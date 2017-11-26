اللغة والهوية الوطنية في كلمة الرئيس الأسد

تناول السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته أمام المشاركين في (الملتقى العربي لمواجهة الحلف الأمريكي الصهيوني الرجعي)، منتصف تشرين الثاني الجاري، مجموعة عناوين هامة يتطلب كل منها وقفة مطولة، خصوصاً ونحن على أعتاب الذكرى المئوية لقيام الدولة السورية الحديثة. وكان هناك عنوانان على غاية من الأهمية، يتعلق الأول باللغة العربية ويقارب الآخر إشكالية تتعلق بمحاولات ضرب الانتماء الوطني. وقد يخيل للمرء أن الموضوعين واضحان وبسيطان، لكنهما في واقع الأمر شديدا التعقيد، ويترتب على مقاربتهما الكثير من الإشكالات ذات المضامين التي يمكن توظيفها سياسياً. فاللغة هي نظام مكون من كلمات ودلالات يستخدمها الناس للتعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم، وهي وفق (المعجم الجامع) أصَواتٌ يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم. ولا بد هنا من بذل الجهود للخروج من قوالب التفكير الجاهزة التي تفترض أن مدلول الكلمات ثابت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، كما أن من الضروري التحرر من التعامل مع اللغة بوصفها كياناً مقدساً، بما في ذلك لغتنا العربية، لأن اللغة العربية سابقة على النصوص المقدسة، وقد مرت بمراحل متعددة من التطور- حالها حال العديد من اللغات. وبهدف عدم التقيد بإطار نظري واسع حول نشوء اللغة العربية وانتشارها وتطورها، نجد من الضروري مقاربة الموضوع في إطار جغرافي محدد، أي منطقة الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، أو سورية الطبيعية التي تتطابق إلى حد بعيد مع مصطلح الهلال الخصيب.

فمن المعروف أن هذه المنطقة كانت ملتقى طرق التجارة الكبرى، وقد استوطنتها أقوام مختلفة تناوبت السيطرة عليها. ولا بد من الانتباه إلى أن مفهوم أقوام بعيد عن مفهوم الدولة القومية الحديثة التي تجمع البعدين السياسي والثقافي لجماعة بشرية محددة تقطن في منطقة جغرافية محددة. ونحن نعرف أن الثقافة العربية منتشرة في العديد من الكيانات السياسية في جنوب غرب آسيا، وفي شمال أفريقيا، بالإضافة إلى أن اللغة العربية مستخدمة بصفتها لغة الشعائر الدينية لشعوب تنتمي إلى فضاءات ثقافية متنوعة. وبما أن مفهوم الدولة الوطنية مرتبط بأمرين، أولهما الفضاء الجغرافي الذي يقع ضمن حدود سياسية، وثانيهما الخلفية الثقافية للشعب القاطن في هذا الحيز الجغرافي، فسوف يكون من الضروري القيام بمراجعة تاريخية سريعة لمرحلة نشوء الكيان السوري الحديث، وكذلك استعراض تطور الجانب اللغوي في هذا الحيز الجغرافي، أنطلاقاً من واقع أن اللغة تمثل حجر الزاوية في بناء الهوية الوطنية.

ففيما يتعلق بالكيان السياسي السوري الذي نشأ عام 1918، إثر هزيمة القوات العثمانية أمام القوات البريطانية بقيادة الجنرال إدموند اللنبي، نجد أن مصير المنطقة، التي نطلق عليها اليوم اسم سورية، تحدد نظرياً، ورسمت خطوطه العريضة في اتفاقية سايكس بيكو، ومن خلال تفاهم بين فيصل ابن الحسين وبين زعيم الحركة الصهيونية حاييم وايزمان الذي كان شديد الاعجاب بالأمير فيصل الذي كان أبدى أكبر قدر من الاستعداد لتلبية مطالب الحركة الصهيونية مقابل حصوله على عرش سورية. ويذكر دافيد فرومكين، مؤلف كتاب (سقوط الدولة العثمانية ونشوء الشرق الأوسط الحديث)، الكثير من التفاصيل حول رضوخ فيصل لتعليمات القائد البريطاني، حيث تمثل جوهر المشروع البريطاني بفرض نخبة سياسية لا تمتلك جذوراً في المنطقة، وتدين بالولاء المطلق للتاج البريطاني. ومن هنا يمكن أن ندرك أبعاد السياسة الفرنسية – البريطانية التي أصرت، في خضم الحرب العالمية الأولى، على استبعاد النخبة السياسية المحلية التي عارضت سياسة التتريك، ووضعت أسس مشاريع التطوير الإداري من خلال نظام اللامركزية الذي يمنح الولايات الناطقة باللغة العربية هامشاً واسعاً من الحرية.

