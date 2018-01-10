صعود حركات “اليمين البديل المتطرف” في عهد ترامب

لمَ العناء: مقدمة تاريخية

العالم يتغير – تلك الحقيقة البسيطة تنطبق على كافة أنواع البُنى، من الإيكولوجية العالمية إلى الإدارة المدنية. رغم ذلك، تمكنت التغيرات السياسية من اجتذاب أكبر قدر من الاهتمام خلال الدورة الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة. ولاستيعاب ما جرى بالضبط، بشكل يختلف جداً عن الدورات السابقة، علينا عرض لمحة تاريخية قصيرة.

من غير المفاجئ أن يتأثر المجتمع الذي نعيش فيه بشدة بالأحداث الكبيرة (التي حدثت في الماضي). وبالتفكير بالحدث الأخير المشابه لها، يمكننا أن نتذكر أزمة الكساد التي طاردت عدداً من الدول الغربية والأوروبية منذ نهاية السبعينيات. مع ذلك، لايزال السبب الرئيسي موضع نقاش لحد كبير. يميل اليمينيون إلى إلقاء اللوم على “النظم الحكومية المفرطة”، منها مشاريع دولة الرفاه وزيادة الإنفاق الحكومي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي). وعادة ما يتكلم مؤيدو اليسار عن عدم الاستقرار المتأصل في الاقتصادات الرأسمالية وعدم الرغبة في توسيع نطاق الأنظمة بشكل أكبر.

ولكن هناك حقيقة لا تقبل الجدل، وهي التحول الاقتصادي والسياسي الهائل الذي شهده عالمنا نتيجة لذلك. وعلى وجه التحديد، تطبيق ما يدعى بالنموذج “النيوليبرالي” الذي يتكون من تخفيضات في الميزانية، ونزع القيود، وتوسّع القطاع الخاص، وركود للأجور، وارتفاع الديون الخاصة. لقد تم تحديد هذا التحول بواسطة إداراتي رونالد ريغان في الولايات المتحدة ومارغريت تاتشر في المملكة المتحدة، ولم يَهِبْ هذا النموذج هذين البلدين بضعةَ عقودٍ من النمو وحسب، بل غير المشهد السياسي أيضاً، ويمكن وصف تأثيره باقتضاب بعبارة “تولى المركز زمام الأمور”.

أثبت الإجماع “النيوليبرالي” الجديد، الذي دُعي بإجماع واشنطن، أنه متين جداً (فقد قالت تاتشر “ليس هنالك بديل”)، حتى إن الحركات الديمقراطية الاجتماعية خضعت لطريقة معالجته الأمور، على الأقل جزئياً (بما في ذلك الديمقراطيون والليبراليون الأمريكيون). نتيجة لذلك، شهدنا الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون يَعِدُ بـ “إنهاء الحكومة الضخمة كما نعرفها”، وشريكه البريطاني توني بلير يُشكل ما دُعي بـ “حزب العمال الجديد”، المسؤول عن تنفيذ السياسات النيوليبرالية.

إلى جانب ذلك، أظهرت غالبية عظمى من الجمهور انخفاضاً في الإقبال على النضال السياسي بمجمله، بما في ذلك الانتخابات (تجاوز آخر إقبال للناخبين في الولايات المتحدة الـ 60٪ خلال الانتخابات الرئاسية لعام 1968). وبدأت أفكار “لا يوجد فرق بينهم”، “كلهم متشابهون”، “لن يغير قراري شيئاً” بالانتشار إلى حد أبعد. فلا زالت الأحزاب والقادة السياسيون يصنفون أنفسهم بـ “اليسار” أو “اليمين”، ولكن مع مرور الوقت لم يعد لذلك أهمية تُذكر. ومن الواضح أن مسألة الانحياز الأيديولوجي تتجلى في “الحروب الثقافية” – نقاشات مستمرة لمسائل الإجهاض والقيم الأسرية والمثلية والإيكولوجيا والهجرة والتسامح الاجتماعي وما إلى ذلك. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية، أو حصة القطاع العام أو زيادة الدخل الحقيقي، عادة ما تتوصل الأطراف إلى نوعٍ من الاتفاق – على النظام أن يبقى نيوليبرالياً، رغم إمكانية حصول بعض التحولات الظرفية. ساهم كل ذلك بفترة دُعيت “الاعتدال العظيم”، واستخدم هذا الاسم على نطاق واسع لوصف وضع اقتصادي مرّ بتلك الحقبة. مع ذلك، مسّ هذا الاعتدال السياسة أيضاً – ركزت أكبر الفضائح حينذاك على حياة السياسيين الشخصية (وحتى الحميمة أحياناً)، مهمّشةً المعارك الأيديولوجية.

وأدى تأمين نوع من الاستقرار السياسي إلى ظهور اعتقاد آخر – أي فرد ليس “جزءاً من النظام” لا يمكنه أن يصعد إلى السلطة دون مساعدة من النخبة الحاكمة ووسائل الإعلام الرئيسة. وإن لم يكن هناك إمكانية للتغيير، فلم العناء؟ كان ينظر إلى هذا الاستقرار على أنه المعيار الجديد إلى أن اندلعت أزمة مالية في 2007-2008، باغتت العديد من السياسيين وحتى المثقفين.

نهاية الاستقرار

بما أن لیس هناك مجال لإجراء مزید من التقصي بشأن هذه المسألة في حدود ورقتنا، فسنلخصها بإيجاز. ومن هنا، فإن “التغيير الحقيقي”، أي الإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها لمكافحة عواقب الأزمة، أصبح أجندة سياسية جديدة نوعاً ما. وتعد الحملة الانتخابية الرئاسية لأوباما عام 2008 أحد الأمثلة سيئة السمعة، فكان “التغيير” شعارها الرئيسي، وتناوله أوباما مراراً خلال العديد من خطاباته.

