إشكالية العلاقة بين المثقف والسياسي والحرب الكونية على الطابع القومي العربي

تفترض الثقافةُ لغةً أنّ المثقفَ هو الحاذق الفهم الفطن, ثابت المعرفة بما يحتاج إليه. لكنّ هذه الصفات في الواقع نسبية، وهذا ما يجعلنا نميّز بين ثقافة عامة وثقافة خاصة أو متخصصة، أو بين ثقافة عالية وأخرى محدودة. والأهم أن تعريف الثقافة لغوياً لا يفترض وفرة المعلومات عند المثقف قدر ما يفترض معرفة احتياجات المجتمع وحسن التصرف في تأمينها، أو بتعبير آخر ضبط السلوك الاجتماعي وفق المعايير الأخلاقية المتعارف عليها؛ بل إن هذا التعريف لا يفترض مجرد الإلمام بمعرفة القراءة والكتابة، ففي المجتمع البدوي والريفي تتوفر بشكل عام ثقافة التعامل مع المتطلبات الاجتماعية والإنتاجية وفق تقاليد وأعراف وقوانين وأساليب راسخة، ولكن في المجتمع الكلي الأكثر تعقيداً يصبح التعامل مع مستلزماته مسألة أكثر تعقيداً، ما يتطلب ثقافة متخصصة في مختلف المجالات.

أما السياسة لغةً فهي من السوْس بمعنى الرياسة. وساس الأمر سياسةً: قامَ به. وسوّسهُ القومُ: جعلوه يسوسهم. والسياسة: القيامُ على الشيء بما يصلحه. والسياسةُ: فعل السائس. يقالُ: هو يسوسُ الدواب إذا قام عليها وراضها. والوالي يسوس رعيته. وهنا نفهم أن السياسة هي حسنُ الإدارة، سواءٌ على مستوى عال أو في المستويات الأدنى. وكلما كان المجتمع أكثر تعقيداً، وكانت المشكلات التي يواجهها أكبر، كانت سياسته أصعب.

من الطبيعي في هذه الحالة أن نفترضَ فيمن يسوس الآخرين، في أيّ مجال من المجالات، وعلى أيّ مستوى من المستويات، أن يكون مثقفاً، أي حذقاً فطناً ثابتَ المعرفة بما يحتاج إليه لتكون سياسته صائبة.

لكنّ طبيعة الأمور تقول بأنّ هناك مثقفاً يسوس، أي يكون على مستوى صنع القرار، وهناك مثقف أيضاً يُساس، أي أن مهمته تنفيذ القرار، وهناك أشخاص قد لا يتمتعون بالثقافة ولكنهم يسهمون في تنفيذ القرار أيضاً وبشكل أمين، وإن كنّا نفترض بأن لدى كل إنسان قسطاً من الثقافة، بل لعله من المستحيل أن يكون هناك إنسان صاحب قوى عقلية كاملة ولا يكون له من الثقافة نصيب. ونحن هنا نتكلم عن القرار بمعناه الواسع، أي ذلك القرار الذي يتناول كل شؤون الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.. إلخ. على أن النقطة الأهم في هذا السياق هي أن من يسوس الناس، ومن ينفذ السياسات، يحتاجان إلى نوع من المعرفة العلمية أو الإحصائية المتخصصة التي تكفل سواءً حسن السياسة أو حسن تنفيذ السياسات. وهنا بالضبط يبرز الدور المطلوب من المثقف على قاعدة المعرفة العلمية، فهذه المعرفة العلمية يفترض أنها هي بالضبط محور الثقافة التي يفترض أن يعتني بها المثقفون.

على خلفيّة هذا الفهم، نستطيع أن ندلف إلى إشكالية المثقف والسياسة.

إذا نظرنا إلى السياسة على أنها صنع السُوّاس أو الساسة – ويفترض أصلاً أن يكونوا مثقفين أي متخصصين – على مختلف المستويات، فإنّ مهام المثقف يمكن أن تتحدّد ضمن الأطر التالية:

1 – صنع القرار إذا كان في موضع صنع القرار.

2 – المساهمة في صنع القرار، إذا كان في موضع استشاري، أو في إطار تنظيمي معنيّ بصنع القرار، أو إذا كان قادراً على المساهمة في صنعه من خلال الإعلام أو مراكز البحث العلمي المتخصصة.

