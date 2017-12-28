تموضع القواعد العسكرية الأمريكية في السعودية

تعتبر السعودية من أهم المراكز الأمريكية في منطقة الخليج العربي, حيث كان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية التي تتبع لها السعودية عند وقوع أحداث 11 أيلول 13 مرفقاً خاصاً بها في السعودية، بالإضافة إلى حقها باستخدام 66 مرفقاً تابعاً للقوات المسلحة السعودية، أما مقرها، فقاعدة الأمير سلطان الجوية، حيث توجد طائرات التجسس يو تو أيضاً.

القواعد الأخرى التي تستخدمها أمريكا بانتظام موجودة في الضهران وهي

“قاعدة الملك عبد العزيز”، والرياض “قاعدة الملك خالد”، وفي خميس مشيط وتبوك والطائف, وكانت المملكة قد استضافت منذ عام 1990 عدداً من القواعد العسكرية الأمريكية شبه الدائمة، ودفعت أكثر من خمسين بالمائة من كلفة العمليات غير القتالية ضد العراق, وفي عام 2003، قامت 300 طائرة حربية أمريكية مختلفة الأصناف بدك العراق انطلاقاً من تلك القواعد، وسمح لها بحرية الحركة في الأجواء السعودية وبالقيام بعمليات التقصي والإنقاذ، كما سمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية وغيرها أن تنطلق من الجوف في شمال السعودية باتجاه العراق.

المنشآت التي كوّنت البنية التحتية العسكرية للقوات الأمريكية:

أولاً: المناطق العسكرية:

البرنامج العسكري الأمريكي يقسم إلى ثمان مناطق عسكرية: 1 – الشمالية الغربية “تبوك” 2 – الجنوبية “خميس مشيط” 3 – الغربية “جدة”

4 – الشرقية “الظهران” 5 – الوسطى “الرياض” 6 – الطائف “مركز الطائف”

7 – المدينة “المدينة المنورة” 8 – الشمالية “حفر الباطن”، وقيادة هذه المناطق تشرف كل منها على مجمل التشكيلات العسكرية في المنطقة من قواعد برية أو جوية أو بحرية أو مفارز جوية وغيرها.

ثانياً: المدن العسكرية:

مدينة الملك خالد العسكرية في الشمالية “حفر الباطن” وهي أكبر المدن العسكرية في البلاد ومن أكبر المدن العسكرية في العالم بلغت تكاليفها “18” مليار ريال وتستوعب “50” ألف نسمة ومساحتها “2400” كم مربع، تضم مقراً لأركان القوات المسلحة البحرية والجوية والبرية، غرف عمليات تحت الأرض، مركز للقيادة العامة، مدرسة لسلاح الهندسة، وتحميها أنظمة صواريخ وأسراب عدة من الطائرات، وكانت هذه القاعدة هي مركز القوات الأمريكية في مواجهتها للقوات العراقية وإجلائها عن الكويت وتحطيم البنية التحتية في كامل العراق.

في الشمالية “حفر الباطن” وهي أكبر المدن العسكرية في البلاد ومن أكبر المدن العسكرية في العالم بلغت تكاليفها “18” مليار ريال وتستوعب “50” ألف نسمة ومساحتها “2400” كم مربع، تضم مقراً لأركان القوات المسلحة البحرية والجوية والبرية، غرف عمليات تحت الأرض، مركز للقيادة العامة، مدرسة لسلاح الهندسة، وتحميها أنظمة صواريخ وأسراب عدة من الطائرات، وكانت هذه القاعدة هي مركز القوات الأمريكية في مواجهتها للقوات العراقية وإجلائها عن الكويت وتحطيم البنية التحتية في كامل العراق. مدينة الملك فيصل العسكرية في الجنوبية “خميس مشيط”

في الجنوبية “خميس مشيط” مدينة الملك عبد العزيز العسكرية في الشمالية الغربية “تبوك”

في الشمالية الغربية “تبوك” مدينة الملك فهد العسكرية في الظهران.

في الظهران. مدينة أم الساهك العسكرية لقوات الدفاع الجوي، بدأت استخدامها القوات الأمريكية إبان حرب الخليج الثانية.

ثالثاً: القواعد الجوية والبحرية:

قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، وهي القاعدة الأم لجميع القواعد الأمريكية في الشرق والرابط الأساس بين القواعد الأمريكية في أوروبا وغرب آسيا، وقد أنشأها الجيش الأمريكي باتفاق مع الملك عبد العزيز بن سعود ضمن شروط بين الطرفين أبرزها تعهد أمريكا حماية النظام السعودي من أي تهديد داخلي أو خارجي، ولا تزال القاعدة منطلق الطائرات الحربية الأمريكية.

الجوية بالظهران، وهي القاعدة الأم لجميع القواعد الأمريكية في الشرق والرابط الأساس بين القواعد الأمريكية في أوروبا وغرب آسيا، وقد أنشأها الجيش الأمريكي باتفاق مع الملك عبد العزيز بن سعود ضمن شروط بين الطرفين أبرزها تعهد أمريكا حماية النظام السعودي من أي تهديد داخلي أو خارجي، ولا تزال القاعدة منطلق الطائرات الحربية الأمريكية. قاعدة الأمير عبد الله بن عبد العزيز الجوية بجدة.

بن عبد العزيز الجوية بجدة. قاعدة الملك فهد الجوية بالحوية في الطائف.

الجوية بالحوية في الطائف. قاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك.

الجوية في تبوك. قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

الجوية في خميس مشيط. قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، وهي مقر القوات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية الآن، وكانت في الأصل لإيواء الطائرات الأمريكية القادمة من عُمان والولايات المتحدة، حتى تم تطويرها وتوسيعها لاستقرار القوات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

الجوية في الخرج، وهي مقر القوات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية الآن، وكانت في الأصل لإيواء الطائرات الأمريكية القادمة من عُمان والولايات المتحدة، حتى تم تطويرها وتوسيعها لاستقرار القوات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية. قاعدة الرياض الجوية في مدينة الرياض، وهي مخصصة للطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والطائرات المحلية، وكذلك لطائرات التزود بالوقود، وطائرات الأواكس، وطائرات النقل ومن هذه القاعدة كانت تنطلق صواريخ باتريوت أثناء حرب الخليج الثانية.

الجوية في مدينة الرياض، وهي مخصصة للطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والطائرات المحلية، وكذلك لطائرات التزود بالوقود، وطائرات الأواكس، وطائرات النقل ومن هذه القاعدة كانت تنطلق صواريخ باتريوت أثناء حرب الخليج الثانية. قاعدة حفر الباطن الجوية، ويوجد فيها قاعدة خاصة بطائرات إف 111 المتقدمة جداً في أعمال التجسس، واستعملت للطائرات العمودية الفرنسية وطائرات الإسناد الجوي القريب، وطائرات التدريب الأمريكية.

الجوية، ويوجد فيها قاعدة خاصة بطائرات إف 111 المتقدمة جداً في أعمال التجسس، واستعملت للطائرات العمودية الفرنسية وطائرات الإسناد الجوي القريب، وطائرات التدريب الأمريكية. قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالدمام.

البحرية بالدمام. قاعدة الملك فهد البحرية بالجبيل.

البحرية بالجبيل. القاعدة البحرية في جدة.

جدة. تم إنشاء قاعدة تموين وإمداد أثناء حرب الخليج الثانية إلى الشمال من قرية النعيرية شمال شرق، حيث تمتد سلسلة من التلال على بعد 60 كم من الحدود، فقد تم حفر الكهوف في بطون هذه المرتفعات لتموين الوقود والذخائر بأنواعها وغيرها.