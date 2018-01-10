كيف نستفيد من فكر “كينز” في وضع برنامج إصلاح وطني .. /سورية: حالة دراسية/

تعد قضايا الإنفاق العام وعجز الموازنة والدين العام ومعدلات الفائدة المعتمدة ومعدلات النمو، وغيرها، الموضوعات الأكثر حضوراً في النقاش الاقتصادي العام في كل بلدان العالم الثالث، والأمر هو على هذه الشاكلة في سورية أيضاً، حيث تنتمي هذه الموضوعات إلى ميدان سياسات الاقتصاد الكلّي.

وفيما تحتكر المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقديم الإجابات واقتراح السياسات بشأنها، تلعب المقاربات النيو كلاسيكية التي تعتمدها هذه المؤسسات دور “الفكر الوحيد” في هذه المجالات منذ أربعة عقود وحتى اليوم.

لكن بالمقابل ثمة موضوعات تغيب بالكامل عن اهتمام المؤسسات الدولية، وأولها وأهمها موضوع السياسة الصناعية، وكيفية بناء اقتصادات منتجة في بلدان العالم الثالث.

وفي الواقع، تقدم المدرسة الكينزية نسبة إلى الاقتصادي “كينز” أساساً نظرياً لمقاربات بديلة عن مقترحات المؤسسات الدولية في المجالات أعلاه كلها، وتعد هذه المقاربات الكينزية عودة إلى الأصول وتختلف جذرياً عن “كينزية ما بعد الحرب” التي صاغها الاقتصاديون النيو كلاسيكيون ومثّلت اختزالاً وتشويها لفكر كينز نفسه.

إن الكينزية هي البديل عن السياسات النيو ليبرالية المعتمدة في الغرب، وهي نقطة الارتكاز لاقتراح سياسات تنموية بديلة في البلدان النامية، وهذا ما تحاول هذه الدراسة توضيحه، واستنباط استنتاجات تتناول مستقبل سورية الاقتصادي.

“كينزية ما بعد الحربط نظريةً وتطبيقاً

لقد اندفعت البلدان الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اعتماد المقاربة التي كان قد بلورها كينز في ميدان علاقة الدولة مع الاقتصاد، حين أراد كينز التصدّي للرأسمالية “المترهّلة” التي عبّرت عنها سيطرة “أصحاب الريوع المالية” الذين تتكوّن مداخيلهم من الفوائد خلال حقبة ما بين الحربين العالميتين، وكان قد تسبّب هؤلاء بالكساد الاقتصادي الكبير في حقبة الثلاثينيات في القرن الماضي.

واعتمدت الحكومات الغربية الرئيسية بعد الحرب، خصوصاً انجلترا وفرنسا برنامجاً راديكالياً حلّت الدولة بموجبه محل القطاع الخاص كمستثمر في القطاعات الصناعية الرئيسية، وطبّقت في ذلك مقولة كينز حول ضرورة أن تلعب الدولة دور /المستثمر الأول/ “entrepreneur en chef” في حال واصل رأس المال الخاص إضرابه عن الاستثمار، وأدى ذلك إلى بناء الدولة في الغرب اقتصاداً منتجاً كان نقيضاً لاقتصاد “أصحاب الريوع المالية” الذي ساد بين الحربين، ولقد مثّل تعاطيها مع الاقتصاد ردّة فعل على تلك الحقبة.

وفي استقراء ذلك، لم يكن استخدام الاقتصاديين لإرث كينز النظري بمستوى الكفاءة التي عبّر عنها تعاطي الدولة في الغرب مع تحديات ما بعد الحرب، ولقد أخذ الاقتصاديون النيو كلاسيكيون بضعة أفكار من كينز، لعل أهمّها إعطاء شرعية لمبدأ تدخّل الدولة عبر السياسة النقدية وسياسة الإنفاق العام، للحد من تقلبات الظرف الاقتصادي في المدى القصير، لكنهم أهملوا العناصر التي تمنح فكر كينز أصالته وتجعل منه ملهماً لسياسات اقتصادية مختلفة جذرياً عن سياساتهم، وأسهم الباحثون المحسوبون على الكينزية في هذا الاختزال لفكر كينز، وهنا، يقول الباحث جون سميثين: إن ميلتون فريدمان، الأشهر بين الاقتصاديين النيو كلاسيكيين، قد اكتسب الصدارة فكرياً منذ عام 1968 وبات مرجعية لدى هؤلاء الكينزيين بديلاً عن كينز نفسه.

