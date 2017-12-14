معالم النظام العالمي الجديد كما تخطط له واشنطن

يوماً بعد يوم تتبلور ملامح النظام العالمي الجديد الذي تريد الطغمة المالية فرضه على العالم. اختفت كل الخطوط الحمر، وأصبحت قواعد التعامل، وفق قانون دولي متوافق عليه شكلياً، من ذكريات الماضي، حيث تم توقيف رئيس وزراء دولة ذات سيادة، وتم احتجازه وابتزازه على مرأى من الجميع، وكان الرد محصوراً بالعمل على إيجاد مخرج ينقذ ماء وجه قادة مملكة التخلف الوهابية. كما صارت جرائم الحرب الفظيعة التي تمارس ضد الشعب اليمني حدثاً عادياً، وكذلك يستمر الحصار الظالم ضد الشعب السوري، وتستمر اعتداءات “التحالف” ضد المدنيين السوريين، ويقرر رئيس أمريكي انتزاع عاصمة شعب من طرف واحد. ولكن كيف يمكن أن نستغرب ذلك بعد ما شهدنا قيام كونغرس الولايات المتحدة بعقد جلسة استماع لمناقشة مخاطر اندلاع مواجهة نووية مع كوريا الديموقراطية، لتخلص الجلسة بعد نقاش مستفيض إلى أن رئيس الولايات المتحدة يمتلك صلاحية مطلقة بإصدار أمر بتوجيه ضربة نووية استباقية دون الرجوع إلى الكونغرس، والأدهى من ذلك التأكيد على أن الطريقة الوحيدة لقطع الطريق على مثل هذا المسار يتمثل في تمرد العسكريين ورفضهم تنفيذ أمر استخدام السلاح النووي، أي حدوث انقلاب عسكري في زعيمة العالم الديمقراطي.

قد يبدو هذا نوعاً من الهذيان، لكن ثمة العديد من المؤشرات التي تؤكد أن خيار التصعيد، إلى حد المخاطرة بتدمير العالم، صار من ثوابت وموجهات التفكير السياسي لمجموعة اليمين الجديد الممسكة بمفاصل القرار في الولايات المتحدة. وقد يظن البعض أن اللجوء إلى استخدام السلاح النووي أمراً مستبعداً. لكن عند التعمق في مقاربة هذا الموضوع، يفاجأ المرء بمدى تجذر فكرة نهاية العالم في عقول الكثيرين ممن تستبد بهم القناعة بأن خلاص البشر لن يتحقق إلا بنزول المشيح الحقيقي ليقود جيش الخير في مواجهة الشر في معركة هرماجدون الفاصلة.

ضمن هذا السياق، يمكن فهم ما صرح به القس بيلي غراهام، عام 1977، عندما قال بأن العالم يتحرك بسرعة نحو معركة هرماجدون، مع الإشارة إلى أن الرجل احتل مكانة مميزة في مجتمع الولايات المتحدة، وقد عمل بصفة مبشر مسيحي إنجيلي من مواطني الولايات المتحدة وصل إلى مرحلة الشهرة بعد دعم الإعلام الوطني له منذ عام 1949، حيث كانت مواعظه تبث عبر الراديو والتلفزيون، ما جلب له شهرة كبيرة بين صفوف الأمريكيين، ولا يزال يعاد بث بعض من مواعظه إلى اليوم. كما سبق له العمل مستشاراً روحياً لعدد من رؤساء الولايات المتحدة، ونجح في بناء مؤسسة دعوية كبيرة جعلته من أكثر الوعاظ تأثيراً ونفوذاً في العالم، وحاز على جائزة مؤسسة غالوب لأكثر رجل إثارة للأعجاب لخمسة وخمسين مرة منذ العام 1955. وهذا إنجاز لم يحققه أحد غيره منذ بداية إصدار التقرير السنوي لتلك المؤسسة. كما يندرج في هذا السياق ما قاله الرئيس رونالد ريغان عام 1980 في لقاء مع المذيع الإنجيلي جيم بيكر بأننا “قد نكون الجيل الذي سيشهد معركة هرماجدون”.