في واقع الأمر، خططت بريطانيا في الخفاء لفرض وجهة نظرها حول مستقبل سورية حتى دون مراعاة الالتزامات المترتبة عن اتفاقية سايكس بيكو. ومع تقدم القوات البريطانية برفقة القوات العربية، قررت القيادة العسكرية، في 29 أيلول 1917، استباق الأمور، وتعزيز مكانة الأمير فيصل من خلال السماح له، ولقواته، بدخول دمشق، ومنع أي قوات عربية أخرى من المشاركة في دخول المدينة التاريخية. لكن فرار ممثلي السلطات العثمانية ولد فراغاً سياسياً حاول ملأه زعيمان محليان، حيث بادر كل من الأميرين محمد سعيد الجزائري وعبد القادر الجزائري، حفيدي قائد المقاومة الوطنية الجزائرية ضد فرنسا، لرفع العلم العربي وتشكيل حكومة. وكان هناك شيء من عدم التنسيق أدى لأن يكون الخيالة الأستراليون أول من يدخل المدينة في الأول من تشرين الأول. بعدها قام البريطانيون بإزاحة حكومة الأمير محمد سعيد الجزائري، وفرضوا الأمير فيصل حاكماً على كيان سياسي مفتقد لحدود نهائية. وهكذا جرت ولادة الكيان السوري بعملية قيصرية، الأمر الذي سيخلف تداعياته على خيارات البلاد.

المملكة العربية في سورية

دخلت القوات البريطانية، وحلفاؤها، مدينة دمشق في تشرين أول 1918. وكان من الصعب وصف مشاعر أهالي المدينة وهم يراقبون الأمير فيصل محاطاً بضباط أجانب. لم يرحب وجهاء المدينة بفيصل نتيجة للعديد من العوامل، من ضمنها ميل فيصل لمنح المقربين منه من الضباط العرب الكثير من المزايا. وفي 3 حزيران 1919، عقدت الجلسة الرسمية الأولى للمؤتمر السوري، وتم انتخاب هاشم الأتاسي، سليل إحدى أكبر عائلات حمص، رئيساً له. وفي الشهر التالي، أقر المؤتمر مجموعة قرارات طالبت بإقامة مملكة دستورية مستقلة تحت حكم فيصل بن الحسين.

كانت سورية، وفق رأي أعضاء المؤتمر، تتطابق مع سورية الكبرى. وإذا حاولنا تسليط الضوء على شكل العلم الذي تم اعتماده شعاراً للمملكة الوليدة، نلحظ نقطتين مثيرتين للاهتمام: أولهما رفض السلطة السورية جعل البلاد جزءاً ملحقاً بعرش الحسين بن علي، وتتمثل النقطة الثانية في اختيار نجمة سباعية الرؤوس، في إشارة إلى تمثيل المناطق السبع التي تشكل ولاية سورية: دمشق وحلب، ولبنان، وفلسطين، والاسكندرون، والجزيرة، ودير الزور.

كما تم رفع العلم الجديد في بيروت فوق مبنى السراي الكبير، في 6 تشرين أول 1919، بحضور ممثلين عن الأمير فيصل، كإشارة إلى سيادة السلطة الجديدة، لكن الأمر لم يتعد حدود الأوهام بسبب تعارضه مع بنود الاتفاقية السرية بين فرنسا وبريطانيا والحركة الصهيونية. كان الكيان الجديد محكوماً بالانهيار منذ نشأته، وهو مقسم حالياً بين سورية ولبنان وتركيا والأردن وفلسطين و”إسرائيل”، وبلغت مساحة تلك المملكة المؤقتة 300 ألف كم2، في حين لا تتجاوز مساحة الدولة السورية الحالية 185 ألف كيلو متر مربع.