ثم، وخلال السبعينيات في القرن الماضي، ومع أن الكينزية كانت مطبّقة في الغرب، بوصفها روشتّة لإخراج الاقتصاد من حالات الانكماش الظرفي، بواسطة أدوات السياسة النقدية والإنفاق العام، إلا أنها وجدت نفسها محاصرة كفكر وممارسة، ولعب التضخم “الكبير” خلال السبعينيات الدور الأساس في نزع صدقية “كينزية ما بعد الحرب” المتداولة، واستثمرت أحزاب اليمين آنذاك التضخم للتعبئة ضد الدولة ونزع شرعية حضورها وتدخّلاتها بواسطة الإنفاق العام، وخاض اقتصاديون نيو- كلاسيكيون أهمهم هاري جونسون، صراعاً فكرياً على مدى السبعينيات لتشويه صورة كينز لدى نخب العالم الثالث على وجه الخصوص، معتبرين أن فكره النقدي جعل هذه النخب تتخذ موقفاً سلبياً من الرأسمالية كنظام.

ولم تجد “كينزية ما بعد الحرب” من يدافع عنها، ووقف النيو ماركسيون بدورهم موقفاً سلبياً منها، ورأى هؤلاء أن الاستخدام الكامل للقوى العاملة الذي عملت له “كينزية ما بعد الحرب” كهدف، لا يتلاءم مع الرأسمالية كنظام، وبرأيهم، فقد كانت هذه الأخيرة تحتاج على الدوام إلى كتلة عاطلين عن العمل لضبط الأجور، وقد أدان النيو ماركسيون سياسات رفد الطلب التي كانت العنوان الذي عرفت به “كينزية ما بعد الحرب”، باعتبارها تؤدي إلى التضخّم، وأصدروا حكماً مبرماً على الكينزية، وكانت حجتهم أن انخفاض معدل الربح كان العائق أمام الاستثمار، وأنه انخفاض ناجم عن ارتفاع الأجور بأكثر من ارتفاع إنتاجية العمل.

الطلب مصدراً للنمو

إن أول ما يتبادر إلى الذهن مباشرة حين نتحدّث عن الطلب، أن المقصود به هو الطلب الاستهلاكي، إلا أن الأمر ليس الأمر على هذا النحو، إذ يشكّل الاستثمار أو الطلب على السلع الاستثمارية كالآلات والمواد الأولية والوسيطة، العنصر الأهم في الطلب عند كينز، ويضع كينز الاستثمار في المنزلة الأولى كمحرّك للطلب والنمو الاقتصادي.

ولقد بلور مفهومي “مفاعل الإنفاق” “multiplier” و”المسرّع” “accelerator” للربط بين الإنفاق والناتج وبين الناتج والاستثمار، حيث يؤدي مفاعل الإنفاق إلى رفع للإنتاج ينجم عنه توزيع مداخيل جديدة تعود بدورها لتضخّ إنفاقاً جديداً في الاقتصاد، فيما يربط المسرّع بين حجم الناتج وحجم الاستثمار، باعتبار الأول محدّداً للثاني.

هذا، وإن ما أغفلته التفسيرات النيو كلاسيكية لفكر كينز بعد الحرب، هو أن هذا الأخير جعل الاستثمار سبّاقاً على الادخار وليس العكس، وأن حجم الادخار عند كينز ليس المؤشر الذي يحدّد الاستثمار، بل إن الادخار ذاته هو نتيجة للاستثمار، وهنا فقد وقف كينز موقفاً سلبياً من الادخار بحد ذاته، واعتبر أن الادخار عبء على الاقتصاد، وأنه لا ينبغي تشجيع المدّخرين على الادخار، من خلال رفع الفائدة المعطاة لهم.

