سوتشي بديلاً

عرجاء وباهتة ومحاطة بالشكوك انطلقت أول أمس محادثات جنيف في جولتها الثامنة. الشوائب القديمة لجهة عدم شمولية التمثيل هي ذاتها، والشروط المسبقة لاتزال قائمة. المستجد هو أن العملاء السياسيين للأسرة السعودية الحاكمة يعتقدون أنهم وضعوا في جيبهم احتكار تمثيل المعارضة، وأنهم ضمنوا بأيديهم إمكانية الإفراج عن أي حل أو تعطيله، وهو أقصى ما يمكن أن تحلم به الرياض في هذه المرحلة. الجديد أيضاً أن هناك شعوراً عاماً ضمنياً بأن عملية جنيف قد شاخت، وأن الوقائع على الأرض قد تجاوزتها، وأن هناك عملية موازية، في سوتشي، آخذة في الصعود، وهي تشق طريقها بقوة على قاعدة ملء الفجوات المزمنة التي لم يستطع جنيف ردمها، وذلك بفعل تضارب الأجندات الخارجية أولاً، وعجز معسكر الحرب على سورية من فرض معطيات ميدانية يعتد بها ثانياً، وأخيراً بفعل شبح معارضة لا جذور وطنية لها، مستجلبة ومتبدّلة وهلامية، بنية وأهدافاً، على وقع تحوّل الاستهدافات الخليجية والأردوغانية والغربية والإسرائيلية تجاه سورية والمنطقة العربية.

تشي بذلك حقيقة أن معسكر الحرب ذاته بات يتحسس المأزق، وأنه لم يعد يستشف في جنيف إلا مساراً يعيش حالة موت سريري، وأنه لا بد من توفير بديل مناسب له قبل الإعلان عن موته رسمياً، على أن يؤدي مثل هذا البديل الوظيفة نفسها. يشي بذلك أيضاً واقع أن هؤلاء يتصرّفون على خلفية أن المعركة الميدانية حسمت، وأنه لا مناص من الاعتراف بهذه الحقيقة، وأن المرحلة بالتالي هي للإرهاب السياسي والاقتصادي، الذي يتعيّن عليه أن يعوّض سقوط الرهانات العسكرية للسنوات السبع الماضية.. هكذا تتلاعب واشنطن وباريس ولندن بملف الأسلحة الكيماوية، في محاولة لتحويله إلى استنزاف أخلاقي وسياسي لـ “نظام” بات منتصراً، وهكذا أيضاً يوقع السعوديون والإماراتيون شيكات إعادة الإعمار في الجزيرة السورية، ويفتح الأردوغانيون معابر جديدة لتسهيل حركة التجارة شمالاً، وتبرم التحالفات بين “قسد” و”داعش”، برعاية أمريكية مباشرة، لإقامة هيئات حكم محلية، على أمل أن يشكّل ذلك ورقة ضغط في أية “مفاوضات” مستقبلية مفترضة. وهكذا تتخبّط “إسرائيل”، من جانبها، في مراجعة خياراتها الأمنية: “أين تتلاقى مصالحنا مع الدولة الإسلامية؟” في صيغة تساؤل متأخرّة ومقلوبة لا تعبر إلا عن الإخفاق والإحباط والفشل.

معسكر الحرب يجد نفسه محشوراً في الزاوية الضيّقة، فانعكاسات هزيمة الإرهاب لابد ستنسحب على عمليته السياسية: “جنيف”، بعلياء اسمها – إن كان لها أن تسمى “عملية” – وبابتزازتها وسقوفها واشتراطاتها ومرجعياتها القانونية غير العادلة، والأهم بحربائية مبعوثها الدولي وحسّه التآمري ومناوراته المكشوفة فوق وتحت الطاولة. وبما أن المنتصر – وحده – هو الذي يملك البدائل، فما على المنكسرين إلا محاولة اللحاق بما يتوفّر. وهنا، لابد من الإقرار بأن ما تحقق، حتى الآن، في سوتشي القمة – بوتين والرئيس الأسد، وبوتين وروحاني والبقية – قد تأسّس على الوقائع الميدانية، وقد تجاوز نوعياً، وبأشواط واسعة، ما لايزال مسار جنيف يراوح فيه مكانه. ورغم أن الروس يحرصون دورياً على طمأنة “الشركاء” بأن مسار سوتشي سوف يبقى مساراً موازياً وداعماً، وأن أحداً لا يفكر بأن يجعل منه بديلاً مفترضاً، إلا أن المحور الرئيسي لتطوّرات الحرب الوطنية السورية يقود إلى استعادة الجغرافيا السورية كاملة من الإرهاب التكفيري كمهمة أولية، ومن كل أشكال الوجود الأجنبي، الاستيطاني والاستعماري، أو السلطوي الخارج عن القانون، في المحصلة النهائية. وهي مهمة تقرّها مبادئ جنيف حقيقة، ولكن الأطراف الداعمة للإرهاب تتعاطى معها صورياً، وبنوع خطير من الابتزار الذي برهنت ضمانات سوتشي، بالمقابل، قدرتها على تخطيه وتجاوزه، وفرض الالتزام به، إن صدقت نوايا “البقية”، عند الضرورة.

لا يمكن لمسار متلكئ ومتعرّج أن يتحول قدراً سياسياً يراد له أن يبقي الشعب السوري ضحية مؤبّدة للتسويف والمماطلة الغربية والأممية، أو أن يجعل من سورية مجرد خارطة من ورق قابلة للتمزيق أو الرتق في كل لحظة، وكلما اقتضت احتياجات الرجعية المحلية أو الإقليمية أو قوى الهيمنة الأطلسية. وآلية محادثات – تجمع مثل هذا الحشد من الرهانات والمصالح الدولية المتضاربة والمتصارعة بما يكفي لتعطيل اي عملية سياسية إلى الأبد – لا يمكن أن تبقى سيفاً مسلّطاً يفرض الحرب كواقع يومي ويمنع الخروج من الأزمة. فالشرق الأوسط لن يكون البلقان، وسورية لن تكون يوغوسلافيا السابقة. وهنا وطن وليس فسيفساء متعايشة، وهنا شعب أعادت شراسة الحرب وضرواتها صقل شخصيته الحضارية، وأمدته بزخم إضافي، ليكون رائداً في مرحلة تاريخية جديدة مشرّعة على قيم العدالة الدولية والتحرر والسيادة.

سورية لاتخرج منتصرة وحسب، هي تشق مساراً مختلفاً لعالم مختلف في السياسة الدولية.