سورية في ظل الانتداب الفرنسي

ثمة التباس في التعاطي مع المرحلة المعروفة بفترة الانتداب ترك أثره على عملية تشكيل هوية وطنية سورية. وفي واقع الأمر، تبلور العدوان العسكري الفرنسي، في 9 تشرين الثاني 1918، عندما قام قائد القوات العسكرية الفرنسية، الحاكم العسكري لبيروت وجبل لبنان، بإصدار أمر بإنزال العلم السوري من على سارية السراي الكبير، وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى في مسار انتهى بقيام فرنسا بتجاوز بنود اتفاقية سايكس بيكو، واحتلال ما تبقى من أراض سورية. ولا يتعلق الأمر هنا بمغالطات تاريخية، بل بواقع أن فرنسا استغلت فرصة انسحاب الجيش البرطاني من سورية، ونجحت بفرض مفردات خطابها الاستعماري، حيث تبنت النخبة السياسية المهيمنة وجهة نظر باريس المتعلقة بحقوق فرنسا في الساحل السوري. الأدهى من هذا، أن مشروع (عصبة الأمم)، الخاص بانتداب فرنسا في سورية، لم يدخل حيز التنفيذ رسمياً إلا في العام 1923، وبالاستناد إلى قرار (عصبة الأمم) الصادر عام 1922. وبالتالي، هناك فترة (1918-1923) تم التعتيم عليها من احتلال غاشم، بريطاني ثم فرنسي، لا يستند إلى القانون الدولي.

كان من المنطقي أن تعترض النخبة السياسية المحلية على محاولة فرض فيصل وأعوانه بهذه الطريقة الفجة، وسرعان ما بدأت الصراعات الخفية بين الرجال القادمين مع فيصل – من هاشميي الحجاز، ورجال العشائر وضباط الجيش العربي، وأغلبهم من العراقيين الموالين لإنكلترا، والملتزمين بمشروعها الخاص للهيمنة على سورية – وبين الرجال السوريين الذين كانوا يعملون سابقاً تحت الحكم التركي. التف السوريون حول الضابط الدمشقي الشاب يوسف العظمة، البالغ من العمر 35 عاماً، والذي كان ضابطاً في الجيش العثماني، ودرس أركان حرب في ألمانيا، وحارب سابقاً في أرجاء الامبراطورية العثمانية، وكان عضواً في هيئة أركان الجيش العثماني الذي قاتل في أوروبا.

عاشت سورية، في ظل الانتداب الفرنسي، تغييرات مستمرة في رسم حدودها، حيث تم تقسيمها إلى ست دويلات. تلت ذلك مرحلة تجريبية، تضمنت عمليات تركيب وتفكيك، تجاهلت الحقائق التاريخية والاجتماعية، بهدف إنشاء كيانات سياسية قابلة للاستمرار وفق نموذج الدولة – الأمة في منطقة عاشت، على مدى قرون، في ظل زعامات محلية لا ترتبط بالحكومة المركزية إلا بعلاقات هشة. كما قامت سلطة الانتداب لاحقاً، بفصل أربعة أقضية وألحقتها بدولة جبل لبنان دون أدنى مراعاة لرغبات سكان تلك المناطق، الأمر الذي تسبب بحرمان سورية من مناطق خصبة كانت على مدى التاريخ مرتبطة بدمشق.

كان موضوع اعتماد اللغة العربية لغة رسمية للكيان الوليد أمراً محسوماً، حيث أن قضية اللغة كانت نقطة الخلاف المركزية مع الأتراك مع انطلاق عملية التتريك، بعد أن شهدت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين انتشار المفاهيم القومية بين النخب الثقافية الناطقة باللغتين التركية والعربية. ولم يكن الأمر مرتبطاً بالانتماء العرقي، فقد كان قادة (جمعية الاتحاد والترقي) من أشد أنصار التتريك، على الرغم من أن كلاً من أنور وطلعت وجمال لم يكونوا من أصول تركية. وبالمقابل، كان بعض أبرز الضباط من الناطقين باللغة العربية من غير العرب، كما هو حال عزيز المصري. وكانت اللغة العربية حاضرة في المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس، عام 1913، وحضره مندوبون عن سورية والعراق ولبنان وفلسطين، وركز في بيانه الختامي على الإصلاح السياسي، وعلى اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في (مجلس المبعوثان) العثماني. وكان البعد اللغوي حاضراً أيضاً في تشكيل الجمعيات السرية، وبشكل خاص (جمعية العهد) التي ضمت ضباطاً من الناطقين بالعربية جمعتهم سياسة التمييز التي عانوا منها. إذن، كانت اللغة العربية من الثوابت التي وسمت كل المحطات الرئيسية التي مر بها الكيان السياسي السوري الجديد. وهنا نجد أن من الضروري استعراض تاريخ هذه اللغة في منطقة شرق البحر المتوسط، بالعلاقة مع تطور العهود السياسية المتتالية.