لكن ما يحدّد الاستثمار بالمقابل، هو عدم اليقين “incertitude” عند المستثمرين، أي عدم تأكدهم من أنهم سيجدون طلباً كافياً على منتجاتهم إذا تحمّلوا مخاطر الاستثمار، وما يحدّده أيضاً هو الرغبة بالربح أو ما يسميه كينز “روح الكسب” “espritsanimaux” عند المستثمرين، ويشكّل تراجع هذه الرغبة معضلة رئيسية في الرأسمالية، إذ ليس الادخار، وإنما التفاؤل بين أوساط المستثمرين بتحقيق أرباح مجزية هو ما يحدّد الاستثمار.

واستناداً لما سبق، يمكن تعريف دور الدولة بأنها الجهة التي يقع على عاتقها مهمّة إزالة عنصر عدم اليقين، ومهمة جعل التشاؤم حالة تفاؤلية بين أوساط المستثمرين، وتستطيع الدولة تحقيق ذلك حين تقف إلى جانب المستثمرين، وتوفّر الضمانات لهم أمام مخاطر الاستثمار، وهنا يمثّل الاستثمار وتعريفه ودور الدولة على هذا الصعيد، أهم ما أتت به المدرسة الكينزية.

وهنا، نبين أن الاستهلاك يأتي في المرتبة الثانية بعد الاستثمار كمحدّد للطلب، وقد جعل كينز الميل الحدّي لاستهلاك الدخل، أي نسبة الدخل المخصّصة للإنفاق الاستهلاكي، العنصر الأساس في تعريف “مفاعل الإنفاق”، وقد انتقد الباحثون الذين أتوا ما بعد كينز التركيز في سياسات ما بعد 1980 على رفع معدل الربح كحافز للاستثمار، وإغفال دور الطلب الاستهلاكي كحافز لهذا الأخير.

على أنه يمكن أن يتحسّن معدل الربح من خلال خفض نسبة الأجور في الناتج، ومن دون أن يؤدي ذلك إلى تحسين معدل النمو، بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي، ولقد رأى الباحثون أن الغالبية الساحقة من الإقتصادات الغربية هي من الفئة التي يحدد فيها الطلب الاستهلاكي معدل النمو، وحين يكون الأمر على هذا النحو، لا يعود كافياً التعويل على رفع نسبة الأرباح كحافز للاستثمار.

نصل هنا إلى المحدّد الثالث للطلب الفعلي وهو الإنفاق العام، وقد أغفل النيو كلاسيكيون الذين استعانوا بفكر كينز، الأهمية التي أعطاها هذا الأخير للتمييز بين الموازنة الحكومية العادية التي تشتمل على الإنفاق الجاري للحكومة، وبين الموازنة المخصّصة للاستثمار، ولم يمانع كينز بأن تكون الأولى متوازنة، لكنه أعطى الثانية دوراً رئيسياً في رصد الموارد لرفع مستوى إنتاجية الاقتصاد.

وهنا نصل إلى ملاحظة مهمة، وهي أن مسؤولية تخطيط الاستثمار على المدى الطويل تقع على عاتق الدولة وبهدف تحسين فعالية القطاعات الإنتاجية، أي ينبغي أن يتوصّل الاستثمار الحكومي إلى إضافة مخترعات جديدة وتحقيق نتائج في ميدان نشاطات البحث والتطوير وفتح آفاق جديدة في ميدان البحث العلمي.

وفي الولايات المتحدة التي غالباً ما كانت نموذجاً لاقتصاد تلعب فيه الدولة دور “المحفّز الأول على الاستثمار”، تعوّل المؤسسات الخاصة التي تنتج المخترعات الجديدة على التمويل الحكومي لإطلاق أبحاث جديدة.

هذا يعني، أن الباحثون الذين أتوا ما بعد كينز لم يكتفوا بإظهار الدور الأساس للموازنة الحكومية المخصّصة للاستثمار، بل أولوا جهداً غير مسبوق لفهم قضايا الإنفاق العام وعجز الموازنة والدين العام.

وبقد أظهرت إسهاماتهم العديدة أن مقولة النيو كلاسيكيين بأن الإنفاق العام يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي من شأنه “طرد” الاستثمار الخاص “crowding out” إنما هي مقولة تعبر موقف أيديولوجي، وأظهر هؤلاء الباحثون أن الدولة ممثّلة بالمصرف المركزي هي من يحدّد معدل الفائدة، وأن قدرتها على خلق النقد أي زيادة العرض، من شأنه خفض معدلات الفائدة، وليس رفعها.

