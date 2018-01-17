تغريدات ترامب تضع المصداقية الأمريكية على المحك

” إذا كانت تغريدات دونالد ترامب على تويتر موجهة نحو قاعدته الجماهيرية، فإنها تبدو أسلوبه للصراخ نحو العالم. صحيح أن ترامب عاطفي، وغير منتظم، لكنه ليس ثابتاً على مبدأ، لهذا لا أحد يستطيع تجاهل تغريدات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية”، تقول ليزلي فينجاموري من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن.

بنبرة وعيد وتهديد استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عامه الجديد بتغريدات عبر صفحته على تويتر، هاجم من خلالها العديد من الدول، وحث المتظاهرين على الإطاحة بالحكومة الإيرانية، وهدد بضرب كوريا الديمقراطية، ودعا إلى خفض المعونات المقدمة للفلسطينيين.

وتُظهر الرسائل التي نشرها ترامب عن العلاقات الخارجية منذ توليه منصبه أمرين: الأول: مدى انحرافه عن الطرق التقليدية التي يعبّر من خلالها الرؤساء الأمريكيون عن أنفسهم، وتعامله المنفرد مع الدبلوماسية، والثاني: عدم التزام ترامب بكلماته إلا في حالات نادرة.

وبعد مرور عام على دخوله البيت الأبيض، مازالت دول العالم تحاول معرفة ما إذا كان ترامب رجل أقوال، وليس رجل أفعال، فالدول غير واثقة فيما إذا كانت ستأخذ كلماته على أنها تصريحات سياسية، أو تتجاهلها بأمان، وإذا تم النظر إلى تهديدات ترامب بوصفها جوفاء، ماذا يعني هذا بالنسبة للمصداقية الأمريكية؟ وفي مجموعة من تغريداته على تويتر، رد ترامب على الأسئلة حول أهليته العقلية واصفاً نفسه

“عبقري مستقر جداً”.

حتى لو كان هناك اعتراف بأن تغريدات ترامب قد تهدف إلى حد كبير للتخلص من الضغوطات، أو طمأنة قاعدته المحلية، هناك شعور متزايد بأن مصداقية الإدارة، والرئاسة نفسها، تتآكل.

وقد كرر مؤخراً، ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، بعضاً من تغريدات ترامب الأشد عدوانية، وقال: “هذا هو قائدنا، فكروا في الأمر”، وأضاف في تغريدة له على تويتر: كلمات الرئيس الأمريكي مهمة جداً، “لهذا تُعد تغريدات الرئيس جرس إنذار، فالمسألة ليست التشكيك بالسياسة فقط، بل الحكم والانضباط، هما المشكوك في صحتهما”، لهذا ينبغي التعامل مع تغريدات الرئيس الأمريكي بجدية مثل أي بيان يصدره البيت الأبيض، خشية أن يتم التقليل من قيمة ما يقوله الرئيس.

وتحدث وزير الخارجية ريكس تيلرسون عن تغريدات ترامب على تويتر في مقابلة أجراها مؤخراً، قائلاً: إن نهج إدارته كان “مرناً بما يكفي” للتعامل مع الأهداف غير المتوقعة، وما زال يسعى لتحقيق أهداف طويلة الأجل، وقال: “إنني آخذ ما ينشره الرئيس كشكل من أشكال التواصل، وأبني عليها استراتيجياتي وتكتيكاتي”.

لكن تغريدات تويتر قد قللت من قيمة ما يقوله الرئيس، كما يقول نيكولاس بيرنز، الدبلوماسي والسفير السابق لدى حلف شمال الأطلسي، الذي يدرس في جامعة هارفارد، وعمل في حملة هيلاري كلينتون، مشيراً إلى أنه “حتى عندما يدافع ترامب عن المتظاهرين الإيرانيين أو يعترض على التجارب الصاروخية التي تقوم بها كوريا الديمقراطية، “هناك دائماً تجاوز بالتصريحات، أو بعض التصريحات غير المقبولة التي تقوض مصداقية الولايات المتحدة، ومن الصعب الفوز بهذه المصداقية مرة أخرى”، حيث يستثمر الحلفاء والأعداء في حكمك ورأيك في تلك الموضوعات”، وأشار إلى أن قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هو كسر سنوات من التوافق السياسي الدولي لحل مشكلة القدس في مفاوضات السلام، وقال بيرنز: “عندما تغيّر وضع القدس بشكل أحادي، ولا تحصل على شيء من “إسرائيل”، وتغضب الفلسطينيين، وتتحدى العالم ثم تخسر، فهو مثال كارثي على عدم مصداقية الولايات المتحدة”، لكن ترامب استدرك الخطأ، وهدد عبر مبعوثته لدى الأمم المتحدة نيكي هالي بقطع المساعدات عن أي دولة ستصوت ضد الموقف الأمريكي في جلسة الجمعية العامة.