وبعد مرور 10 سنوات تقريباً، علينا أن نعترف بأنّ لا تغيير فعالاً قد حدث لعكس آثار الأزمة. وأظهرت العديد من الأساليب أن لها تأثيراً محدوداً جداً في جذب الاستثمارات الحقيقية وزيادة الأجور. على العكس، ثَبت أن سياسات الميزانية التقشفية ضارة، فقد قلصت الطلب الفعلي وأثارت الاضطرابات السياسية في عدد من المناطق.

وتقول الحكمة التجريبية الشائعة إن من المستبعد أن تبقى أزمة اقتصادية بحتة محصورة بالاقتصاد لفترة طويلة جداً. وستتحول عاجلاً أم آجلاً إلى أزمة سياسية أيضاً، وقد تحدث كطريقة لتغيير نهج الحوكمة العالمية، ما يُنتج دورة اقتصادية وجيوسياسية جديدة. حدث تحول مشابه في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ونتج عنه العديد من سمات الدولة الحديثة، كدولة الرفاه والحكومة الضخمة.

فلمَ توشك الحقبة النيوليبرالية على الانتهاء؟ لابد أن يكون هناك تفسير أكثر معقولية بدل قول “هذا يحدث من وقت لآخر”، ولحسن الحظ هناك تفسير. ليس هناك إستراتيجية اقتصادية مناسبة للجميع دون القيام بتحليلٍ مفصّل لظروف محددة تُطبّق فيها. حتى إن توظيف أحد الاستراتيجيات سيؤدي إلى تغيير الظروف نفسها، جاعلاً إياها غير صالحة لظروف وَليدة جديدة. ومثيل ذلك آلية النبوءة ذاتية التحقق، بدلاً من افتراض أن المجتمع الذي نحاول تحسينه لن يتغير طالما نواصل العمل بقوانيننا.

نظراً لذلك، ما يمكن أن يُدرج ضمن أكبر التغييرات التي جاءت مع التحول النيوليبرالي قادرٌ على منحنا شيئاً من الفهم للأسباب الكامنة وراء فشله المُقبل. ومن غير ريب أن هناك تغييراً ضخماً قد حدث بالفعل، بالنظر إلى وضع الطبقة العاملة ونشاط النقابات. وللَجْم أي مقاومة وإعادة تشكيل سوق العمل، فإن الإدارات النيوليبرالية لازمة لخفض تحفيز النشاط النقابي بشكل كاف، ما يُحتّم عدم جدوى أي احتجاج. أدى النجاح في ذلك إلى جعل ركود الأجور معياراً جديداً مقبولاً، وليس سبباً للثورة.

يؤدي ركود الأجور إلى تقييد الطلب، وهو أمر لا يفيد رأس المال أبداً. والطريقة الوحيدة لزيادة الطلب، مع كبح نمو الدخل الحقيقي، هي توسيع الائتمان الخاص. تتيح كمية التمويل الضخمة التي يتم ضخها في القطاع المالي والمصرفي أسعارَ فائدة منخفضة نسبياً، ما يخلق وهماً بشأن الازدهار ويرفع مستويات الاستهلاك.

إن تخفيف التنظيم الحكومي لا يُنتج سلسلة الأحداث التي تدعى “عمليات الاندماج والاستحواذ” وحسب، بل يُتيح نمواً سريعاً للقطاع المالي، ما يؤدي لابتداع أدوات وطرقٍ جديدة لمضاعفة الثروة.

وفي حين تمتع القطاع المالي بنمو هائل، لم يسبق له مثيل، دخلت قطاعات الاقتصاد التقليدية (أي القطاع الصناعي) فترة من الكساد. إن افتقارها للاستثمارات الكافية لزيادة إنتاجيتها ببطء غيّر إستراتيجية التشغيل، وزاد الأهداف والأرباح طويلة الأجل أثناء محاولة الحصول على الأصول المالية. لحسن الحظ، جاءت النيوليبرالية المحلية، إلى جانب الاستعانة بمصادر خارجية عالمية، ما سمح للشركات باستغلال الأجور المنخفضة للغاية في جميع أنحاء المعمورة، وزود العملاء المحليين بمنتجات رخيصة ومراكز متميزة في سلاسل الإنتاج.

وتبين أن ذات القضايا التي قُدِّمت كقوة للنهج النيوليبرالي هي نقاط ضعفه. من جهة، جعل النمو المطرد للأجور في البلدان الفقيرة سابقاً الأرباح أقل قدرة، في النهاية، على إبقاء القدرات الإنتاجية في الخارج. ومن جهة أخرى، فإن السوق غير المضبوط ضمن الحدود الوطنية لا يدمر الطبقة الوسطى ببطء فحسب، بل يوسع فجوة الثروة داخل المجتمع. وكما أشار بعض الاقتصاديين البارزين (بشكل رئيسي، هيمان مينسكي وفرضيته بشأن عدم الاستقرار المالي)، يقوّض النمو السريع للقطاع المالي غير المنظم، بالتساوي مع الدين الحكومي والخاص، الهيكل الثابت (سابقاً) للاقتصاد الوطني نفسه.

وما كنا قادرين على ملاحظته يمكن تبيانه في النهج الذي تُروج له روزا لوكسمبورغ. أي أن الرأسمالية لم تَحل أبداً مشاكلها في التغلب على الأزمة بكفاءة. بل امتدت إلى أبعد من ذلك، دامجة موارد وقوى عاملة وأراض جديدة، وما إلى ذلك. والأمر المميز بشأن الحاضر هو أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والتحول الدراماتيكي في أولويات الصين بعد وفاة ماو، أصبحت الرأسمالية عالمية بالفعل. في الواقع، أصبحت قوية كفاية لتُخصص الموارد على نطاق أكبر من أي وقت مضى، لكنها على الجانب نفسه فقدت القدرة على حل أزمتها عبر التوسع، لأنه لم يعد هناك متسع للتوسع. وهذا هو سبب ضرورة القيام بشيء ما، فقد أصبحت “التغييرات” جزءاً لا يتجزأ من الخطاب السياسي الجديد منذ 2007-2008. واتخذت الدعوة إلى هذه “التغييرات” أشكالاً مختلفة، معتمدة على الإقليم والتقاليد الثقافية. ومن المؤكد أننا شهدنا خلال السنوات الخمس أو الثمانية الماضية صعود ما يسمى بـ “الحركات الشعبوية” في جميع أنحاء العالم.

