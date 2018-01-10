عنصرية ترامب المسكونة بسيكولوجية مريضة!

أغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرأي العام العالمي والأفريقي بتصريحاته الفجة أن ” الشعوب الأفريقية حثالة” وخاصة بشأن المهاجرين الأفارقة والقادمين من هايتي وسلفادور، وذلك بعد اطلاعه على مقترح عرضه عليه مشرعون لاستعادة الحماية المكفولة للمهاجرين القادمين من تلك البلدان، وقال ترامب بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست رداً على المقترح: “لماذا نسمح لأشخاص يعيشون في حثالة الدول بالقدوم إلى هنا، بدلاً من أماكن مثل النرويج”.

لا تعد هذه المرة الأولى التي يدلى فيها ترامب بتصريحات مسيئة للمهاجرين، ومنذ دخوله البيت الأبيض يحاول ترامب باستماتة إصدار قرارات من شأنها منع دخول المهاجرين إلى بلاده، وتقليل أعدادهم عما كانت عليه في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كما وقع على أكثر من مرسوم تنفيذي من شأنه منع دخول مواطني دول ذات أغلبية إسلامية للولايات المتحدة.

هذا التخبط يقودنا إلى السؤال هل مثل هذه القرارات ارتجالية أم أنها نابعة من سيكولوجية مريضة؟ لاشك أن ترامب يعاني من مشكلة في قدراته العقلية وهذا ما ركزت عليه معظم الصحافة العالمية، ومنها صحيفة الغارديان البريطانية التي كشفت أن مجموعة من الأطباء النفسيين عبروا منذ أشهر عن مخاوفهم إزاء الصحة النفسية للرئيس الأميركي ، وأوضحت أنه من أجل تقييم مستوى الخطورة لا يحتاج المرء سوى إلى معلومات كافية لدق جرس الإنذار، خاصةً أن ترامب أظهر عدوانية لفظية وتفاخراً بالاعتداءات الجنسية، وتحريضاً على العنف في بلدان أخرى، وانجذاباً للعنف، فضلاً عن التهديد المستمر لدول العالم.

وهذه السمات المحددة للعنف تشمل الاندفاع والتهور وجنون العظمة ورؤية فضفاضة للواقع وسوء تقدير للعواقب وردود أفعال غاضبة وانعدام التعاطف والعدوانية تجاه الآخرين، والحاجة المستمرة إلى إظهار السلطة، كما أن هناك ثمة نمط آخر خطير يكمن في قدرته على التعبير عن أفكاره ومعرفته، حيث لاحظ كثيرون تراجعاً واضحاً في قدرته على تشكيل جمل كاملة وعدم الترابط في الأفكار واستخدام الكلمات المعقدة وهذا أمر خطير بسبب الأهمية الكبيرة لقدرته على صناعة القرار في المنصب الذي يشغله.

النزعة العنصرية

لا شك أن تصريح ترامب حول “الدول القذرة” تشير إلى أحدث الأمثلة على نزعته العنصرية أو ميوله للتصريحات المسيئة للمهاجرين، وهذه التصريحات أحدثت حالة من التخبط والغموض، لأنها تتعارض مع كل السلوك والممارسة المقبولة بشكل خاص بالنظر إلى أن الولايات المتحدة التي لا تزال نموذجاً عالمياً للتنوع والفرص القوية. كما أغضبت تصريحات الرئيس الأمريكي المسؤولين في جميع أنحاء العالم، فكتب رئيس المكسيك السابق فيسينتي فوكس تغريدة قال فيها: “بأي سلطة تحدد من هو موضع ترحيب في أمريكا ومن ليس كذلك”. وتابع: “عظمة أمريكا تقوم على التنوع، ولكن هل نسيت أصولك المهاجرة؟” وأدان رئيس وزراء هايتي السابق لوران لاموث تصريحات الرئيس الأمريكي، وقال في تغريدة: “العار على ترامب! العالم يشهد انحطاطاً جديداً بعد هذه التصريحات، وهي غير مقبولة!”. وقال لاموث إن التصريحات تظهر عدم احترام وجهل لم يظهرا من قبل في تاريخ أي رئيس أمريكي، إنها “تصريحات صادمة”، واعتبرت الأمم المتحدة تصريحات الرئيس الأمريكي معيبة وعنصرية، وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إنها تصريحات صادمة ومعيبة من رئيس الولايات المتحدة، آسف، لكن لا أجد كلمة أخرى غير عنصرية لوصفها”، كما أثارت التصريحات جدلاً كبيراً بين مواطني الدول التي أساء إليها ترامب، فضلاً عن بعض الأمريكيين الذين اعتبروها أحدث حلقة في سلسلة التصريحات العنصرية التي أدلى بها الرئيس الجمهوري منذ ترشحه للانتخابات في عام 2016، وتوجه الكثير منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، للإعراب عن غضبهم.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر تقريراً عن الموضوع مستخدمة التعبير الذي استخدمه ترامب في عنوان التقرير وفي رسالة نصية أرسلت للمشتركين عبر الهواتف، وفي بعض محطات التلفزة الأمريكية نبه المذيعون فيها المشاهدين إلى فجاجة التعبير أو تجنب استخدامه.

وفي بقية أنحاء العالم، وقع الصحفيون في حيرة حول كيفية ترجمة التعبير الفج، ففي اللغة الفرنسية استخدموا تعبير “بلاد الغائط”، وفي الصحافة الإسبانية استخدموا

“بلاد القمامة”، أما في ألمانيا فاستخدموا عبارة “ثقب القاذورات”، وفي هولندا استخدموا تعبير “البلدان المتخلفة”، وفي اليابان عبارة “المراحيض العمومية”.

في واقع الأمر إن المسألة أبعد من القضايا الشخصية بين ترامب ومناهضيه، لأنها في الأساس تتعلق بالمجتمع الأميركي المنقسم على نفسه، مجتمع ما زالت تتحكم في مفاصله عقلية الرجل الأبيض المتفوق التي يمثلها ترامب، وثقافة “قتل الخصم” من دون حساب للعواقب، والسعي إلى الثراء بالاحتيال على القوانين والتهرب من الضرائب وإتباع كل الوسائل لتحقيق “الحلم الأميركي”.

لقد استطاع ترامب بخطابه الموجه إلى الشعب، فضلاً عن نظام الانتخابات، أن يصل إلى البيت الأبيض منافساً مرشحة الديموقراطيين هيلاري كلينتون في مواجهة أعتى حملة إعلامية شنت على مرشح أو رئيس سابق، وهذا الإنجاز وحده يكفي ليقول عن نفسه أنه “عبقري”. أما المآخذ على سياساته، منها على سبيل المثال قراراته المتعلقة بالمهاجرين، فما من رئيس سابق إلا وسعى إلى الحد من الهجرة، لكن ترامب كان الأكثر وضوحاً عندما اتخذ قراراً ببناء جدار على الحدود المكسيكية، طالباً من الكونغرس تشريع تمويله من أموال الضرائب، بعدما تعهد إجبار المكسيك على دفع الكلفة.

قانون “داكا” وانسحاب أمريكا من قانون الهجرة

ضمن سلسلة الانسحابات من الاتفاقات الدولية أعلنت إدارة ترامب في بيان أودعته لدى الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تنهي مشاركتها في الميثاق العالمي للهجرة، وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في أيلول 2016 بالإجماع إعلاناً سياسياً غير ملزم هو إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، يهدف إلى تحسين إدارة اللاجئين الدولية في المستقبل ويتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم على إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف.

وأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن إعلان نيويورك يتضمن أحكاماً عديدة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الأميركية ومبادئ الهجرة في إدارة ترامب من دون تحديدها، وأضافت نتيجة لذلك قرر الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في عملية الميثاق التي تهدف إلى التوصل إلى إجماع دولي في الأمم المتحدة خلال عام 2018 الجاري.

ومنذ تسلمه مهامه في كانون الثاني 2017 تعهد ترامب الانسحاب من عدد من الاتفاقات التي أبرمت في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما، وقام بإلغاء برنامج يوفر الحماية للمهاجرين القاصرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالاً، والمعروف اختصاراً ببرنامج “داكا”، ويمنع هذا البرنامج، الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ترحيل مئات الآلاف من القاصرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة بطرق غير مشروعة، ويسمح لهم بالبقاء للعمل أو الدراسة، لكن الرئيس ترامب اتخذ موقفاً متشدداً إزاء الهجرة خلال حملته الانتخابية، وقال إنه يعتزم إلغاء برنامج “داكا” بشكل فوري، لكنه واجه صعوبة كبيرة جداً في هذه القضية، منذ ذلك الحين، وفقاً لتصريحات سابقة ذكر فيها أنه يعتزم إظهار تعاطف كبير في التعامل مع من وصفهم في كثير من الحالات بـ”الأطفال الرائعين”.

وذكرت مجلة “بولتيكو” الأمريكية أن البيت الأبيض أبلغ رئيس مجلس النواب، بول ريان، بقرار الرئيس ترامب، الذي تضمن منح الكونغرس 6 أشهر لصياغة تشريع بديل لهذا البرنامج، لكنها أشارت إلى أنه قرار مثير للجدل وسيتسبب في عاصفة سياسية رغم كونها في لب الوعود الانتخابية التي تحدث عنها ترامب أثناء حملته الانتخابية، ودعا ريان الرئيس ترامب إلى عدم إلغاء البرنامج، مؤكداً أنه سيجعل العديد من القاصرين يواجهون “مصيراً غامضاً”، وقال: “هؤلاء صغار لا يعرفون دولة أخرى، ونقلهم آباؤهم هنا ولا يعرفون وطناً آخر”.

وبرنامج “داكا” يسمح لأكثر من 800 ألف شخصاً بالبقاء في أمريكا بصورة قانونية عبر إعطائهم تصاريح عمل لمدة عامين قابلة للتجديد تحت مسمى “القرار المؤجل بحق القادمين في فترة الطفولة” (داكا)، ومن أجل التسجيل في البرنامج، يجب على المتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً تقديم بياناتهم الشخصية لوكالة الأمن القومي الأمريكية، ويخضع المتقدمون أيضاً لتحريات من مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” عن خلفياتهم، ويجب أن يكون لديهم سجل جنائي نظيف سواءً أكانوا في المدرسة، أو تخرجوا حديثاً، أو أدوا الخدمة العسكرية بشكل مشرف، وبموجب هذا البرنامج، توافق الحكومة الأمريكية على تأجيل أي إجراء يتعلق بوضعهم كمهاجرين لمدة عامين، ومعظم المهاجرين الصغار في الولايات المتحدة ينحدرون من المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.

وكان ترامب قد وصف النظام القضائي بأنه غير عادل، ولم يعد فاعلاً بعد قرار القاضي الفيدرالي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وليام آلسوب، تجميد إلغاء الإدارة في 5 أيلول 2017 برنامج “داكا”، وبرر موقفه بأن الطرف المعارض “الإدارة” يكسب دائماً القضية التي يرفعها إلى الدائرة التاسعة، مثل مسألة برنامج “داكا”، ثم تقلب محاكم أعلى القرار، علماً أنه ناقش قبل ساعات من قرار المحكمة الفيدرالية مع 25 نائباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروعاً أكثر شمولية لمنح الجنسية لنحو 11 مليون لاجئ غير مسجلين، وقال: سأتحمل العواقب سياسياً إذا أيد الديمقراطيون برنامج آمن أكثر شمولية للحدود يتضمن تشييد جدار حدودي مع المكسيك، لأن المخدرات تتدفق إلى بلادنا بمعدل قياسي.

وتناقض موقف ترامب مع تركيزه خلال حملته الانتخابية في 2016 في شكل كبير على أمن الحدود وتقييد الهجرة، ما أغضب كثيرين من أنصاره الذين يعارضون منح وضع قانوني لملايين المهاجرين غير المسجلين، واعتبر البيت الأبيض أن قرار القاضي آلسوب “فضيحة” خصوصاً أنه أورد أن موقف وزارة العدل الخاص باعتبار البرنامج مخالفاً للقانون يستند إلى فرضية قانونية خاطئة.

وفي حال لم تبطل هيئة قضائية أعلى الحكم، سيحق للمستفيدين سابقاً من البرنامج التقدم مجدداً بطلبات لتجديد إقامتهم، علماً أن البرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012 يحمي الشبان المعنيين من الترحيل، ثم ألغاه ترامب في أيلول مع إرجائه تطبيق القرار من أجل منح الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى آذار القادم لتحضير حل دائم.

