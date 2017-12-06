منهاج “خطباء الجمعة في مساجد سورية” 2017

أصدرت وزارة الأوقاف في تموز 2017، منهاجاً عاماً لخطب الجمعة في سورية، موجهاً لخطباء المساجد، توخياً لخطاب ديني عصري جامع لأفراد المجتمع كافة. وزارة الأوقاف هي الجهة المسؤولة عن تعيين وتقويم وتوجيه خطباء المساجد في سورية.

صدر المنهاج بعد ست سنوات من الأزمة السورية، فهو رد – متأخر قليلاً – على ما أفرزته الأزمة، وتعامل لاحق مع معطياتها، ومعالج لثغرات وجروح أحدثتها في جسم الوطن.

كان لبعض خطباء المساجد دور في تأجيج الفتنة، وتفتيت الوطن، والاحتراب المجتمعي، بعيداً عن مصلحة الوطن ومصلحة أبنائه، لذلك كان يجب أن يكون منهاج الخطباء في مساجد سورية مرتبطاً بأزمة سورية، ومناسباً لهذه الوظيفة في المجتمع. فالمدير الذي يستلم وظيفة، ولا يعرف مواصفاتها ومتطلباتها وأولوياتها وجمهورها المستهدف، لا يستطيع أن يخدمها أو يطورها، ولا يستحق هذه الوظيفة أصلاً.

1 – وضع الكتاب مرتكزات لإصلاح وتطوير الخطاب الديني، ومنها أن الانتماء للإسلام لا يتعارض مع الانتماء للوطن (المواطنة). وقد لجأ الكتاب في شرح هذه الركيزة إلى التورية واستخدام أسلوب القرآن الكريم العام الذي لا يخصص. وكان الأبسط شرح دوائر الانتماء إلى سورية، وإلى العروبة، وإلى الإسلام، وإلى الإنسانية. والآيات التي استخدمت للاعتصام بحبل الله جميعاً، وعدم قتل من لم يقاتلنا من أهل الكتاب أو غيرهم، مهمة، لكن الركيزة تحتاج إلى شرح أن الاشتراك بالمواطنة هو التزام برعاية وحماية كل من يلتزم بالمواطنة التي أساسها حقوق وواجبات المواطن.

2 – مفهوم الدولة اليوم، إسلامياً، يعتمد وثيقة المدينة المنورة التي آخت بين المهاجرين والأنصار، وضمنت حقوق الطوائف الموجودة في المدينة، وعدم المساس بحقوقها ووجودها السلمي إلى جانب المسلمين. وقد التزم الرسول الكريم بهذه الصحيفة التي سميت دستور المدينة، وفيها أنه “من تبعنا من اليهود، فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا مناصرين عليهم”، وأن “اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، ويهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم”، وهو دستور شامل لأهل المدينة كأول مجتمع أقامه الرسول الكريم على حياته وبضمانته عليه أفضل السلام.

والمواطنة تستقي إسلامياً من العهدة العمرية التي هي، أيضاً، وثيقة تتضمن عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، على حفظ الحقوق، مؤتمناً فيها نصارى وطوائف مدينة إيليا – القدس، سنة 15 هجرية، على حياتهم وأمنهم وكنائسهم وأموالهم، مخاطباً بطريرك القدس بكل احترام وتوقير. ولم يقبل الفاتح الجديد، الفاروق، أن يصلي في الكنيسة كي لا تهدم وتحول إلى مسجد. وصلى الفاروق خارج الكنيسة في مكان بُنيَ فيه بعد ذلك مسجد عمر.

إن سلوك عمر بن الخطاب يمثل أنموذجاً متقدماً لمبادئ التسامح والاعتراف بالآخر وخصوصيته ودينه وطقوسه وحفظ ماله وعرضه، وهو اعتراف بالمشترك الإنساني وبالمساواة في الحقوق (شعبان، 2011، 118)، وهو أبعد ما يكون عن سلوكيات الحركات التكفيرية والإرهابية التي أحرقت الكنائس وقتلت كل الطوائف الأخرى، حتى المسلمين ممن لا يواليها أو يوافقها على جرائمها بحق الإنسانية.

3 – طرح الكتاب ركائز بالاستناد إلى آيات من القرآن الكريم، لكن بعض آيات القرآن الكريم الموجودة قد تنطبق على أكثر من ركيزة، مثل قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا)، والركيزة الثانية والثانية عشرة، وتصلح للاعتدال ولربط العروبة بالإسلام. وما دامت هذه الركائز وسيلة لضبط الخطاب المسجدي، ومساعدة الدعاة على تناول قضايا الوطن، انطلاقاً من فهم إسلامي صحيح وعصري، فقد كان الأولى إضافة كل مصادر بناء الفكر الإسلامي المتنور إلى القرآن الكريم والحديث الشريف والإجماع والقياس.

تتكرر مضامين ركائز الخطاب الديني في ضوابط الخطاب الديني، مثل بث روح الانتماء للوطن واحترام التعددية.

4 – عموماً، يحتاج الكتاب إلى تبويب واضح، فالفهرس – بالأخير – لا يوجد فيه ترقيم لمحتوياته سوى ترقيم نماذج الخطب.

المطلوب ترقيم فقرات الواجبات، وإفراد الحديث عن كل جانب. في الواجبات، هناك رقم 21 وحتى 25 عن صفات وشكل الخطبة: ألا تتجاوز 20 دقيقة، وضع مخطط للخطبة وضبط الأحاديث والأحكام الفقهية، مظهر الخطيب، استخدام اللغة العربية. ورقم 13 عن التوثيق والتأكد من المعلومات (تداخل). فإذا انتقلنا بالكتاب إلى واجبات الخطباء، نجد رقم 16 و17 و18 التقيد بمدة الخطبة وضبط الآيات والأحاديث، وأن تكون الخطبة ذات موضوع محدد، لذلك نقول في الكتاب تداخل.

5 – في دراسات علم الاجتماع الإعلامي، تتم دراسة الرسالة الإعلامية بجوانبها المتعددة، وهي: أ – المرسل. ب – الرسالة. ج – القناة. د – المرسل إليه.

في منهج الخطاب المسجدي، والذي هو رسالة إعلامية، كان يمكن أن يأخذ الكتاب الشكل التالي:

أ‌ – المرسل/ إمام المسجد: التفصيل في المواصفات المناسبة لإمام المسجد (المظهر، القدرة، الاتزان في حركاته، الإطلاع الدائم، اللفظ الصحيح)، والإيمان بأن هذا الإمام يمثل جهة رسمية هي وزارة الأوقاف والدولة.

لم يوضح كتاب “المنهج العام لخطب الجمعة” ماهي مواصفات وشروط وظيفة الإمام وخطيب المسجد، ولا مستوى التعليم المطلوب. والمفروض أن لا تقل شهادة الإمام وخطيب المسجد عن الإجازة الجامعية من كلية الشريعة أو قسم اللغة العربية تحديداً، إضافة لحفظ أجزاء من القرآن الكريم؛ أما الاقتصار على مجرد حفظ القرآن الكريم فإن ذلك استخفاف بهذه الوظيفة عالية الأهمية، إذ يمكن لطفل عمره عشر سنوات حفظ القرآن الكريم كاملاً.

وهذه الوظيفة هي قيادة الإمام وخطيب المسجد للفكر في مجتمعه ومحيطه، لذلك هي بحاجة لشروط ومؤهلات تناسب هذا المنصب الجليل اجتماعياً. وقد تزيد الحاجة إلى الخطباء عن عدد الخريجين من كلية الشريعة، لكن الوزارة تستطيع اعتماد مسابقة وروائز لشغل هذه الوظيفة.

إمام المسجد قائد هذه الوحدة الاجتماعية، ومسؤول أمام الله، وأمام الدولة، عن حسن سير أمورها وتأدية رسالة المسجد الإسلامي. ومن ذلك، الإشراف وإدارة دورات تحفيظ القرآن الكريم التي تتم في كل مسجد في سورية. وبعض المساجد يأتيها أكثر من 700 طالب لدروس تحفيظ القرآن الكريم، في فترة الصيف تحديداً، بالتالي يحتاج المسجد الواحد لأكثر من عشرين مدرساً، فيحصل أن يستعين الإمام بشباب صغار (يحملون شهادة التعليم الأساسي أو لا يحملون) يقومون بتدريس وتحفيظ القرآن الكريم. وقد وردت شكاوى إلى المحافظة بأن بعض الأساتذة – بعد الدرس – يلعبون “الشدة” مع المتقاربين بالسن منهم، ويدخنون معهم.. هذا الاستسهال في وظيفة المسؤول عن الأطفال، لمجرد أن المشرف قد حفظ بعض الأجزاء من القرآن الكريم، لا يجوز. وكل من يدرس ويشرف على الأطفال يجب أن يمتلك مواصفات القيام بهذه الوظيفة، وأهلية قيادة الفكر في محيطه. ومستوى التعليم المنخفض عند القائم بالاتصال، أو الإمام، أو أستاذ الأطفال، يشكل تربة خصبة لنمو التشدد في فهم الدين والخضوع للانحراف الفكري في فهم رسالة الإسلام السمحة ورحمته وعدله.

ب – الرسالة – الخطبة في المسجد: لهذه الخطبة شروط فصلت في أكثر من مكان في الكتاب. وكان الأفضل توضيح دليل كتابة الخطبة بشكل منفصل ضمن الكتاب، لأن المأمول من هذا الكتاب أن يوحد الخطاب المسجدي، ويشرح أصول كتابة الخطبة: اختيار الموضوع، وضبط الآيات والأحاديث، واستخدام اللغة العربية الفصحى، ووقت الخطبة، وتقسيم الخطبة إلى فقرات، والتوثيق العلمي، وتحديد مشكلة الخطبة والهدف منها، وتحديد المفاهيم المستخدمة، ووضع ملخص في نهاية الخطبة لتثبيت ما شرحه الخطيب في خطبته، والالتزام بفاتحة وخاتمة الرسول الكريم للخطبة.

أ‌ – القناة – المسجد والمنبر هو “موقع عام له أصول وقواعد وضوابط، وليس ملكاً شخصياً لأحد”، كما جاء في الكتاب (ص23). “المسجد مكان عام” يعني أن إمام المسجد موظف لتأدية مهمة يجب أن تتوافق مع حرمة المسجد، فلا يستخدمه لمصلحته الشخصية، ويعني أن الضوابط مهمة في استخدام المنبر لغايات وزارة الأوقاف فقط، وليس لغايات أخرى، وضمن أصول احترام الملكية العامة وعدم هدرها.

المسجد أداة عامة لعباده المسلمين، والمحافظة عليه تكون بمراعاة الاقتصاد في المصروفات المسجدية بكل أشكالها: الاقتصاد في استخدام المياه في الوضوء، والاقتصاد في الإنارة على قدر الحاجة (بعض الصلوات ضمن الأسبوع قد لا تغطي الصفين من المصلين، ورغم ذلك تتم إضاءة 400 مصباح في المسجد). الله لا يحب المسرفين.

د‌ – المرسل إليه: المستقبل هنا هم أبناء الحي من المستمعين لصلاة الجمعة. ولهؤلاء أهمية كبيرة في بلدنا، وهم الفئة المستهدفة من الخطاب المسجدي. وقد أشار الكتاب إلى بعض القضايا في الفئة المستهدفة، لكن الكتاب بحاجة للكثير من التفصيل في هذا الجانب، فهم خليط من أهل الحي الذي يقع فيه المسجد، وبينهم تفاوت كبير في الأعمار والمستوى التعليمي والاجتماعي والاقتصادي.

وهذا التفاوت يحدد نوعية الرسالة الموجهة، ففي المسجد أطفال دون العاشرة من العمر لا يمكن أن تشرح أمامهم “شروط تعدد الزوجات” أو شرح آية (نسائكم حرث لكم..) (البقرة، 223)، أو “شرح الإيدز والوقاية منه” أو “الكشف الطبي قبل الزواج”. وفي المسجد كبار السن، ولهم يجب الاختصار في وقت الخطبة ووقت الصلاة. أما اختلاف المستوى التعليمي فيقتضي اختيار الكلمات المبسطة ومراعاة الغالبية الأمية. وإذا وردت كلمة غير مفهومة فينبغي شرحها بكلمات أبسط. ولقد وجدت من المواضيع الصعبة التي طرحها الكتاب في خطبة الجمعة شرح “النقل لا يتعارض مع العقل” أو “الاضطرابات النفسية عند الأطفال” أو “دور المرأة في ترشيد الاستهلاك”.

ويبدو من الصعوبة إيجاد قاسم مشترك في خضم التفاوت الكبير بين حضور خطبة الجمعة، لكن الأساس عند الخطيب هو استخدام لغة القرآن الكريم،لأن كلمات القرآن الكريم يستخدمها المسلمون جميعاً بيسر وسهولة، إضافة إلى اختيار المواضيع الأقرب إلى فهم العامة واهتماماهم، بالموازنة أيضاً مع متطلبات المجتمع المحلي ووزارة الأوقاف.