عادة، لا ينتمي قادتها إلى النظام السياسي القائم، ولا يبدو أن لديهم نماذج نظرية متطورة تدعم مطالبهم. في الواقع، اعتمدوا في حملاتهم بشكل رئيسي على الشكل، والعواطف، ما سلط الضوء على المشاكل الاجتماعية الأكثر وضوحاً.

وقد تتسم هذه المسائل بطبائع عديدة، بما في ذلك أعمال الفساد، وعدم المساواة في الدخل والثروة، والإيكولوجيا، والهجرة، والدين، وهلم جراً. ومن بين أفضل الأمثلة على الحركات الشعبوية الناجحة، يمكننا أن نُدرج حركة “فايف ستار” (إيطاليا) و”الجبهة الوطنية” (فرنسا) وحزب استقلال المملكة المتحدة، وغيرها.

من المهم أن نراعي أن أي حملة سياسية مؤثرة معرضة لمخاطر عالية بأن تصفها وسائل الإعلام وخصومها بالـ “شعبوية”. مارين لوبان، نايجل فاراج، جيريمي كوربين، بيرني ساندرز، دونالد ترامب، كلهم وصفوا بأنهم “شعبويون”.

اليمين البديل

لا يعتبر ترامب سياسياً “شعبوياً”، بل يوصف بأنه يناصر أيديولوجية اليمين البديل. ما هو اليمين البديل؟ ببساطة، هو ما يتصف به الجزء اليميني من الطيف السياسي الشعبوي، ومع ذلك، فهو يدعو إلى مزيد من التوضيحات. ويمكن اتخاذ عدة نُهج أثناء التحقيق في ظاهرة اليمين البديل. يمكن الحديث عن مختلف الحركات اليمينية، مثل حزب استقلال المملكة المتحدة، والجبهة الوطنية، وحزب الحرية الهولندي، بما في ذلك دونالد ترامب وغيره. خلافاً لذلك، يمكن اعتبار اليمين البديل أيديولوجية أمريكية فقط، ما يحصر التحليل بحملة ترامب والحركة التي شُكِّلت خلال رحلته القصيرة إلى الرئاسة، والتي أثارت الجدل.

وبالنظر نظرة بسيطة إلى إحصاءات محركات البحث نجد أن اليمين البديل يشد انتباه الأمريكيين في أغلب الأحيان (كما أن ترامب يُذكر مع اليمين البديل في أغلبها)، وبالتالي سيكون من المعقول صب التركيز على السياق الأمريكي. ومع ذلك، عندما نتحدث عن التجربة الأوروبية، ينبغي إجراء مقارنة.

ليس لدى اليمين البديل أيديولوجيون بارزون، أو ممثلون منفردون، أو أي بيان موحّد. هذا هو ما يجعل تحليله عسيراً دون الوقوع في أحد الفئات المتصورة مسبقاً. والنهج المعقول الوحيد ينحصر في وصف وجهات نظر اليمين البديل بشأن مختلف القضايا. وحتى هذه المهمة تشوبها إشكاليات عدة – فهناك العديد من الجماعات داخل حركة اليمين البديل، والتي قد تعبّر عن وجهات نظر مختلفة بشأن ذات القضايا.

على الرغم من شعبيته الواضحة واستخدامه الواسع في الخطاب العام، لم يتم دراسة اليمين البديل بشكل صحيح إلى الآن. ولعل المحاولة الوحيدة لتلخيص الجماعات التي يمكن اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا الحشد هي التي قام بها ميلو يانوبولوس في مقالته ” دليل المحافظين لليمين البديل”، حسب ميلو، تتضمن تلك الجماعات المحافظين الطبيعيين، ومروجو السلوك، وداعمو الأيديولوجية النازية، وأخيراً وليس آخراً المثقفون.

وهناك محاولة أخرى لتتبع الخلفية الأيديولوجية لليمين البديل وربطها بالأيديولوجيا المحافظة شديدة التطرف، قام بها ماثيو ليونز في كتابه ” اليمين البديل ضد الفاشية”.

اليمين البديل: من هم؟

أحد أهم المشاكل المرتبطة باليمين البديل هي افتقاره التام لأي منظمة لائقة. ما هو اليمين البديل تحديداً؟ ليس هناك إجابة صحيحة واحدة. وبدلاً من ذلك، لا نستطيع إلا أن نولي اهتماماً لعدد من الشخصيات العامة التي تُعرّف نفسها بأنها من الحركة. إذا أراد اليمين البديل الارتقاء بمكانته المهمشة، فعلى مُنظِّريه تقديم وثائق رسمية وكتب وبرامج، ليوضحوا جوهر فلسفته. لسوء الحظ، بالنظر إلى التنوع الكبير لممثلي اليمين البديل، سيكون القيام بالإجراءات المدرجة بغضون فترة زمنية معقولة عسيراً جداً.

ومن بين المفكرين الذين يمكن اعتبارهم الآباء المؤسسين لأيديولوجية اليمين البديل يمكننا ذكر الشخصيات التالية:

ميلو يانوبولوس، وهو صحفي سياسي بريطاني-أمريكي، عمل كمحرر رئيسي في شبكة بريتبارت نيوز، ويعتبر أحد أكثر المتحدثين صخباً في وسائل الإعلام، ودعم ترامب خلال حملته الانتخابية. يصف ميلو نفسه بأنه “مُضرم النار”، ويعتمد على صورة عامة صادمة أو استفزازية على الأقل، والتي انتهت بحظر حسابه على تويتر بشكل دائم عام 2016 نتيجة لانتقاداته للمُمثلات الهزليات. ومن الجدير بالذكر أنه لم يعد يعتبر نفسه من اليمين البديل، ووصف أنصاره بالعنصريين ومعادي المثلية وذوي التفكير الضيق. غافن ماكينس، وهو صحفي سياسي كندي-أمريكي، وممثل وكوميدي، ومؤسس مشارك في مجلة فايس وشركة فايس ميديا. اكتسب ماكينيس معظم شعبيته الحالية من خلال تعاونه مع ريبل ميديا، والتي بدأت العمل عام 2015. لسنوات، كان يُنتقد غافن بسبب تحيزه الجنسي وعنصريته وآرائه السياسية اليمينية المتطرفة، رغم أنه يدعي أنه مؤيد للفوضى والليبرالية. وأعرب مراراً عن تأييده لليمين البديل ولترامب على وجه الخصوص، وأيد “حظر المسلمين” وغيرها من القرارات المثيرة للجدل. آن كولتر، وهي أديبة أمريكية، وصحفية، ومعلقة سياسية. ورغم أن آن لا تضع نفسها عادة مع اليمين البديل، واصفة نفسها بأنها مجرد مناصرة للحزبين المحافظ والجمهوري، إلا أنها في الواقع ذات شعبية عالية في مجتمع اليمين البديل. وهي تُعبّر عن المعتقدات المحافظة التقليدية، فهي معارضة للإجهاض، وللعفو عن المهاجرين، ولنظرية التطور، ولزواج المثليين. نتج عن دعمها لترامب كتابٌ ذائع بعنوان “نحن نثق بـ ترامب”. كما أنها تظهر بانتظام في المؤتمرات والمنتديات ووسائل الإعلام المختلفة. بن شابيرو، وهو محام أمريكي وأديب وصحفي. ويعتبر دور شابيرو في اليمين البديل مريباً لحد ما. من ناحية، أُدرج شابيرو كأحد أكثر المفكرين تأثيراً وسط حشد اليمين البديل. ومن ناحية أخرى، يرفض شابيرو فرضية اليمين البديل، مشيراً إلى أن هذه الحركة تقوم على المثل العليا للعرق الأبيض المتفوق، وهي عنصرية بطبيعتها، والتي لا يستطيع شابيرو تقبلها، كونه يهودياً أصولياً. وكثيراً ما ينتقد الأجندة الثقافية اليسارية/الليبرالية، إلى جانب رأيه القاسي بشأن حركة المتحولين جنسياً، ما أدى إلى عدد من الفضائح. ستيف بانون، وهو سياسي أمريكي، ومصرفي استثماري، ومنفذ ومنتج إعلامي. يعد بانون أول رجل يتم تعيينه كخبير استراتيجي في البيت الأبيض، ما نتج عنه افتراض أنه العقل المدبر وراء أيديولوجية حركة ترامب. وكونه المدير التنفيذي في شبكة بريتبارت نيوز، فإنه يشترك بآراء محافظة ذات طبيعة مثيرة للاهتمام. يفضل بانون أن يدعو نفسه “قومياً اقتصادياً”، ويدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، ما يزيد الضرائب على الأثرياء (ويخفضها على الطبقة الوسطى)، ويرفع التعريفات التجارية لحماية الصناعة الأمريكية من المنافسة الصينية “غير العادلة”. ويرفض بانتظام الاتهامات بكونه قومياً، كما أنه ترك منصبه في آب عام 2017، فربطه العديد من الكتاب بحادثة شارلوتسفيل. جاريد تايلور، أديب أمريكي، ومؤسس مجلة أميريكان رينِسانس، وهو عضو مجلس إدارة في مجلس المحافظين. ولمّا كان يتمتع بتاريخ طويل في الكتابة السياسية والاقتصادية، يروج تايلور لفكرة عدم المساواة بين الأعراق – أي أن الأعراق ليست متساوية من منطلق نسبة ذكائها وأخلاقها وإمكاناتها الإبداعية. رأى تايلور بفوز ترامب “علامة على ارتقاء وعي العرق الأبيض”، كما ذكر في عدة مقابلات أن ترامب قد يبطئ العملية التي ستؤدي إلى أن يصبح البيض الأقلية في أمريكا. كما ذكر أن اليمين البديل هو، أساساً، حركة هوية ظهرت كرد فعل على الهجوم الليبرالي على أسس ثقافة وحضارة العرق الأبيض. وكثيراً ما يقتبسه بعض المؤلفين بوصفه دليلاً على أن كل محاولات عرض اليمين البديل كحركة غير عنصرية محكومة بالفشل.

الاقتصاد

رغم نجاح العديد من الحركات الشعبوية (بما فيها اليمين البديل)، التي نبعت من الأزمة الاقتصادية المتواصلة، إلا أن أيديولوجيتها لا تقدم سوى القليل فيما يتعلق بالتعامل مع المشكلة بحد ذاتها. جذب ترامب خلال حملته الانتخابية ملايين الأصوات عبر وعوده بـ “استرجاع الوظائف”، مهدداً بإنهاء “المنافسة غير العادلة” التي قادتها الصين وغيرها من الدول باعتمادها على العمالة الرخيصة. كما تحدث عن محاربة الهجرة غير الشرعية، الذي يعد ميلاً ضاراً بسوق العمالة المحلي. تمثلت هذه الفكرة، نوعاً ما، في مشروع جدار المكسيك، والذي عرض أحياناً كمثال عن اقتراحات ترامب السخيفة.

كانت حماية السوق المحلي، عبر فرض تعريفات جمركية عالي على المنتجات الأجنبية، نهجاً بـ “جعل أمريكا عظيمة مجدداً”، إلى جانب اعتراض مشاريع التجارة الدولية الجديدة. رغم أنه قد لا يكون واضحاً أيٌّ من هذه التدابير من شأنه أن يعيد النمو الاقتصادي ويحسن الوضع لسنوات قادمة، إلا أن هناك أمراً شديد الوضوح – لا يمكن أن يطلق على أي من هذه الاقتراحات (باستثناء التخفيضات الضريبية المحتملة) بأنها نيوليبرالية بالكامل.

