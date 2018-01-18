واشنطن.. رهانات العودة إلى نقطة الصفر

يبدو أن المحنة السورية ستضرب موعداً مع جنون ترامبي متماد وخطير، كما يبدو أن قدر الشعب السوري ألا يتحمّل أعباء تطلعات الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط، ولا السياسات الأمريكية المزدوجة في المنطقة وحسب، بل وأن يدفع أيضاً قسطاً باهظاً من فاتورة الضعف والتآكل الاستراتيجي الأمريكي. هكذا يحل التجريب السياسي محل الاستراتيجيات المدروسة، وترتفع المغامرة والمقامرة إلى مرتبة العمل اليومي؛ فبين الهدف الأولي لـ “القضاء على داعش في سورية والعراق”، وبين المبادرة الأخيرة لتشكيل جيش من “حرس الحدود” في الشمال السوري، تقفز السياسة الأمريكية من دعاوى وشعارات محاربة الإرهاب إلى العودة “الآمنة” للاعتماد على بناء الجيوش الإرهابية لأغراض التوظيف السياسي.

لقد ماطلت واشنطن طويلاً حيال الفصل بين ما تسميه مجموعات مسلحة “معتدلة” ومجموعات إرهابية تكفيرية، رغم أنها كانت السباقة إلى هذا الطرح، وهي ارتأت في مرحلة لاحقة مراقبة مساري أستانا وسوتشي عن بُعد. في وقت دخلت في علاقة مشبوهة مع “داعش”، أقل ما توصف به أنها كانت نوعاً من تبادل التخديم، وها نحن أخيراً أمام محاولة أقل ما يقال فيها أنها نوع من إدماج بقايا “داعش” في صلب جيش موسّع من إرهابيين لا يزالون يتلطّون بشعارات الإدارة الذاتية ومشاريع الفيدرالية، لا لشيء إلا بهدف اكتساب المشروعية السياسية من خلال الانتماء بالإسم وباللفظ إلى قوام “معارضة” تحظى بالدعم الخليجي الرجعي والغربي الأطلسي الامبريالي، وحتى الأردوغاني، فيما هي لا تعدو كونها طابوراً خامساً من الخونة والعملاء الذين ينتظرون ساعة الصفر لإعلان الانفصال والسير في نهج التقسيم.

عملياً لا تعدو الخطوة الأمريكية كونها محاولة جديدة للتغطية والتمويه على واقع هائل من التخبّط والعجز، من خلال العودة إلى الأساليب القديمة والبائدة لـ “السي آي إي”.. إنه نوع من الدخول المتأخر – المبهر والاستعراضي! – إلى الحلبة السورية يتوخّى التعويض عن مسار طويل من الإحباط، عبر محاولة خلق معطيات جديدة ليس من شأنها في المحصلة النهائية سوى إطالة أمد الحرب وإعطاء قوة إضافية للإرهابيين وتعميق مسارات الفوضى والعنف. والواقع فإن استراتيجيات إقامة “الصحوات” وتمويل مشاريع التدريب والتأهيل العسكري، لم تُثبت، طوال السنوات الماضية، إلا الفشل الذريع في الشمال والجنوب السوريين، وهي لم تكن وسيلة لإمداد المجموعات الإرهابية بالسلاح والأموال والحماية السياسية والقانونية وحسب، بل وكانت عاملاً مساعداً على تشجيع الأصولية والإرهاب الدولي، قبل أن تنتهي أخيراً عنواناً للسخرية، حتى من الخبراء العسكريين الأمريكيين.

فجأة تتسارع “المفاجآت” الأمريكية في سباق يائس وعدائي. تعيد واشنطن، من العاصمة الفرنسية، لملمة الحلفاء المشتتين والمبعثرين، والخائبين، في الرياض وعمان ولندن وباريس، على أمل فرض جدول أعمال موازٍ، أو بديل، يعيد قلب أولويات جنيف، ويخرج هرطقات “الهيئة الانتقالية” من القبر. يحدّد تيلرسون “شروط تحقيق الاستقرار”، ويتحدّث عمّا يسميه “إجماعاً دولياً” يدعم ضرورة عدم الاعتراف بشرعية “أي شيء” قد يحدث في سورية خارج انتخابات وإصلاح دستوري “موثوق فيه”، في إشارة مبطّنة إلى رفض الاعتراف بالانتصارات التي تحققت بفضل عمليات الجيش السوري، وفي علامة اعتراض مسبقة على مخرجات أستانا وسوتشي. إنها – باختصار شديد – اللغة الملغومة التي تسعى إلى نسف كل التقدّمات الحاصلة على صعيد محاربة الإرهاب وفي مسار الحل السياسي، وهو المنطق التدميري الذي يحاول عبثاً تأكيد الحضور، أو التعلّق بدور، من خلال الاستقواء بإمكانيات العودة بالوضع إلى نقطة الصفر. ولكنه باختصار أيضاً التعبير الأكيد عن الحفرة العميقة التي سقطت فيها الإدارة الأمريكية من خلال الانجرار الأعمى خلف التكتيكات السعودية والإسرائيلية، التي لم تيأس بعد من الرهان على زج الشرق الأوسط في تحالفات مخالفة للحقائق التاريخية والسياسية والثقافية، وسوف تنتج – في حال تحققت – واقعاً من التدمير الشامل والجماعي.

قد يكون الفشل الأمريكي مكلّفاً، وهو سيكون كذلك بالتأكيد، ولكن الانتصارات الكبرى والتاريخية لم تكن مجانية في أي يوم.