإنها لا ترى لها أي مصلحة في أي نوع من أنواع الوحدة العربية، وتفضّل البقاء كما هي أنظمة تابعة تدور في الفلك الأمريكي الصهيوني، وتعادي بكل قوة تطلعات وأهداف شعوبها الوطنية والقومية المشروعة.

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