3 – المساهمة في نقد القرار على قاعدتي النقد والنقد الذاتي، إذا كانت هناك الأطر الملائمة التي تسمح بممارسة هذا النقد، وإذا كانت هناك النوايا المتوفرة للاستفادة من هذا النقد في تقويم التجربة بما يسهم في تعديل السياسات، أو إذا كان هناك المناخ الملائم للحوار المفتوح بين السلطة والمعارضة، أو بتعبير أدق بين الحاكم والمحكوم، إذ أن الاختلاف في الرأي لا يعني المعارضة بالضرورة، فمثل هذا الاختلاف يمكن أن يبرز على أي مستوى من مستويات الإدارة. وهذا يعني المساهمة في تصحيح المسار كلما برزت الحاجة إلى مثل هذا التصحيح.

هنا سيطرح السؤال المنطقي حول الأدوات والوسائل التي يجب أن تتوفر للمثقف من أجل الإسهام في رسم وتنفيذ السياسات. هذه الأدوات والوسائل تتمثل أو يجب أن تتمثل عملياً في:

1 – الأحزاب السياسية التي تسهم في رسم السياسات أو انتقادها حسب كل حالة.

2 – المنظمات الشعبية والمهنية التي تدافع عن مصالح منتسبيها وتعبّر عنهم.

3 – المنابر الإعلامية والثقافية المتعددة التي تتولى طرح ومناقشة السياسات، وتسهم في جعل الرأي العام يشارك في إبداء الرأي على أوسع نطاق ممكن.

4 – مراكز البحث العلمي والجامعات التي تعكف على الدراسات المعمقة المتخصصة فتسهم في ترشيد السياسات.

5 – الأطر الدستورية التشريعية والقضائية والتنفيذية التي يتم من خلالها صنع القرارات بشكل ديموقراطي ومسؤول.

إلى هذا الحدّ تبدو إشكالية العلاقة بين المثقف والسياسة قابلة للتأطير ضمن أسس منطقية إذا ما جرى اعتمادها، وطبقت بالفعل، اختفت الإشكالية وتحقق نوع من الانسجام بين فعاليتي المثقف والسياسي. لكن الأمور لا تسير دائماً بالضرورة على هذا النسق، فالتجربة التي يعيشها القطر العربي السوري الآن، بل وفي معظم – إن لم نقل كل – الأقطار العربية، تقول لنا بأن هناك استهدافاً للمثقف تحت غطاء استهداف السياسي، بمعنى أن المثقف والسياسي باتا معاً مستهدفين لصالح قوى ظلامية من شأنها أن تسلم البلاد ومن فيها لهيمنة القوى الامبريالية الاستكبارية الأجنبية المعادية أو لصالح الصهاينة. وهنا تبرز إشكالية المثقف والسياسة على أنها ليست إشكالية العلاقة بين الطرفين بل إشكالية استهداف الطرفين معاً، وكيف يقوم الطرفان معاً بمواجهة هذا الاستهداف.

كيف وجدت هذه الإشكالية ؟ وما هي أبعادها الحقيقية؟

للإجابة على هذا السؤال، لا بدّ لنا من وقفة سريعة عند المسائل التي تعالجها العلوم السلوكية الأمريكية، والتي هي المدرسة الأمريكية في العلوم السياسية.

هناك مسألتان أساسيتان تعالجهما هذه العلوم بالدراسة العلمية التفصيلية، وتدخلان في إطار هذا البحث:

المسألة الأولى هي “الطابع القومي” للأمة، أو لشعب الدولة المستهدفة. والطابع القومي هنا يختلف عن مدلول الدولة القومية، أو الأمة التي تمثلها قومية معينة، كما درجنا على توصيفها من خلال الأبحاث التي تتناول الفكرة القومية.

والمسألة الثانية هي الاتجاهات السائدة في المجتمع المستهدف، والمداخل الممكنة للتأثير على السلوك، وصنع “الظاهرة الجماهيرية” لتكون أساساً لإثارة ما نعرفها في بلادنا باسم “الفتنة”.

