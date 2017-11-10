الرهن السياسي ممارسة اعتاد عليها نظام آل سعود

ما لا شك فيه أن التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش السوري وحلفاؤه في الميدان، واستعادته معظم المناطق من قبضة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، له صلة بما يحصل في لبنان، لجهة الامتعاض السعودي. إذ يبدو أن الرياض قررت أن تحرق سياسياً وجهاً بات بلا فائدة تذكر في الوقت الراهن، وأن الدبلوماسية السعودية المدعومة على الدوام من قبل واشنطن باتت أكثر عدائية من أي وقت مضى. وخير دليل على ذلك الاتصالات التي أجراها النظام السعودي مع ممثلين سياسيين عراقيين في محاولة لتزكية الانقسامات الطائفية الداخلية، وما استقالة الحريري إلا الفصل الأخير من استراتيجية زعزعة الاستقرار الإقليمي.

للوهلة الأولى، أثار خيار الحريري مخاوف وقلق الساسة والشارع اللبناني، خاصة وأن المعلومات تفيد بأنه تحت الإقامة الجبرية عقب حملة اعتقالات لأمراء ومسؤولين ورجال أعمال سعوديين بتهم الفساد. المؤرخ اللبناني، ووزير المالية السابق، جورج قرم، صاحب كتاب (لبنان المعاصر) يشرح هذا المشهد المسرحي قائلاً: “إن استدعاء الحريري من قبل النظام السعودي دون أي علم مسبق من قبل حاشيته، أو وزراء حكومته، يدل على أن استقالته تمت بطلب وضغط من السعودية، كما يثبت ذلك وجود انقلاب يجري في المملكة”.

أضاف قرم: “أطلق الأمير السعودي الوريث، ولي العهد الذي يحظى بدعم وتشجيع الرئيس الأمريكي، حملة لتغيير نظام هذه المملكة الفاسدة.. قام بتصفية العديد من أعضاء الأسرة الحاكمة، واعتقل كبار رجال الأعمال في البلاد، وغير فعلاً النظام السياسي عندما أصبح الديكتاتور الوحيد للمملكة، في حين أن القانون الأساسي للعائلة المالكة كان، حتى الوقت الراهن، إدارة جماعية وإجماعاً على الأكبر سناً من مختلف فروع العائلة”. وحول دلالة استقالة الحريري من بلد أجنبي، وبقائه فيه حتى اليوم قال القرم: “ما لاشك فيه أن الحريري تحت الإقامة الجبرية في السعودية، ومقابلته مع تلفزيون “المستقبل” أثبتت ذلك: جمل آلية ومكررة، وجه متعب وحزين، وحاجة لشرب الماء بشكل متواصل خلال دقائق قليلة”. وتابع: “إن ما يجري في لبنان له علاقة مع الأزمة السورية التي تشهد خواتيمها. فالوضع يميل لصالح الحكومة السورية الشرعية. وبالتالي، ما حصل شكل من أشكال الرد من قبل السعودية التي كانت مع قطر الممول الرئيس للحركات الإرهابية في سورية. ولابد أيضاً من التذكير بالحصار الذي فرضته السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي على مشيخة قطر، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على التخلص من الإمارة الصغيرة، وتحميلها مسؤولية الفشل في سورية. وأضاف قرم: “منذ وصول ترامب إلى الرئاسة، اتخذت شيطنة إيران معدلات هيستيرية. إذ تزعم الإدارة الأمريكية أن إيران هي مصدر الإرهاب الإسلامي، وليس حلفائها من مشيخات النفط. وعندما تصبح السياسة السعودية بهذا القدر من الهستيرية، فذلك يعكس السياسة الأمريكية الراهنة إزاء المنطقة. وهذا ما يقتضي نزع الوهابية عن السعودية. أما بالنسبة للبنان، فإن العداء الذي تكنه السعودية إزاء حزب الله في لبنان ليس جديداً، فقد أظهرته وعبرت عنه عام 2006، إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان، عندما اتهمت حزب الله بالمغامرة، وحملته مسؤولية اندلاع الحرب، ولم تستنكر العدوان الإسرائيلي. واليوم تقوم السعودية بتدمير اليمن من خلال عمليات القصف، منذ عام 2015، بذريعة محاربة النفوذ الإيراني. ولقد انتشرت الكوليرا نتيجة هذا العدوان السافر في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي. وتبرير هذه الحرب بضرورة محاربة المد الإيراني في الشرق الأوسط هي ورقة إيديولوجية لتبرير السياسة الأمريكية – السعودية في المنطقة. ويجب ألا ننسى أن عراق صدام هاجم إيران، عام 1980، بتحريض من مشيخات النفط والولايات المتحدة، وأعلن الحرب عليها وليس العكس. وكي نكون أكثر قرباً من الحقائق على الأرض، نلخص الوضع بالقول: إننا نشهد مواجهة كتلتين جيوسياسيتين: كتلة حلف الناتو من جهة، والمحور المعارض للهيمنة الأمريكية على العالم من جهة أخرى”.

