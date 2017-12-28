اليمن بين اتهام إيران وخفايا الدور الخليجي

ما تزال دول الخليج بكافة مؤسساتها وشخصياتها السياسية تروّج بسلبية مقيتة لدور إيران في الأحداث الراهنة في اليمن، مصورين إياه على أنّه تدخّل بشؤون اليمن ومحاولة لتقسيمه مذهبياً، متجاهلين دورهم الحقيقي في تقسيم اليمن جغرافياً وإخضاعه لسياسة مشايخ الرمال.

والمثير للغرابة في هذه الاتهامات التي تصوّر نظرة غالبية دول الخليج لدور إيران أنّها تتناسى دور دول الخليج المنخرطة في المستنقع اليمني ومنعكساته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

لقد تمثّل الدور الخليجي في اليمن بالتدخل العسكري ضد الحوثيين عبر ائتلاف مكوّن من عدّة دول عربية بقيادة النظام السعودي، حيث بدأ تنفيذ ضربات جوية على الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أطيح به في عام 2011 والذي تحالف لاحقاً مع الحوثيين، في 25 آذار 2015، مدعومةً أمريكياً تحت مسمى “عملية عاصفة الحزم” استجابةً لطلب من رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي.

ولمجرد تأكيد إيران على مبادئ الثورة الإسلامية بما فيها نصرة المستضعفين، علاوة على دخولها الشرعي والقانوني في سورية فقد أثارت هلع عربان الخليج، وسارعوا لرميها بالتهم أو التشكيك فيها دون أيّ دراسة لما سببوه من آثار كارثية على وضع ومستقبل اليمن، فمن بين الكوارث الإنسانية التي تسبب فيها التحالف تدهور الوضع الإنساني الذي وصل إلى مستوى “كارثة أو مأساة إنسانية” حيث قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في هذا الشأن، أن الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف على مدينة صعده تشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، كما قال ممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، أن73٪ من الأطفال الذين قتلوا في اليمن منذ تصاعد القتال في أواخر آذار 2015 كانوا ضحايا الغارات الجوية، وقالت المملكة المتحدة التي تمول القوات الجوية للنظام السعودي بالقنابل والأسلحة بأنها ستتوقف عن توريد الأسلحة إذا ثبت أنها أخلّت بالقوانين الإنسانية.

وبالاستناد لما سبق ، فإن إجراء مقارنة حول المنعكسات التخريبية بين دور إيران من جهة ودول الخليج يتبين مقدار الدمار الذي تسببت به دول التحالف الخليجية بدون أي مقابل يذكر لإيران، حيث إن من تدخل لكي يقوم بتأمين حدوده ليس إيران بل النظام السعودي، ففي 21 نيسان 2015، أعلنت المملكة الوهابية انتهاء عملية عاصفة الحزم، وتحقيق أهدافها، بعد تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي تشكل تهديداً لأمنها والدول المجاورة.

ولا نعرف كيف يقارن تدخل إيران في اليمن لنصرة الحوثييين كما تدّعي دول الخليج بالتدخل الأمريكي – الخليجي حين بدأت قوات التحالف بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم “عملية السهم الذهبي”، حيث شاركت قوات يمنية تدربت لدى النظام السعودي على القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها مشايخ السعودية والإمارات العربية المتحدة، واستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية في لحج والضالع وشبوة وأبين، وهنا فقط يتضّح زيف ادعاءات دول الخليج، فهل يقارن دعم إيران للحوثيين – في حال وجد- بالدعم الأمريكي الخليجي لأدواتهم داخل اليمن؟ الجواب بالتأكيد لا ، طبعاً بالاستناد لمعطى “عملية السهم”.