ويقصد بالطابع القومي تلك السمات أو الصفات التي ترتبط بالفرد كنتيجة انتمائه لمجتمع أو مظهر من مظاهر انتمائه العضوي لذلك المجتمع. وبهذا المعنى يصير الطابع القومي امتداداً لمفهوم الشخصية ولكن على المستوى الاجتماعي. والمهم في هذا السياق هي الخصائص السلوكية للمجتمع، مثل الشجاعة أو الجبن، والصراحة والوضوح في التعامل أو الالتواء والغموض، وتحريم العلاقات الجنسية أو إباحتها، والكرم أو البخل، إلى غير ذلك من الأنماط السلوكية الغالبة على المجتمع موضع البحث.

إن دراسة “الطابع القومي” تتكامل مع دراسة “الاتجاه”، والاتجاه حالة باطنة سابقة على الحركة. وفحواها أن كل حقيقة بشرية، فرداً أو جماعة، تسيطر عليها غريزة الدفاع عن البقاء والتعبير عن قواها الذاتية. هذه الخلفية العامة من اللاشعور تعبّر عن نفسها بدرجة أو بأخرى في حاجات نفسية واضحة ومحددة تمتاز بالتصاعد والتبعية. فهناك الغرائز الثلاث المعروفة: الجوع والعطش والجنس، ثم إلى جانب ذلك سلسلة من المبررات الاجتماعية تتدرج ابتداء من الحاجة إلى الشعور بالأمان وتنتهي بالرغبة في تحقيق الذات الفردية. وجميع هذه المبررات تظل صامتة حتى يقدّر لها أن تصطدم بالمنبّه، وهو واقعة أو حدث – قد يكون مفتعلاً – يعقبه نوع من الاضطراب على شكل سلوك انفعالي قولي أو عملي. وهذه هي “الظاهرة الجماهيرية” أو بالدلالة العربية المعروفة “الفتنة”. وتقوم فكرة الظاهرة الجماهيرية على خلفية أن الجماعة البشرية، كالفرد، تصيبها من آن لآخر حالات من التمزق العنيف، فإذا بها تنتقل إلى حالة الهياج والتوتر الذي يرتبط به ويصاحبه الكثير من أعمال العنف كالتخريب والضرب والاعتداء الجسدي الذي قد يبلغ حدّ القتل. وإن السلوك العنيف المواكب للظاهرة الجماهيرية، والذي قد يصل إلى حد الجريمة، يبرز في صورة استثنائية، بل وفي كثير من الأحيان لاشعورية، حتى أن الفرد عندما تهدأ حالة التحزّب ويعود إلى وعيه يتساءل عن أسباب إتيانه لتلك التصرفات. وهو سلوك مؤقت كما يشتعل بسرعة ينتهي وينطفئ بسرعة، لتعود الجماعة إلى حالة الاسترخاء الطبيعي، وإن كان الضخ المتتابع للمنبهات يمكن أن يجعل هذه الظاهرة تتكرر في أوقات متقاربة، أو تتحول إلى أنماط سلوكية أخرى مبنيّة عليها في الأصل. وهو – أي السلوك الجماهيري – يرتبط بظواهر معينة ومحددة كالقيادة والخوف أو الذعر والإشاعة: جميعها ظواهر جماعية تصير ذات مذاق خاص وأبعاد مختلفة في حالات التوتر الجماهيري. ولكن من الضروري ملاحظة أن هناك فوارق بين “الظاهرة الجماهيرية” التي تنشأ وتنتهي تلقائياً في مجتمع ما – كما هو الحال في المجتمع الأمريكي وخاصة في العلاقة بين السود والبيض – وبين الظاهرة نفسها حين يسبقها تجييش إعلامي وغيره، ويواكبها استعمال وسائل متعمدة ترمي إلى زيادة اشتعالها، كما تستمر عقابيلها بعد انطفائها على شكل سلوكيات تضع المجتمع في حالة اضطراب. فالاستنتاجات العلمية حول الظاهرة الجماهيرية – كما كانت في بداية سبعينيات القرن الماضي – باتت موضع مراجعة في ضوء التطورات الهائلة التي طرأت على أجهزة الاتصال وبث الصور والأصوات من خلال الهواتف النقالة، أو من خلال الإنترنت، والدور الواسع الذي تلعبه الفضائيات المجندة لغرض التحريض والتجييش الإعلامي، والتي تمارس التزوير والتلفيق أكثر بكثير مما تعكس الحقائق. فوجود هذه الأدوات المكثفة جعل اصطناع “الظاهرة الجماهيرية” أمراً ممكناً، ولم تعد تلك الظاهرة التي تتشكل على نحو تلقائي بسبب منبّه يدفع الناس إليها ويظهر بالصدفة. فقد اتضح من خطاب للرئيس الأميركي باراك أوباما، يوم 19 أيار 2011، أمام موظفي وكالة التنمية الدولية، وهو جهاز استخباراتي تابع للمخابرات المركزية الأمريكية، ويعمل من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، أن موظفي هذا الجهاز، الذين أطلق عليهم أوباما لقب “شجعان الحرية”، هم المسؤولون عن العبث الأمريكي بأحداث ما أسمي بالربيع العربي.