يمكننا القول أن اللغة العربية المنتشرة في سورية هي بمثابة تمازج حضاري لمجموعة من الحضارات والثقافات الخاصة بمجموعة من الأقوام. وإن كان لا بد من تحديد لغة أصلية لسكان سورية فسوف نجد أن للغة السريانية مكانة مميزة، فقد كانت لغة الحياة اليومية لسكان المنطقة منذ القرن السابع ق. م حتى القرن الميلادي التاسع. وحول هذه النقطة كتب المؤرخ ألبير حوراني أنه “في نهاية الدولة الأموية، كان أكثر من ثمانين بالمائة من سكان الهلال الخصيب يتحدثون اللغة السريانية التي كانت لغة الحياة اليومية.. والسريانية هي اللغة الآرامية التي اعتنق الناطقون بها الديانة المسيحية. بالمقابل كان ديوان الخراج في العراق يستخدم اللغة الفارسية، في حين استخدم هذا الديوان، في الشام، اللغة اليونانية، الأمر الذي دفع عبد الملك ابن مروان إلى إطلاق عملية التعريب التي تمت على أيدي غير العرب بسبب اتقانهم اللغات الأخرى”. ويورد الدكتور فيليب حتي، المتخصص في اللغات السامية، في كتابه (تاريخ العرب)، أن من أهم خصائص الحضارة الإسلامية، في ذلك العصر، واقع أن اتقان اللغة العربية، قراءة وكتابة، مثل الطريق الأمثل للارتقاء في الوظيفة العامة بغض النظر عن الأصل العرقي. وكان للسريان، بشكل خاص، دور كبير في ميدان الترجمة من اليونانية، حيث قام مترجمون من السريان بنقل كتب الفلسفة اليونانية إلى السريانية، ومن ثم تمت ترجمتها إلى اللغة العربية التي بدأت تزدهر بفضل جهود بعض الأشخاص، مثل أبو الأسود الدؤلي الذي وضع قواعد اللغة العربية بما يتوافق مع قواعد المنطق اليوناني، وكذلك الخليل ابن أحمد الفراهيدي الذي أنجز أول قاموس حمل اسم (كتاب العين)، ومن ثم سار سيبويه على خطاه. وهكذا بدأت اللغة العربية بالازدهار والانتشار على حساب شقيقتها اللغة السريانية. ومثل الموارنة في لبنان الحصن الأخير للغة السريانية التي تراجعت تماماً خلال القرن التاسع عشر لتحل اللغة العربية محلها”. إن هذا المسار لا يتعلق بانتصار لغة على أخرى، وما أوردناه لا يعني بأي شكل تفوق العربية على السريانية، أو على أية لغة أخرى، حيث أن اللغة العربية تدين بالكثير للغة السريانية، بل أن الباحث لؤي الشريف ذهب حد القول أن “خمسة وثمانين بالمائة من مفردات القرآن لها أصول سريانية”.

وبالعودة إلى مسألة الهوية الوطنية، نجد أن اللغة العربية تمثل وسيلة التواصل العملية الوحيدة بين مكونات الشعب الذي يعيش في سورية، وأي خيار لمحاولة فرض لغة أخرى يعني بذل جهود لا طائل منها، مع التأكيد على أهمية الاعتناء بتعليم اللغات الأخرى المنتشرة بين سكان سورية. ومن الضروري الإشارة، أيضاً، إلى مساهمة مختلف مكونات المجتمع في تطوير اللغة العربية من خلال استخدامها من قبل المبدعين والمفكرين، وبشكل خاص من قبل الأكراد الذين قدموا لسورية مجموعة من أبرز السياسيين في تاريخنا المعاصر، ووصل العديد منهم إلى أعلى منصب في البلاد. ومن هنا ندرك أن محاولات استهداف الانتماء الوطني لم تأت من فراغ، بل استندت إلى خطة مدروسة للنيل من الرموز الوطنية ومكانتها ومكوناتها.