لقد تصدّت الكتابات “المابعد كينزية” للمواقف النيو ليبرالية “المشيطنة” للدولة والإنفاق العام، وجعلت من هذا الأخير أحد عناصر الطلب الإجمالي وعاملاً حاسماً لتعزيز ربحية المؤسسات الإنتاجية الخاصة، ورأت أن مستوى الإنفاق العام وعجز الموازنة لا ينبغي أن تحددهما مقولات كتلك التي تضع سقفاً كميّاً لهما، أو تجعل منهما نسبة من الناتج لا ينبغي تجاوزها، ورأت أن حاجة الاقتصاد هي ما ينبغي أن يحدد حجم الإنفاق.

وقد نشأ الدين العام بعد 1980 في الغرب من سياسات رفع الفائدة النيو ليبرالية الطابع بحجة كبح التضخم، ورتبت هذه الفوائد عبئاً ضريبياً كبيراً على كاهل دافعي الضرائب، وبرّرت مشاكل المالية العامة هذه، كل المطالبات بخفض حجم الدولة وإنفاقها، وبرّرت التقشف في الإنفاق على مدى تلك الحقبة، ونجحت سياسة الفوائد المرتفعة من خلال العبء الضريبي الذي رتبته لتمويل عجز الموازنة والدين العام، في إطلاق عداء دافعي الضرائب تجاه الدولة.

كما مثّلت كتابات التيار “المابعد كينزي” موقفاً مناقضاً لموقف المؤسسات الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بشأن الإنفاق العام وضرورة الحد منه، ووفرت حججاً قوية لمتّخذي القرار في البلدان النامية في حال قرروا التصدي للترهيب الذي يتعرّضون له على يد مسؤولي هذه المؤسسات وخبرائها.

ويأتي التصدير إلى الخارج كواحد من العناصر الأربعة للطلب الإجمالي ضمن اقتصاد مفتوح، حيث يلعب التصدير دوراً رئيسياً في العديد من الإقتصادات الغربية، ويلزمها بالحفاظ على تنافسية منتجاتها من خلال منع أسعار هذه الأخيرة من الارتفاع، ومن خلال منع سعر صرف عملاتها من التحسّن، فيما تمنع الحاجة إلى التصدير الكثير من البلدان الصناعية من “التفرّد” بمواقف تمثّل خروجاً على الإجماع الأوروبي.

لقد رأى الباحثون “المابعد كينزيون” أن الإصلاح الذي قدمه كينز للنظام الرأسمالي انطلق من فكرة أن الأخذ به يجب أن يكون على مستوى الدول الصناعية كمجموعة، وليس على مستوى بلد بمفرده، وحرى طرح هذا الأمر مسألة إمكانية “الكينزية في بلد واحد” على الحياة، وأظهرت حقبة ما بعد 1980 خشية البلدان الصناعية من التفرّد بسياسات ليست موضع إجماع، وأظهرت نكوص البعض منها، ومثال ذلك سياسات الاشتراكيين في فرنسا مطلع الثمانينيات، والذين اتخذوا سياسات تعارضت مع تلك السياسات التي أجمعت عليها البلدان الصناعية الأخرى، وهذا يكشف أن إمكانية “التفرّد” والخروج على الإجماع ممكنة لأي بلد، شرط أن يكون لديه برنامج استثمار حكومي يحقق له سبقاً تكنولوجيا وفعالية فائقة إلى محدّدات الطلب الأربعة التي سبقت الإشارة إليها.

فيما ينبغي إضافة محدّدين آخرين في فئة الأسباب الهيكلية لنقص الطلب، هما التقدم التقني وتوزيع الدخل، والمقصود هنا بالتقدم التقني، هو إحلال ماكينات وآلات جديدة محل اليد العاملة، ويشكّل التقدم التقني بهذا المعنى مصدراً لرفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، لكنه يمكن أن يؤدي إلى خفض الطلب الإجمالي إذا ترتبت عليه إزالة مواقع عمل عديدة وحرمان من كانوا يشغلونها من مداخيل تعزّز الطلب الاستهلاكي.