كما نذكر أنه، في عام 1984، أجرت مؤسسة يانكلوفينش استفتاء أظهر أن 39% من شعب الولايات المتحدة، أي قرابة 85 مليون شخص، يعتقدون بصحة تفسير بعض نصوص الإنجيل المتعلقة بتدمير الأرض بالنار، قبل قيام الساعة، نتيجة حرب نووية فاصلة. ونلاحظ تسابق الساسة الاستعماريين إلى تثبيت فكرة حتمية هذه المعركة، كما نقرأ في كتاب (النبوءة والسياسة) للكاتبة الأمريكية جريس هاسل أن “النبوءات التوراتية تحولت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصدر يستمد منه عشرات الملايين من الناس نسق معتقداتهم، ومن بينهم أناس يرشحون أنفسهم لانتخابات الرئاسة الأمريكية. وكلهم يعتقدون بقرب نهاية العالم، ووقوع معركة هرماجدون، ولهذا فهم يشجعون التسلح النووي، ويستعجلون وقوع هذه المعركة باعتبار أنها ستقرب مجيء المشيح.

كانت تهديدات ترامب بضرب كوريا الديموقراطية بالأسلحة النووية من بين الأسباب التي دفعت بعض أعضاء الكونغرس للمطالبة بعزله على أساس عدم أهليته لقيادة البلاد. لكن عزل رئيس الولايات المتحدة ليس بالأمر السهل، كما أن المخاطرة بحدوث مواجهة نووية هي آخر ما يرغب به المطلعون على سيناريوهات الرعب التي ستترتب عن مثل هذه الخطوة الجنونية. وضمن هذا الإطار، عقدت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس جلسة استماع بقصد مناقشة حدود صلاحية رئيس الولايات المتحدة بتوجيه ضربة نووية استباقية دون الرجوع إلى الكونغرس، وتبين مما جاء في الجلسة أن هناك احتمالاً خطيراً باندلاع مواجهة نووية مع كوريا الديموقراطية الأمر الذي يهدد حياة مئات الملايين من البشر.