إن تحديد المنبّه أو المنبّهات القادرة على التأثير يرتبط بدراسة الطابع القومي مثلما يرتبط بدراسة التركيب الاجتماعي وطبيعة المشكلات التي يعاني منها المجتمع. وتستغل الظاهرة الجماهيرية على هذا النحو لتكون مقدمة لسلسلة من أنماط السلوك العدواني المنبثقة عنها، وذلك من خلال تجنيد العناصر التي يمكن إخضاعها لتأثير اللاعب الذي يدير العملية من وراء سواتر مرئية أو غير مرئية.

هنا تتجلى في الواقع لعبة السياسة التي تمثل في حدّ ذاتها حرباً لها طابعها الشمولي. فأين يقف المثقفون من هذه اللعبة؟

إذا استثنينا ذلك العدد القليل، بل النادر، من المثقفين المرتبطين باللعبة بشكل مكشوف، كما تبينها التجربة في سورية، فإن أدوات اللعبة في الواقع هي من الشرائح الاجتماعية التي لا يتوفر لها أدنى حد من الثقافة. بل إن هذه الأدوات تتمثل في أصحاب سوابق جرمية ولصوص ومهرّبين، أو ذوي مستوى منخفض بل منعدم من الثقافة. ولا غرابة إزاء هذا الوضع أن تكون المدرسة وتلاميذها من الأطفال هدفاً للترهيب بقصد شل العملية التعليمية، أو أن يصير العلماء والخبراء والأساتذة وكبار الضباط هدفاً للاغتيالات، وكأن الحرب التي تشنّ هي حرب الجهل ضدّ العلم، أو حرب العدو الخارجي تنفذها أدوات محلية.

والواقع أننا حين نتعمق في البحث عن دواء الفتنة، أو السلاح الأهم اللازم لمواجهة الفتنة، فإننا نكتشف أن اللغــة العربية تلخص الجواب في كلمة واحدة هي “الفطنة”. وعندئذ، علينا أن نتذكر ما بدأنا به البحث من تعريف المثقف لغة على أنه الفطن. وفي هذه الحالة سيتوفر لدينا رائز، أو معيار ذي أهمية خاصة، في تمييز المثقف الحقيقي من غير المثقف. وهذا الرائز هو القدرة على كشف التضليل الإعلامي وشتى أشكال المنبهات التي يعتمدها مثيرو الفتن والتصدّي لها. فبقدر ما يكون الإنسان فطناً حاذقاً، أي مثقفاً، بقدر ما تقل إمكانية خداعه والتأثير عليه، والعكس هو الصحيح. وحين نطبق هذا المعيار عملياً، سنكتشف أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحسبون في نطاق المثقفين، ولكنهم أظهروا ضعفاً كبيراً في الفطنة أمام التضليل الإعلامي، فوقعوا في أحابيل التضليل.

إن المسألة، التي لا بدّ وأن تثير الاهتمام بشأن الساحة السورية التي استهدفت بالفتنة، هي أن المخابرات الأمريكية وكل الدوائر المرتبطة بها فشلت في أن تجعل من مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت وسيلة للتحريض والإثارة مثلما فعلت في أقطار أخرى. وربما عاد هذا الفشل إلى اختلاف الظروف والدوافع بحيث تصدّى الشباب السوريون بشكل عام لمحاولات تحريضهم، بل وشنّوا هجمات مضادة متواصلة ضد الجهات المعادية. وهذا ما يكشف عن مستوى عال من الفطنة، ومن ثم عن مستوى عال من الثقافة لدى هؤلاء الشباب.