أما توزيع الدخل كمحدّد للطلب الإجمالي، فالمقصود به عند كينز، هو توزّع هذا الأخير بين المستثمرين الذين يشكّل الربح دخلهم والعاملين الذين يشكل الأجر دخلهم من جهة أولى، وبين أصحاب الريوع المالية، الذين تمثل الفوائد دخلهم، من جهة ثانية، ويرى كينز أن المستثمرين والعاملين بأجر هم الفئة المنتجة في المجتمع، أما “أصحاب الريوع المالية” فهم الفئة التي تحصّل مداخيل من دون تقديم تضحيات فعلية، وقد سمّاهم كينز في نصه عام 1936 بفئة “المستثمرين بدون وظيفة” “functionless investor”.

ولقد أغفل النيو- كلاسيكيون الذين استثمروا أفكار كينز، إصرار هذا الأخير على التمييز بين الربح كدخل للمستثمرين والريع المالي أو الفوائد كدخل لأصحاب الريوع المالية، وتعمّدوا الخلط بين الاثنين، علماً أن كينز قد جعل من التناقض داخل الرأسمالية بين أصحاب الريوع المالية وبين الرأسماليين الصناعيين مسألة مركزية في فكره، وقدم بذلك الإضافة الأهم في مجال فهم أزمات الرأسمالية.

على أنه في المدرسة الكينزية لا تعكس حركة الفوائد أية تغييرات في عرض النقد والطلب عليه، وليست آلية السوق هي ما يحدد الفوائد، وإنما المصرف المركزي هو من يحددها، مستجيباً للآراء السائدة بين أوساط المتعاملين في الأسواق المالية، إذ يستطيع المصرف المركزي أن يتحكّم بمعدلات الفائدة بشكل كامل في المدى القصير، وحين ترتفع هذه المعدلات، كما حصل بعد 1980 فيكون ارتفاعها مجرّد واسطة لنقل الثروة والدخل من فئتي المستثمرين والعاملين بأجر إلى فئة أصحاب الريوع المالية، وقد أتاح رفع معدلات الفائدة بعد 1980 لهذين الأخيرين أن “يثأروا” “revenge” من تجربة “أزمة الثلاثون المظفّرة” التي حرمتهم الإفادة من معدلات فائدة عالية.

وهنا، فإن أي كساد كبير يحصل إذا انزاحت الثروة والمداخيل بشكل قوي لصالح أصحاب الريوع المالية، وذلك لأن هؤلاء لا يستثمرون ويستهلكون سوى نسبة ضئيلة من مداخيلهم العالية، وإذا حظي هؤلاء بموقع مهيمن، فسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب الإجمالي وإلى التسبّب بانعدام النمو وبحالات الكساد الطويل الأجل، وقد مثّل كينز استمراراً لنهج المدرسة الكلاسيكية العريقة في الاقتصاد السياسي التي أظهرت أن ملّاك الأراضي، أي أصحاب الريوع العقارية، كانوا يقتطعون من أرباح الرأسماليين ويتسبّبون بتوقّف الاستثمار والنمو “étatstationnaire” وحلّ دور أصحاب الريوع المالية في الكينزية محل دور أصحاب الريوع العقارية في المدرسة الكلاسيكية كسبب لتوقّف النمو.

لقد استعاد ماركس النقاش الكلاسيكي القديم بطريقة مختلفة، من خلال إقامة تعارض بين الأرباح والأجور، ورأى أن التقدّم التقني المتمثل بحلول الآلات محل الناس، يضعف فائض القيمة ويخفّض معدل الربح، الأمر الذي يضعف أو يزيل رغبة الرأسماليين بالاستثمار، ودرجت الأحزاب والتيارات التي تستوحي الماركسية على إظهار التفاوت في توزيع الدخل بين الأرباح والأجور، لتقديم حجج حسية تغذي بها “حرب الطبقات”.

وشكّل كتاب بيكتي الصادر عام 2014 ، والذي بيع منه على ما يقال /2/ مليون نسخة، إضافة إلى النقاش حول توزّع الدخل وأثر ذلك على النمو، ورأى بيكتي، على نقيض ماركس، أن معدّل الربح قد ارتفع على امتداد العصر الحديث بأكثر من ارتفاع الناتج في البلدان الصناعية، وأدى ذلك إلى تركّز كبير للدخل والثروة، ما أثر سلباً على النمو.

