محاولة أخيرة لخلط الأوراق

الأرجح أننا أمام محاولة خلط أوراق جديدة قد لا تستمر طويلاً، وقد نكون أمام الفصل الأخير من مواجهة سافرة ومكشوفة لا مجال فيها لارتداء الأقنعة ولا للتلطي خلف سياسات مزدوجة وملتبسة. ينطبق ذلك خصوصاً على أمريكا ترامب، كما على تركيا أردوغان و”إسرائيل” نتنياهو. والواضح أن ملامح التفلّت والعصبية باتت تحكم أداء الأطراف الثلاثة، وأن ذلك يجد ترجمته العملية في سياسات ومسلكيات متهوّرة وغير محسوبة، مرشّحة لارتدادات عكسية غير قابلة للسيطرة ومثقلة بالمخاطر. لكن المثير أن كلاً من هؤلاء بات يتصرّف انطلاقاً من حسابات واعتبارات خاصة وذاتية، وأن العمل على توتير الأوضاع في سورية، والمد ما أمكن في عمر الأزمة – بمعنى شراء المزيد من الوقت وانتظار حدوث المعجزة المتخيّلة – سوف يكون، وحتى إشعار آخر، السيناريو البديل، الوحيد والمتبقي، الذي ينبغي السير به في ظل غياب التنسيق المباشر والقواسم التكتيكية المشتركة.

هكذا نعاين مثلاً كيف أن حرباً مبرمجة بدأت بأعلى مستويات التنسيق والتكافل، وبدرجة غير مسبوقة من شهوة القتل والتدمير والعدوانية، انتهت، بعد سبع سنوات من الصمود السوري والمقاوم، إلى التحلّل والتفكك بشعاراتها السياسية والميدانية، بل ودخلت منطق التداعيات العكسية، بحيث أن الجهد الرئيسي لهؤلاء إنما يصب الآن في سياق مغامرات عسكرية غير مضمونة النتائج لاحتواء الخسائر المباشرة والاستراتيجية الحاصلة، على أمل وهمي في إعادة بناء قواسم مشتركة مستحدثة قد لاتتوفر بعد الآن في ظل معادلات صراعية ترتبط اليوم بمشروع تأسيس النظام العالمي الجديد، وليس أقل منه.

لا تتحرّك السياسة الأمريكية الحالية تجاه الأزمة في سورية ضمن مسار متماسك، وهي لا تنطوي على أفق واضح. إنها في أفضل أحوالها سلسلة من حسابات متناقضة بين مختلف المؤسسات والأجهزة، وخطوات مرتبكة على الأرض، وأدوات لا تحقق الحد الأدنى من الانسجام والتوافقية، وغالباً ما تصطدم بحائط مسدود من الدعم المقلوب لمجموعات الإرهاب القاعدي، وسط غياب كامل للشرعية الأخلاقية والسياسية والدولية. أردوغان من جهته يسجّل خطاً بيانياً صارخاً في تقلباته، بحيث يمكن الحديث ببساطة عن تخبّط لن ينتهي إلا بكارثة شخصية ووطنية تضع تركيا في مهب إشكالات وارتهانات خارجية متضاربة، تتوارى خلف ستار من خطاب أجوف من العظمة المزيّفة، والأخطر من ذلك أن كل ذلك بات يتوقّف الآن على لحظة اختبار قاسية قد تكشف واقع القدرات الأمنية والعسكرية لجيش واستخبارات خرجا لتوهما من جراحة “إخوانية” دامية اتخذت طابع التطهير على الطريقة المكارثية، وقد لا يتحمّلان عبء مغامرة غير محسوبة في إدلب محفوفة بمجاهيل ومخاطر عديدة، علاوة على أن الانفجار الداخلي يضرب موعداً مع أول إشارات ومعالم الإعلان عن الهزيمة. أما في “إسرائيل” نتنياهو فالحديث يدور عن منظومة أمنية استهلكت بالكامل، وعن معطيات استراتيجية انقلبت رأساً على عقب، وعن “تحديات” أمنية لن تنفع أمامها كل وعود وقرارات وصفقات ترامب، طالما أنها وحدت “الجبهات” وأعادت تعريف “العمق الأمني” بفعل الأمر الواقع الذي فرضته انتصارات محور المقاومة في الحرب على الإرهاب على امتداد الحدود السورية واللبنانية. والحال فإن غارة هنا، وضربة هناك، لن تبدلا من حقيقة أن “إسرائيل” باتت تعيش في الماضي الاستراتيجي لشرق أوسط ما بعد هزيمة “النصرة” و”داعش”، وأن مفهوم الحرب على الإرهاب آخذ بالتوسّع ليشمل بعد اليوم “إرهاب الدولة”.

إعادة خلط الأوراق هي الوهم الأخير الذي لا يزال يمنح هؤلاء طاقة التفكير في عكس مسار الأحداث، أو حتى في حرفه. ولكنه مجرد وهم في المحصلة الأخيرة، ذلك أن أردوغان عالق بين التقدم الصعب مع الروس، بل واحتمال التورط في “طعنة ظهر” جديدة، والعودة شبه المستحيلة إلى المنصة الأمريكية، أما ترامب فلن يستطيع مغادرة موقف المراقب عن بعد، ولا الخوض في مغامرة جديدة فاشلة، فيما نتنياهو يتخبط في شرك قواعد اللعبة التي تغيرت جذرياً على “جبهة الشمال” بينما كان ينام على حرير دعم “القاعدة” وأخواتها على أمل بناء حزامه الأمني في الجنوب السوري.

هي جولة اخيرة من الابتزاز محكومة بالفشل سلفاً على وقع تقدم الجيش السوري على كل جبهات القتال.