كان الأمر في منتهى الجدية، فالرئيس هدد كوريا الديموقراطية بجحيم من النيران، كما أن الجنرال ماك ماستر، مستشار الأمن القومي، صرح بأن الجيش يستعد لخوض حرب نووية استباقية. وخلال جلسة الاستماع، قال السيناتور إيد ماركي، ممثل ولاية ماساشوستس، أنه ربما كان البيت البيض في صدد وضع خطة تتضمن قيام الرئيس بإصدار الأمر بتوجيه ضربة نووية. وكانت اللهجة التي استخدمها السيناتور كريس مورفي، ممثل ولاية كنكتتيك، أكثر حدة، حيث أشار إلى عدم استقرار شخصية الرئيس واندفاعه. كما تضمنت الجلسة مفارقة غريبة خلال شهادة الجنرال روبرت كيلر الذي قال أن الحل الوحيد هو رفض القادة العسكريين تنفيذ الأمر، ما يعني التمرد على سلطة الرئيس المنتخب، أي قيام حكم عسكري مباشر في الزعيمة المفترضة للعالم الديمقراطي. وقد يخيل لنا أن هذا احتمال مستبعد. لكن، وبالرجوع إلى مقال أندريه دامون الذي حمل عنوان “الولايات المتحدة على درب إقامة ديكتاتورية عسكرية” ونشر في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي، نجد أن الاحتمال قائم. ويبدو أن هذا الموضوع صار يثير مخاوف بعض الإعلاميين حيث كتبت إيرين برنيت، من شبكة CNN: “يبدو أن البيت الأبيض يظن أن الولايات المتحدة هي ديكتاتورية عسكرية”، وكذلك ماشا غيسين في صحيفة نيويوركر: “لنفكر بهذا السيناريو الذي يشبه كابوساً: وقوع انقلاب عسكري. لا حاجة لترهق خيالك، كل ما عليك هو متابعة المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض يوم الخميس عندما تكلم كبير موظفي البيت الأبيض جون كيللي. إن ذلك المؤتمر يماثل ما قد يمكن أن يكون سيناريو انقلاب عسكري في هذا البلد”, ليخلص إلى أن “حدوث انقلاب عسكري لن يدخل تغييرات جذرية على المشهد السياسي القائم، وستكون هناك مجموعة من الجنرالات يحتلون واجهة الأخبار، وسنجد نفس المراسلين الصحافيين، المندمجين في اللعبة، يجرون مقابلات على خطوط الجبهة، كما سنجد نفس أعضاء الكونغرس (حيث أن معظم الأنظمة الديكتاتورية لا تقوم بحل البرلمان) يصرحون بأنه لم يتم إخبارهم بعد بقرارات العسكريين عما يجب القيام به. وقد يقول قائل بأن النظام الديكتاتوري يفرض رقابة على الصحافة، لكن هذا أمر تم إنجازه إلى حد بعيد بعد إعلان محرك البحث العملاق (غوغل) فرض رقابة على محتويات الأخبار وفق معايير حددها دون الاستناد إلى أي مبرر منطقي. إن تنامي سلطة العسكر المستمرة في الولايات المتحدة ليس بالحدث الطارئ، ولا يتعلق بجموح شخصية دونالد ترامب. ففي واقع الأمر، نجد أن الرئيس الديمقراطي الذي سبقه في المنصب، أوباما، لم يتوجه أبداً، طوال مدة ولايتيه، إلى الكونغرس لطلب الترخيص باستخدام قوات الولايات المتحدة العسكرية، ودافع عن إصداره أوامر باستخدام طائرات بدون طيارين لتنفيذ عمليات اغتيال ضد مواطنين من الولايات المتحدة، مستخدماً سلطته كقائد أعلى”. ورأى الكاتب أن “التعزيز المتصاعد لأشكال الحكم الديكتاتوري في الولايات المتحدة هو نتيجة صيرورة متعمقة الجذور، ففي خضم المستوى المرتفع من عدم المساواة الاجتماعية التي تجاوز أسوأ الحدود، نجد أن الديمقراطية البورجوازية في الولايات المتحدة في طور الأفول، ويتم استبدالها بحكم مباشر بقيادة الطغمة المالية وركائزها في الجيش”. ولقد تسارعت هذه الصيرورة خلال ربع قرن من الحروب العدوانية التي تلت تفكك الاتحاد السوفييتي، وبلغت ذروتها في الحرب التي لن تنتهي أبداً وفق تعبير تشاك تود، من محطة NBC، وصارت تمثل الواقع الأمريكي الجديد الذي بلغ حالياً مستوى أعلى مع المخاطر المتصاعدة لشن حرب نووية.

قد يقول قائل أن هذا طرح خيالي، ولا يستند إلى وقائع ملموسة، وأن كوريا الديموقراطية لا تمثل تهديداً جدياً للولايات المتحدة. وبالتالي ليس هناك من مبرر لضربها بالسلاح النووي. لكن التاريخ يقول أن الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن لديها أية مبررات للقيام بذلك. كان قرار ضرب اليابان بالسلاح الذري نتيجة حسابات قائمة على خلفية عنصرية إلى حد بعيد، ولم يكن هناك أي مبرر عسكري لاستخدام القنبلة الذرية، حيث كانت المفاوضات لإعلان استسلام اليابان قد قطعت شوطاً بعيداً. كانت اليابان قد خسرت الحرب، وتم تدمير معظم المدن اليابانية، لكن العقل الإجرامي المتحكم بصناع السياسة في واشنطن توصل إلى تلك الفكرة الجهنمية. كانت القاذفات الاستراتيجية تضرب كل المنشآت اليابانية، وكان الدمار شاملاً، وأرادت القيادة العسكرية تنفيذ الضربة النووية بشكل يظهر القدرة التدميرية الرهيبة للسلاح الجديد، لذا وضعت القيادة العسكرية قائمة ضمت بعض المدن التي لم يتم استهدافها بأية غارة جوية، وكانت هيروشيما وناكازاغي من بين الأهداف التي تم استثناؤها من ذلك، فتحولت المدينتان إلى نقطتي جذب لعشرات الآلاف من الهاربين من الجحيم الذي ضرب اليابان.