وإذا كانت دول الخليج تحتج على الدور الإيراني في اليمن بحجة دعمهم للحوثيين ، فكيف تفسّر الدور الايجابي الذي قام به الحوثيون لحماية اليمن من التنظيمات المتطرفة، حيث استطاع تنظيم القاعدة التوسع في محافظات لحج وأبين وشبوة وأجزاء من عدن مستغلاً الانفلات الأمني

(بعد إخراج الحوثيين) ودخول قوات التحالف إلى هذه المناطق.

وبخصوص اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، لم يلاحظ هذا التدخل على الإطلاق، لكن ما تمّ ملاحظته هو تدخل التحالف الخليجي بالانتخابات الرئاسية اليمنية حين فاز عبد ربه منصور هادي بدون منافس في الانتخابات الرئاسية اليمنية 2012 بعد اتفاق سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وأعطي فيها علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية.

وما نريد إيراده أن جزءاً كبيراً من الدمار والانتهاك لسيادة اليمن عائد للرئيس الحالي ، فبعد هروب هادي من صنعاء إلى عدن، قام في 24 آذار 2015 [ادعاء غير موثق منذ 586 يوماً] بتقديم رسالة إلى مجلس الأمن، طالباً منها السماح ” للدول الراغبة بتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل لحماية “السلطة الشرعية” ، وحماية اليمن وردع العدوان الحوثي”، وأي سلطة هذه؟! هادي طلب قبلها من دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بالتدخل.

وكنوع من التوازن في هذا البحث لا بد من ذكر محطات ظهور إيران في حيثيات الملف اليمني، لقد كانت إيران هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بانقلاب الحوثيون الذي نفذ بمساعدة قوات علي عبد الله صالح، ولم تعترف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، كما اعتبرت دول التحالف ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله “إن طهران لن تسمح للقوى الإقليمية بتعريض مصالحها الأمنية مع اليمن للخطر بمناورات عسكرية”، تصريحاً مباشراً حول تدّخل إيران بشؤون اليمن على الرغم أن إيران لم تمارس سلوك النظام السعودي بإزالة كل ما يهدد حدودها، ولم تقم بتدمير ترسانة اليمن الصاروخية، ولم تقم بالتدخل العسكري ضدها، ناهيك عن اتهامها بنصرة شريحة محددة في اليمن، ولو أن الأمر كذلك لكان من الواجب على إيران التدخل عسكرياً لحماية هذه نفس الشريحة في مملكة آل سعود ومشيخة البحرين، ولكن هل هذا المنطق مقبول؟؟ الجواب بالطبع لا، حيث نفت إيران اتهامات دول غربية وعربية بأنها تزود المقاتلين الحوثيين في اليمن بالسلاح، لكنها تدين بانتظام العمليات العسكرية التي تقودها مملكة الرمال ضد الحوثيين، ولا تعترف إيران بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووصفت الضربات الجوية بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وهذه الكلمات تبقى أسيرة المواقف السياسية التي لم تترجم على أرض الواقع، على غرار تصريحات جون كيري حين قال: “إن بعض الدول ومنها إيران تدعم عملية سياسية من خلال التفاوض لحل الصراع في اليمن”.

من هنا يلاحظ كيف أن ما يدور حول دور إيران في تأزّم الوضع اليمني لا يخرج عن دائر الشكوك من حيث الخطورة، لكن بالمقابل فقد تعدت الشكوك إلى الواقع بخصوص دور الخليجيين في الأزمة اليمنية، والسؤال هو ما هي النتائج التي حققها التحالف من حيث خدمة القضايا اليمنية، فإيران – ولنفرض أنها دعمت الحوثيين-حدّت من نفوذ القاعدة ولكن دول الخليج ماذا حققت؟