ويمكن تفسير الحفاوة التي حظي بها الكتاب بتزامن صدوره مع التظاهرات التي كانت تنطلق ضد وول ستريت، وتدين تركيز الثروة الذي رافق الحقبة النيو ليبرالية، وحظي الكتاب بقراءتين على الأقل بالعربية، وقد كتب عنه الأستاذ عامر محسن في صحيفة الأخبار اللبنانية، والدكتور غسان ديبه في صحيفة الأخبار أيضاً.

ولقد قرّظ النيو كلاسيكيون الكتاب وقدم الاقتصاديون من خارج التيار المهيمن نقداً شديداً له، وأثبت هؤلاء أنه غير صحيح أن حصة الأرباح كانت ترتفع على الدوام خلال القرن العشرين، فقد انخفضت نسبياً خلال “أزمة الثلاثون المظفّرة”، وعابوا على الكاتب خلوّ تتبعه للنمو في المدى الطويل من أية دراسة جدية لدور التقدم التقني في ذلك، ووجدوا أن استخدامه للمقاربة النيو كلاسيكية في تعريف مداخيل عوامل الإنتاج، والتي تجعل دخل عامل الإنتاج مساوياً لإنتاجيته الحدّية، يعكس مشكلة منهجية كبيرة في عمله.

كما تناول النقد تعريف الكتاب للربح، ورأوا أن هناك مداخيل من مصادر شتى لا يصح جمعها تحت هذا التعريف، وأن الكتاب لا يؤسس لكيفية اعتماد سياسات اقتصادية بديلة، ووجد الباحثان محسن وديبه أن العودة إلى كينز في تعريف الفئات التي يمثل الريع المالي والربح والأجر مداخيلها تقي من الالتباسات الذي وقع فيها بيكتي.

وهنا ننتقل إلى ما يعنينا كبلدان نامية من فكر كينز، وسنعرض خلاصات تتعلق بمستقبل سورية الاقتصادي.

الاستثمار في الكينزية واقتصاد التنمية

لقد رصد الاقتصادي جون توي العلاقة بين كينز وبين الباحثين الأوائل في التنمية، وأظهر تأثر ميندلبوم وروزنستين رودان المباشر به، وذهب هذين الأخيرين إلى أبعد منه في تعيين دور الدولة في لاقتصاد، كما أظهر أن “اقتصاد التنمية” يدين لكينز بالإطار الإحصائي الذي بلوره لكي يستخدمه الفنيّون في ميدان تخطيط التنمية، وأظهر هيرشمان الدور الكبير الذي لعبته الكينزية في إطلاق مقاربات جديدة في ميدان “اقتصاد التنمية” تمثّل خروجاً على النموذج الاقتصادي النيو كلاسيكي السائد، الذي لا يعترف بتمايز بين بلدان صناعية وبلدان متخلفة “mono-économisme” ويتعاطى مع الاثنين بالأدوات المعرفية ذاتها.

لقد أطلق كينز ثورة فكرية في عقر دار الرأسمالية المالية المهيمنة آنذاك، وأعطى مثالاً في الجرأة على الخروج على السائد، واتخذ الباحثون الأوائل في “اقتصاد التنمية” من فكرة عدم الاستخدام الكامل للقوى العاملة التي ركّز عليها كينز كآفة للرأسمالية، منطلقاً لدراسة نقص الاستخدام للقوى العاملة في ريف بلدان العالم الثالث.

إلا أن أروع ما قدمته الكينزية هو إظهار أن الاستثمار الخاص هو في الأساس غير ملائم وغير كافٍ، وأن ذلك يفرض على الدولة أن لا تكتّف أيديها، بل أن تحل محل هؤلاء المستثمرين، وهو ما عبّرت عنه مقولة “تأميم الاستثمار “Socialization.cialization” التي نادى بها كينز، وخصّص لها كتابه الشهير عام 1936 وأخذت بها البلدان الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية وأخذت بها بلدان شرقي آسيا تحت عنوان “تأميم مخاطر الاستثمار” “Risk Socialization”

واستوحى هيرشمان، وهو الأفضل في قراءة دور الدولة في البلدان النامية، أفكار كينز في تعريفه لهذا الدور تحت عنوان “تعظيم القدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية لدى النخب الاستثمارية” واتضح أن الاستثمار هو الأساس عند هيرشمان كما كان عند كينز، وأنه على الدولة تعظيم قدرة النخب الاستثمارية على الاستثمار من خلال تقديم الحوافز لها، وإدارتها المباشرة لمشروع التنمية.

