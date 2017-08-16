النصوص المفتوحة والنصوص المغلقة

يخلط بعض الناس بين النصوص الإبداعية والنصوص الأخرى، فلا يميزون قصيدة أو خاطرة أو شطحة من شطحات الصوفية من نص علمي أو تاريخي أو قانوني، عن جهل حيناً وللتدليس والتضليل أحياناً. ذلك أن النصوص الإبداعية تلوّح بحشد من المعاني الممكنة، وأي معنى يعطيه القارئ لمثل هذه النصوص يمثل المغزى الشخصي الذي حصّله، أي المعنى الذي انحاز إليه ورجّحه وتبنّاه، بناءً على معرفته وخبرته والأيديولوجيا التي يؤمن بها..

أما النصوص غير الإبداعية فإنها تتصف بالانضباط الدلالي، وفق معادلة تكافؤ الدال والمدلول. والنص من هذا النمط يكون عظيماً بقدر ما يكون محكماً ، بحيث يفهم منه القرّاء جميعاً معنى واحداً ووحيداً، إذ لو احتمل النص القانوني، مثلاً، قراءات متعددة لدلّ ذلك على خلل فيه، وعلى ضعف في قدرات منشئه، لأن مثل هذا النص الملتبس يؤدي إلى ضياع الحقوق وإرباك القضاة، ويترك مساحة لفهلوة المحامين وقوة الأقوياء ليتلاعبوا بالألفاظ..

في النصوص الإبداعية تصح عبارة ( المعاني في الأذهان لا في الأعيان )، لذلك تنفتح أمام التأويل، بحيث يكون لكل متلقٍ قراءته الخاصة، شرط أن تكون هذه القراءة مبررة ومسوّغة وممكنة لغوياً ومعرفياً. ذلك أن اللغة في النصوص الإبداعية ليست مجرّد أداة حياديّة تحمل المعنى دون أن تلفت الانتباه إليها، وإنما هي جزء أساس من النص، بعد أن قام منتج النص باقتراح شكل المعنى عليها، وأجبرها على الانبناء حسب رغبته. ومن العبث أن يتم التعامل مع هذه النصوص وفق مسطرة المعجم فحسب، بل لابد من الانتباه إلى الانزياحات التي قام بها منتج النص لغايات جمالية محضة، بقصد جلب المتعة. وهذه النصوص، ليست صحيحة ولا خاطئة، وليست مصدراً للحقائق العلمية، ولا تشكل وثيقة معرفية أو قانونية أو تاريخية. نعم، قد تكون قرينة ولكنها ليست وثيقة؛ وليتأكد القارئ من المعلومات التي وردت فيها عليه القيام بدراسة تاريخية تعتمد على السند والحجة ومقارنة الروايات التاريخية ببعضها. وهذه الدراسة، وكما هو واضح، تبحث في الأعيان والمحسوسات التي تقع خارج النص وخارج القارئ في آنٍ معاً، ولا تقوم على الاستبطان والإلهام والشطح والعلم اللدني غير المستند إلى دليل. ولو كانت الحقيقة في الأذهان وليست في الأعيان في كل الحالات لبطلت المرجعيات، ولما وجد القضاة ما يحتكمون إليه ويحكمون بموجبه، ولما أمكن تنظيم العقود والوثائق، ولسقطت الثقة بكل النصوص، ولضاعت الحقائق، ولغدا الإنسان ( الفرد ) مقياس كل شيء، وعندما يكون هذا الفرد قوياً يستطيع أن يفرض (حقيقته) على الآخرين في عملية استبداد مريعة وغاشمة، طالما أن المرجعيات، التي تقع في الأعيان وخارج الأذهان قد سقطت ولم تعد لها أية قيمة أو قوة؟.

ما ينطبق على النصوص الإبداعية، إذن، لا يجوز أن نسحبه على سائر النصوص الأخرى، ولا يمكن لمدّعٍ أن يفهم النص غير الإبداعي على هواه، دون دليل معرفي أو لغوي أو تاريخي. والمطالبة بالدليل والحجة والسند والقرائن في هذه الحالة ليس عيباً، بل قد يكون هو المطلوب لإثبات وجاهة رأي من الآراء، فالنصوص القانونية والتاريخية، مثلاً، ليست شعراً يحتمل التأويل وتعدد القراءات حسب القدرة على الفهم؛ والاجتهاد في فهم هذه النصوص وفي تفسيرها يقتضي الرجوع إلى العلماء وأصحاب الاختصاص، وإلى أمهات الكتب والمراجع، وليس إلى الشذرات التي نجدها في قفا أوراق التقويم، ولا إلى الأقوال التي يلقيها أشباه العلماء وأنصاف المثقفين على عواهنها.‏

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