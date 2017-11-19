الصين في مواجهة أمريكا.. إدارة صراع الحضارات المقبل

بينما يصحو الأمريكيون على الصين الصاعدة التي تنافس الولايات المتحدة الآن في كل ميدان، يشعر كثيرون بالراحة بإقناع أنفسهم بأن تزايد ثروة الصين وتعاظم قوتها سيجعلانها تسير على خطى ألمانيا واليابان، ودول أخرى شهدت تحولات عميقة وبرزت كديمقراطيات ليبرالية متقدمة. ومن هذا المنطلق، فإن المزيج السحري، للعولمة وللنزعة القائمة على السوق وللاندماج في النظام الدولي القائم على القانون، سيؤدي في نهاية المطاف لأن تصبح الصين ديمقراطية في الداخل، وتتطور إلى ما وصفه روبرت زويليك، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، بـ “شريك مسؤول” في الخارج.

يعارض ذلك عالم السياسة صموئيل هنتنغتون في مقاله “صراع الحضارات”، الذي نشره في مجلة فورين أفيرز عام 1993، إذ يرى أن خطوط الصدع الثقافية، وبعيداً عن الحل في نظام ليبرالي عالمي، ستصبح سمة مميزة لعالم ما بعد الحرب الباردة. وتُستذكر حجة هنتنغتون اليوم لاستقرائها، بشكل رئيسي، في إلقاء الضوء على الانقسام بين “الحضارتين الغربية والإسلامية”، وهو الخلاف الذي كشفت عنه هجمات 11 أيلول وما أعقبها. لكن هنتنغتون رأى أن الهوة بين الغرب، الذي تقوده الولايات المتحدة، والحضارة الصينية، بنفس العمق والثبات والأهمية. وعلى حد تعبيره، فإن “الفكرة القائلة بأنه يمكن أن تكون هناك “حضارة عالمية” هي فكرة غربية تتعارض بشكل مباشر مع خصوصية معظم المجتمعات الآسيوية وتركيزها على ما يميز شعباً عن الآخر”.

وقد عزز مرور الوقت فرضية هنتنغتون. وستعززها العقود القادمة أيضاً. إذ تجسد الولايات المتحدة ما اعتبره هنتنغتون الحضارة الغربية، كما أن التوترات القائمة بين القيم والتقاليد والفلسفات الأمريكية ونظيرتها الصينية ستؤدي إلى تفاقم الضغوط البنيوية الأساسية التي تحدث عندما تهدد قوة صاعدة، مثل الصين، بالحلول محل قوة قائمة، مثل الولايات المتحدة.

والسبب وراء هذه التحولات، التي غالباً ما تؤدي إلى الصراع، هو فخ ثوسيديدس، نسبة إلى المؤرخ اليوناني القديم الذي لاحظ دينامية خطيرة بين أثينا الصاعدة وإسبارطة المهيمنة. ووفقاً لـثوسيديدس فإن “صعود أثينا وما كان يثيره من خوف لدى إسبارطة، هو الذي جعل الحرب حتمية”.

وتعي القوى الصاعدة على نحو مفهوم شعوراً متزايداً بالجدارة، وتطالب بالمزيد من النفوذ والاحترام. وقد تجد القوى القائمة، والتي هي في حالة مواجهة مع منافسين، نفسها في وضع غير آمن، وفي حالة دفاعية. وفي مثل هذه البيئة، يتم تضخيم سوء الفهم، ويظل حبل الود بعيد المنال. وبخلاف ذلك، قد يمكن لأحداث وتدابير غير ذات أهمية، أو يمكن السيطرة عليها، قد يتخذها طرف ما ثالث، أن تشعل الحروب التي لا يريد اللاعبون الأساسيون خوضها.

في حالة الولايات المتحدة والصين، تتفاقم مخاطر الـ “ثوسيديدسية” بسبب عدم التوافق الحضاري بين البلدين، ما يزيد من حدة المنافسة ويجعل من الصعب تحقيق التقارب. ويمكن ملاحظة هذا التباين بسهولة في الاختلافات العميقة بين المفاهيم الأمريكية والصينية حول الدولة، والاقتصاد، ودور الأفراد، والعلاقات بين الأمم، وأهمية التوقيت.