هنا قد يثار السؤال التالي: إذا كان الأمريكيون يضعون خططهم للعبث ببلادنا على أساس دراسة الطابع القومي عندنا، فهل من سبيل لتفادي هذا الخطر؟ وهل الطابع القومي هو من المسائل التي يمكن التأثير عليها وتخفيض سلبياتها أم لا؟ وما هو الدور الذي يمكن للمثقف أن يلعبه في هذا المجال؟

لو أن أستاذنا عالم السياسة العربي د. حامد ربيع كان على قيد الحياة، ووجدنا نطرح هذا السؤال لذكرنا بما كتبه في عام 1972، في كتابه (مقدّمة في العلوم السلوكية)، حين ذكرنا بالمسالك التي اتبعتها الحركة الصهيونية في الكيان الصهيوني المصطنع للتأثير على طابع اليهود الذي اكتسبوه من مجتمع الغيتو، حيث أرذل صفات اليهودي هي الجبن والمادية والانطواء والإباحية، فجرى تعزيز خصائص سلوكية مختلفة، وفي بعض الأحيان متباينة، بل ومتناقضة، مع الأنموذج التقليدي المعروف، والذي ما زال يعبّر عن نفسه في مجتمعات الغيتو التقليدية. وقد تساءل الدكتور ربيع آنذاك: “ألا يستطيع المجتمع العربي بدوره أن يلجأ انطلاقاً من هذه المفاهيم ومستغلاً نفس الدلالة في الخبرة إلى إعادة تشكيل الطابع القومي بما يعبّر عن خصائص العصر ومقتضيات التطور؟”. وقد أجاب على هذا السؤال آنذاك قائلاً: “سؤال قد يبدو أقرب إلى الخيال ولكن أكثر من عالم واحد أثاره وأجاب عليه بما يشعر بأنه أحد المسالك التي يجب أن نتوقعها في الأعوام القادمة. وللأسف، يبدو الآن، وبعد مرور هذا الزمن الطويل، أن الأمريكيين والصهاينة ركزوا جهودهم في دراسة الطابع القومي العربي، واستفادوا من تجاربهم العلمية، بينما لم يعتن مثقفونا بدراسة هذه المسألة لا في مضمونها الفعلي الواقعي ولا في متطلبات التأثير على السلبيات التي يمكن استغلالها من قبل القوى المعادية”. ولكن، هل تقف المشكلة حصراً عند هذا الحدّ؟!

إذا افترضنا – ولا نستطيع عملياً إلا أن نفترض – أن الأمريكيين أجروا دراسات علمية معمّقة حول الطابع القومي العربي بشكل عام، أو حول تركيب المجتمعات العربية وما فيها من مكونات، وما تتواجد فيها من اتجاهات، فمن هم الذين قاموا بمثل هذه الدراسات؟ لا بدّ وأن يكون هؤلاء من المثقفين. ولكن هل هم مثقفونا العرب أم مثقفون أمريكيون؟ سؤال نبقيه معلقاً لأننا لا نملك في الواقع دراسة إحصائية عن عدد الأبحاث التي تناولت الطابع القومي العربي، والاتجاهات السائدة في المجتمعات العربية، وهوية المثقفين الذين قاموا بإجراء هذه الأبحاث، وحقيقة الجامعات أو مراكز الأبحاث التي استثمرت جهودهم في هذا الميدان. والأهم – وهذا ما يعكس أيضاً إشكالية المثقف والسياسة – أن الباحثين الذين استثمروا في هذا المجال لم يتصوّروا قط أن أبحاثهم يمكن أن تستثمر لتكون قواعد معلومات تدار على أساسها حرب فعلية. والاستثناء الوحيد هنا يتمثل بمساهمات بعض المثقفين العرب في أبحاث لها طابعها الإحصائي تمت من خلال ما تسمّى بمؤسسات المجتمع المدني، أو من خلال التواصل مع الجامعات الغربية. ومجرّد اهتمام تلك الجهات الأوروبية والأمريكية بتمويل تلك الأبحاث هو المؤشر الوحيد على أن تلك الأبحاث لها غايات أبعد بكثير مما يبدو للوهلة الأولى عند مطالعة مضامينها، فكل بحث يتناول مسألة جزئية من تلك الأبحاث هو بمثابة لبنة في صرح من المعلومات التي جرى استثمارها في وضع خطط ما تبدو حرباً بكل المقاييس. وهنا تتبدّى بشكل واضح إشكالية العلاقة بين الثقافة والسياسة؛ فالمثقف العربي الذي جرى استغلاله في هذا السياق لم يمتلك أصلاً التصوّر المسبق عن أبعاد هذا الاستغلال، كما أنه لا يمتلك التصور المسبق عن كيفية مجابهته، مع العلم بأنه هو من يفترض فيه أن يساعد السياسي في إدارة الصراع، طالما أن الصراع قائم على خلفية معايير ثقافية ومعرفية ونفسية وإعلامية في الأساس أكثر مما هو قائم على المجابهة المسلحة.