تم توجيه الضربة الأولى ضد هيروشيما، واحتفلت وسائل الإعلام في الولايات المتحدة بأنباء الدمار الشامل، ولم تصدر أي إدانات لسقوط عدد مهول من الضحايا، حيث كان الرأي العام مشحوناً بشكل عنصري ضد اليابانيين، ومستعداً لتقبل الضربة الثانية التي دمرت مدينة ناغازاكي.

حاول الكثيرون تحليل المبررات التي أعلنتها واشنطن، لكن ثمة شبه إجماع بين المؤرخين الجدد على عدم وجود دوافع عسكرية خلف قرار استخدام السلاح النووي. وفي هذا الإطار، نذكر الدراسة الهامة التي كتبها مارك فيبر، رئيس معهد مراجعة التاريخ في الولايات المتحدة، والذي عرض فيها كل تفاصيل تلك الجريمة البشعة التي دشنت مرحلة جديدة في تاريخ كوكبنا. ففي السادس من آب 1945، دخل العالم العصر النووي بشكل دراماتيكي. ومن دون أي إنذار أو سابقة، قامت طائرة أمريكية بقذف قنبلة نووية على هيروشيما، وأدى الانفجار إلى تدمير أكثر من أربعة أميال مربعة في مركز المدينة. قتل قرابة تسعين ألف شخص على الفور، وأصيب أربعون ألف آخرون قضى الكثيرون منهم لاحقاً نتيجة تعرضهم للإشعاعات. وبعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ، تم شن هجمة نووية ثانية على ناغازاكي قتلت سبعة وثلاثين ألف شخص، وأصابت ثلاثة وأربعين ألفاً بجراح، ويقدر عدد القتلى المدنيين الذين ماتوا بسبب القنبلتين بحوالي مائتي ألف ياباني.

بغض النظر عن الجانب الأخلاقي، هل كان القصف بالقنبلة الذرية ضرورياً من وجهة النظر العسكرية؟ كان جواب الكاتب حاسماً وقطعياً، حيث لم يكن الأمر ضرورياً بأي مقياس عقلاني. فاعتباراً من حزيران 1945، كانت اليابان بلداً مهزوماً عسكرياً، ولم يكن قد تبقى شيء من الأسطول الامبراطوري، كما تم تدمير القوات الجوية اليابانية. كانت الطائرات الحربية المعادية تجوب أجواء البلاد دون أن تواجه مقاومة تذكر، وكانت تلك الطائرات المعروفة باسم “القلاع الطائرة” تمطر قنابل دمرت المدن وحولتها إلى رماد، كما دمرت كل ما كان قد بقي من معامل ومشاغل في اليابان. وكانت الإمدادات بمشتقات النفط متوقفة منذ نيسان، ومع حلول حزيران كان ربع منازل اليابان مدمراً، وكان نظام النقل على حافة الانهيار. كما شحت المواد الغذائية، وعاش معظم اليابانيين على حافة المجاعة. كانت الضربة النووية آخر حلقة من مسلسل الغارات المدمرة التي استهدفت اليابان، ففي ليلة التاسع من آذار 1945 قامت موجة مكونة من 300 قاذفة قنابل أمريكية بقصف مدينة طوكيو، مخلفة مائة ألف قتيل بعد استهداف المدينة بما يقارب 1700 طن من القنابل، الأمر الذي تسبب بدمار القسم الأكبر من العاصمة اليابانية، وحولت 16 ميلاً مربعاً من مساحتها إلى غابة من اللهب. كما تم تدمير ربع مليون مبنى، وصار مليون شخص من السكان بلا مأوى. واستمرت عمليات القصف الوحشي على الرغم من مبادرة القيادة اليابانية لطرح فكرة الاستسلام بشرط عدم المساس بوضع الامبراطور الذي يحظى بمكانة مميزة في الثقافة اليابانية.