يرى الأمريكيون في الحكومة شراً لا بد منه، ويعتقدون أن ميل الدولة نحو الاستبداد وإساءة استخدام السلطة يجب أن يكون موضع خشية منه، ولا بد من تقييده. بالنسبة للصينيين، فإن الحكومة خير ضروري، وهي الركيزة الأساسية التي تضمن النظام ومنع الفوضى. في رأسمالية السوق الحرة على الطريقة الأمريكية، تضع الحكومة القواعد وتنفذها، وقد تكون هناك ملكية دولة وتدخل حكومي في الاقتصاد، في بعض الأحيان، ولكنها استثناءات غير مرغوب بها. أما في اقتصاد السوق الذي تقوده الدولة في الصين، فتضع الحكومة أهدافاً تنموية، وتختار وتدعم الصناعات لتطوير وتعزيز شركاتها الوطنية، وتقوم بمشروعات اقتصادية ضخمة طويلة الأجل للنهوض بمصالح البلاد.

ولا تحتفي الثقافة الصينية بالنزعة الفردية على النمط الأمريكي الذي يقيس المجتمع من خلال كيفية حماية حقوق الإنسان وتعزيز حرية الأفراد. وفي الواقع، يشير المصطلح الصيني لـ “الفردية” إلى الانشغال الأناني بالذات عن المجتمع، وسيكون المعادل الصيني لـ “أعطني الحرية أو أعطني الموت” “أعطني مجتمعاً متناغماُ أو أعطني الموت”. وبالنسبة للصين، فالنظام هو القيمة العليا، والانسجام ينتج عن تسلسل هرمي يطيع فيه الأعضاء أول وصايا كونفوشيوس: “أعرف مكانك”.

هذا الرأي لا ينطبق فقط على المجتمع المحلي بل وأيضاً على الشؤون العالمية، حيث ترى وجهة النظر الصينية أن المكان الصحيح للصين هو في قمة الهرم، فيما ينبغي ترتيب الدول الأخرى كروافد تابعة. وجهة النظر الأمريكية مختلفة إلى حد ما. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل، سعت واشنطن إلى منع ظهور “منافس ند” يمكن أن يتحدى الهيمنة العسكرية الأمريكية، لكن التصورات الأمريكية عن النظام الدولي بعد الحرب أكدت، أيضاً، على الحاجة إلى نظام عالمي قائم على قواعد تقيد حتى الولايات المتحدة.

وأخيراً، فإن الأمريكيين والصينيين يفكرون حول التوقيت ويختبرون مروره بشكل مختلف، إذ يميل الأمريكيون إلى التركيز على الحاضر، وغالباً ما يقيسون الأمور بالساعات أو الأيام. الصينيون، من ناحية أخرى، يفكرون بشكل أكبر بالماضي، وغالباً ما يفكرون بالعقود أو القرون. وبطبيعة الحال، فإن هذه تعميمات شاملة، وهي بالضرورة مختزلة، ولا تعكس تماماً تعقيدات المجتمعين الأمريكي والصيني، ولكنها تقدم أيضاً ملاحظات هامة بأن واضعي السياسات في الولايات المتحدة والصين يجب أن يأخذوا في الاعتبار السعي لإدارة هذا التنافس دون حرب.

نحن الرقم واحد

تتفاقم الاختلافات الثقافية بين الولايات المتحدة والصين بسبب سمة مميزة يشترك فيها كلا البلدين، ألا وهي عقدة التميز القصوى. كلاهما يرى نفسه استثناء في الواقع، ولا نظير له، ولا يمكن أن يكون هناك إلاّ الرقم واحد فقط. وقد كانت لدى لي كوان يو، رئيس وزراء سنغافورة السابق، شكوك حول قدرة الولايات المتحدة على التكيف مع الصين الصاعدة، وقال في مقابلة أجريت معه في العام 1999: “بالنسبة للولايات المتحدة التي ستستبدل، ليس في العالم، ولكن في غربي المحيط الهادئ فقط، بشعب أسيوي أُهين لفترة طويلة، وازدري باحتقار كمنحط وضعيف وفاسد وعاجز، فإنها تواجه صعوبة بالغة جداً في قبول ذلك من الناحية العاطفية”. وأضاف: “إن الشعور بالتفوق الثقافي للأمريكيين سيجعل هذا التكيف أكثر صعوبة. وفي بعض النواحي، فإن الاستثنائية الصينية أعم ??من نظيرتها الأمريكية”.

