أصداء غزو العراق: تلفيقات أسلحة الدمار الشامل في سورية

“كما تجاهل الغرب، في العامين 2002 و2003، الأدلة التي تُشير إلى فبركة عراقيين مناهضين للحكومة وجود أسلحة الدمار الشامل، كذلك استبعدت كل الأدلة التي تُشير إلى أن “الجهاديين” في سورية دعموا الهجمات الكيميائية”.

تعلمت صحيفة نيويورك تايمز، وغيرها من وسائل الإعلام الغربية، بضعة دروس من حرب العراق، بما في ذلك كيف يمكن لتركيبة تشيُطن زعيماً أجنبياً، و”نشطاء” ممولين تمويلاً جيداً مكلفين بإغراق العملية ببيانات زائفة، أن يقودوا إلى استنتاجات خاطئة بشكل خطير لإطالة أمد الحرب.

ما شهدناه في سورية على مدى السنوات الست الماضية يوازي ما حدث في العراق خلال الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، عامي 2002 و2003. ففي كلتا الحالتين، كانت هنالك أدلة تُشير إلى أن المؤتمر الوطني العراقي يعبث بـ “المنظومة” من خلال الدفع باتجاه الحرب، وأن “النشطاء” المؤيدين للمسلحين “يشجعون” على “تغيير النظام” في سورية، ولكن كل هذه التحذيرات كانت محل تجاهل، وبدلاً من ذلك، فإن سيل المزاعم الدعائية ضخَم الشكوك القليلة المتوفرة لدى الغرب.

فيما يتعلق بالعراق، أوجد المؤتمر الوطني العراقي طفرة من “المنشقين” الذين زعموا أنهم يعرفون أين يُخفي صدام حسين مخزوناته من أسلحة الدمار الشامل، وأين يخفي برنامجه النووي؛ وفي سورية، رأينا أمراً مماثلاً مع ادعاءات ملتبسة حول شن هجمات بالأسلحة الكيميائية.

كان “المنشقون” العراقيون يكذبون بطبيعة الحال، وأشارت دراسة، أعدها الكونغرس، ولم تلق الاهتمام المطلوب، إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA)) كشفت زيف بعض الملفقين، غير أنه تم تقبل ادعاءات زائفة أخرى على أنها صحيحة بفعل الضغط السياسي الذي مارسه جورج دبليو بوش، وكان مؤيداً للغزو، وبفعل ازدراء وسائل إعلام الولايات المتحدة الرئيسية لصدام حسين، وكانت النتيجة كارثية.

ولكن العلامات التي تدل على قيام المؤتمر الوطني العراقي بحملة تزييف كانت موجودة قبل اندلاع الحرب. مثلاً، مع حلول شباط 2003، حيث كان يجري العمل على خطط الغزو النهائية، استمرت “العروض”، وقدمت وكالات الاستخبارات الأمريكية “المصدر 18″، وهو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العراقي الذين استقدموا لإيجاز ما اشتبه به بعض محللي الـ “سي آي إي”.

وبينما كانت الـ “سي آي إي” تخطط لاستغلال معلومات “المصدر 18″، كشف أحد عراقيي المنفى للوكالة بأن أحد ممثلي المؤتمر الوطني العراقي أبلغ “المصدر 18” بـضرورة “تسليم سر العمر”. لم يكن محللو الـ CIA متأكدين من مغزى تلك الأخبار لأن المنفيين العراقيين كثيراً ما كانوا يسيئون لبعضهم البعض، ولكن قيمة التحذير سرعان ما أصبحت واضحة.

في اليوم التالي، استجوب ضباط الـ “سي آي إي” “المصدر 18″، ليكتشفوا أن هذا المصدر، الذي كان يفترض أن تكون لديه خلفية عن الهندسة النووية، “لم يتمكن من إجراء نقاش في الرياضيات المتقدمة أو الفيزياء، وقام بوصف أنواع من مفاعلات النووية لا وجود لها”، بحسب تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ حول إخفاق الاستخبارات في حرب العراق.

وقال التقرير أن “المصدر 18” كان يستخدم المراحيض كثيراً، خاصة عندما كان يبدو عليه الإحباط بسبب قائمة الأسئلة، ثم يتذكر فجأة معلومات جديدة لدى عودته. وخلال أحد هذه الحوادث، بدا أن “المصدر 18” يستعرض ملاحظات.

ولا غرابة في أن يخلص ضباط الـ “سي آي إي” إلى أن المصدر كان يلفق الأخبار، ولكن المعلومات المضللة المتبقية المرتبطة بـ المؤتمر الوطني العراقي ظلت تتسرب عبر أوساط الاستخبارات، محدثة تغيراً جزئياً بالمنتج الاستخباراتي الأمريكي تحت ضغط بعض الدوائر العليا المطالبة بضوابط صارمة حول الجودة.