ويبدو أن فكرة أن الشيء الوحيد الذي يحتاجه أي مجتمع من الحكومة هو تجنب سن أي قوانين والسماح لقوى السوق تقوم بالعمل، قد دُفنت رسمياً. ومن هنا، فإن الأيديولوجية النيوليبرالية، التي اعتمدت لعقود، لم تعد نافعة حتى لاجتذاب أصوات المحافظين.

يمكن العثور على أحد هذه السمات أثناء تحليل السياق الأوروبي. لكن في أوروبا، معظم المشاكل الاقتصادية ترتبط عادة بالاتحاد الأوروبي وهيكليته المركزية (غير الديمقراطية)، بما ذلك افتقاره إلى الحق في إنشاء عملات سيادية. مع ذلك، تحوم كافة هذه الأفكار حول حماية الأسواق المحلية وزيادة المشاركة الحكومية في الاقتصاد. وتوضح ذلك بجلاء في الانتخابات البريطانية الأخيرة عندما قدمت تيريزا ماي برنامجاً انتقده بعض المحافظين بأنه “يساري” و”شعبوي” بنفس الوقت. عندما يتحدث قائد محافظ عن “العدالة الاجتماعية” و”محاربة انعدام المساواة”، قد تخمن أن شيئاً خطيراً على وشك الحدوث.

العنصرية والهجرة وحادثة شارلوتسفيل

لعل الموضوع الأكثر صخباً والأشد شناعة هو الهجرة وكل ما يتعلق بها من قضايا. وكونها إحدى الركائز الأساسية للانتماءات السياسية الحديثة، تميل المناقشات بشأن الهجرة لأن تكون أشد حدية وإثارة للجدل، ما يؤدي إلى رمي اتهامات وشكوك متبادلة.

كانت أيديولوجية الجناح اليميني المتطرف وثيقة الارتباط بكافة أشكال العنصرية لفترة طويلة، وهذا ليس مجرد مصادفة محضة. ونظراً لاتسامه بعدم التساوي في الدخل والثروة والتعليم وغيرها، خرج مناصرو الجناح اليميني بحجة أن جميع التباينات سببها الأفراد وقراراتهم الشخصية وليس النظام الاجتماعي القمعي. إن تم قبول هذا الافتراض، فإن الوسيلة الوحيدة لتفسير السبب الذي يجعل بعض الجماعات الإثنية أسوأ من غيرها هي عدم قدرتها على انتقاء الخيارات الملائمة ورعاية نفسها. ومن نافلة القول أن جميع التعليلات “الوراثية” و”البيولوجية” تفيد في تبرير الفجوات القائمة والآخذة بالاتساع.

والمقاربات البيولوجية البسيطة لا تحظى بشعبية وسط القوميين الحداثيين (إلا داخل الجماعات الهامشية متناهية الصغر)، ويبدو أن مفهوما “القواعد الثقافية” و”صراع الحضارات” قد حلا محلها. وبناء عليه، لا يستطيع الأجانب، أو لا يريدون، التأقلم في البلد المستضيف، بل يفضلون الحفاظ على تقاليدهم. وكما يعتقد بعض مناصري اليمين البديل، تلعب الحكومة دوراً حاسماً (وشديد السلبية) في ذلك، ما يمنح الأجانب أعذاراً كافية لاجتناب البحث عن وظائف حقيقية، ما يمنعهم من الاندماج بعمق في المجتمعات التي يعيشون فيها. لكن هناك معضلة أخرى مشابهة مع الأجانب الذين يعملون بصورة غير شرعية. يوسم ذلك السلوك بأنه “سرقة لوظائفنا”، ما يؤدي لانخفاض الأجور وتهميش السكان المحليين. كل ما ذُكر هام بشكل خاص في حالة التعدد الثقافي الأوروبي، الذي بدأ يُعامل على أنه فكرة طوباوية فاشلة تقود إلى اضطراب اجتماعي.

وُصف ترامب بأنه عنصري بسبب مشروع جدار المكسيك وغيره من قوانين الحظر التي فرضت على الهجرة، وسيبقى موسوماً بتلك الصفة لوقت طويل. وسؤال ما إذا كان ترامب عنصرياً بحد ذاته هو سؤال مثير للجدل لحد كبير. على أي حال، يبدو أن نسبة متزايدة من الأصوات التي تلقاها من الأقليات العرقية في الولايات المتأرجحة تُنْبئنا بعكس ذلك. تسببت القصة بأكملها، مع الأمر التنفيذي رقم 13769 والأمر التنفيذي رقم 13780 (المسمى بـ “حظر المسلمين”)، باهتياج شعبي حقيقي. شجب آلاف المواطنين، ومن بينهم أعضاء في الكونغرس وعلماء ورجال أعمال وأكاديميون وعدة منظمات، هذا الحظر بمختلف الأساليب. وأدى ذلك إلى صدام مع المحكمة العليا، ولم تتم تسويته إلى الآن.

ربما أهم الأحداث المرتبطة بالعنصرية حديثاً هي الأحداث المتصلة بمظاهرة “وحدوا اليمين” التي وقعت في شارلوتسفيل، فرجينيا، في 11 و12 آب الماضي 2017. كان الحافر الرئيسي وراء هذه المظاهرة هو الاعتراض على إزالة تمثال روبرت لي من منتزه إمانسيبيشن (الذي كان اسمه “منتزه لي”). كان من ضمن المحتجين كتلة كبيرة من القوميين، ونازيون جدد، وعنصريون بيض، وميليشيات محلية. سُمِعتْ خلال هذه المظاهرة شعارات عنصرية وشوهدت صلبان معقوفة وأعلام كونفدرالية ولافتات تحض على الكراهية ولافتات تحمل صورة ترامب. طغى العنف على احتجاج 11 آب، حيث اصطدم المتظاهرون مع متظاهرين مناهضين لهم في قتال عنيف، ونجم عنه 14 جريحاً.

