قراءة في كتاب “نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض”

لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم أن عبارة “نار وغضب” المستمدّة من الإنجيل، والتي استخدمها من أجل إرعاب الزعيم الكوري الديمقراطي ستكون عنواناً لكتاب قد يزلزل عرش رئاسته أو يعجّل بنهايتها شبه الحتميّة.

“نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض” هو عنوان لكتاب جديد أصدره “مايكل وولف” الكاتب والصحافي في نيويورك تايمز، ويعرض فيه شخصية ترامب منذ حملته الانتخابية إلى دخوله البيت الأبيض، حيث أجرى حوارات حصرية زادت عن الـ/200/ ومع كبار موظفي في البيت الأبيض ومقربين من ترامب وأسرته.

يقول “وولف” في مقدمة الكتاب: إنه مع حفل تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني عام 2017 أدخلت الولايات المتحدة في عاصفة سياسية استثنائية، ليست أقل من فضيحة “ووترغيت”، وكنت قد قررت مع إعلان ترامب ترشيح نفسه للانتخابات أن اكتب هذه الرواية بطريقة معاصرة قدر الإمكان، وأحاول أن أعكس الحياة في بيت ترامب الأبيض من خلال الناس المقربين إليه.

ويتابع وولف: لقد استندت الأحداث التي وصفتها في هذه الصفحات إلى الحوارات والأحاديث التي أجريتها خلال فترة الـ 18 شهراً مع الرئيس والسيناتورات، وطاقم العمل، إضافة إلى حوارات أجريتها مع عدد كبير من الناس.

كانت أول مقابلة حصلت في منزل ترامب في بيفرلي هيلز نهاية أيار 2016 حين كان يتم تلميع ذاك المرشح بمسحوق أقرب إلى الفانيلا وهو مكتوف الأيدي وتغمره سعادة لا مثيل لها ويلتف حوله عدد من مساعديه منهم ستيف بانون وهوب هيكس، كوري ليواندوويسكي، وجاريد كوشنير.

وبعد أن شعرت أن نجاحه بات شبه مؤكد، قررت التفرغ للكتابة عنه، ومنذ 20 كانون الثاني 2017 عملت بجد حتى أنجزت الكتاب.

يضيف وولف: “إنه وبينما تفتعل إدارة ترامب العداوات مع الوسائل الإعلامية على خلاف الإدارات السابقة، تقصيت داخل أركان البيت الأبيض حول هذه القضية، ووجدت أن ترامب نفسه شجع على هذه العداوات، واتضح أن إعطاء ترامب العديد من الإقطاعيات في بيته الأبيض إلى المقربين منه جعل الصراع مفتوحاً منذ اليوم الأول لرئاسته، وبدا أنه لا يوجد أحد قادر على أن يدرك ماذا يحدث، وبالتوازي لا يوجد أحد قادر على القول له ارحل من هنا.

منذ ذاك الوقت أصبحت وبشكل ثابت أتابع ما يحصل داخل البيت الأبيض الذي بدا بلا قواعد عمل، وأنك لا تملك القدرة أو الإمكانية حول كتابة أي شيء يجري في بيت ترامب الأبيض، واتضح أن كل من يعمل بالبيت الأبيض هم في حالة صراع فيما بينهم، الواحد مع الآخر، والكل ضد الكل، على الطريقة الترامبية، وفي حقيقة الأمر، فإن هذه الصراعات وحالة الفوضى والرخاوة التنظيمية داخل البيت الأبيض هي المادة الأساسية للكتاب الذي أصدرته.

ويواصل، في بعض الأحيان تركت اللاعبين يعرضون أقوالهم، وبهدف أن اسمح للقارئ إمكانية الحكم عليهم، وفي مثال آخر، كنت من خلال قراءة وتحليل ما يصلني من معلومات قد اتخذت قراراً بنقل الصورة الحقيقية لما يجري داخل البيت الأبيض.