وقد حصل المنشق العراقي الأكثر شهرة في التزييف على الاسم الحركي “كيرف بول”، وقام بتزويد وكالات الاستخبارات الألمانية بتفاصيل عن المرافق العراقية المتنقلة المزعومة لإنتاج المواد اللازمة للحرب البيولوجية.

وقال تايلر دروميلر، رئيس القسم الأوروبي للـ “سي آي إي”، إن مكتبه أصدر تحذيرات متكررة حول حسابات كيرف بول، وأن “جميع من في التسلسلية القيادية كانوا يعرفون بالضبط ما يحدث” [لوس أنجلس تايمز. 2 نيسان 2005].

وعلى الرغم من تلك الاعتراضات، وبسبب عدم وجود اتصال مباشر للولايات المتحدة مع كيرف بول، إلا أنه صنف على أنه “موثوق”، أو “موثوق جداً”، وأصبحت المعلومات التي قدمها عنصراً أساسياً في دعوة إدارة بوش لغزو العراق. وقد اعتمدت رسومات كيرف بول الخيالية لمختبرات الأسلحة البيولوجية معلماً أساسياً في التقديم الذي اعتمد عليه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أمام الأمم المتحدة، في 5 شباط 2003.

الموازي السوري

وفيما يتعلق بسورية، هناك مزيج من العوامل المماثلة، فقد خففت دعوة إدارة أوباما لـ “تغيير النظام” في سورية، والعداء الذي أبدته العديد من لوبيات الضغط الغربية تجاه الحكومة السورية، مستوى الشكوك بـتنظيم “القاعدة” وحلفائه الجهاديين، الأمر الذي مكن الأذرع الدعائية الإعلامية لـ “القاعدة” وحلفائها الجهاديين من تحقيق نجاح هائل في تسويق اتهامات مشبوهة بشأن الهجمات الكيماوية، وغير ذلك من الفظائع.

وكما عثر خبراء الـ “سي آي إي” على بعض الفبركات العراقية، كذلك وجد بعض محققي الأمم المتحدة أدلة على فبركات من هذا النوع في سورية. وعلى سبيل المثال، علموا من سكان مدينة التمانعة كيف قام الإرهابيون، و”النشطاء” المتحالفون معهم، بشن هجوم غاز الكلورين في 29-30 نيسان 2014، ثم باعوا القصة المزيفة لوسائل إعلام غربية، بعد أن باعوها إلى فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة.

وذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن “سبعة شهود قالوا إنه تم إصدار تنبيهات متكررة حول “هجوم وشيك بغاز الكلور من قبل الحكومة”، ولكن أية هجمات بمواد كيماوية لم تكن قد وقعت في الحقيقة”. وعندما كان الناس يلتمسون الأمان بعد التحذيرات كانت منازلهم تُنهَب، وتنتشر شائعات بأن الأحداث كانت مفتعلة.. قام “هؤلاء الشهود” بالاعتراض على التقارير الإعلامية المزيفة واسعة الانتشار.

جرى تزويد أشخاص زعموا أن الحكومة شنت هجوماً كيماوياً على التمانعة بأدلة مشكوك في صحتها تتضمن بيانات لمصادر مشكوك بمصداقيتها بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن “ثلاثة شهود، ممن لم يقدموا أي وصف للحادثة التي وقعت في 29-30 نيسان2014، تبين أن معلوماتهم مجهولة المصدر. وكان لدى أحد الشهود معرفة مباشرة باثنتين من الحوادث الخمسة التي وقعت في التمانعة، ولكنه لم يتذكر التواريخ الدقيقة. وفي وقت لاحق، قدم ذلك الشاهد فلاشة USB تحتوي على معلومات مجهولة المصدر، وجرى حفظها في مجلدات منفصلة وفقاً لتواريخ الحوادث الخمس التي ذكرتها بعثة الأمم المتحدة.

وقدم شاهد آخر تواريخ كل الحوادث الخمسة قارئاً إياها من ورقة، دون أن يقدم أي شهادة عن الحادثة التي وقعت في 29-30 نيسان 2014. كما قدم الشاهد الأخير أيضاً شريط فيديو ذكر فيه “المكان الذي أسقط فيه البرميل الثاني الذي كان يحتوي على غاز الكلور السام على التمانعة في 30 نيسان”.

كما قدم شهود آخرون، زعموا وقوع هجوم من قبل الحكومة السورية، ادعاءات مثيرة للاستغراب حول اكتشاف “البراميل المتفجرة” التي تحتوي على الكلور، استناداً إلى صوت الجهاز المتفجر أثناء هبوطه.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن “شهود العيان، الذين قالوا أنهم كانوا على السطح، سمعوا مروحية و”صوتاً عالياً” للبراميل وهي تهوي. و”كان بعض ممن أُجريت مقابلات معهم قد أشاروا إلى سماعهم صوت صفير مميز للبراميل التي تحتوي على الكلور، وهي تهوي بسرعة. ولم يكن ممكناً إثبات إفادة الشهود بأي معلومات أخرى.