كتب المؤرخ هاري جيلبر، عام 2001، في كتابه (أمم خارج الامبراطوريات): “تعتبر الامبراطورية الصينية نفسها مركزاً للكون المتحضر”. و”خلال العصر الامبراطوري، لم يفكر عالم البيروقراطية الصينية بـالصين، أو بالحضارة الصينية، بالمعنى المعاصر على الإطلاق. بالنسبة لهم، كانت هناك حضارة شعب الهان، وما جاء بعد ذلك ليست سوى بربرية”. وبالتعريف: كل من هو غير متحضر، هو بربري.

حتى يومنا هذا، يفخر الصينيون بانجازاتهم الحضارية، إذ قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطاب له عام 2012: “إن أمتنا أمة عظيمة، فخلال مسيرة حضارة ونمو، استمرت لأكثر من 5000 سنة، قدمت الأمة الصينية مساهمة لا يمكن محوها في حضارة البشرية وتقدمها”. في الواقع، أشار شي في كتابه (حكم الصين)، عام 2014، إلى “حضارة الصين المتواصلة التي لا يماثلها أي شيء على الأرض، بل إنها إنجاز فريد في تاريخ العالم”.

يرى الأمريكيون أنفسهم أيضاً في طليعة الحضارة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتنمية السياسية. فالشغف بالحرية مكرس في الوثيقة الأساسية للعقيدة السياسية الأمريكية (إعلان الاستقلال)، والتي تنص على أن “جميع الناس خلقوا متساوين”، و”منحوا من قبل خالقهم حقوقاً غير قابلة للتصرف”. ويؤكد الإعلان أن هذه الحقوق تشمل “الحياة والحرية والسعي من أجل تحقيق السعادة”، وأن هذه ليست مسائل قابلة للنقاش بل حقائق “بديهية”. وكما كتب المؤرخ الأمريكي ريتشارد هوفستادتر، فقد “كان قدرنا كدولة ألا تمتلك أيديولوجيات، بل أن تكون الأولى دائماً”.

وعلى النقيض من ذلك، فإن النظام هو القيمة السياسية المركزية للصينيين، والنظام ينتج من التسلسل الهرمي. والحرية الفردية – كما يفهمها الأمريكيون – تربك التسلسل الهرمي، ويرى الصينيون أنها تجلب الفوضى.

إفعل كما أقول.. وكما أفعل؟

تتجلى هذه الاختلافات الفلسفية في مفهوم كل بلد عن الحكومة. فعلى الرغم من انعدام الثقة العميقة بالسلطة، يدرك مؤسسو الولايات المتحدة أن المجتمع يحتاج إلى حكومة، وإلا فمن الذي سيحمي المواطنين من التهديدات الأجنبية، أو من انتهاكات حقوقهم من قبل مجرمي الداخل؟ مع ذلك، فهم يتنازعون مع معضلة أن حكومة قوية بما يكفي لأداء وظائفها الأساسية ستميل نحو الاستبداد. ولإدارة هذا التحدي، قاموا بتصميم حكومة بـ “مؤسسات منفصلة تتقاسم السلطة”، كما وصفها المؤرخ ريتشارد نيوستدت. وأدى ذلك إلى ترجمة: عناية ناصر

والقضائية، ما أدى إلى التأخير والجمود، وحتى إلى الاختلال الوظيفي. ولكنها قدمت أيضاً الضوابط والتوازنات ضد إساءة استخدام السلطة.

وقد يكون المفهوم الصيني للحكومة ودورها في المجتمع مختلفاً تماماً. وكما أشار لي، فإن “تاريخ البلاد وسجلاتها الثقافية يظهران أنه عندما يكون هناك مركز قوي – بكين أو نان جينغ- فإن البلاد ستكون في سلام وازدهار، وعندما يكون المركز ضعيفاً فإن الأقاليم والمدن التابعة لها سيديرها أمراء حرب وحكام صغار”.