الكينزية مصدر سياسة اقتصادية بديلة في سورية

يفاجأ الداخل حديثاً إلى عالم كينز الحقيقي، وليس ذلك الذي تقدمه كتب التدريس النيو كلاسيكية، بأن ينطبع في ذهنه تأكيد كينز أن الاستثمار الخاص هو غير ملائم كقاعدة عامة، وأن ذلك يحتّم على الدولة أن تندفع إلى الحلول محل القطاع الخاص أو إلى تشجيع هذا الأخير على الاستثمار، ويكون إحلال الدولة محل القطاع الخاص من خلال “تأميم الاستثمار”، ويكون تشجيع القطاع الخاص من خلال “تأميم مخاطر الاستثمار”.

إن هذا هو ما حققته التجربة الآسيوية التي يمكن إرجاع نتائجها التنموية الباهرة إلى أمر واحد هو “تأميم مخاطر الاستثمار” من قبل الدولة، والمقصود بذلك أن يتحمّل المجتمع بكامله مخاطر الاستثمار مع المستثمرين، ويمكن أن يصل الأمر إلى حد إلغاء ديون المؤسسات الصناعية المنخرطة في صراع من أجل البقاء ومن أجل التصدير إلى الأسواق الخارجية، وهذا ما فعله الجنرال بارك في كوريا عام 1972.

إن هذه المواقف تشكل أفضل رد على المقاربات البائسة والسقيمة التي تتحف بها المؤسسات الدولية بلدان العالم الثالث ومسؤوليها، وتقوم على تدمير قدرة الدولة على الفعل، حيث تفرض هذه المؤسسات على البلدان النامية أن تعمل وفق مقولة “دولة الحد الأدنى”، وتدأب على إقناع مسؤوليها بتكتيف الأيدي في انتظار مجيء الاستثمار الأجنبي المباشر.

وهنا أقترح برنامجاً لسورية من ثلاثة نقاط:

الأولى: رفض وصفات المؤسسات الدولية:

إن المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ترفض مساعدة البلدان النامية لتحقيق “تصنيعها المتأخّر”، ويمكن بهذه العبارة اختصار علاقة هذه المؤسسات بالبلدان النامية، ويمكن أن نوضح ذلك من خلال بضعة تساؤلات: هي لماذا اعتبر تقرير Berg الصادر عام 1980 تاريخ انطلاق السياسات النيو ليبرالية للتنمية، أن الأولوية هي لضبط الإنفاق العام في إفريقيا، والاكتفاء بسياسات التثبيت الاقتصادي، في حين أنه كان يمكن منذ ذلك التاريخ وضع برامج لمساعدة بلدان أفريقيا على تحقيق “تصنعها المتأخّر”، ولماذا أصرّ تقرير البنك الدولي عام 2005 على أن تنأى البلدان العربية عن استلهام أو اعتماد النموذج الآسيوي للتصنيع، مع ما يتطلّبه ذلك من اعتماد لإجراءات انتقائية ” selective “ في ميدان السياسة الصناعية، ولماذا التركيز على موضوع الفقر دون غيره في برامج البنك الدولي منذ 1995؟. أليس ذلك للتهرّب من مسؤولية دعم التصنيع في البلدان النامية.

لقد أمضينا كل تلك السنوات نلهث وراء مشاريع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والشراكة مع أوروبا، وكان كل ذلك هراءً، فهل احتاجت إيران أن تكون عضواً في منظمة التجارة العالمية لتحقيق “تصنيعها المتأخّر”.

إن المؤسسات الدولية لا تريد خيراً للبلدان النامية، لأن هذه الأخيرة إذا حققت “تصنيعها المتأخّر”، فستصبح منافسة للبلدان الغربية، وهذا يحتم عليها الانطلاق من هذا الاستنتاج والتوقف عن استقبال خبرائها وعن إضاعة الوقت في الاهتمام بمشاريعها.

