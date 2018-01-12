لعب بالنار على نمط «المعادل الثالث»!..

قبل عام ونيف، بالتحديد في 22/11/2016، كتبت في هذا المكان تحليلاً حول المعادل الثالث ( the third offset) المتعلق بالحرب الالكترونية. ذلك أن المعادل الأول هو الحرب التقليدية، والثاني هو السلاح الاستراتيجي الذي يشمل الصواريخ الباليستية والرؤوس النووية والغواصات والقاذفات المعدّة للتسليح النووي..

لعل الحرب الإلكترونية ضد سورية وروسيا بدأت في السماء السورية. فالتهديدات الأمريكية باستخدام المعادل الثالث لم تبق حبراً على ورق. قال الرئيس بوتين عام 2016 أنه من الضروري على موسكو « تحييد كافة المخاطر التي تهدّد أمننا القومي بما في ذلك الحرب الإلكترونية»..

مكتب ( القدرات الاستراتيجية) التابع للبنتاغون الأمريكي يركز بحوثه على تطوير أدوات المعادل الثالث. هذه البحوث سرية جداً. للمعادل الثالث أساليب عدّة منها تعطيل (الدفاع الإلكتروني) لدى العدو. ومنها الهجوم على مواقع حساسة بطائرات مسيرة من دون طيار عبر استخدام الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع التجسسي والتوجيه.

أي سلاح جديد بحاجة دائماً إلى تجربة عمليّة. ولا شك في أن مكتب القدرات الاستراتيجية الأمريكي سوف يدرس نتائج الغارة التي شنها سرب من الطائرات من دون طيار على مطار حميميم في السادس من الشهر الجاري . استطاعت روسيا أسر ثلاث طائرات دون أن تنفجر ما أعطاها مادة غنية للبحث في أسرار العملية..

قد تكون بريطانيا هي التي خططت وأمرت بالتنفيذ. لكن الولايات المتحدة هي المسؤولة لأنه لايمكن لبريطانيا أن تقوم بعمل من هذا النوع ضد روسيا دون موافقة واشنطن. ربما التفسير الأصح أن الولايات هي التي كلفت بريطانيا بهذه المهمة لأن الاصطدام المباشر مع روسيا يسبب مشكلة صعبة لواشنطن، ليس لأن هناك توافقات روسية أمريكية حول منع التصادم في سورية فحسب، وإنما لأن الاصطدام المباشر قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها بين الدولتين الأعظم في العالم.

ماهو المغزى من كل هذا؟ هل تخطط واشنطن لدخول حرب «المعادل الثالث» ضد روسيا مباشرة في أوكرانيا أو على الحدود بين الاتحاد الروسي والناتو؟ وهل ستنظر واشنطن إلى حرب المعادل الثالث بأنها حرب محدودة لاينبغي أن تؤدي إلى دومينو من الاصطدامات بين موسكو وواشنطن؟؟..

ربما… المهم أن أمريكا تقامر بأمن الأوروبيين، لأنه إذا استخدم الناتو حرباً من نمط المعادل الثالث ضد الأراضي الروسية ، فلا شك في أن روسيا سترد على المعتدي في الأراضي الأوروبية بينما ستبقى أمريكا البعيدة سليمة!..

الأمريكيون يعلمون أن الروس متقدمون في سباق «المعادل الثالث» وإن كانت روسيا أكثر تحفظاً في استخدام مالديها مقابل الغطرسة الأمريكية. لكن ماهي حدود صبر روسيا التي أعلنت في خططها للأمن القومي أن الناتو يُعد تهديداً مباشراً وخطيراً لروسيا؟؟..

واشنطن تلعب بالنار على حساب أمن الأوروبيين الذين أزعجوها بدعمهم القوي للاتفاق النووي الإيراني (5+1).

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