وبناء على ذلك، فإن “نوع الحكومة المركزية القوية التي يقاومها الأمريكيون يمثل بالنسبة للصينيين الضمانة الرئيسية التي توفر النظام والمصلحة العامة في الداخل والخارج”.

وبالنسبة للأمريكيين، فإن الديمقراطية هي الشكل الوحيد للحكم، فالسلطات تستمد شرعيتها من موافقة المحكومين، ولكن ذلك ليس الرأي السائد في الصين، حيث يشيع الاعتقاد بأن الحكومة تكتسب، أو تفقد، الشرعية السياسية على أساس أدائها. وفي مؤتمر تيد تالك الاستفزازي، عام 2013، تحدى الرأسمالي المغامر إريك لي، الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له، التفوق المفترض للديمقراطية، بقوله: “سئلت ذات مرة: لم يتم التصويت على الحزب عن طريق الانتخابات؟ أين هو مصدر الشرعية؟”. أجاب بالقول: “ماذا عن الكفاءة؟”، ثم قام بتذكير جمهوره أنه في العام 1949، عندما تولى الحزب الشيوعي الصيني السلطة، “كانت الصين غارقة في الحرب الأهلية، وتم تمزيقها بالعدوان الأجنبي، وكان متوسط ??العمر المتوقع للفرد في الصين لا يتجاوز الواحد والأربعين عاماً. اليوم تعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن قوتها الصناعية، وشعبها الذي يعيش في ازدهار متزايد”. كما أن لدى واشنطن وبكين نهجين مختلفين تماماً عندما يتعلق الأمر بتعزيز قيمهما السياسية الأساسية على الصعيد الدولي.

يعتقد الأمريكيون أن حقوق الإنسان والديمقراطية تطلعات عالمية متجسدة في إنموذج الولايات المتحدة فقط، وتحفزهم الامبريالية الجديدة أحياناً لتحقيقها في كل مكان يتيسر لهم. إن الولايات المتحدة، كما كتب هنتنغتون في كتابه (صراع الحضارات)، أمة تبشيرية يقودها الاعتقاد بأن “الشعوب غير الغربية يجب أن تلتزم بالقيم الغربية، وأن عليها أن تجسد هذه القيم في مؤسساتها”، إذ يعتقد معظم الأمريكيين أن الحقوق الديمقراطية سوف تفيد أياً كان، وفي أي مكان في العالم.

وعلى مر العقود، اتبعت واشنطن سياسة خارجية تسعى إلى تعزيز قضية الديمقراطية، بل ومحاولة فرضها، بعض الأحيان، على أولئك الذين فشلوا في تبنيها. بالمقابل، وعلى الرغم من أن الصينيين يعتقدون أن الآخرين يمكن أن يحترموهم، ويعجبوا بفضائلهم، وحتى محاولة محاكاة سلوكهم، لم يقم قادة الصين بالتبشير بنهجهم. وكما أشار الدبلوماسي الأمريكي هنري كيسنجر فإن الصين الامبراطورية “لم تُصدر أفكارها، بل تركت الآخرين يأتون للبحث عنها”. ومن غير المستغرب أن قادة الصين كانوا يشككون بعمق بالمحاولات الأمريكية لتحويلهم إلى العقيدة الأمريكية. وفي أواخر الثمانينيات، شكا دينغ تسياو بينغ – الذي قاد الصين من العام 1978 حتى العام 1989، وبدأ عملية التحرير الاقتصادي في البلاد – إلى شخصيات زائرة بارزة، من أن الحديث الغربي عن “حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية مصمم فقط لحماية مصالح الدول الغنية والقوية التي تستغل قوتها للتسلط على الدول الضعيفة، وتسعى إلى الهيمنة وممارسة سياسة القوة”.

