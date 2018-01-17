كلينتون تروي في “ماذا حدث” أيام المواجهة مع ترامب

كما كان متوقعاً، حاولت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في كتابها “ماذا حدث” الذي صدر نهاية العام الماضي، تبرير فشلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعرض الأسباب التي حالت دون ذلك.

والواقع أن السؤال الذي استخدمته هيلاري عنواناً للكتاب لا يحتاج إلى تفسير، ذلك أن ما حدث في 8 تشرين الثاني 2016 هو خسارة المرشحة التي حازت على الدعم الإعلامي ومراكز القوى وجماعات الضغط، والمرشحة الأكثر تحضيراً للفوز بمعركة الانتخابات الرئاسية أمام رجل دخل سباق التنافس على الرئاسة، ولسبب واحد فقط، هو أن الرئيس السابق باراك أوباما انتقده ببعض النكات قبل سنوات، وبخلاف ذلك، ما كان أحد يعرف حقاً كيف حدث ذلك، وانتصر ترامب، وخسرت هيلاري.

هذه المذكرات الاستثنائية من قبل امرأة غير عادية، تقدّم إشارات تدل على أن هيلاري كلينتون تعرف بالضبط كيف حدث ذلك، ولكنها من ناحية أخرى، تحولت إلى نوع من الرغبة في أن تبعد اللوم عن نفسها.

يبدأ الكتاب من النهاية، نهاية الحملة الانتخابية، ونهاية الحلم، ونهاية المنصب، فهو يقدّم بعض ما قالته بعد أيام من صدمتها جراء هزيمتها في الانتخابات، لأنها تستكشف فيه ما كان يبدو عليه الفشل، بعد أو أوصاها الأصدقاء بتناول الحبوب المهدئة، أو ارتداء ملابس مريحة والتأمل، وكانت تجيب بثقة، إن الأمر يستحق المحاولة.

يحمل الكتاب في طياته لحظات طريفة جنباً إلى جنب مع اللحظات الحميمة في المنزل، حيث تصف الكاتبة كيف أنها اختارت تصميماً معيناً من ورق الجدران لتزيين غرفة نومها في منزلها بولاية نيويورك، يشابه ذلك الذي أحبته كثيراً في البيت الأبيض.

ولكن عليك أن تكون قارئاً جيداً حتى لا تتذكر شعورها بالاستسلام للقدر في سباقها الرئاسي، ودون أن تفهم كيف فاقم ذلك من خسارتها، وتتخيلها وهي تبكي على وسادتها، وهي محاطة بورق الجدران ذاك.

وكتبت تقول: “كنت أدير حملة انتخابية تقليدية مع سياسات مدروسة بعناية وتحالفات شاقة، في حين كان ترامب يقدّم استعراضاً “تهريجياً” تمكّن من خلاله بمهارة من توظيف غضب وسخط الأمريكيين لصالحه”.

وهي لم توجّه سهام نقدها لترامب فقط، ففي الكتاب انتقادات خاصة لبيرني ساندرز، منافسها في الترشح عن الحزب الديمقراطي الذي كان يحمل أيضاً أفكاراً كبيرة وجريئة، كان يعلم أنها لن تمرر عبر الكونغرس، كما كان مسؤولاً عن تطوير الهجوم على الأوساط المالية، الأمر الذي استغله ترامب بنجاح خلال الحملة الانتخابية.

وهذه هي حبكة الكتاب وصلبه، فما يشرحه هو أن كلينتون لم تكن مرشحة فاشلة تدير حملة انتخابية غير ملهمة، لكنها كانت ضحية لعالم لم يكن مستعداً لها، عالم فيه الأخبار المزيفة، وروبرت مردوخ، وفلاديمير بوتين، وجوليان أسانج، وصحيفة نيويورك تايمز، وقبل كل شيء جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك، وأن شعورها الأول كان أن حملتها يجب أن توضح أن كومي قد تجاوز حدوده بشكل كبير، لكن مستشاري حملتها تحدثوا إليها وأقنعوها بأنه من الأفضل ترك الأمر، ومحاولة المضي قدماً، وتعلّق كلينتون على هذا الأمر في كتابها قائلة: “بالنظر إلى الوراء كان هذا خطأ”.

ويعد هذا واحداً من بين عدة أخطاء كبيرة وصغيرة تتحدث عنها كلينتون في كتابها الذي أثار حالة من التنبؤ والفزع من الديمقراطيين الذين يكره الكثير منهم العودة إلى الانتخابات التي أتت بترامب إلى الحكم.

وتقول كلينتون إن كونها امرأة ترشّحت للانتخابات لعب دوراً كبيراً في خسارتها، ووجهت كلينتون انتقادات لاذعة ومريرة لدونالد ترامب، وقالت: “إنه كان يتصرف كالأبله المتوحش عديم الضمير خلال المناظرات التلفزيونية”.

وذكرت: “كان يلاحقني أينما ذهبت، ويحدّق في وجهي، ويتفوه بعبارات قذرة، وهو ما تسبب بإزعاج لا يصدق لي، وكان كالظل الملازم لي، وشعرت بأنفاسه في ظهري تخترق مساماتي، وهو ما تسبب برعشات هزّت جسدي”.

وأشارت إلى أنها رغبت في بعض الأحيان بالصراخ في وجه ترامب والقول له: “ابتعد إلى الوراء أيها النذل، كف عني فأنا أعرف أنك تحب ترويع النساء، ولكنك لن تخيفني”.

في نهاية الأمر تقدم تحليلها لجاذبية ترامب التي كشفت عن عيوبها، وتستشهد بعدة آراء من بينها ما أعلنته مجموعة دراسة الناخبين، وما قالته أستاذة في جامعة واشنطن، وهي خبيرة في الاقتراع من الحزب الديمقراطي، وواحدة من الذين كانوا يراقبون استطلاعات الرأي المتعلقة بالرئيس بيل كلينتون، وآراء العديد من الأكاديميين الآخرين الذين لم تكشف عن أسمائهم، حيث إنها لم تستطع أن تحدد كيف اتخذ ناخبو ترامب قرارهم، ويبدو الأمر كما لو أنها لم تلتق قط بالناخبين الذين صوتوا لصالح ترامب.

وتطرقت هيلاري إلى ما أصبح يُعرف بـ “التدخل الروسي في الانتخابات”، في إشارة واضحة إلى أنها تحمّل فشلها للآخرين، ومع ذلك، أكدت كلينتون أنها في المحصلة النهائية تلوم نفسها فقط، وتتحمّل هي شخصياً مسؤولية الهزيمة التي مُنيت بها.

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