الثانية: تعلّم تكنولوجي بالممارسة”

هناك طريقتان لاكتساب المقدرة التكنولوجية، ويكون ذلك إما بنقل التكنولوجيا “transfer” وهو أمر تتولاه غالباً الشركات المتعددة الجنسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وإما بـ”التعلّم التكنولوجي من خلال الممارسة” “learning by doing” ولم يحصل أن نجحت عملية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية على يد الشركات المتعدّدة الجنسية، وبالمقابل فقد شكّل اكتساب التكنولوجيا بواسطة “التعلم التكنولوجي بالممارسة” وسيلة بلدان شرق آسيا لتحقيق “تصنيعها المتأخّر”، وهذه هي أيضاً حالة إيران الناجحة. وهي البلد الأتي حديثاً “متأخّراً إلى التصنيع” “late industrializer” مثّل تفكيك وإعادة تركيب الماكينات المستوردة “disassembling” وهو الشكل الذي اتخذه “التعلّم التكنولوجي بالممارسة” في إيران، كما تتيح “الهندسة المعكوسة” “reverse engineering” التعرّف إلى خصائص الآلة المستوردة وتعلّم كيفية اشتغالها، وهي مقدمة لإعادة بنائها بالإمكانات الذاتية، وربما تصديرها لاحقاً إلى الأسواق الدولية، وهذا ما ينبغي أن تلجأ إليه سورية كأولوية الأولويات.

الثالثة: إصلاح الإدارة الحكومية

ما يتطلب اعتماد شعار “تعلّم الدولة” بديلاً عن شعار “دولة الحد الأدنى”، ولقد ألزمت المؤسسات الدولية البلدان العربية خفض عديد إداراتها العامة، والتزمت حكومات العراق وتونس والأردن والجزائر ودول الخليج ببرامج خفض أو تجميد التوظيف في القطاع الحكومي للعام 2017 والأعوام اللاحقة.

لكن “دولة الحد الأدنى” بمعنى حجمها وعديدها ليست مضطرة إلى ذلك في بلدان عربية مثل مصر وسورية، ويقول الدكتور عبد الشفيع عيسى أن مصر نسّبت 2.5 مليون موظف وعامل إلى القطاع العام بعد 2011 ويقول رئيس مجلس الوزراءالسابق في سورية وائل الحلقي عام 2013 إن الدولة كانت تدفع في ذلك العام مرتبات لـ 2.5 مليون موظف ومستخدم في القطاع العام، ومثّلت رواتبهم 44% من الإنفاق في الموازنة العامة، يضاف إلى ذلك إنفاق الدولة لدعم الاستهلاك الذي يمثّل نسبة 75% من قيمة المرتبات، لكن الدولة لا تحتاج إلى أن تخفّض حجمها لتكون “دولة حد أدنى”، وإن فعلت ذلك، تكون وكأنها قد أرست مساراً يختصره شعار “دعه يعمل، دعه يمر”، ووقفت تتفرّج على تبعات ذلك، أي أنها قبلت أن تتخلى عن صلاحياتها في ضبط الاستيراد وتسعير السلع للسوق المحلية وهلمّ جراً..

أما التجربة الآسيوية فقد أظهرت أن لا مجال للتنمية من دون إدارة حكومية فعّالة، ولقد اكتسبت الإدارة العامة الآسيوية فعاليتها من أنها كانت إدارة “فيبرية”، بمعنى تنسيب أفرادها على قاعدة الكفاءة والاستحقاق، وتوفير مسار مهني طويل الأجل للعاملين فيها، وكان العنصر الأهم لفعالية هذه الإدارة، وجود “عصبية إدارية” “esprit de corps” فيها وفرت لها التماسك الداخلي، وجعلتها مستقلّة عن النخب الاستثمارية التي أسهمت هي نفسها بخلقها، وعصيّة على محاولات رشوة أفرادها من قبل هذه النخب ذاتها.

– ألقيت هذه المحاضرة في المؤتمر الاقتصادي الأول الذي نظمه “تجمع سورية الأم” وجامعة دمشق بتاريخ 16/12/2017

* أستاذ في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية