التحديات المناخية والإنتاجية تعيد ترتيب الأولويات الزراعية وتفرض تأمين الدعم

تفرض التحديات المناخية والإنتاجية، والارتفاعات المضاعفة المتلاحقة على تكلفة الإنتاج الزراعي، وما يقابل ذلك كله من عجز تسويقي، وغير ذلك من عقبات تواجه الإنتاج الزراعي، أولوية الإسراع في دعم تمويل العملية الإنتاجية لتمكين المزارعين من تخطي الصعوبات التي تعترضهم وتعيق تحسين الإنتاجية في وحدة المساحة نتيجة عدم قدرة المزارعين على تغطية مستلزمات وتكاليف الإنتاج، لاسيما أن ارتفاع التكاليف لا ينعكس على أسعار المحاصيل، ما يجعل كفة الخسارة هي الراجحة في ميزان الجدوى الإنتاجية والاقتصادية، ولذلك فإن معظم الحلول المقترحة لدعم تمويل العملية الإنتاجية باتت أكثر من ضرورية، ولاسيما خلال الموسم الزراعي الذي ينوء بتراجع واضح في معدل الهاطل المطري، وفي ضوء هذه المعطيات فإن السؤال المطروح الذي يبحث عن حل إجرائي مستعجل: ما هي الإجراءات المتاحة للتنفيذ العاجل استدراكاً لآثار وتداعيات هذه التحديات الإنتاجية الضاغطة زراعياً؟. تحديات دورة الإنتاج

وبالرغم من الأهمية النوعية والحيوية لبرنامج تطوير وتوسيع مشروعات تنمية الإنتاج الزراعي وتشجيع التنمية المحلية، إلا أنه لا يكفي حصر مستلزمات واحتياجات خطط التنمية المنتظرة الموعودة لإعادة إحياء دورة الإنتاج إلى المساحات والمناطق الزراعية المتضررة جراء الظروف المناخية، وآثار الأزمة، بالجانب المادي الكفيل بتمويل المشروعات الكثيرة الجاري الحديث عنها، والتحضير لها سواء بقروض تنموية، أو بمنح إنتاجية تتشارك في برامجها عدة وزارات ومؤسسات، ما من شأنه تحقيق البعد التنموي في الوحدات الإدارية، والمناطق الريفية، لأن البعد البيئي التنموي المستدام يشكّل الحلقة الأساس في تعزيز نجاح هذه المشروعات بالغة الأهمية، لأن الأضرار التي طالت الرقعة الزراعية تحتم لحظه في البرنامج التنموي، وضرورة وضع كافة المؤسسات، بما فيها الجمعيات المعنية بالجانب البيئي، أمام مسؤولياتها المباشرة، وتقييمها على هذا الأساس من خلال إسهامها في العمل التشاركي الذي يتطلب منها القيام بمبادرات نوعية ملموسة في التنمية البيئية، كونها الأرضية للمشروعات الإنتاجية.

التمويل أولوية

يقول المهندس ميلاد عيسى، مدير المصرف الزراعي التعاوني في اللاذقية: إن للمصرف دوراً في دعم القطاع الزراعي من خلال مساهمته في جوانب مختلفة من النشاط الزراعي، وأول هذه النشاطات منح القروض المتوسطة لتربية الثروة الحيوانية، ومنها الأبقار، إضافة إلى القروض القصيرة المتعلقة بخدمة الزراعات المحمية، وتربية الدواجن، والأعلاف، حيث تعطى هذه القروض قصيرة الأجل لمدة تتراوح ما بين 6- 10 أشهر، بفائدة 10%، وتكون مستحقة بعد 10 أشهر من منحها، إضافة إلى القرض المتوسط الجديد ومدته خمس سنوات لقروض شراء الأبقار، بفائدة 11%، وهذا القرض مستحق القسط الأول منه بعد مضي 10 أشهر من منح القرض، وبالإضافة إلى ذلك فإن المصرف يستمر في تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذار، حيث تتوفر الأسمدة بكافة أنواعها في فروع المصرف على مستوى المحافظة، حيث يبلغ سعر طن اليوريا 175 ألف ليرة سورية، أما سعر الطن الواحد من السوبر فوسفات فيبلغ 151,2 ألف ليرة، فيما يصل سعر طن البوتاس إلى 412 ألف ليرة سورية، وأوضح عيسى أن المصرف الزراعي يقدم خدمات أخرى تتعلق بصرف أضرار الصقيع والأحوال الجوية بشكل عام، حيث يؤدي المصرف دور الوسيط عندما تصدر لائحة بأسماء المتضررين من صندوق الحد من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، حيث يتم تحويل هذه القوائم بعد تصديقها من الجهات المعنية إلى المصرف الزراعي، ويتم تحويل مبالغ بقيمة هذه الأضرار ليتم صرفها للإخوة المزارعين.

الأضرار الزراعية

وحول الأضرار المستحقة للتعويض على المزارعين المتضررين، بيّن مدير المصرف الزراعي أن القيمة الإجمالية للأضرار الزراعية المستحقة للمزارعين الذين تضررت محاصيلهم خلال الموسم 2016- 2017 تبلغ قيمتها نحو 881 مليون ليرة، إلا أن التعويضات عن هذه الأضرار لم يتم صرفها للمزارعين لغاية تاريخه، حيث لم ترد إلى المصرف بعد قائمة الأضرار والتعويضات من صندوق مواجهة الجفاف والكوارث الطبيعية، وذلك إيذاناً بتحويل القيمة الإجمالية بهذه المبالغ، وتصديقها من اللجنة الزراعية لغاية تاريخه ليتمكن المصرف بموجبها من صرف التعويضات على المزارعين المشمولين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم خلال العام الماضي، سواء للقطاع التعاوني، أو للقطاع الخاص.

وبيّن عيسى أن ما تم صرفه من تعويضات خلال الفترة الماضية هو تعويضات الأضرار عن عام 2016، وقيمتها 115 مليون ليرة لمزارعي الحمضيات، وأوضح عيسى أنه لا يمكن إغفال منعكسات ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارع والمستهلك بآن معاً، لأن حلقات العملية الزراعية متكاملة ومتلازمة إنتاجياً، وتسويقياً، وبالتالي يجب تحقيق التوازن في المدخلات والمخرجات بآن معاً، ومن هنا يبيّن م. عيسى أن هناك جدول احتياجات زراعية إنتاجية يتم العمل عليه من خلال المؤسسات الزراعية المعنية، ومن خلال المصرف أيضاً، لافتاً إلى أهمية ما يقوم به المصرف من تمويل للاحتياجات الزراعية.

منعكسات التأخر

ولا تخفى منعكسات وآثار تأخر صرف التعويضات التي ينتظرها المزارعون المتضررون جراء الأحوال الجوية التي أسفرت عن أضرار زراعية قدّرتها اللجان الزراعية المعنية بعد الكشف والمعاينة وحصر الأضرار في المساحات المتضررة، ورغم أن القيمة المحددة المحسوبة في التعويض عن الأضرار الزراعية لا توازي سوى نسبة ضئيلة من القيمة الحقيقية للأضرار الزراعية التي تحتسبها اللجان وفق الكلفة التقديرية للإنتاج الفعلي، دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار والخسائر التي لحقت بالشجرة أو النبات ككل، وهذا ما يجعل التعويض رمزياً جداً، فإن هذا التعويض المنتظر منذ العام الماضي لم يرشح شيء عنه مصرفياً، لأن لجان المسح والحصر والتقدير والكشف كلها أنجزت أعمالها، ولم يبق سوى الحلقة المصرفية، لأن المزارعين أحوج ما يكونون إلى قيمة التعويض على قلّتها وتواضعها ليتمكنوا من الإقلاع بالعملية الزراعية الإنتاجية، علماً أن الأضرار حصلت مطلع العام الماضي، وفق ما كشفت عنه لجنة تعويض المزارعين عن الأضرار الزراعية التي لحقت بالمحاصيل من أشجار مثمرة، وزراعات محمية، وثروة حيوانية، وغيرها من منتجات زراعية، بنسبة أضرار متفاوتة تتراوح ما بين 35 إلى 90%، ورغم هذا الارتفاع في نسبة الضرر الزراعي، إلا أن نسبة التعويض المعتمدة والمنفّذة لا تتناسب مع النسبة العالية في حدة وحجم الأضرار، حسب آلية ومعايير عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وينتظر المزارعون المتضررة محاصيلهم الزراعية خلال الموسم الزراعي صرف التعويضات المستحقة بالسرعة الممكنة عن هذه الأضرار نظراً لحاجتهم لها في تجهيز العملية الإنتاجية الزراعية.

أولويات دعم الإنتاج الزراعي

ومن جهته مدير الزراعة المهندس منذر خير بك رأى أن هناك أولويات يجري العمل عليها لدعم المزارعين، ومنها أولوية تشجيع التوسع بإنتاج الأصناف التصديرية لمحصول الحمضيات، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال قروض ميسرة من دون فوائد لشراء مراوح لكسر الصقيع، والتخفيف من ضرره، ودعم منشآت فرز وتوضيب الحمضيات، ومعامل العصائر، ومنح التراخيص لمثل هذه المنشآت، وتقديم القروض لها، وأوضح أن المديرية تعمل أيضاً في مجال إنتاج وتسويق الزيتون، وتشجيع إقامة شركات محلية لتعليب وتعبئة وتغليف زيتون المائدة، والزيت، حيث يعطي قيمة مضافة بدلاً من تصديره، وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية يرى خير بك أن الأولوية المطروحة في المجال تتمثّل في فتح سقف القروض الزراعية وتيسيرها في مجال الإنتاج الحيواني، وتفعيل صندوق التأمين على ممتلكات الثروة الحيوانية، وتشجيع إنشاء وحدات منتجات للألبان لضمان استمرار العملية التسويقية، وتشجيع تربية النحل، وبحسب خير بك فإن محافظة اللاذقية تعوّل كثيراً على مشروعات القيمة المضافة في تنمية واستثمار الرقعة الزراعية ومواردها، بما ينسجم مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المحافظة بهدف تطوير المناخ الاستثماري القابل لخلق فرص العمل، وللحفاظ على الموارد الطبيعية والحيوية بشكل مستدام بالتوازي مع توفير المزايا التنافسية في المجال الزراعي، والتركيز على الصناعات الصغيرة التي تستهدف المنتجات الزراعية المحلية.

تمكين المزارعين إنتاجياً وتسويقياً

ويؤكد خير بك أن مشروعات التنمية الريفية المولّدة لمصادر الدخل ولفرص العمل، تشكّل أولوية الخطة التنموية لمديرية زراعة اللاذقية بإيجاد منافذ ومراكز لتصريف وتسويق هذه المنتجات المعدّة، والمصنّعة من موارد طبيعية، وتمكين المزارعين من تسويقها بمردود أفضل، مبيّناً أنّه يجري تنفيذ العديد من المشروعات بوتيرة متسارعة، كونها تدعم بشكل مباشر المنتجات الريفية ومؤشرات جدواها الاقتصادية، وذلك تنفيذاً للتوجيه الحكومي بهذا الشأن، ولفت إلى أن المشروعات تتضمن مراكز ووحدات لتصنيع وتسويق منتجات المرأة الريفية التي يعوّل عليها في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، كونها تكفل تصنيع المنتجات الريفية دون الحاجة مطلقاً إلى تصديرها كمنتجات خام، كما أن دعم الحلقة التصنيعية سيزيد من المردود على المزارع المنتج بعد تصنيعها إلى منتجات بجودة عالية وبسعر مناسب للمستهلك، وفي الوقت نفسه تسهم هذه الوحدات التصنيعية، والمراكز التسويقية في استقطاب أيدٍ عاملة متخصصة في مجالات عدة، كتصنيع الألبان والأجبان والكونسروة والنباتات الطبية والعطرية والزيوت العطرية وزعتر المائدة مع التشجيع على التوسع بالزراعات الطبية والعطرية والعضوية الواعدة بتحقيق مردود أكبر.

المستلزمات والاحتياجات

يواجه المزارعون مشكلة تتعلق في تعقيدات روتين الحصول على التراخيص المطلوبة للحصول على المستلزمات الإنتاجية، وبحسب ما علمته “البعث” فإن هذه التراخيص وإجراءات الحصول عليها باتت أمام تسهيلات مرتقبة بهدف التخلص من تعقيدات وإرباكات الروتين التي تعدّ مشكلة وعقبة حقيقية في وجه الإنتاج الزراعي في اللاذقية التي تشغل الملكية على الشيوع مساحات واسعة، منها ما يسبب حرمان المزارعين من الحصول على مستلزمات زراعية، وتعويضات عن الأضرار في بعض الحالات، وهذه المشكلة القائمة تقض مضاجع الفلاحين على حساب تدني المردود، والحرمان من فرص الدعم الإنتاجي، والتوسع الاستثماري، والحصول على التعويضات جراء الأضرار الزراعية الناتجة عن الأحوال الجوية التي تلقي بظلالها على المحاصيل الزراعية، كما حصل خلال الموسم الماضي، ولاسيما الحرائق الحراجية التي طالت، إضافة إلى الغطاء الحراجي، الكثير من المساحات الزراعية الحقلية والمثمرة في الموسم الحالي، وبحسب ما تناهى حول مستجدات هذا الموضوع الإشكالي، فإن وزارة الزراعة تعكف على اعتماد الكشف الحسي المجرد على المساحات والمحاصيل بهدف تسهيل حصول المزارعين على مستلزمات واحتياجات الإنتاج الزراعي، وذلك دون أن يكون المزارع ملزماً من خلال الجمعية الفلاحية بالحصول على التراخيص الزراعية للمزارعين التابعين لمجال عملها عن طريق الوحدات الإرشادية لمنحهم الموافقة بالحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي وخصوصاً الأسمدة، وهذا شكّل عبئاً ثقيلاً ومضنياً عليهم، لأنه يتم طلبها بشكل متزامن في وقت حاجتهم للمواد والمستلزمات الزراعية الضرورية للعملية الإنتاجية، وهذا ما يسبب تأخيراً في إنجاز الأعمال الزراعية، في حين أنّ اعتماد الكشف الحسي يسهّل عليهم الحصول على احتياجاتهم بالسرعة المطلوبة، وفي أقصر أمد زمني، وبما يخفف عن المزارع الأعباء، ويختصر عليهم الوقت كثيراً، ولا سيما أنّ المساحات المشمولة بالملكية على الشيوع تخلق إرباكات حقيقية، ولذلك كثيراً ما جرى طرح وتداول هذه المشكلة في اللقاءات والمؤتمرات الفلاحية والنقابية والزراعية والحزبية، وإمكانية اعتماد الكشف الحسي على المساحة المزروعة بعيداً عن تعقيدات بيانات الملكية، والحيازة التي تسبّب إرباكات كثيرة.

تحديات مائية

لا يمكن التخفيف مطلقاً من منعكسات وآثار التحديات المائية التي تواجه زراعتنا بفعل تواضع مؤشرات الوارد المائي، ومعدلات الهاطل المطري الذي يلقي بظلاله على الإنتاجية الزراعية، وهذا يعيد إلى واجهة الاهتمام استدراك انكفاء المشروع الوطني للتحول للري الحديث المتوقف منذ سنوات عدة لأسباب يعزوها المعنيون إلى الظروف الراهنة التي أسفرت عن تضاعف التكاليف والمستلزمات، وإعادة ترتيب الأولويات مع تعذّر استكمال مراحل جديدة من هذا المشروع الذي تشتد الحاجة إليه في ظل هذه المتغيرات، والأحوال المناخية الشحيحة بأمطارها، ومن هنا فإن زراعتنا ستتأثر بانكفاء مشروع التحول للري الحديث الذي دخل في السبات منذ سنوات عدة لأسباب تتصل بالتمويل والإجراءات، وتعميم ثقافة ترشيد الموارد المائية، والتوجه نحو إعادة النظر في هيكلية المشروع وآلية عمله، فلم يعد التحول للري الحديث من الأولويات برغم أهميته البالغة للرقعة الزراعية، ولاسيما في السنوات والمواسم غير المطيرة كالتي نمر بها هذا الموسم، فبعد مضي هذه السنوات على مشروع التحول للري الحديث، لا تزال المساحات المنفذة المشمولة به دون الطموح نظراً للمعيقات التي تعترض خطة التوسع بمساحات الري الحديث التي لا تشكّل سوى نصف المساحة الزراعية المروية في محافظة اللاذقية رغم الكثير من التسهيلات التي تمّ منحها سابقاً أثناء الانطلاقة عبر حزمة قوانين وتشريعات وقرارات طالت التمويل والملكية وآلية إنجاز المعاملات والأضابير وغيرها، وفي مقابل ذلك فإن صعوبات عدة حالت دون التوسع بالمساحات المخطط لها على مستوى المشروع بحسب التقارير التخطيطية والإحصائية الزراعية، ومناقشات المؤتمرات الفلاحية، وهذه الصعوبات حالت دون وصول شبكات الري الحديث إلى أوسع المساحات، ومنها تراجع التمويل والإقراض، وعدم الاستمرار في دعم المشروع، وتأمين مستلزماته، وأيضاً هناك صعوبات تتعلق بعدم توفر الضغط والغزارة أثناء موسم الري، وتباعد فتحات السقاية عن البساتين والحقول، ما زاد من كلفة الشبكة، وأيضاً هناك صعوبات قانونية كالملكية على الشيوع، وصغر الحيازات الزراعية، وتشتتها، ووجود المدرجات والمنحدرات والطبيعة التضريسية لبعض الأراضي، مما يزيد الكلفة.

تحدّي التوسع بالمساحة المروية

مما لاشك فيه أنّ إدخال مساحات جديدة في الخطة الإروائية يسهم في دعم الإنتاج الزراعي، وبالوقت نفسه يشكّل ضرورة لاستثمار الوارد المائي في القطاع الزراعي من خلال شبكات ومنشآت الري، ولدى سؤال للمهندس عمر الكناني مدير الموارد المائية في اللاذقية أوضح أنّه تم وضع مساحات جديدة من الأراضي الزراعية في الاستثمار تقارب خمسة آلاف هكتار خلال الموسم 2017 – 2018، مبيّناً أنّه تم إدخال كامل المساحة المشمولة بالاستثمار في مشروع ري هضبة عين البيضا، وتتجاوز مساحتها 4950 هكتاراً، حيث أصبحت هذه المساحات في الاستثمار التجريبي لتصل المساحة الإجمالية المروية في المحافظة لغاية تاريخه 43065 هكتاراً يغطيها 14 سداً منفذاً ومستثمراً، وأشار الكناني إلى أنّه يتم حالياً تجهيز المقالع للمباشرة باستكمال تنفيذ مشروع سد برادون بحجم تخزين 140 مليون متر مكعب في منطقة اللاذقية، ويهدف إلى تنظيم جريان النهر، وإرواء مساحة 7500 هكتار، كما يجري حالياً تنفيذ مشروع سد فاقي حسن بموجب العقد المبرم مع مؤسسة الإسكان العسكرية بحجم تخزين 1,776 مليون متر مكعب، ويهدف إلى تأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية، وإرواء مساحة 300 هكتار، وأوضح الكناني أن المديرية انتهت من تنفيذ شبكات ري إضافية في منطقة قصيبة علي بمساحة 120 هكتاراً مع تنفيذ محطة الضخ، وحالياً تعكف المديرية على تركيب تجهيزات المحطة، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة ري خربة هيشون مع محطة الضخ وتجهيزاتها لإرواء مساحة 100 هكتار، وتنفيذ مشروع تحويل إرواء 2200 هكتار من شبكات سد الثورة إلى سد 16 تشرين من خلال شركة المشاريع المائية، وتوسيع خزان التوازن العلوي للمحطة في الصمنديل ضمن شبكات سد الثورة بعقد مبرم مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، ولفت الكناني إلى إنجاز مشروعات هامة في مجال الحصاد المائي من خلال السدات المائية والأحواض التخزينية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ سدة القلعة بحجم تخزين 40,6 ألف متر مكعب، وتنفيذ سدة خرائب سالم بحجم تخزين 14 ألف متر مكعب، مبيّناً أن هناك سدات مائية جديدة قيد التنفيذ هي سدات بعمرين- الدفلة-الخارون- شرق حطين وبخاسون، قد تم تسليم موقع العمل لتنفيذ المشروع، إضافة إلى سدات مائية قيد الدراسة والتدقيق في العيسوية والزهراء والمرّان، كما تم تأهيل مجموعة آبار لمياه الشرب في جبلة.