التفكير سريعاً وببطء.. في آن واحد

يختلف الشعور الأمريكي والصيني بالماضي والحاضر والمستقبل اختلافاً جوهرياً. فقد احتفل الأمريكيون بفخر بعيد استقلال بلادهم الـ 241 في تموز الماضي، في حين إن الصينيين متعلقون بتاريخهم الذي يمتد إلى خمسة آلاف سنة. وغالباً ما يشير قادة الولايات المتحدة إلى “التجربة الأمريكية”، وتعكس سياساتهم غير المدروسة هذا الموقف أحياناً، فيما ترى الصين ذاتها، على النقيض من ذلك، باعتبارها لاعباً أساسياً ثابتاً في الكون، وستكون كذلك دوماً. وبسبب شعور الصينيين المفرط بالوقت، فإن قادة الصين حريصون على التمييز بين الموضوعات حسب أهميتها. ومن الصعب تصور زعيم سياسي أمريكي يقترح أن يتم وضع مشكلة رئيسية في السياسة الخارجية على الرف لجيل من الأجيال، لكن هذا ما فعله دينغ بالضبط في العام 1979، عندما قاد الجانب الصيني في المفاوضات مع اليابان حول الحل النهائي لجزر دياويو/ سينكاكو المتنازع عليها، بدلاً من حل فوري للنزاع.

يعمل سياسيو الولايات المتحدة بطريقة تراعي باستمرار حساسية متطلبات الدورة الإخبارية والرأي العام، ويقومون بالكتابة عبر موقع تويتر، أو يعلنون عن برامجهم السياسية الهامة التي تعد بتقديم حلول سريعة. وعلى النقيض من ذلك، فإن قادة الصين يتمتعون بصبر استراتيجي طالما أن الاتجاهات تتحرك لصالحهم، إذ ينتظرون المشكلة لتأتي وهم مرتاحون. ويعتبر الأمريكيون أنهم قادرون على حل المشاكل، فيركزون على النتائج قصيرة الأجل، باعتبار أن القضايا المنفصلة يجب معالجتها الآن، وبذلك يمكنهم الانتقال إلي القضايا التالية. وقد وصم الروائي والمؤرخ الأمريكي غور فيدا، ذات مرة، بلاده، الولايات المتحدة الأمريكية، بـ “فقدان الذاكرة “، فهي المكان الذي تعد فيه كل فكرة ابتكاراً، وكل أزمة لا سابق لها، وهو ما يتناقض بشدة مع الذاكرة التاريخية والمؤسساتية العميقة لدى الصينيين الذين يفترضون أنه لا شيء جديداً تحت الشمس.

والواقع أن قادة الصين يميلون إلى الاعتقاد بأن مشاكل عديدة لا يمكن حلها، بل يجب بدلاً من ذلك إدارتها. وهم يرون أن التحديات طويلة الأمد ومتكررة، ولذلك فإن القضايا التي يواجهونها اليوم ناتجة عن عمليات تطورت خلال السنة، أو العقد، أو القرن الماضي، وأن الإجراءات السياسية التي تتخذ اليوم ستسهم في هذا التطور. وعلى سبيل المثال، منذ عام 1949، حُكمت تايوان بمن تعتبرهم بكين قوميين صينيين مارقين. وبالرغم من أن القادة الصينيين يصرون على أن تايوان مازالت جزءا لا يتجزأ من الصين، فقد اتبعوا استراتيجية طويلة الأمد تشمل تعميق التشابك الاقتصادي والاجتماعي لضم الجزيرة إلى البلاد ببطء.

من المدير؟

إن الصراع الحضاري يجعل من الصعب على واشنطن وبكين الهروب من فخ ثوسيديدس الذي يبدو من تصوراتهما المتباينة للنظام العالمي. وتمثل معاملة الصين لمواطنيها الأنموذج لصياغة علاقاتها مع الجيران الأضعف في الخارج، إذ يحافظ الحزب الشيوعي الصيني على النظام من خلال تطبيق التسلسل الهرمي السلطوي الذي يتطلب احترام المواطنين وامتثالهم، فيما يعكس السلوك الدولي للصين توقعات مماثلة للنظام. ففي لحظة لم يكن مخططاً لها، أو لم تكن متوقعة، خلال اجتماع عام 2010 لرابطة دول جنوب شرق آسيا، رد وزير الخارجية الصيني آنذاك، يانغ جيت شي، على شكاوى حول النفوذ الصيني في بحر الصين الجنوبي من خلال إبلاغ نظرائه الإقليميين ووزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون بأن “الصين دولة عظمى، والدول الأخرى دول صغيرة.. إنها الحقيقة ليس إلاّ”.