لكن في النهاية، مثّل التصويت إهانة كبيرة للولايات المتحدة، حيث صوّت معظم الحلفاء الأوروبيين ضد الولايات المتحدة، وحتى الحلفاء الأوروبيين في أوروبا الوسطى، الذين يعتبرون واشنطن ضامناً رئيسياً ضد روسيا، لم يصوتوا لصالح مشروع قرار واشنطن، ولكنهم امتنعوا عن التصويت، وقال دبلوماسي أوروبي رفيع، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالكلام علناً: إن الوضع في القدس مزعزع للاستقرار، وإنه جاء في الوقت الذي لا يحتاجه الشرق الأوسط والعالم.

وبالنسبة لكوريا الديمقراطية، على الرغم من تهديدات ترامب على تويتر، واصلت بيونغ يانغ تجارب صواريخها الباليستية العابرة للقارات، ولم تعط أية إشارة إلى أنها ستوافق على نزع أسلحتها النووية مقابل إجراء محادثات مع واشنطن، وبدلاً من ذلك، فقد طوقت واشنطن لإعادة فتح الحوار مع سيؤول.

وحتى في باكستان، تابع ترامب تهديداته بتعليق المساعدات على خلفية دعم البلاد الغامض لطالبان، علماً أن الرئيس الأمريكي أجرى أولى مكالماته مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بعد انتخابه، حيث قال: إنه كان “رجلاً رائعاً”، وطلب من شريف أن ينقل تحياته لشعب الباكستان الرائع، لكن في الآونة الأخيرة تحوّل ترامب إلى تهديدهم عبر حسابه على تويتر، قائلاً: إن باكستان “لم تعطنا شيئاً سوى الأكاذيب والخداع”، واتهمها بتوفير “ملاذ آمن للإرهابيين الناشطين في أفغانستان”، وقد أثارت هذه الإهانة العلنية غضب إسلام أباد، ما أعطى فرصة للصين للتحرك بأقصى سرعة للثناء على حرب باكستان ضد الإرهاب، ومن ثم وافقت باكستان على استخدام العملة الصينية للمعاملات لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.

وفي هذا الشأن، قال المحلل الفرنسي فرانسوا هيزبرغ المتخصص في شؤون الدفاع والأمن: إن ما فعله ترامب “يدفع باكستان نحو علاقة حصرية مع الصين” خاصةً أن ترامب كان وما يزال متقلباً مع الصينيين الذين هددهم أكثر من مرة بمعاقبة ما أسماه الإغراق التجاري والتلاعب بالعملة، إلا أنه تراجع قليلاً في كانون الأول الماضي عندما احتاج إلى مساعدة الصين في كوريا الديمقراطية.

في المقابل، يقول البعض: إنه لا ينبغي أخذ تغريدات ترامب على محمل الجد، ويرى دانيال هاملتون المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ومدير مركز العلاقات عبر الأطلسي بجامعة جونز هوبكنز أن ترامب “يستخدم هذه التغريدات ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان قاعدته السياسية”، وإذا كانت هذه التغريدات يتم إدراجها في السياسات الداخلية للدولة، فهذه قصة مختلفة تماماً، إذ “لا يمكن للمرء أن يتجاهل التغريدات الرئاسية، فالسيد ترامب يدرك جيداً تأثيرها وتوقيتها، وعندما ينشرها في وقت مبكر جداً من الصباح، فهي تستحوذ على وسائل الإعلام طوال اليوم”، أما بالنسبة للذين حول ترامب في واشنطن، فإن معركتهم اليومية هي “محاولة تهدئة مزاجه”، “وبالنسبة للحلفاء من الصعب جداً قراءة أفكاره”، ولكن عدم متابعة موظفي البيت الأبيض أو الكونغرس أو المحاكم لتهديدات ترامب، فلا شك أن ذلك يقوّض المصداقية الأمريكية أيضاً.

ويرى بيير فيمونت السفير الفرنسي السابق لدى واشنطن، ومساعد كبير سابق لمدير السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه على الرغم من أن الحلفاء لا يأخذون تغريداته كقرارات سياسية، فإنها لاتزال تخلق التباساً شديداً، حتى في الأمثلة التي يتفق عليها الحلفاء مثل التهديد الذي تمثله كوريا الديمقراطية وزعيمها كيم جونغ أون فإننا “نجد صعوبة كبيرة في فهم الاتجاهات السياسية الحقيقية لواشنطن”، وقال: إن هناك خلافات واضحة مع الحلفاء الأوروبيين حول تغيير المناخ والتجارة الثنائية والقدس، “ولكن حتى القضايا التي نتفق عليها مثل أوكرانيا، نواجه صعوبة في فهم توجه القيادة الامريكية وما الذي يتطلعون إليه”.

وفيما يتعلق بـ إيران، على سبيل المثال، يتفق العديد من الأوروبيين أن دعم ترامب الكامل للمحتجين عبر تغريداته يساعد المتشددين، ويضر المعتدلين، كما يتحد الأوروبيون حول مواصلة الحوار مع إيران، والحفاظ على الاتفاق النووي، وتحسين مستواه مع إبقائه منفصلاً عن القضايا الأخرى.

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