وكان من بين الاتهامات التي واجهتها خلال تأليف الكتاب، أن مصادري ومن تحدثت معهم لا يملكون أي خلفية عميقة أو صحيحة عما يجري، وفي حين أن “مؤتمر الكتب السياسية المعاصرة” وصف هذه الإصدارات ومنها كتابي بأنها “بلا جسد” لأنها تقدم الأحداث على لسان شهود ومن دون أسماء، كما اعتمدت أيضاً على تسجيلات اللقاءات، وسمحت للمصدر أن يقدم اقتباسات مباشرة، وقدمت لي بعض المصادر خلال إجراء المقابلات معلومات خاصة، وجرى الاتفاق على أن تصبح معلومات عامة عند طباعة الكتاب.

أخيراً، من المفيد ملاحظة أن بعض الألغاز الصحفية التي واجهتها عند تعاملي مع إدارة ترامب، هي غياب الإجراءات الرسمية في البيت الأبيض وفقدان الخبرة بين شريحة المدراء، وهذه التحديات استوجب التعامل معها كمقابلات مسجلة بالصوت والصورة، ولقد زودتني تلك المصادر بالمعلومات الوافرة وبشكل موثق، وكان أصحابها مدركين مسبقاً أنها ستثير الاستهجان والضحك، بالإضافة إلى أنني قضيت وقتاً طويلاً مع أعضاء مجلس الشيوخ وأفراد طاقم العمل في البيت الأبيض.

في النهاية، فإن ما شاهدته وما هو منشور في هذا الكتاب هو مجموعة آراء ناس صارعت كل حسب طريقته للمقدرة على العمل مع دونالد ترامب.

اختيار فريق العمل والمستشارين

يقول الكاتب، عندما قرر ترامب الترشح لانتخابات الرئاسة، سعى لجعل صديقه القديم روجر يوجين إيلز المسؤول التنفيذي السابق لشركة فوكس نيوز رئيساً لحملته الانتخابية، لكن إيلز كان في موقف صعب، فقد استقال في تموز 2016 من منصبه التنفيذي في فوكس نيوز، وعلى الرغم من ذلك، لم يوافق على عرض ترامب، معللاً ذلك بأن ترامب لا يقبل المشورة، أو حتى يستمع إليها، لكن الحقيقة الخفية هي أن إيلز يراه متمرداً دون سبب واضح، بحسب وصفه، ولا سيما أن إيلز كان مقتنعاً بأن ترامب لا يملك وجهة نظر سياسية، أو أرضاً صلبة يستند إليها في حملته الانتخابية، إضافة إلى أنه غير مؤهل للعب أي دور سياسي، أو حتى الاشتراك في أي برنامج سياسي.

بعد مرور أسبوع من رفض إيلز منصب المستشار الإعلامي لترامب، قام ترامب بتكليف ستيف بانون بتلك المهمة، وهو الأمر الذي ندم عليه روجر إيلز فيما بعد دخول ترامب للبيت الأبيض.

ويبين مؤلف الكتاب بأن القائمين على حملة ترامب الانتخابية ومستشاريه، وحتى هو نفسه، لم يتوقّعوا النجاح والفوز بالانتخابات والوصول إلى سدة الحكم، ويقول مساعد حملة ترامب السابق سام نونبرغ: إنه سأل ترامب لماذا تريد أن يصبح رئيساً للجمهورية؟ وكانت إجابة الرئيس الحالي للولايات المتحدة هي: سأصبح أكثر الرجال شهرةً في العالم.

ويشير وولف إلى أن الترشح للرئاسة في حالة ترامب كان هو المكسب الحقيقي، كما كانت الخسارة أيضاً مكسباً، وفي الحالتين سيكتسب تلك الشهرة التي سعى إليها، إذ عبر ترامب لصديقه إيلز عن فكرة أنه سيخرج من تلك الحملة بفرص لا توصف، وشهرة واسعة لعلامته التجارية، مستكملاً: أنا لا أفكر في الخسارة، لأن الخسارة في حد ذاتها مكسب، وإن كل هذا هو أكبر مما حلمت به يوماً ما.

يستكمل وولف قائلًا: إن الخسارة كانت النتيجة الخالية من المتاعب، وستسعد الجميع، إذ سيصبح ترامب أشهر رجل في العالم كما تمنى، أما ابنته إيفانكا وزوجها جاريد، فسيتحولان من أثرياء مجهولين، إلى مشاهير عالميين وسفراء للعلامات التجارية.