الطريف في هذه الإشكالية أن ما نعتقد أنها خبرة علمية أمريكية في العلوم السلوكية وراء تطبيقات الفتن، التي تجري إثارتها من قبل الأمريكيين، لم تكن غائبة في الماضي عن وعي الناس في بلادنا. فحين نعود إلى دلالات المصدر “فتن” في اللغة العربية نجد أن هذه الدلالات تغطي كل العناوين الفرعية للدراسات المتعلقة بالعلوم السلوكية الأمريكية، بل وتتجاوز تلك العناوين. وأما دواء الفتنة عند العرب فإنه يتمثل – كما أسلفنا – بكلمة واحدة هي “الفطنة”. وبالتالي، فإن المثقف من زاوية كونه فطناً يفترض أن يكون جاهزاً بشكل طبيعي للتصدّي للفتن، فإذا لم يمتلك المثقف مثل هذه الفطنة فإنه سيكون مشكوكاً في ثقافته أصلاً، لأن القصور في الفطنة يعكس قصوراً في القدرات العقلية على فهم الأمور فهماً حاذقاً.

يزودنا الفكر العربي الإسلامي منذ أمد بعيد بفهم أكثر عمقاً للسلوك السياسي والاتجاهات السياسية. فهذا أبو نصر الفارابي {المتوفي بدمشق سنة 339 هـ / 950م} في رسالة له بعنوان (أصول وقوانين سياسية يعمُّ نفعها جميع من استعملها)، يميز بين ثلاث طبقات من الناس، هم الأرفعون والأكفاء والأوضعون. وإذا اعتبرنا أن الأرفعين هنا هم الساسة، والأكفاء هم المثقفون بالمعنى الواسع الذي يشمل الأميين ذوي الفطنة، والأوضعين تلك الطبقة التي لا تمتلك الفهم ولا حسن السلوك، بدا واضحاً أنه يقدم لنا تصنيفاً للمجتمع يمكن من خلاله أن نفسر الدور الذي أسنده المتآمرون على سورية للطبقة الثالثة باعتبارها الأداة الأساسية التي يمكن تجنيد بعض أفرادها لممارسة العنف المسلح، وإن كان الاستهداف عملياً قد شمل أفراداً من جميع الفئات المذكورة على قاعدة أن كل شيء بثمن!!

