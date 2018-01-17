أعمال قاضي التحقيق العسكري

ليس لقاضي التحقيق العسكري أن يُباشر تحقيقاً قبل أن تقام الدعوى العامة وتحريكها من قبل النيابة العامة العسكرية، غير أن هناك مهام أخرى تدخل ضمن نطاق عمل قاضي التحقيق العسكري، وهي: الشكاوى وسماع الشهود والضبط والتفتيش وإصدار المذكرات.

بالنسبة للشكاوى تقدّم لرئيس النيابة العامة العسكرية، وفي حال الإخبار أو الشكوى، من اختصاص قاضي التحقيق العسكري، يطلب رئيس النيابة إجراء التحقيقات وفق ما نصّت عليه المادة 43 أصول محاكمات جزائية.

أما بالنسبة إلى سماع الشهود فقد أعطى المشرّع لقاضي التحقيق العسكري صلاحية سماع الشهود على الوقائع التي تثبت ارتكاب الجرم أو البراءة منه، كما نصّت المادة 74 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبالنسبة لمهمة الضبط والتفتيش فيحق للقاضي وضع اليد على جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة، ويقوم بحفظها بدائرة الأمانات لتقديمها كأدلة، ومن هذه المهمة أجاز القانون مراقبة المحادثات الهاتفية لإظهار الحقيقة.

أما مهمة إصدار المذكرات فهناك أنواع خمسة للمذكرات:

1- مذكرة الدعوة: وهي تكليف شخص بالحضور أمام قاضي التحقيق في يوم وساعة معينين وذلك لسؤاله عن دعواه إذا كان مدعياً شخصياً أو لاستجوابه إذا كان مدعى عليه، وإذا امتنع عن الحضور استبدل قاضي التحقيق مذكرة الدعوة بمذكرة إحضار للمدعى عليه.

2- مذكرة الإحضار: تصدر كأمر قضائي يوجه إلى مأموري السلطة العامة لتأمين حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق جبراً.

3- مذكرة التوقيف: تصدر كأمر قضائي يوجه إلى مأموري السلطة العامة لتوقيف وإلقاء القبض على المدعى عليه بجرم معاقباً عليه بالحبس، وبعد الإحضار يتمّ الاستجواب ومتابعة الدعوى.

4- مذكرة القبض: تصدر كأمر قضائي يوجه إلى مأموري السلطة العامة لإلقاء القبض على المتهم بعد صدور قرار اتهامه بجناية.

5- مذكرة النقل: تصدر متلازمة مع مذكرة القبض، وهي أمر لمأموري السلطة العامة بنقل المتهم بعد اكتساب حكمه الدرجة القطعية لمكان التوقيف لدى محكمة الجنايات، ويجب أخذ رأي النيابة العامة قبل إصدار مذكرة التوقيف، إلا أن رأيها ليس ملزماً لقاضي التحقيق، وللنيابة استئناف قرار قاضي التحقيق الذي خالفها فيه، فأوجبت المادة 106 من أصول المحاكمات الجزائية على قاضي التحقيق استطلاع رأي النائب العام العسكري إذا أراد توقيف المدعى عليه، إلا أن المادة 106/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على انه يحق لقاضي التحقيق أثناء المعاملات التحقيقية استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام، على أن يتخذ المدعى عليه موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع ما يتعلق بالتحقيق وإنفاذ الحكم، ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة، بشرط موافقة النائب العام.

ولقاضي التحقيق أن يعود إلى التوقيف في عدة حالات، وهي: إذا دعي المخلى سبيله لحضور أي إجراء تحقيقي فامتنع عن الحضور، أو إذا تبين بعد إخلاء سبيله أن هناك أسباب طارئة وهامة تستوجب العودة للتوقيف، مادة 119 أصول جزائية، وليس على قاضي التحقيق أن يعين في قرار التوقيف مجدداً الأسباب التي دعته إلى ذلك، وليس عليه أن يبين الظروف التي استجدت.

ويعد الاستجواب من أهم أعمال قاضي التحقيق العسكري، وهو الوسيلة التي تمكن المدعى عليه من توضيح الحقيقة بالنسبة للوقائع والأفعال المسندة إليه، وقد هدف المشرّع من الاستجواب الوصول للحقيقة وإظهارها دون أن يكون قصد القاضي من ورائه الحصول على اعتراف من المدعى عليه، لأن واجب قاضي التحقيق السعي للوصول للحقيقة وكشف الفاعل. ويجري الاستجواب في دائرة قاضي التحقيق، فيما خلا حالة الجرم المشهود حيث يجوز الاستجواب في مكان وقوع الجرم عند الضرورة، ويجري استجواب المدعى عليه غير الموقوف في الموعد الذي يحدد بمذكرة الدعوة، أما استجواب المدعى عليه الموقوف فيجب استجوابه خلال 24 ساعة من وضعه بالنظارة، والاستجواب هو عبارة عن أسئلة مطروحة من قبل قاضي التحقيق إلى المدعى عليه للإجابة عليها، أما إذا كان المدعى عليه أجنبي لا يتكلّم بالعربية وجب الاستعانة بترجمان محلّف.

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