على النقيض من ذلك، يطمح القادة الأمريكيون لسيادة القانون على الصعيد الدولي، والتي هي في الأساس تأكيد لسيادة القانون المحلي في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن أمريكا تعترف أيضاً بوقائع القوة، ففي غابة هوبز العالمية، من الأفضل أن تكون أسداً من أن تكون حملاً. وتحاول واشنطن في كثير من الأحيان التصالح مع هذا التوتر من خلال تصور عالم تكون فيه الولايات المتحدة المهيمنة الخيرة، والتصرف على أنها المشرع والشرطي والقاضي وهيئة التحكيم العالمية.

تحث واشنطن القوى الأخرى على قبول النظام الدولي القائم على قواعد موضوعة. ولكن الأمريكيين، كما يبدو من خلال المنظور الصيني، يضعون القواعد وما على الآخرين إلاّ إطاعة أوامر واشنطن. وقد كان الجنرال مارتن ديمبسي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، مدركاً للاستياء الصيني الذي يمكن التنبؤ به، فقد أشار في مقابلة مع مجلة فورين أفيرز، العام الماضي، إلى أن “أحد الأشياء التي سحرتني في الصينيين هو أنني كلما تحدثت معهم حول المعايير الدولية، أو قواعد السلوك العالمية، فإنهم يشيرون حتماً إلى أن تلك القواعد وضعت عندما كانوا غائبين عن المسرح العالمي”.

أنت حر باختيار طريقك

أمضت الولايات المتحدة ما يقرب من ثلاثة عقود كأقوى دولة في العالم. وخلال ذلك الوقت، كان تأثير واشنطن الكبير على الشؤون العالمية أمراً حاسما بالنسبة للنخب والقادة في الدول الأخرى لفهم الثقافة الأمريكية والمقاربة الأمريكية للاستراتيجية. الأمريكيون، من ناحية أخرى، غالباً ما شعروا بأن لديهم الترف بعدم الحاجة للتفكير الجدي بوجهات النظر العالمية حيالهم في أماكن أخرى. وعلى أي حال، فقد أثار عدم الاهتمام، هذا، الاعتقاد لدى العديد من النخب الأمريكية بأن بقية العالم قد أصبحت ببطء، ولكن بثبات، شبيهة بالولايات المتحدة.

لكن صعود الصين في السنوات الأخيرة تحدى هذه اللامبالاة. وبدأ صناع السياسات في الولايات المتحدة يدركون أن عليهم تحسين فهمهم للصين، ولاسيما ما تعلق بالتفكير الاستراتيجي الصيني. وعلى وجه الخصوص، بدأوا يرون السمات المميزة في طريقة تفكير نظرائهم الصينيين باستخدام قوتهم العسكرية؛ فحين اتخاذ قرار في كيفية الهجوم على الخصوم، وتوقيته، فإن قادة الصين كانوا في أغلب الأحيان عقلانيين ومنطقيين، غير أن واضعي السياسات والمحللين الأمريكيين حددوا خمسة افتراضات تقدم مزيداً من الأدلة على السلوك الاستراتيجي المحتمل للصين في المواجهات.

أولاً، تقاد الاستراتيجية الصينية، في حالتي الحرب والسلام على السواء، من خلال سياسة واقعية، ودون أدنى حاجة جادة لتبرير السلوك الصيني من حيث القانون الدولي أو المعايير الأخلاقية. وهذا ما يسمح للحكومة الصينية أن تكون مرنة بلا رحمة، لأنها لا تشعر إلاّ بقيود قليلة تجعلها بحاجة للمبررات السابقة، وأنها إلى حد كبير في مأمن من التعرض للانتقادات المتناقضة التي توجه إليها. لذلك، على سبيل المثال، عندما وصل كيسنجر إلى الصين، عام 1971، لبدء محادثات سرية حول التقارب الأمريكي الصيني، وجد محاوريه غير ملتزمين بالإيديولوجية، وصريحين بشدة بشأن مصالح الصين الوطنية. وفي حين رأى كيسنجر والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أن من الضروري تبرير الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء حرب فيتنام على أنه “سلام مشرف”، لم يشعر الزعيم الصيني ماو تسى تونغ بحاجة للإدعاء أنه من خلال تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الرأسمالية سيعزز موقف الصين الشيوعية تجاه الاتحاد السوفييتي، وأنه يدعم بطريقة أو بأخرى حركة اشتراكية عالمية على نطاق أوسع.