ثم إن الفارابي يقول بأن لكل شخص من أشخـــاص الناس قوتين: إحداهما ناطقة {أو عاقلة} والأخرى بهيمية. ولكل واحدة منهما إرادة واختيار، وهو كالواقف فيما بينهما، ولكل واحدة منهما نزاع غالب. فنزاع القوة البهيمية نحو مصادفة اللذات العاجلة الشهوانية، مثل أنواع الغذاء، وأنواع الاستفراغات {بما فيها اللذة الجنسية}، وأنواع الاستراحات. وبالمقابل، فإن نزاع القوة النطقية نحو الأمور المحمودة العواقب، مثل أنواع العلوم، وأنواع الأفعال التي تجدي العواقب المحمودة. فأول ما ينشأ الإنسان في حيّز البهائم إلى أن يتولد فيه العقل أولاً فأولاً، وتقوى فيه القوة الناطقة؛ فالقوة البهيمية إذن أغلب عليه. وكل ما كان أقوى وأغلب فالحاجة إلى إخماده وتوهينه وأخذ الأهبة والاستعداد له أشد وألزم. فواجب على كل من يروم نيل الفضائل أن لا يتغافل عن تيقيظ نفسه في كل وقت وتحريضها على ما هو أصلح له، وأن لا يهملها ساعة، فإنه متى ما أهملها، وهي حيّة، والحي متحرّك، لا بدّ أن تتحرّك نحو الطرف الآخر الذي هو البهيميّ. وإذا تحرّكت نحوه تشبّث ببعض منه، حتى إذا أراد ردّها عمّا تحرّكت إليه لحقه من النصب أضعاف ما كان يلحقه لو لم يهملها، ويعطل وقته الذي كان ينبغي أن يحصل فيه فضيلة، لاشتغاله بالاحتيال لردّها عمّا تحرّكت نحوه، وفاتته تلك الفضيلة.

لو أن الفارابي عاش في زماننا، ورأى ما تبذله المخابرات المركزية الأمريكية من أجل استمالة النزعات البهيمية بين الناس بالمال، وتسعير تلك النزعات باستخدام المخدرات، وخاصة حبوب الكبتاغون، وتحريضها من خلال فضائيات الفتن وتحت تأثير المخدرات على ارتكاب جرائم القتل والسرقة والكذب والتخريب وانتهاك الأعراض، لكان بالتأكيد قد أعطى لهذه الظاهرة القدر الكبير من اهتمامه. فمسألة العلاقة الجدلية بين القوتين العاقلة والبهيمية في نفس الإنسان لم تعد مسألة تتعلق بعلم النفس الفردي، وإنما باتت أعقد من ذلك بكثير بعد زج مختلف المؤثرات الخارجية الهادفة إلى تغليب القوة البهيمية على القوة العاقلة.

يهمنا ممّا ذكره الفارابي أن اتجاه الإنسان نحو تنمية العلوم – أي الثقافة – يجعله أميل بشكل طبيعي إلى القوة الناطقة أو العاقلة، بحيث يمكن تصنيف المثقفين بشكل عام ضمن أصحاب القوة الناطقة بحكم غلبة العقل عليهم، بينما يصنف أصحاب النزعة البهيمية بين الجهلة. والجهل هنا يجب أن يفهم بالمعنى الأخلاقي، أي الجهالة، ولا يرتبط بالضرورة بمسألة التعليم أو عدمه. إن الركن الأهم في تغلب القوة الناطقة أو العاقلة – كما يعلمنا الفارابي – أن أصحابها أخذوا بأول القوانين في اتجاهها، والمتمثل بالإيمان بوحدانية الله عز وجل، وما يترتب على هذا الإيمان من نتائج على صعيد السلوك الأخلاقي، لعل أبرزها تلك الحكمة القديمة القائلة “رأس الحكمة مخافة الله”. فمن يخاف الله حقاً لا يمكن أن ينحرف لينفذ تلك الجرائم البهيمية التي تحضه عليها المخابرات المركزية الأمريكية عبر عملائها، ولا يمكن لمغرياتها أن تقوده إلى مثل هذا المطب. وهذا المنحى في التفكير يدلنا على مداخل البحث الذي يفترض أن ينجزه المثقفون، أو أن يتناوله النتاج الأدبي، والذي يسهم في تحصين المجتمع بمواجهة التآمر الخارجي الذي يستهدفه من خلال استغلال الثغرات التي يمكن أن ينفذ الأعداء من خلالها. ولنلاحظ هنا أن الاستنتاج الذي خلص إليه الفارابي حول كون أول القوانين يتمثل بالإيمان بوحدانية الله، وما يترتب على هذا الإيمان، يشكل تأكيداً لما ذهبنا إليه حول الأمة العربية الواحدة، والتي هي الأمة الوسط، وخير أمة أخرجت للناس، وحول رسالتها الخالدة التي يتمثل الإيمان بإله واحد للكون كله أول معطيات رسالتها الخالدة، أو أول القوانين بتعبير الفارابي.