علاوة على ذلك، في اليوم التالي تماماً، قام رجل، تبين لاحقاً أنه مرتبط بمتطرفين من أقصى اليمين، بصدم سيارته بحشد من أولئك المتظاهرين المناهضين، ما أسفر عن قتل شخص وجرح العشرات. وصف المدعي العام، جيف سيسيونس، هذا العمل بالإرهاب المحلي. ولام عمدة شارلوتسفيل، مايكل سنغر، ترامب وشركاءه بقوله: “سأتحدث بمنتهى الصراحة عن ذلك. وأضع كامل اللوم عما تشهدونه في أمريكا حالياً على البيت الأبيض وحاشية الرئيس ترامب”.

لاحقاً، تبين أن السائق ليس ناشطاً من أقصى اليمين وحسب، بل يمكن وصفه بأنه من أتباع اليمين البديل أيضاً، فقد نشر حواراتهم وشارك فيها.

لكن الهجوم بذاته ليس من جذب انتباه الجمهور، بل هي ردة فعل ترامب التي وردت في عدة تصريحات له. أولها كان في 12 آب، أي يوم وقوع الهجوم. أدرج ترامب العبارة التالية في خطابه: “…إننا نُدين بأقوى العبارات الممكنة هذا العرض الفظيع للكراهية والتعصب الأعمى والعنف في العديد من جوانبه..”

مثّل ذلك سبباً لحدوث موجة هائلة من الانتقادات، ما يدل على أن ترامب لم يفصح عن مكنونات نفسه بوضوح ولا بشأن الأوغاد الحقيقين وراء الحادثة. بل إن خطابه قد يعطي انطباعاً عن أن المتطرفين من أقصى اليمين، والذين حرضوا على الصدام الأولي، كانوا يدافعون عن حقوقهم. وذكر بعض الصحفيين أنه بدل توحيد الأمة في مواجهة قيام صدام عنصري آخر، قام ترامب بتمزيقها أكثر من خلال إلقاء اللوم على الضحايا.

بعد موجه الانتقادات تلك، أدلى ترامب بتصريحه الثاني في 14 آب. وقال إن العنصرية وتسلُطِيّة العرق الأبيض هما الأصل الحقيقي لهؤلاء الأوغاد.

لكن في 15 آب أدلى ترامب بتصريحه الثالث، حيث قال إن ليس لديه شيء ليعتذر عنه، وإن استجابته الأولية كانت صائبة. أدى ذلك إلى رد فعل عكسي آخر، وكان أكثر ضخامة. وقال العديد من الفنانين والسياسيين والمشاهير إنه من الواضح أن ترامب “منحاز لصف النازية” ويفضل لوم “يسار بديل” متخيل بدلاً من لوم المجرمين والمتطرفين الفعليين. وتحدث زعيم كو كلوكس كلان السابق أيضاً، مذكّراً ترامب بأن “القوميين البيض هم من أوصل ترامب إلى منصبه”. وأتبع ذلك 4 تصريحات، تتضمن أكثر الأطروحات إثارة للجدل: “إنهم يحاولون سلبنا حضارتنا، ويحاولون سلبنا تاريخنا”.

ورغم أن ترامب قد أقال ستيف بانون، الذي أخذ يشرح بالتفصيل الممل لمَ يعتبر النازيين البيض مجرد “مجموعة من المهرجين”، إلا أن ذلك لم يكن كافياً. وكتعبير عن احتجاجهم، استقال العديد من الشخصيات المهمة التي تعاونت سابقاً مع الحكومة، ومن ضمنهم كنيث فريزر، المدير التنفيذي لشركة ميرك، وكيفين بلانك، مؤسس شركة أندر آرمور ومديرها التنفيذي، وبرايان كرزانيتش، الرئيس التنفيذي لشركة انتل، وريتشارد ترومكا، المدير العام للاتحاد الأمريكي للعمل ومجلس المنظمات الصناعية، وثيا لي، خبيرة اقتصادية ونائبة رئيس الأركان السابق في الاتحاد الأمريكي للعمل ومجلس المنظمات الصناعية، وسكوت بول، المدير العام للتحالف الأمريكي للصناعة، ودينيس موريسن من شركة كامبل سوب، وإنج ثولين من شركة 3M.

ومازال النزاع قائماً إلى الآن، وهناك إمكانية كبيرة لأن يتصاعد لأن هناك العديد من المظاهرات الصغيرة قد ثارت في شارلوتسفيل، كما لا تزال النصب التذكارية الكونفدرالية سليمة، لكن تحوم فوقها غمامة سوداء.

ورغم أنه يمكن وصف الهجوم العدائي الذي حصل بأنه إرهاب محلي، إلا أنه لايزال من غير الواضح مدى خطورته الفعلية. ففي نهاية الأمر، لم يؤدِ هذا الهجوم القبيح، الذي قام به تيموثي ماكوي، لأي أزمة سياسية بالرغم من الإصابات الكبيرة. فلماذا إذاً أدى مثل هذا الفعل الإجرامي الصغير لمثل هذه المواجهات (آخذين بعين الاعتبار أمثلة حديثة العهد، كحادثة إطلاق النار في لاس فيغاس)؟.

منذ اليوم الأول، هاجمت وسائل الإعلام الشعبية ترامب، كونه الشعبوي الوحيد الذي تمكن من الوصول لسدة الحكم (وما كان من ترامب إلا أن يسخر منها كلما أتيحت له الفرصة). وتقريباً، أي تحرك قام به الرئيس (أو تجنبه) كان يُستخدم لتصوير عدم كفاءته وعدم قدرته على السيطرة على انفعالاته وعدم صلاحيته لحكم دولة كبيرة كهذه. استمر هذه النهج بتناول الفضيحة الحالية – ولازال يصور ترامب على أنه رئيس عنصري واستبدادي.

وحالياً، من الآمن توقع عدد من النتائج. أولاً، ستُستخدم حادثة شارلوتسفيل قدر الإمكان للسخرية من ترامب، وربما تكون بمثابة اتهام محتمل. ثانياً، سيستمر الخلاف في المجتمع الأمريكي بفعل حدثين، حادثة شارلوتسفيل والحرب على النصب التذكارية، ما سيؤدي إلى نقاشات محمومة على الأقل. ثالثاً، من المرجح أن تطمر الأحداث الأخيرة جميع المحاولات لعرض اليمين البديل كحركة فكرية جادة وكفلسفة سياسية جديدة. عوضاً عن ذلك، من المرجح أن يرتبط، في الثقافة الشعبية، للأبد بالسلوك الثقافي على الانترنت والمتطرفين اليمينيين البلهاء، والمتعصبين البيض، والمفتونين بالنازية، وما إلى ذلك. ومن الواضح أن هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها.