كما يعطي النهج العملي الذي تتبعه الصين في السياسة الدولية الصدارة على الولايات المتحدة، وكذلك أيضاً النظرة الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الصين.

يرى المخططون الصينيون كل شيء مرتبطاً بشيء آخر، فالسياق المتطور الذي يندرج فيه الوضع الاستراتيجي يحدد ما يسميه الصينيون SHI. وهذا المصطلح لا ترجمة انكليزية مباشرة له، ولكن يمكن ترجمته على أنه “الطاقة الكامنة”، أو “الزخم” المتأصل في ظرف ما، وفي لحظة معينة. وهو يشمل الجغرافيا والتضاريس والطقس وتوازن القوى والمفاجأة والمعنويات، والعديد من العناصر الأخرى. وـكما كتب كيسنجر عام 2011، في كتابه (حول الصين(، فإن “كل عامل يؤثر على العوامل الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تحولات دقيقة في الزخم والمزايا النسبية”. ولذا، فإن الاستراتيجي الصيني الماهر يقضي معظم وقته بأناة في “مراقبة أحداث ومتغيرات المشهد الاستراتيجي”، ويتحرك فقط عندما يكون كل شيء في توافق مثالي، ومن ثم يضرب بسرعة، لتبدو النتيجة حتمية بالنسبة للمراقب.

الحرب بالنسبة للاستراتيجيين الصينيين نفسية وسياسية في المقام الأول. وفي التفكير الصيني، قد يكون تصور الخصم للوقائع على الأرض بقدر أهمية الحقائق نفسها. وتعمل الصين الامبراطورية على إيجاد صورة حضارة متفوقة والمحافظة عليها بحيث تمثل “مركز الكون”، وذلك لمنع الخصوم من تحدي الهيمنة الصينية. واليوم، فإن رواية الصعود الحتمي للصين، وانحدار الولايات المتحدة الأكيد، يلعبان دوراً مماثلاً.

تقليدياً، يسعى الصينيون إلى تحقيق النصر ليس من خلال معركة حاسمة، ولكن من خلال التحركات الإضافية التي تهدف إلى تحسين موقفهم تدريجياً. وقد أوضح ديفيد لاي، الخبير في الشؤون العسكرية الآسيوية، هذا النهج من خلال مقارنة لعبة الشطرنج الغربية مع معادلتها الصينية ويتشي (WEQI) (غالباً ما يشار إليها بلعبة الجُو)، فـ “في لعبة الشطرنج يسعى اللاعبون للسيطرة على مركز الرقعة وهزيمة الخصم، وفي ويتشي يسعى اللاعبون لتطويق الخصم. ولذلك حين يحتاج لاعب الشطرنج إلى التفكير في 5 أو 6 خطوات إلى الأمام فإن لاعب ويتشي يحتاج لـ 20 أو 30. ومن أجل الاهتمام بكل بعد من أبعاد العلاقات واسعة النطاق مع الخصم، يقاوم الاستراتيجي الصيني الاندفاع نحو النصر قبل الأوان، ويستهدف بدلاً من ذلك بناء ميزة تراكمية تدريجية”.

كتب لاي، في العام 2004، في تحليل لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة الحرب الأمريكية: “في التقاليد الغربية، هناك تركيز كبير على استخدام القوة، وإلى حد كبير يقتصر فن الحرب على ساحات القتال، وطريقة القتال هي القوة مقابل القوة”. وعلى النقيض من ذلك، فإن “الفلسفة الكامنة وراء لعبة الجُو هي التنافس على المكاسب النسبية بدلاً من السعي للقضاء التام على قوى الخصم”.