كما شهد يوم الثالث والعشرين من أيار أكبر غارة جوية في حرب المحيط الهادئ، عندما قامت 520 قاذفة عملاقة من طراز B 29 برمي 4500 طن من القنابل الحارقة على قلب العاصمة المدمرة أصلاً. ولد الانفجار عاصفة من الرياح، وتسببت الانفجارات المولدة للهب بتدمير المركز التجاري ومحطة النقل الداخلي، وقضت على حي كامل من المدينة. وبعد يومين، أي في الخامس والعشرين من أيار، قامت 502 “قلعة طائرة” بضرب طوكيو بـ 4000 طن من المتفجرات، وأدت غارات “القلاع الطائرة” إلى تدمير 56 ميل مربع من العاصمة.

كان الجنرال كورتس لوماي، من سلاح الجو الأمريكي، صرح حتى قبل اللجوء إلى استخدام القنبلة الذرية، بأن الطائرات الأمريكية أعادت اليابانيين إلى العصر الحجري. ونقرأ في مذكرات قائد القوى الجوية الأمريكية، الجنرال هنري أرنولد، التي نشرها عام 1949، أن “الأمر كان واضحاً بالنسبة لنا، فاليابانيون كانوا على حافة الانهيار بالقنبلة الذرية أو بدونها”.

واظب الرئيس ترومان على الدفاع عن استخدام القنبلة الذرية، ومضى بعيداً في تبريراته مدعياً أن هذا قد سمح بالحفاظ على أرواح الملايين من خلال وضع حد سريع للحرب، وقال: “إن العالم سيلاحظ أن القنبلة الذرية الأولى أسقطت فوق هيروشيما، وهي قاعدة عسكرية، لأننا رغبنا خلال هذه الغارة الأولى بذل كلما هو ممكن لتحاشي قتل المدنيين”. ولكن هذا التصريح كان منافياً للمنطق، فقد كان كل الضحايا تقريباً من المدنيين، وأظهر المسح المتعلق بعمليات القصف الاستراتيجي، والذي نشر تقريره الرسمي عام 1946، أنه تم اختيار هيروشيما وناغازاكي بسبب كثافتهما السكانية وكثافة النشاطات فيهما.

لقد تم اللجوء إلى استخدام القنبلة الذرية للتأثير على قادة اليابان من خلال القوة التدميرية الهائلة للسلاح الجديد. وكان من الممكن تحقيق هذه النتيجة من خلال قصف قاعدة عسكرية معزولة. لكن، وبغض النظر عن التبريرات التي يمكن أن تقدم لتدمير هيروشيما، يظل من الأصعب الدفاع عن عملية القصف الثانية التي طالت ناغازاكي. وما يثير الأسف واقع أن معظم سكان الولايات المتحدة رحبوا بنتائج الضربة النووية.

على كل حال، مازال معظم الأمريكيين يقبلون التبريرات الرسمية للقصف، فهم اعتادوا على تقبل ما روجته الدعاية الحربية من أن اليابانيين “بهائم منحطون”. وكان معظم سكان الولايات المتحدة، سنة 1945، يرحبون بأي سلاح جديد يمكن من القضاء على المزيد من الآسيويين المكروهين، أو يساعد في الانتقام من اليابان التي سبق لها أن هاجمت ميناء بيرل هاربر. وكان الشبان الأمريكيون الذي خاضوا معارك شرسة ضد اليابانيين يشكرون الله على القنبلة الذرية، ويشكرون السلاح الجديد الذي أنهى الحرب، وفسح أمامهم المجال للعودة إلى الديار.

