أردوغان لم يجد من يرمية بالمذبة!

بغض النظر عن أن عنتريات أردوغان باتت مألوفة ومعتادة، وأنها لم تعد تثير الحد الأدنى من المتابعة إلا على سبيل الفكاهة والتندّر، إلا إن العجوز العثماني الخرف بات مثالاً فجاً للتطاول وتجاوز الأعراف الدبلوماسية، بحيث أصبح مصدر إزعاج كلما اعتلى المنابر. وهذا ما جرى أمس في تونس عندما انطلقت التظاهرات احتجاجاً على زيارة رئيس النظام التركي، الذي يعد مسؤولاً عن مأساة آلاف الشباب والشابات التوانسة في رحلة الإرهاب إلى سورية انطلاقاً من الأراضي التركية، وبدعم وتشجيع وتسهيل من أردوغان نفسه، ومن حكومته الإخوانية، ولكن المثير للاستهجان أن السلطة التونسية المضيفة فضّلت ابتلاع الإهانة، واستمرأت الإصغاء إلى دروس ضيفها عن الديموقراطية الناشئة، وهو الذي حوّل تركيا إلى ديكتاتورية فردية تضم أكبر معتقل في العالم للحريات الصحفية. وهي لم تكتف بذلك بل أفردت له مساحة واسعة للنيل من سورية انطلاقاً من عاصمة عربية، وفي تعارض صارخ مع توجّهات وقناعات الأشقاء التوانسة الذين سجّلوا مواقف شجاعة وسباقة ومبدئية في الدفاع عن سورية في الشارع وفي البرلمان وحتى في صفوف الحكومة.

كان على السلطة في تونس أن تدرك أن أردوغان يجرّها عنوة إلى حلبته المفضلة في الإسفاف والابتذال والخروج عن اللياقة الدبلوماسية لتحقيق مكاسب سياسية محض شخصية، وأنه يحاول زجّها في الوقت الضائع في مشاريعه الفتنوية القائمة على استغلال الرابطة الدينية الواحدة. فتهجم أردوغان على سورية في وقت يشارك في مسار أستانا – كطرف ضامن – إنما يعبّر عن ذروة في الإزدواجية والكذب -وهي مسألة مفهومة على كل حال في التركيبة الأردوغانية المناورة والانتهازية والغرائبية- ولكن أن يبادر “ضيف” أجنبي، معروف بنزعته الطورانية، إلى ذلك أمام رئيس عربي، وعلى أرض عربية، فتلك ذروة أيضاً في الاستخفاف والاستهانة بمضيفه. ولعل ذلك قد يشبع بعض تعطّش أردوغان إلى الاستعراض الأجوف والبطولات المظهرية الفارغة ولكنه لم يكن ليمر دون التزام حد أدنى من الكرامة الشخصية لدى الطرف المقابل، ودون تعبير عن موجبات السيادة الوطنية، خاصة وأن أردوغان وصل تونس محمّلاً بخلل فادح في موازين التجارة الثنائية لصالح مستثمريه ورجال أعماله.

لم تعد همروجات أردوغان تعني السوريين بشيء، فقد أصبح بالنسبة لهم خردة سياسية من ماض تجاوزوه ببطولاتهم وصمودهم وانتصاراتهم على امتداد السنوات السبع الماضية. المهم الآن هو كيف تستطيع الحكومات العربية أن تتخطى استمرار أدائها المخيب للآمال، وأن تتمكّن من القفز فوق المعادلات التي فرضتها أنظمة وقوى أجنبية في لحظة فوضى عارمة، وتريد أن تجعل منها اليوم واقعاً مستداماً عنوانه التبعية المغلّفة بالأخوة الإسلاموية الملغومة.

سقى الله ماضياً ليس بالبعيد رمى فيه “الباي” ضيفه الوقح بالمذبة.