أما الكاتب والصحفي رينيه نبعة، فقد نوه إلى أن “الرهن السياسي هو ممارسة معهودة اعتاد عليها نظام آل سعود، وتعود إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي. ولعل الحادثة الأكثر شهرة، عدا عن رهن الحريري، هي اختطاف زعيم المعارضة السعودية، ناصر السعيد، من قلب بيروت في خضم الحرب الأهلية اللبنانية، من قبل الاستخبارات السعودية، وبالتواطؤ مع قادة فلسطينيين من حركة فتح. وناصر السعيد، مؤلف كتاب “تاريخ آل سعود” ، تم رميه من طائرة حربية سعودية في صحراء الربع الخالي. والحالة الثانية هي اختطاف الأمير سلطان بن تركي بن عبد العزيز، حيث تم اعتقاله في قصر الملك فهد، في جنيف، عن طريق فخ نصب له، حيث خدر واقتيد إلى السعودية عبر طائرة خاصة، ووضع تحت الإقامة الجبرية، وكانت تهمته الوحيدة الوشاية بشبكة فساد واسعة بين رفيق الحريري وأمراء من الأسرة السعودية الحاكمة. أما الحالة الثالثة، وقد أحبطت، وجهت ضد سارة بنت طلال، أخت الملياردير الوليد بن طلال، قبل أن تطلب اللجوء السياسي إلى لندن. والقائمة طويلة، ولن تنتهي، ويكفي لنقتنع بذلك التفكير بمصير الرئيس اليمني عبد ربه هادي، المتواجد هو الآخر في السعودية تحت الإقامة الجبرية، منذ شن السعودية عدوانها على اليمن ضد الحوثيين”.

أما الباحث جوزيف باحوط، المتخصص بالشرق الأوسط، فقد حلل الأمور في سياق حوار أجراه معه موقع “les cles du moyen orient”: “العلاقة بين السعودية وأسرة الحريري علاقة عضوية. رفيق الحريري، مؤسس الخط السياسي الذي تقوده العائلة منذ نهاية الحرب الأهلية، ووالد سعد الحريري، خرج من لبنان في سنوات الـ 70 للعمل في السعودية. كان فقيراً، ولكنه سرعان ما نجح في عمله, وبعد أعوام قليلة اشترى شركة إعمار تعمل لصالح الأسرة الحاكمة، وسرعان ما حظي بحماية الملك السعودي.. بعد اغتياله عام 2005، تغيرت الأمور مع سعد الحريري، وبدأ الملوك السعوديون يتغيرون هم الآخرون. ولي العهد الحالي، محمد بن سلمان، لا يعترف كثيراً بعلاقة الحريري مع المملكة، فهو اصغر سناً من سعد، ولديه ميول لاحتقار هذا الشاب اللبناني الذي هو سعودي بالتأكيد. ولكن الحقيقة أنه يبقى في حماية السعوديين، ويبقى حامل نفوذهم في لبنان. إنه سعودي، ولا يمكنه الابتعاد عن المملكة سياسياً. وما حصل في عطلة نهاية الأسبوع يؤكد أنه ليس سيد نفسه ولا سيد قراره”.

وعن طبيعة العلاقة بين لبنان والسعودية، أشار باحوط إلى أن “لبنان دولة ضعيفة من كافة الجوانب، والسعوديون هم الضامن المشترك لأمنه، بعد 1992، إلى جانب سورية والغرب. السعودية لن تتقبل أن يخرج لبنان من تحت عباءتها ووصايتها، كما أنها لا تتقبل فكرة أنه لإيران هي الأخرى استثمارات كبيرة في لبنان، ولكن ليس بنفس الطريقة السلطوية. وعليه، يمكن اعتبار استقالة الحريري تداركاً لانسحاب سعودي من لبنان، وتهدف إلى قلب هذا التراجع. ويرى باحوط أن السعودية ربما تحصل على تنازلات شكلية لا أكثر. لقد قال الحريري أنه سيعود إلى لبنان، وسيجري مناقشات مع الرئيس ميشيل عون ومع حزب الله، لكنه في الوقت الراهن لن يشارك بأي اتفاق من طبيعة الاتفاق الذي قاد به البلاد منذ عام. ويختم باحوط بالقول: “ثمة شائعات تقول أن السعوديين دفعوا سعد الحريري إلى الاعتدال بعدما تعرضوا لضغوط دولية، اعتقد أن السعوديين فهموا أنهم مضوا بعيداً في الاستفزاز، لذلك اختاروا إرسال سعد الحريري بمهمة استطلاع إلى لبنان ليروا طريقة تفاوضه. بالمقابل، ما هو واضح أنه ليست هناك تدخلات خارجية للحديث مع السعوديين لتوضيح الأمر، وإنهاء هذه الشائعة التي تقول أن سعد الحريري رهينة لديهم”.