وفي إشارة حكيمة، حذر لاي من “خطورة أن تلعب لعبة الجُو وأنت تحمل عقلية لاعبي الشطرنج”.

لنعقد صفقة

ستولي واشنطن انتباهها جيداً لهذه التحذيرات، في السنوات القادمة، ذلك أن أية بؤرة توتر تحدث من الممكن أن تؤدي إلى إشعال أزمة في العلاقات الأمريكية الصينية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية حول بحر الصين الجنوبي، والتوترات حول برنامج كوريا الشمالية المتنامي للأسلحة النووية. وبما أن الأمر سيستغرق عقداً أو أكثر، لكي تضاهي الصين بقدراتها العسكرية قدرات الولايات المتحدة، فسوف يتوخى الصينيون الحذر والتعقل إزاء أي استخدام قاتل للقوة ضد الأمريكيين. وستتعامل بكين مع القوة العسكرية كأداة ثانوية في سياستها الخارجية التي لا تسعى للانتصار في المعركة، بل لتحقيق أهداف وطنية، وستعزز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع جيرانها، معمقة اعتمادهم على الصين، وستستخدم نفوذها الاقتصادي لتشجيع (أو فرض) التعاون في قضايا أخرى. وعلى الرغم من أن الصين اعتبرت الحرب تقليدياً ملاذاً أخيراً، إلا أنها يمكن أن تبدأ نزاعاً عسكرياً محدوداً لمحاولة عكس الاتجاهات حين تستنتج أن النهج العام طويل الأجل لم يعد في صالحها، وأنها تفقد القدرة التفاوضية.

كانت المرة الأخيرة التي تواجه فيها الولايات المتحدة مخاطر ثوسيديديدس الكبيرة جداً خلال الحرب الباردة، وخاصة خلال أزمة الصواريخ الكوبية. وبسبب تداعيات الأزمة بعد أشهر على انتهائها، تطرق الرئيس الأمريكي، جون كينيدي، إلى الدرس الباقي المستفاد: “قبل كل شيء، وفي الوقت الذي ندافع فيه عن مصالحنا الحيوية، علينا تجنب المواجهات مع القوى النووية التي تجلب الخصم إلى خيار: إما التراجع المهين أو الحرب النووية”. وعلى الرغم من الخطاب المتشدد الذي اتخذته موسكو، استنتج رئيس الاتحاد السوفييتي، السابق، نيكيتا خروتشوف، في نهاية المطاف، أنه يمكن أن يتنازل عن الأسلحة النووية في كوبا. وبالمثل، اكتشف كيسنجر ونيكسون، في وقت لاحق، أن الايديولوجي الصيني ماو كان بارعاً جداً في تقديم أرضية أساسية تخدم مصالح الصين.

لقد قدم كل من شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب متشددة، خاصة عندما يتعلق الأمر ببحر الصين الجنوبي. ولكن كلاهما أيضاً صانعا صفقات. وكلما أدركت إدارة ترامب بشكل أفضل كيف ترى بكين دور الصين في العالم والمصالح الأساسية للبلاد، كلما كان الإعداد للتفاوض أفضل بكثير. تبقى المشكلة في الإسقاط النفسي، فحتى المسؤولين المحنكين في وزارة الخارجية يفترضون في كثير من الأحيان، وعن طريق الخطأ، أن المصالح الحيوية للصين تعكس مصالح الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالمسؤولين الذين يصنعون الآن نهج إدارة ترامب تجاه الصين، سيكون من الحكمة قراءة الفيلسوف الصيني القديم صن تزو: “إذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك، فلا داعي للخوف من نتيجة مائة معركة، وإذا كنت تعرف نفسك ولا تعرف العدو، فمقابل كل انتصار مكتسب سوف تعاني هزيمة مقابلة، أما إذا كنت لا تعرف العدو ولا تعرف نفسك، فسوف تستسلم في كل معركة”.

* مدير مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد، ومؤلف كتاب “جوهر القرار-أزمة الصواريخ الكوبية”