على المرء أن يضع في اعتباره أنه في نسخته الحالية، يُمثل داعمو اليمين البديل حوالي 10٪ من سكان الولايات المتحدة. وهذه نسبة عالية لأي حركة اجتماعية أو أيديولوجية فتية. لكنها مع ذلك، ليست عالية بما يكفي لتقديم مجموعة دعم مستقرة للإدارة الرئاسية (التي تفتقر بذاتها لأي تماسك).

محاربو العدالة الاجتماعية

هناك مسألة أخرى قد تُحرك مناصرو اليمين البديل، وهي النزاع المستمر مع من يُدعون محاربي العدالة الاجتماعية. يعمل هؤلاء المحاربون، بطريقة غير رسمية، على وصف الأفراد ذوي الآراء شديدة الضخامة، والتي تنبثق من أيديولوجية يسارية ليبرالية تقدمية. يحاول مجتمع اليمين البديل وصف هذه الآراء بأنها سخيفة ومؤذية للمجتمع. وبما أنه لم يتم إنتاج أي قائمة بليغة بآراء هؤلاء المحاربين، يمكن تقسيم أيديولوجيتهم وأفعالهم إلى عدد من الفئات الشعبية.

الحركة النسوية:

عندما يتعلق الأمر بالمسائل السياسية والاجتماعية، تُعد الحركة النسوية من أكثر المواضيع التي تجري مناقشتها اليوم. كما أن حدود تعريفها شديدة الشفافية، لذا نقصد بـ “الحركة النسوية” ما تمت صياغته عبر العروض والخطابات التي ألقاها أفراد يُعرّفون أنفسهم بأنهم “نسويون” أو “مدافعون عن حقوق المرأة”. ويقدّم متحدثو اليمين البديل رأيهم عن النزعة النسوية من خلال “رفضهم لأساطير النزعة النسوية”، ويبينون أن الحركة النسوية الحديثة “لا علاقة لها بحقوق المرأة”، بل إنها تستهزأ بذاتها السابقة.

ومن أمثلة هذه “الأساطير” فجوة الأجور، واعتبار المرأة سلعة جنسية، والاحتمالات الضعيفة بالحصول على العمل والتعليم (مقارنة بالرجال)، والعنف الجنسي.

وباستخدام عدد من البيانات المستخلصة إما من الدراسات العامة أو من الإحصاءات الحكومية، يحاول متحدثو اليمين البديل إثبات أن أياً من تلك الحجج لم يعد مقنعاً (حتى ولو كانت صحيحة في الماضي). على العكس، يُقال إن النسويين الحداثيين “يعاقبون الرجال على هويتهم الجنسية” عبر محو أي سلوك ذكوري. وخير مثال على ذلك المنطق كتاب ” الحرب على الاطفال” لكريستينا سومرز، والذي يحتوي أفكاراً عن طريقة معاملة الأولاد في المجال التعليمي. تخلص المؤلفة إلى استنتاج بأن الاتجاهات التعليمية الحديثة متأثرة بشدة بأجندة متحيزة جنسياً ولا تعزز أي مساواة، بل تؤدي إلى مشاكل نفسية خطيرة لدى الجنسين.

حركة ” الجسم الايجابي”

تُنتقد الأيديولوجية النسوية من حركة أخرى يجدر ذكرها، وهي حركة “الجسم الايجابي”. وباختصار، هذه الحركة هي إلى حد ما مقاربة أخلاقية وجمالية تقول إن المعايير الحداثية للجمال (خاصة للنساء) يتم بناؤها بشكل مصطنع وغير واقعي. فصور الرياضيات وعارضات الأزياء المُعدلة لا تعزز الثقة بالنفس لدى النساء العاديات، بل تجعلهن غير راضيات عن مظهرهن، ما يدفعهن لإنفاق المزيد من النقود على منتجات التجميل والتنحيف.

وبصرف النظر عن ذلك، يُعتقد أن هذه المعايير يفرضها الهيكل الأبوي للمجتمع الحديث، وغالباً ما تُصور المرأة عارية أو شبه عارية، وتعرض كسلعة جنسية بدلاً من كونها فرداً من المجتمع.

أحد الحلول الممكنة الناجمة عن تلك الوقائع يكمن في رفض معايير الجمال الحديثة عامة، ومحاولة “تمجيد ما أنت عليه”، والتوقف عن الشعور بالذنب حيال أي عيوب جمالية، والاستمتاع بالحياة مهما كانت الظروف.

على الرغم من أن متحدثي اليمين البديل يتفقون على أن بعض الناس يتمتعون بصحة جيدة دون أن يبدوا كشخص على غلاف مجلة للأزياء، إلا أنهم يهاجمون نشطاء حركة “الجسم الايجابي” لمبالغتهم في آرائهم، ولأنهم يدعون لمظاهر مؤذية ومثيرة للاشمئزاز. وعادة ما تدور المناقشة حول مدح النساء البدينات بقول إن جمالهن مثالي، وتجاهل حقيقة أن للبدانة أثر سلبي هائل على صحة الأمة، وينبغي اعتبارها مرضاً خطيراً، وليس إنجازاً شخصياً.

القضايا الجنسانية

لعل أحدث القضايا في هذه القائمة هي مسألة الجنسين. قد يلاحظ المرء أننا لا نتحدث عن النقاشات “التقليدية” بشأن المثليين أو القبول بزواج المثليين. المشكلة أعمق من ذلك. يعرض متحدثو اليمين البديل هذه الحالة على النحو التالي: باتخاذ نهج متطرف يساري بشأن هذه المسألة، الذي ربما تمت استعارته من فلسفة ما بعد الحداثة، نجد أن أدوار الجنسين تحدد اجتماعياً بشكل تام. لذا، فإنه من الخاطئ افتراض جنس الشخص من خلال خصائصه البيولوجية، بل من الخاطئ افتراض جنس الشخص ما لم يَذْكره علناً.