واليوم، وبعد مرور كل هذه السنين، نلاحظ اشتداد النزعة التدميرية لدى شريحة واسعة من النخبة المتحكمة في سياسة الولايات المتحدة، خصوصاً مع التركيز على أن الأمر يتعلق بضربة يسمونها “وقائية”، ولكن المشكلة اليوم أن وضع الخصم – كوريا الديموقراطية – مختلف عن وضع اليابان المنهكة والمستنزفة والعاجزة عن ضرب أراضي الولايات المتحدة.

إن فكرة اللجوء للسلاح النووي لم تغب عن تفكير القيادة العسكرية لقوات الولايات المتحدة. فخلال الحرب الكورية، طلب الجنرال ماك أرثر من إدارة ترومان قصف الصين بالقنابل الذرية. وخلال الحرب التي خاضتها فرنسا في فيتنام، توافق ترومان مع رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، ونستون تشرشل، على أن الحلفاء سيدعمون قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربات نووية ضد الصين في حال إصرارها على التدخل لصالح القوات الفيتنامية. كما أن إدارة الرئيس أيزنهاور هددت بضرب أهداف حيوية في الصين، بما في ذلك العاصمة بكين، بالقنابل الذرية، في حال تكرار الهجوم الشامل الذي شنته قوات كوريا الديموقراطية عام 1953. وتكرر الأمر إبان أزمة تايوان، عام 1958، عندما لوحت واشنطن باستخدام السلاح النووي. وبالتالي، لا يمكن بأي حال استبعاد احتمال قيام واشنطن بتوجيه ضربة نووية ضد كوريا الديموقراطية.

من المؤشرات على تعمق فكرة معركة هرماجدون التقرير الهام الذي وضعه كل من أندرو كريبنيفيتش وجاكوب كون، تحت عنوان “إعادة التفكير بمعركة هرماجدون أو المجابهة في العصر النووي الثاني” وصدر عام 2016 عن مركز CSBE الذي يرأسه كريبنيفيتش منذ عام 1993 بعد خدمة قاربت الـ 21 عاماً في الجيش الأمريكي، وسبق له الخدمة ضمن الفريق الشخصي لثلاثة وزراء دفاع، كما سبق له الخدمة ضمن فريق مستشاري مجلس الدفاع القومي، وكذلك ضمن فريق التجارب المشتركة، كما كان مستشاراً لدى القيادة المشتركة للقوات المسلحة، وكان – عند إعداد التقرير – مستشاراً لدى قيادة القوات البحرية، وعضواً في هيئة مستشاري الأمن القومي. كما سبق له العمل مع وكالة الاستخبارات المركزية ومع مجلس الأمن القومي. وهو من خريجي كلية وست بونت ويحمل شهادة دكتوراه من جامعة هارفارد، وسبق له العمل في التدريس في عدد من أكبر الجامعات في الولايات المتحدة. أما جاكوب كون فهو محلل رئيسي في مركز الأبحاث الذي أشرف على التقرير، وتتركز أبحاثه حول إعداد الميزانيات للبرامج المختلفة، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى.