موقع الرئاسة في خطر

ينقل مايكل وولف في كتابه “نار وغضب” أن الخبراء اختبروا ترامب بعد فوزه بالانتخابات، وهم ذعروا حين اكتشفوا أنه لا يعرف شيئاً عن أي موضوع دولي أو محلي أو اقتصادي، وهو لا يمتلك قناعات إيديولوجية محددة، ويؤمن بسياسات مجتزأة ومتعارضة، وحتى في كتابه الشهير “فن الصفقة” الذي يدعي ترامب أنه كتبه من خلال تجربته، يؤكد وولف بأن ترامب لم يساهم فيه بجملة واحدة، وهو على الأرجح لم يقرأه، فيما يكاد ترامب يجد نفسه وحيداً في البيت الأبيض، والعاقل الوحيد من حوله هو الجنرال ماتيس، يقول ستيف بانون المستشار السابق لترامب والذي تمت إقالته وطرده من البيت الأبيض بأن هناك ثلاثة احتمالات متساوية أمام ترامب: إما أن يصل سيف التحقيق إلى رقبته وينهي رئاسته على طريقة نيكسون، أو أن يعزله الكونغرس بسبب الجنون وانعدام الكفاءة، أو أن “يعرج” حتى انتهاء ولايته الأولى.

وبانون هو المهندس والمحرض على قرار ترامب لحظر رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، لكن من الواضح أن بانون لديه الرغبة الواضحة بالانتقام ، فهو يكره عائلة ترامب خاصة ابنة الرئيس إيفانكا وزوجها جارد كوشنير اللذين يتهمهما بانون بأنهما السبب وراء طرده من البيت الأبيض.

لكن ليس بانون وحده من يرى عيوب ترامب أو مكامن ضعفه، فالجميع يرى بوضوح رئيساً للجمهورية في الولايات المتحدة الأميركية متسلطاً يهدد بإزالة كوريا الديمقراطية من الخارطة، ويتنكر للاتفاقات الدولية التي وقعتها بلاده، ولا يحب وسائل الإعلام ولا الهرمية الإدارية ولا يقرأ تقارير الخبراء، ويرتجل مواقف بلاده بواسطة تويتر، ولديه شعور بالخوف من أن يقتل مسموماً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحمل إلينا أمريكا نصف طاغية ونصف أبله، فقد سبق لها أن جاءتنا بـ جورج بوش الابن، وفي هذه الأمثلة لا يمكن الحديث عن خطأ في الاختيار أو عن صدفة سيئة أو عن لحظة سهو وتراجع في الحذر، فقد كان الاختيار عن سابق تصور وتصميم وبطرق شرعية.

ليس دونالد ترامب نظيراً لـ بوش الأب والابن وأوباما، فالعالم يعيش ظروفاً مختلفة عن ظروف الحرب الباردة والتسابق الوحشي على الأسواق العالمية، ومع ذلك فهو “المخلص” المفترض للأميركيين البيض الذين هزموا مرتين في حربي العراق وأفغانستان، وسادت صفوفهم كبرياء مرضية متضخمة حول قدرة بلادهم على العودة إلى الوراء واستعادة مكانتها العالمية كقوة حاسمة على غير صعيد، وترامب أيضاً “المخلص” في الداخل لفئات واسعة من البيض الذين يشعرون بأن الولايات المتحدة تفلت من أيديهم ومن هيمنتهم العرقية في مواجهة المد الديمغرافي الأسود واللاتيني الذي من المتوقع أن يقلب الصفحة الاجتماعية الأميركية.

وفي هذا المناخ المأزوم يلتقي ترامب وإن من موقع مختلف بعض الشيء مع من صعد على خلفية مشاريع خيالية وفي بلدان كبيرة وقوية لكنها غير قادرة على الهيمنة المطلقة، والغالب أن المؤسسات والمفكرين والسياسيين الأميركيين يدركون خطورة هذا الرئيس على بلادهم، وربما على ما تبقى لها من نفوذ في العالم، لذا نرى الدولة العميقة تقف بوجهه في مؤسساتها وتهدد بمحاكمته وتقدمه عارياً في سدة الحكم في وسائل الإعلام كما لم يقدم رئيس أميركي من قبل.

إن ما يقوله ستيف بانون اليميني المتطرف، الذي كان ينبغي أن يكون منظر إدارة ترامب، هو برهان ساطع بأن رئيسه غير جدير بمزاولة الحكم، وأنه قد يرتكب حماقة جديدة فاشلة ومكلفة لن تجعل أميركا أكثر قوة بل ربما أكثر ضعفاً وهواناً من ذي قبل.