انطلاقاً من ذلك، لا يمكن لنوع الجنس أن يكون ذكراً أم أنثى وحسب، بل يمكن أن يكون غير ثنائي، أو يعكس تركيبة ممكنة وواردة ولها سمات مختلفة.

اعتبر أتباع اليمين البديل هذا النهج ضاراً، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات تغيير الجنس للقاصرين. وهناك عدد كبير من الآراء بين أتباع اليمين البديل حيال الوضع الحقيقي للجنسين. وتتراوح هذه الآراء من مقاربة أن هناك جنسان فقط إلى وجهة النظر القائلة بأنه لا ينبغي لأحد أن يطلب معاملة خاصة على أساس نوع الجنس الذي اختاره. قد يجد المهتم بالأمر عدداً من القنوات التي يتم تحديثها بانتظام على يوتيوب، وهي مكرسة لانتقاد أبرز الناشطين في مجال الجنس. وغالباً ما تستخدم هذه الفيديوهات في المناقشات السياسية ولإثبات أن التحول إلى اليمين قادر على إنقاذ الحضارة الحديثة.

الشؤون الخارجية

ما يميز الحملات الانتخابية الأخيرة هو مقدار نقدها للسياسة الخارجية التي ينفذها الحكام. واعتبرت في معظمها تبذيراً وإهمالاً، وأنها تُضعضع الاقتصاد الوطني، بينما تتجاهل المشاكل الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في الداخل. كما وعد جميع المرشحين تقريباً بعكس هذه الحالة، بحيث يتم ضخ تلك الموارد داخل البلاد، لتستخدم لحل النزاعات الناجمة عن الفقر وعدم المساواة والبطالة وركود الأجور وهلم جراً. كان ذلك جزءاً من إستراتيجية ترامب “لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وقيل الكثير عن الوضع الجيوسياسي خلال الحملات السياسية. ولتمييز أنفسهم عن المؤسسة الحاكمة (وهي خطوة تقاسمها جميع السياسيين الشعبويين الحديثين)، أعرب زعماء، كـ دونالد ترامب ومارين لوبان، مراراً عن إعجابهم ببعض الشخصيات السياسية التي عادة ما يتجاهلها المسؤولون – فلاديمير بوتين بشكل رئيسي.

حالياً، وبعد مرور بعض الوقت، تغيرت الأحوال، على الأقل بالنسبة لدونالد ترامب. فعندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، يتم انتقاده لا لافتقاره الإرادة أو الرغبة في الانخراط، بل لانخراطه المفرط وغير العقلاني، ويتم عرض ترامب على أنه “مضرم الحريق”، وأنه شخص متهور لا يمانع بدءَ حربٍ أخرى لتعزيز شعبيته وإرضاء شخصيته المتعطشة للسلطة. من جهة أخرى، يشكك أنصار اليمين البديل بترامب لأن نشاطه ليس بالمستوى المطلوب، ولأنه يفتقر للإرادة لتحقيق التغييرات التي تحدث عنها بشكل واضح خلال حملته الانتخابية.

خاتمة

يمكن تلخيص الحجج التي مرت في هذه الورقة على النحو الآتي:

إننا نشهد حالياً انهيار المركز السياسي في الدول الغربية (بما فيها الولايات المتحدة)، وهو ناجم عن توظيف مختلف الاستراتيجيات النيوليبرالية في الأربعين سنة الماضية. وأصبحت الحركات السياسية، إلى جانب عامة الشعب، أكثر تطرفاً واستقطاباً، ويبدو من المحتم أن نمر بفترة من الصراع الشديد. وفي النهاية، سيؤدي ذلك إلى توافق جديد حيث يُعاد فيه تخصيص الانحياز نحو اليسار/اليمين/الوسط.

يتجلى هذا الانهيار في انهيار الأيديولوجيات الحداثية، بما فيها المبدأ النيوليبرالي “حكومة أصغر، حالٌ أفضل”. ورغم الافتقار لنظرية أو بيان متقدم، علّق المواطنون المزيد من آمالهم على الحكومة، وهم ينتظرون منها اتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الرفاه العام. ومن غير المحتمل أن تستعيد كل الأفكار التي تتمحور حول تقليص القطاع العام شعبيتها السابقة قريباً.

إن تجسيد اليمين البديل للأيديولوجية اليمينية يُقدم مفهوماً مريباً ومتناقضاً مع نفسه، فهو يحاول جمع المذهب المحافظ الثقافي مع سياسة اقتصادية مؤيدة لمذهب الحمائية. ومع ذلك، فإنه لا يرفض تماماً فكرة الاقتصاد “التدريجي” وغيرها من التدابير المتخذة لزيادة النمو عبر خفض الضرائب وزيادة امتيازات رأس المال.

ومن المرجح أن تفشل محاولات بعض الشخصيات الإعلامية الشعبية (معظمهم أمريكيون) لعرض حركة اليمين البديل كحركة فكرية حداثية “رشيدة” عقب الفضائح العنصرية (كحادثة شارلوتسفيل)، والتي اشترك فيها أنصار اليمين البديل.

وفي ضوء ما شهدناه حتى الآن، فإن حركة اليمين البديل ليست بمرحلتها النهائية بتاتاً، بل إنها في مستهل تحولٍ أيديولوجي وسياسي هائل سيُقاسيه العالم بأجمعه، كما أنه أوشك على تغيير الدورات الاقتصادية والجيوسياسية طويلة الأجل. وللنجاح أثناء هذه الفترة الانتقالية، من المهم مواكبة الاتجاهات المتنامية وفهم الآليات الكامنة وراء التكيف العالمي التاريخي.

http://valdaiclub.com/a/valdai-papers/valdai-paper-79/