ومع ذلك، فإن المزاعم نفسها سخيفة لأن من غير المعقول لأي كان أن يكتشف حاوية كلور داخل برميل متفجر بـ “سماع صفير مميز”.

النقطة الأهم، يبدو أن “جهاديي” التمانعة وفريق الدعاية التابع لهم، بمن فيهم العاملون في مجال الإغاثة والناشطون، نظموا جهداً تضليلياً منسقاً، وذلك بتقديم بفيديو مزيف لمحققي الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الغربية.

على سبيل المثال، ذكرت صحيفة التلغراف اللندنية أن الغرض من “مقاطع الفيديو التي يزعم أنها التقطت في التمانعة كان إظهار مواقع سقوط قنبلتين كيماويتين. وقال ناشطون إن شخصاً قتل وجرح 70 اخرون”.

ونقلت التلغراف عن اليوت هيغينز خبير الأسلحة المفترض، ومؤسس بلينغكات Bellingcat، تأييده للتقرير. وقال هيغينز أن شهوداً أفادوا أنه “تم استخدام طائرات الهليكوبتر بشكل مستمر لإسقاط البراميل المتفجرة”. و”حتى الأن، زُعم حدوث حوالى 12 هجوماً بالبراميل الكيماوية في تلك المنطقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”.

وخلصت الصحيفة إلى توجيه أصابع الاتهام للحكومة، مضيفة أن “النظام هو الطرف الوحيد في الحرب الاهلية الذي يمتلك طائرات هليكوبتر”،؛ وهو ادعاء ظل مثار جدل منذ أن استولى المسلحون على أصول جوية حكومية، وحصلوا على مساعدات عسكرية كبيرة من السعودية وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن وبلدان أخرى.

ولم يلق فضح زيف تقرير التمانعة أي اهتمام من وسائل الإعلام الرئيسية، عندما صدرت استنتاجات الأمم المتحدة، في أيلول 2016، لأن تقرير الأمم المتحدة ارتكز على معلومات المسلحين الذين يتهمون الحكومة بشن الهجمتين المزعومتين بغاز الكلورين، واللتين نالتا كل التغطية، غم أنه كان لابد لهذه الحالة أن تُنذر بالخطر نظراً لمدى الخداع الظاهر.

وإذا كان سكان البلدة السبعة يقولون الحقيقة، فإن ذلك يعني أن المسلحين وحلفائهم قد أطلقوا تحذيرات هجومية مزيفة، وأنتجوا أشرطة فيديو دعائية لخداع الغرب، وجهزوا “الشهود” بـ “أدلة” ليكونوا قادرين على خداع المحققين. مع ذلك، لم تُطلق أي انذارات حول مزاعم المسلحين الآخرين.

حادثة الغوطة

كذلك تم توجيه اللوم بشكل محموم للحكومة السورية في الهجوم الأشرس بغاز السارين على غوطة دمشق، يوم 21 آب 2013، والذي أسفر عن مقتل المئات، حيث سارعت منظمة هيومان رايتس ووتش، وصحيفة النيويورك تايمز، والعديد من القنوات الغربية الأخرى، إلى هذا الاستنتاج على الرغم من أنه احتمال بعيد الحدوث. وكانت الحكومة السورية قد رحبت بقدوم محققين من الأمم المتحدة إلى دمشق للتحقيق في الهجمات الكيماوية.

كما واجهت الحكومة السورية، “بتجاوزها الخط الأحمر”، تهديداً من الرئيس أوباما بتدخل عسكري محتمل إذا ما استخدمت أسلحة كيميائية. فلماذا ستختار الحكومة السورية هذا التوقيت لشن هجوم بغاز السارين المميت يقتل خلاله المدنيون، ولا يُحدث أي أثر يُذكر.

ولكن هذا أصبح تسرعاً آخر في إصدار أحكام في الغرب جعل إدارة أوباما على وشك شن هجوم جوي مدمر على الجيش السوري، ما يساعد تنظيم “القاعدة” في سورية، أو “الدولة الإسلامية” على كسب الحرب.

غير أن القصة انتهت، في نهاية المطاف، إلى اتهام الحكومة السورية في هجوم السارين عام 2013، إذ كشف تحليل أجراه خبيرا أسلحة حقيقيان، هما ثيودور أيه بوستول أستاذ العلوم والتكنولوجيا وسياسة الأمن القومي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وريتشارد لويد المحلل المتعاقد في مختبرات Tesla العسكرية، أن مدى الصاروخ الذي أُطلق منه غاز السارين كان قصيراً جداً ما يؤكد أنه أُطلق من الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون.