إن الهوية الوطنية، تعريفاً، هي وجود شعور جماعي بالانتماء إلى كيان يمتلك تقاليد وثقافة مميزة، ويعتمد لغة مشتركة، ويعتبر الشعور الوطني من تجليات الهوية الوطنية بعيداً عن التعصب والتعالي. لكن الهوية الوطنية ليست بالمسألة الغيبية، بل هي عملية بناء مستمرة تستند في معظم الأحيان إلى أسطورة مؤسسة، وتتطلب بذل الكثير من الجهود لتعزيزها، ويلعب فيها نظام التعليم الدور الأهم، يسانده في ذلك الاعلام.

يتطلب بناء الهوية الوطنية تعزيز شعور الانتماء إلى الدولة – الوطن من خلال التركيز على ما هو مشترك بين مكونات المجتمع، وبحيث لا يتعارض ما يتعلمه الطفل في البيت مع ما هو وارد في المناهج التعليمية. وقد عرفت الموسوعة البريطانية الهوية الوطنية بأنها “علاقة الأفراد مع أمتهم التي يدينون بالولاء لها، ويتمتعون بحقوقهم في ظل رعايتها”. وفي النهاية، وعلى الرغم من التداعيات السلبية للأزمة التي عاشتها سورية خلال الفترة الماضية، يمكننا القول بأن الأحداث ساهمت في تعزيز شعور الانتماء إلى الوطن، حيث فضل معظم الهاربين من جرائم المجموعات الإرهابية العيش في المناطق التي تستظل بسلطة الدولة، وتكرس العيش المشترك حقيقة واقعية. بل يمكننا القول أننا نعيش مرحلة تأسيس جديدة، في ظروف مشابهة لما رافق ولادة الكيان السوري الحديث لجهة تعدد القوى الدولية والإقليمية الراغبة في التأثير على عملية إعادة تشكيل الدولة السورية، لكن مع وجود فارق شديد الأهمية، وهو وجود نخبة اجتماعية وسياسية وطنية التوجه، وتمتلك مشروعها الخاص. ويعتبر الجيش أهم مؤسسة تمكنت من الارتقاء بأدائها، وساهمت بالقسط الأكبر في عملية حماية الدولة السورية. ولدى استعراض تاريخ هذا الجيش، نجد أنه كان على الدوام بمثابة بوتقة انصهرت فيها مختلف مكونات المجتمع، وتتالى على قيادته ضباط ينتمون إلى مختلف مكونات المجتمع، بغض النظر عن الأصول العرقية أو الدينية أو المذهبية. وإن كانت اللغة هي حجر الأساس في بناء الهوية الوطنية، فهذا لا يعني التقليل من أهمية الرموز الوطنية، مثل العلم الوطني والعملة الوطنية، حيث أن الهجمة العدوانية الشرسة استهدفت هذه الرموز عن سابق تصميم وتخطيط. ويحتل العلم الوطني مكانة خاصة في قلوب مواطني أي بلد، فتحت رايته يقاتل الجيش للدفاع عن الشعب، وهو رمز السيادة الذي يرفرف على الأبنية الرسمية. ومن المعروف أن العلم الوطني الحالي كان نتيجة تطور خضع للمتغيرات السياسية، لكنه العلم الذي نشأ وترعرع في ظله معظم أبناء الشعب. والعلم الوطني، مثل كل رموز الهوية الوطنية، يحتاج إلى عامل الزمن كي يعزز مكانته، ويصبح جزءاً من الذاكرة الجمعية. ومن هذا المنطلق يمكننا فهم المحاولة الفاشلة لطرح علم آخر بهدف شق ولاء المواطنين. وما ينطبق على العلم ينطبق أيضاً على العملة الوطنية التي تم استهدافها من خلال عمليات تهريب واسعة النطاق. ومن الضروري وعي حقيقة أن للعملة الوطنية مكانة مميزة في عملية بناء الثقة بين المواطن ودولته، ويمكن القول بأن تراجع قيمة العملة الوطنية لم يكن نتيجة العوامل الاقتصادية وحدها، بل كان للمضاربات والتهريب دور حاسم في تدهور قيمة العملة. إن احترام العملة الوطنية والتشجيع على الادخار بها من الأمور التي تصب في مصلحة تعزيز الانتماء الوطني. إذن، من الواضح أن استهداف الانتماء الوطني كان نتيجة لمخطط مدروس. وبالتالي، لا بد من وضع تصور واضح لمواجهة هذا المخطط من خلال استراتيجية متكاملة لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.