يغطي التقرير 134 صفحة، وينطوي على تصور لمختلف سيناريوهات المواجهات النووية المتوقعة. واستعرضت مقدمة التقرير الفارق بين العصر النووي الأول عندما كان امتلاك السلاح النووي حكراً على القطبين الكبيرين، حيث كانت جهود كل المخططين الاستراتيجيين منصبة على تفادي المواجهة النووية، وبين العصر النووي الثاني المتصف بتعدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية، بالإضافة إلى وجود دول طامحة لدخول نادي القوى النووية. وضع التقرير 5 سيناريوهات موزعة على ثلاث مناطق تشهد توترات متصاعدة بين قوى نووية، أو بين قوة نووية وقوى إقليمية كبرى في أوروبا والشرق الأقصى، مع التركيز على مناطق التوتر الرئيسية، بالإضافة إلى التطرق إلى التنافس طويل المدى بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

افترض التقرير واقع وجود 3 دول متنافسة تمتلك كل منها 500 رأس نووي، وبالتالي لا يمكن لأي من هذه الدول مواجهة دولتين متحالفتين. وعليه فإن كل دولة ستسعى لمنع قيام تحالف بين الدولتين المنافستين، وهو أمر إن حدث سيجبر الدولة الأولى على تعزيز ترسانتها النووية، الأمر الذي يعني إطلاق سباق تسلح جديد. ومن سمات العصر النووي الجديد حقيقة تعدد الأقطاب، الأمر الذي يفرض إيجاد بديل عن النظام العالمي الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أضحى الوضع أكثر تعقيداً خصوصاً مع احتمال حصول إيران أو السعودية على سلاح نووي.

خص التقرير تطور البرنامج النووي الإيراني بدراسة مفصلة تناولت مختلف الاحتمالات، كما عرض دراسة مفصلة عن القدرات النووية الروسية. وتلا ذلك عرض لما أنجزته كوريا الديموقراطية في مجال امتلاك أسلحة نووية، وكذلك مشاريع تطوير الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تضرب أهدافاً بعيدة، وقدم مقاربة لوجهة نظر زعيم كوريا الديموقراطية الذي يرفض بشكل قاطع تكرار السيناريو الليبي في بلاده، عندما أذعن القذافي لمطالب واشنطن، الأمر الذي مهد الطريق لإسقاطه ومن ثم قتله، كما خص التقرير الصين بدراسة معمقة تناولت مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

إذن يمكن القول أن رئيس الولايات المتحدة يمتلك من الناحية النظرية العديد من “المبررات” التي افتقد إليها الرئيس ترومان، فكوريا الديموقراطية تمتلك أسلحة نووية، كما تمتلك صواريخ قادرة على ضرب معظم قواعد الولايات المتحدة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهندي. كما أن تركيع كوريا الديموقراطية يعني توجيه ضربة قاسية لهيبة جمهورية الصين الشعبية، المنافس الأخطر لهيمنة الولايات المتحدة على مقدرات كوكبنا. يضاف إلى هذا التطورات المرتبطة بموقف القيادات العسكرية في الولايات المتحدة. وسبق أن ذكرنا أن جنرالاً في الخدمة صرح أمام لجنة الشؤون الخارجية بأن منع توجيه ضربة نووية ممكن في حال رفض قادة الجيش تنفيذ أوامر الرئيس، وجاء تصريح قائد القوات الاستراتيجية ليصب في هذا الاتجاه، حيث قال أنه لن ينصاع في حال تلقيه أمر بقصف كوريا الديموقراطية بالأسلحة النووية، وسيخبر الرئيس بأن الأمر مخالف للقانون.

من الصعب الجزم حول المسار الذي ستتخذه الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، لكن من الواضح أن كل ادعاءات واشنطن حول حقوق الشعوب والحريات الديمقراطية لا تخرج عن نطاق الدعاوة الحربية. وبالتالي، لا يمكن لعاقل قبول فكرة أن قيادة الولايات المتحدة تحترم أي قواعد، وهي لا تهتم إلا بخدمة مصالح الطغمة المالية المرتبطة بالمجمع العسكري الصناعي الذي لا يمكن أن تزدهر أعماله واستثماراته إلا في ظل حروب لا نهاية لها، وفي إطار محاولة إعادة تشكيل العالم وفرض نظام دولي جديد يخدم مشاريعها في الهيمنة على كوكبنا.