وفي وقت لاحق، أورد الصحفي سيمور هيرش معلومات حول تورط المخابرات التركية في العمل مع المسلحين الجهاديين كمصدر محتمل للسارين.

كما علمنا، في عام 2016، أن رسالة من دوائر الاستخبارات الأمريكية حذرت أوباما من ضعف الأدلة ضد الحكومة السورية، وقال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جيمس كلابر، أنه لم تكن هناك أدلة قاطعة. ووصف أوباما لحظة رفضه “دليل ارشادات” واشنطن العسكرية بقصف سورية بأنها من بين أعظم اللحظات التي يفتخر بها كرئيس.

بناء” على هذه الخلفية، كان من المفترض أن تكون هناك شكوك كبيرة حول المزاعم الجديدة للجهاديين وحلفائهم بتورط الحكومة السورية بشن هجمات كيماوية، كما كان على الـ CIA الاعتراف بأن ما قدمه المؤتمر الوطني العراقي من زيف واضح “يبرر الشكوك” حوله.

وبعد غزو العراق، وفشل الولايات المتحدة في العثور على مخابئ أسلحة الدمار الشامل التي وُعدت بها، هنأ أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي، “منظمته” كـ “بطلة فبركة” نجحت في استخدام الأكاذيب لدفع الولايات المتحدة إلى الغزو. لكن يبدو أن الغرب لم يتعلم شيئاً من فبركات العراق، أو يمكن القول أنه تم تجاهل الدروس رغبة منه في مواصلة مشروع المحافظين الجدد في “تغيير الأنظمة” في الشرق الأوسط.

ممارسة الضغوط

يواصل المحققون التابعون للأمم المتحدة، والذين يخضعون لضغوط هائلة لتأكيد الاتهامات الموجهة إلى الحكومة السورية، تجاهل الأدلة المعاكسة، كالشهادة المتعلقة بحادثة السارين في خان شيخون، في 4 نيسان، والتي اقترحت رداً على عملية التمانعة.

وفى تقرير جديد للأمم المتحدة، أكدت شهادة أدلى بها شخصان، اعتبرهما محققو منظمة حظر الاسلحة الكيماوية مصدرين موثوقين، أن عناصر مضادات الطائرات التابعين للمعارضة لم يطلقوا إنذاراً، في الصباح الباكر، عن مغادرة أية طائرة حكومية من قاعدة الشعيرات الجوية العسكرية السورية، ما يتناقض مع مزاعم حلفاء “القاعدة” داخل خان شيخون الذين أصروا على وجود مثل هذا الإنذار.

وإذ لم تغادر أي طائرة حربية قاعدة الشعيرات الجوية، فجر يوم 4 نيسان، فان إدعاءات الرئيس ترامب بالانتقام عبر إطلاق 59 صاروخا من طراز توماهوك ضد القاعدة، بعد يومين، سوف تنهار. وُذكر أن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة أسفر عن مصرع عد من جنود القاعدة وتسعة مدنيين بينهم أربعة اطفال في الأحياء المجاورة.

بيد أن تقرير الامم المتحدة يقبل النسخة التي قدمها الناشطون والمسلحون داخل المدينة التي يسيطر عليها تنظيم “القاعدة”، ويواصل تبني ادعاءات أخرى للمسلحين فيما يتعلق بالهجمات الكيماوية المزعومة للجيش السوري في 20 مناسبة أخرى على الأقل.

وقد أعربت صحيفة النيويورك تايمز عن إعجابها الشديد بتقرير الأمم المتحدة حول “الإدانة القاطعة” للحكومة السورية، واستشهدت به كذريعة لقيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف منشأة عسكرية سورية. وبدلاً من انتقاد إسرائيل لمهاجمة بلد مجاور، أوردت الصحيفة هذا الإجراء بشكل ايجابي على أنه أعاد تركيز للانتباه “على الأسلحة الكيماوية السورية”.

كان الأحرى بتوجهات الصحافة – والاستخبارات – الإفادة بأن الغرب خُدع في العراق من قبل “نشطاء” مهتمين بضخ معلومات مزورة لصحيفة النيويورك تايمز والـ CIA والعالم، حيث قاموا بتضخيم الكثير من المظاهرات المزيفة لإبراز الأكاذيب. ويبدو أن “المعارضة” السورية قد اعتمدت استراتيجية مماثلة في سورية بنجاح مماثل.

وبالنظر إلى التاريخ، يجب أن تكون الشكوك هي القاعدة في سورية، وليس سرعة التصديق الأعمى، أو كما قال الرئيس جورج بوش ذات مرة في سياق مختلف: “إذا خدعتني مرة واحدة فعار عليك، أما إذا خدعتني مرتين فالعار عليّ أنا”.