إن عملية “عاصفة الحزم” التي رفعت شعار إنقاذ اليمن قد قسمته كما يرى كثير من اليمنيين إلى مناطق نفوذ إماراتي وسعودي، فعلى الساحل الغربي والجنوبي هناك سيطرة إماراتية وتحكم في الموانئ وتهجير للأهالي لإقامة قواعد عسكرية، وعلى الحد الجنوبي انشغال سعودي بحماية الحدود من الحوثيين وصواريخهم البالستية، أما المواطن اليمني فأصبح بين جائع ومشرد وموبوء بداء الكوليرا، وبالدليل أكّد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن في تقرير سري عن دعم مشيخة الإمارات العربية الجماعات المسلحة، وممارستها الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري في اليمن، كما أشارت مجلة غينيس الدفاعية المتخصصة إلى أن أبوظبي بنت قواعد عسكرية لها في اليمن، أبرزها في جزيرة ميون التي تقع وسط مضيق باب المندب، مما يمكّن الإمارات من التحكم به كاملاً،

وتعكف حالياً على بناء قاعدة عسكرية في منطقة ذباب وتمنع عودة أهلها المهجرين، وهنا السؤال الحاسم: أين موقع الاتهامات لإيران من التحركات العلنية والخفية للنظامين السعودي والاماراتي؟ ورغم أن هناك خلاف على جزيرتين بين إيران ودول الخليج ، وخلافات مع الكويت إلا أنها لم تقدم على تحركات تهدد الأمن الإقليمي كما فعلت دول الخليج، وهنا لا ولا تكون إيران دولة ذات تجربة مميزة ولا صاحبة سيادة إذا لم تقم بتأمين مصالحها الإقليمية مهما كان نوع الدفاع وثمنه.

وبالنظر إلى انجازات التحالف على الصعيد اليمني المحلي فنكون قد وقفنا على طبيعة دور دول الخليج ومنعكساته، فاليوم تشهد اليمن حالة من فشل المتحالفين والرئيس المتعاون معهم في توفير الأمن، وسيطرة الميليشيات في عدن وبقية المحافظات، إضافة إلى استمرار تراجع الخدمات الحكومية الأساسية (الكهرباء،المياه،المشتقات النفطية)،إضافة إلى استمرار أزمة الرواتب، وغياب نموذج جاذب للمناطق التي تسمى محرّرة يمكن به إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وبما يخص العداء الخليجي لإيران، فالدعاية الخليجية تشهد إفلاس في الاستمرار في تكوين سردية مذهبية ملّ منها الجمهور، وقد توّج فشل تلك السردية بالميل لتفاوض بعض دول الخليج كمشيخة قطر في أزمتها مع إيران الذين يحوّرون موقفهم منه حسب الظروف والمصالح والتوجيهات الخارجية.

ختاماً إن تنامي حدة التناقضات الإقليمية الناجمة عن الانقسام الإيديولوجي بين دول الجوار الإقليمية، وكذلك معالجة الأمور السياسية بناءً على أسس ضيقه كما في الصف الخليجي يقابله تأييد عقائدي مصلحي؛ انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية لأهمية اليمن الجغرافية والإستراتيجية، كما أنّ عجز الأمم المتحدة في إدارة المرحلة الانتقالية التي جاءت منذ شباط 2011 ولّد حالة فراغ على الأغلب مخطط لها مسبقاً، لأن الأحداث التي أعقبت ذلك أثبتت إن لم نقل أشارت لذلك، وأما بالنسبة للنظرة الخليجية لدور إيران في اليمن فهي تنبع من شعور مؤكد بأن الإجراءات الأمريكية الخليجية تمس أمن إيران بشكل أو بأخر لتأتي الاتهامات ضمن سلسلة حرب إعلامية ضد إيران كان ترامب الأمريكي قد توجها بخطط متكاملة لمحاصرة إيران وتقييدها إن أمكن فكانت محاولات التنصل من الاتفاق النووي مع إيران دليلاً واضحاً على الاستهداف، واليوم يحذر بنيامين نتنياهو من ضربة عسكرية مباشرة لسورية في حال إقامة إيران قواعد عسكرية في درعا ليثبت بالدليل القاطع أن إيران اليوم هي في قائمة الأهداف الأمريكية الإسرائيلية وأدواتها من الخليجيين، ولعلها الحرب من يدري؟!.