تمويل الحملة الانتخابية

يصف ستيف بانون تلك الحملة بأنها مفلسة، لأن المرشح الذي يصف نفسه بالملياردير رفض استثمار أمواله في المعركة، وبعد المناظرة التلفزيونية الأولى بين ترامب وكلينتون، قال بانون لجاريد كوشنر أنهم سيحتاجون إلى 50 مليون دولار إضافية حتى موعد الانتخابات، فرد عليه صهر الرئيس: “لا مجال للحصول على 50 مليون دولار إلا إذا ضمنا له الفوز”، فرد بانون: “25 مليوناً؟”. فقال بانون: “إذا قلنا فوز، فإن ذلك ممكن”.

القدس ضمن أجندة ترامب منذ أول يوم

يؤكد المؤلف أنه في ليلة العشاء التي شهدت اعتلاء ترامب سدة حكم الولايات المتحدة الأمريكية اجتمع ستيف بانون وروجر إيلز تحت سقف واحد للنقاش حول مستقبل ترامب، ومدى فهمه لحقيقة وضعه الجديد.

وسأل إيلز هل يستوعب الملياردير اللعوب ترامب حقيقة أجندته الجديدة بوصفه رجلاً يمينياً في سدة الحكم؟ تردد بانون قبل إجابته بنعم، مستطرداً أن ترامب يسير وفقاً لبرنامج، وأن أولى مهامهم تتضمن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

سلوك ملتبس

يشير الكاتب إلى أن ترامب ليس قادراً على أداء المهام الرئيسية في وظيفته الجديدة، معللاً ذلك بأن عقله غير قادر على تكييف سلوكه مع الأهداف التي تتطلبها الوظيفة، لأنه يفتقر للربط ما بين السبب والنتيجة، وأكبر دليل على ذلك هو الاتهام الذي لاحقه بشأن اتفاق ترامب مع الروس من أجل الفوز في الانتخابات، مما عرضه للسخرية حتى من أصدقائه.

يؤكد الكاتب إنه في الأسابيع الأولى من رئاسته ظهرت نظرية في أوساط أصدقاء ترامب بأنه لا يتصرف كرئيس، وأنه يضبط سلوكه اليومي وفق عدة تصرفات يقوم بها، بدءً من تغريداته الصباحية إلى رفضه متابعة الملاحظات النصية إلى اتصالات الاستعطاف التي يجريها مع أصدقائه، وهي التفاصيل التي سبق أن تداولتها الصحافة.

كما يقول: لقد طرحت في أحد فصول الكتاب أسئلة عمّا إذا كان هناك نوايا لمحاسبة الرئيس وعزله بسبب ارتباط مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بدولة روسيا، وما تم تداوله عن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية وما تمخض عن ذلك من بروز منطق جديد بأنه يجب طرد فلين ليس بسبب علاقاته مع الروس بل بسبب كذبه على نائب الرئيس بخصوصها، موضحاً أن ترامب وافق في نهاية المطاف على إقالته، لكن بالرغم من ذلك لم يتخلّ الرئيس الأميركي عن ثقته بفلين.

ترامب ولعبة السلطة داخل السعودية

يقول وولف: إن خطة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن السلام في الشرق الأوسط ذهبت باتجاه لم تذهب إليه السياسة الخارجية الأمريكية سابقاً، والجديد في هذه السياسة هو الشعار التالي: “إن تعطينا ما نريد، نعطيك ما تريد”.

وأضاف الكاتب، بناءً على تأكيد لمحمد بن سلمان بأنه سيحمل أخباراً جدية جيدة، تمت دعوته لزيارة البيت الأبيض في آذار 2017، واتضح أن بن سلمان كان يستخدم دعم ترامب كجزء من لعبة السلطة داخل المملكة السعودية، وأن البيت الأبيض بقيادة ترامب، الذي أنكر الأمر، كان يسمح له بذلك.

وبحسب وولف، فإن بن سلمان عرض حزمة اتفاقات بمئات مليارات الدولارات تتزامن مع زيارة رئاسية مقررة لترامب إلى السعودية، وهي كانت الرحلة الخارجية الأولى لترامب منذ توليه الرئاسة الأمريكية.

ينقل وولف عن أحد الذين تحدثوا مع ترامب مباشرة قبل مغادرته إلى السعودية، أن الأخير مدح صهره جاريد بشكل هائل لأن جاريد، حسب ترامب، نجح بدفع العرب للوقوف إلى جانب الأميركيين وأن اتفاقاً ما قد حصل.