6 – في الخطاب المسجدي العام كان يجب أن يضع الكتاب شروطاً لاستخدام مكبرات الصوت؛ فالناس خارج المسجد من فئات المجتمع المتعددة، ولا يحق لإمام المسجد أو المؤذن رفع صوت الأذان أو الخطبة لكل الحي، لأنه خطاب مخصص للقادمين لحضور خطبة الجمعة.

وهناك شروط أصدرتها وزارة الأوقاف لمكبرات الصوت – قد ينساها المؤذن أو يهملها – من الضرورة الالتزام بها:

– خفض درجة الآذان للمغرب والعشاء والفجر.

– الدرجة الثانية لآذان الظهر والعصر.

– تعميم صوت الحق – وهو الآذان – لا يلغي صوت وحقوق الآخرين، والأصح صوت التنوع الثقافي في سورية. وقد أضيفت جملة لآذان الفجر لم تكن موجودة في الآذان البلالي، وهي “الصلاة خير من النوم”. وهذه الجملة في أذان الفجر تلغي حق المسيحيين والمرضى والشيوخ والمقعدين والأطفال في النوم: إن حق الأغلبية لا يلغي حق الأقلية.

7 – من العناوين التي اقترحها الكتاب في المناسبات الدينية، وجدت أن كل المواضيع جيدة، وتناسب حضور خطبة وصلاة الجمعة، لأن المؤمن القادم إلى صلاة الجمعة يتوقع ما يذكره بأهمية الصوم والحج وصفات النبي الخلقية. لكن المواضيع المقترحة للمناسبات الوطنية (ص44) تبدو خارجة عن الإطار المسجدي في ثقافة الملقي والمتلقي؛ فطوال حضورنا لصلاة الجمعة وخطبتها، في مساجدنا، لم يحصل أن تطرق إمام المسجد لمواضيع مثل اليوم العالمي للعمال، أو المرور، أو يوم الأرض، أو حقوق الإنسان، أو المعاق، أو الشجرة، أو المرأة، أو السل، إذ يجدها غربية في مضمونها ومكوناتها، وغريبة عن ثقافته الفقهية وثقافته الدينية.

8 – ضرورة وجود هيئه مركزية في وزارة الأوقاف للتوجيه المسجدي على نمط إدارة التوجيه التربوي في وزارة التربية. وضمن مهمات هذه الهيئة إرسال مفتشين من وزارة الأوقاف لحضور خطب المساجد في سورية، وتقرير مدى التزام الخطباء بخطة وزارة الأوقاف لتطوير وعصرنة خطب الجمعة. كما تتلقى هذه الهيئة الشكاوى على أعمال وأقوال الخطباء في المساجد، وتتحقق من مدى قدرة الخطيب على القيام بهذه المهمة. ولا نريد هيئة تفتيش تحد من حرية الخطيب، بقدر الرغبة في هيئة تكون أعلى من سوية معارف الخطباء، وأقدر على تقدير مدى أهلية الخطيب، ومدى التزام الخطيب في عمله، وفي اتباع نهج التطوير المسجدي، لا سيما أن عمل الخطيب مستمر لفترة طويلة. ولا بد أن يكون الخطيب عارفاً بالمراقبة والمتابعة حتى لا يتوانى أو يصيبه الشطط أو الترهل في تطبيق منهج الوزارة وتوجهاتها.

1 – لا بد أن تقدر وزارة الأوقاف بأن المنهاج العام لخطب الجمعة هو منهج مؤقت، وأن الأمر يقتضي تجديد هذا المنهج والخطاب كلما اقتضت الحاجة، وأن التطوير ضروري كل فترة بما يناسب الحياة الاجتماعية والتغيرات السياسية للمجتمع وللوزارة.

المسجد مكان عام للمعارف العامة، وللتعارف، وللتوجيه، وللمظهرية والوجاهة، وللتأثير. ومكان على هذه الدرجة العالية من الأهمية في المجتمع يجب أن يكون منضبطاً في أدائه وتحقيق وظيفته، ويجب تماماً معرفة كيف يمكن أن يقود الناس نحو مستقبل أفضل لسورية.