ويشير وولف إلى أن حماسة ترامب أدت إلى مبالغة جوهرية بشأن ما تم الاتفاق عليه واقعياً خلال الرحلة إلى السعودية، حيث يقول “خلال الأيام الأخيرة قبل مغادرته، كان ترامب يقول للناس إن السعوديين سيمولون وجوداً عسكرياً جديداً في المملكة، وسيستبدلون مقر القيادة الأميركية الموجودة في قطر، كما سيحصل خرق كبير في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية”.

وبحسب الكاتب فإن ترامب تجاهل النصائح بخصوص السياسة الخارجية، وأعطى إشارة للهجوم على قطر، وتزامن ذلك مع الرغبة المتنامية في العائلة الملكية السعودية من أجل تحديث المملكة، وهو ما يتناسب مع شخصية بن سلمان، الذي يصفه الكاتب الأميركي بعاشق للألعاب الإلكترونية.

ضربة عسكرية أمريكية لسورية

يقول وولف في كتابه إن أحداً لم يكن لديه أي علم عن كيفية تفكير ترامب، وبحسب وولف فإن ستيف بانون، كبير المستشارين الاستراتيجيين لترامب، كان الوحيد الذي اعترض على رغبة ترامب بتوجيه ضربة عسكرية أميركية على سورية، وتلك كانت اللحظة التي ظهر خلالها الخلاف جلياً بين بانون من جهة، والتحالف الذي يجمع مستشار الأمن القومي هربرت رايموند ماكماستر مع جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب وغاري دايفيد كوهن.

منح كوشنير ملف “إسرائيل”

يقول وولف: إن ما كان أطلق عليه تسمية حلف “جارفانكا”(جاريد – إيفانكا) في البيت الأبيض، هو إشارة إلى الزوجين جاريد كوشنير- إيفانكا ترامب صهر ترامب وإبنته اللذين كانا يشعران بأن ستيف بانون وحلفائه يطلقون شائعات تقوض عملها ووصلت حد الشعور بجروح شخصية من هجمات بانون المستترة عليهما.

ويضيف وولف: كان كوشنر يعتقد أن بانون سوف يفعل أي شيء لتدميرهما، وبعد أشهر من دفاعه عن بانون ضد غضب وسائل الإعلام الليبرالية، خلص كوشنر إلى أن بانون كان معادياً للسامية، وكانت المسألة معقدة ومحبطة حيث كان من الصعب جداً على جاريد التواصل مع عمه ترامب، لأن أحد اتهامات بانون ضد كوشنر أنه لم يكن قوياً بما فيه الكفاية في دفاعه عن “إسرائيل”.

بعد الانتخابات، أشار مذيع فوكس نيوز تاكر كارلسون بسؤال خبيث في حوار مع ترامب إلى أنه بإعطاء ملف “إسرائيل” إلى صهره لإحلال السلام في الشرق الأوسط، فإنه لم يكن قد قدم أي خدمة لكوشنر، فأجابه ترامب حينها “أنا أعلم”، وهنا يوضح الكاتب أن والد ترامب كان في كثير من الأحيان معادياً للسامية بشكل كبير، وفي التنافس في نيويورك بين تجار العقارات بين اليهود وغير اليهود، كان آل ترامب على الجانب الأضعف بشكل واضح، ومن المفارقات، أن ترامب قد حقق تقدماً كبيراً في مجال التسويق العقاري في نيويورك، أكبر مدينة يهودية في العالم، وهي قضية تحتاج إلى قراءة لحقيقة ما جرى.

ويشير الكاتب إلى أن منح ترامب صهره كوشنير ملف “إسرائيل” لم يكن مجرد اختبار عادي، وإنما اختباراً صهيونياً، وكان الرئيس يخصه بهذه المهمة ويكافئه لها لكونه صيهونياً ويهودياً، وأيضاً لإضعاف الاعتقاد النمطي في الإمكانات التفاوضية لليهود، ولقد قال ترامب مراراً إن هنري كيسنجر قال إن جاريد سيكون هنري كيسنجر الجديد، في مزيج بين الإطراء والافتراء.