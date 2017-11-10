الرياض.. انقلاب أم استلاب

كيف لنا أن نفهم ما يجري في هذه الأيام أو الأسابيع الأخيرة في الرياض؟ وكيف لنا أن نتصوّر ما يمكن أن يعقب هذا الذي يجري من سياسات وتطورات؟

دعونا نسلم بداية بالحقيقة القائلة إنه لا شيء في تركيبة النظام السعودي، كما اختبره الناس في الماضي، مأسوف عليه عند الناس. وبتعبير آخر، فإن إجهاز الملك سلمان وابنه وليّ العهد على بعض رموز هذا النظام هي مسألة تهمّ العائلة الحاكمة بالتأكيد، لكنها لا تهم المواطنين في مملكة آل سعود أو الناس في خارجها بكل تأكيد إلا بقدر ما يمكن أن يلحق بمصالح هؤلاء الناس من أذى، أو بخلاف ذلك بقدر ما يمكن أن يرفع عن كواهلهم من ألوان الأذى، أي بقدر ما يمكن أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على مصالحهم. ومع ذلك، فإن ما يحدث في الرياض مهم وعلى مستويات متعددة، ولا يجوز لنا أن نتجاهل الأبعاد التي ينطوي عليها.

لعل أول سؤال يطرح نفسه علينا، في ضوء ما شهدته الرياض من اعتقالات وتحقيقات طالت ما يمكن أن نعتبرها بالصفوة في نظام الحكم، والتي هي نتاج المرحلة السابقة منذ تأسيس المملكة وحتى الآن، بالإضافة إلى أكبر رجال الأعمال: هل تأخذ هذه الحركة المملكة إلى وضع أفضل، أم أن هناك من النذر ما يشير إلى عكس ذلك؟

قبل محاولة الإجابة على هذا السؤال نستحضر من الذاكرة موقفاً للملك سلمان يوم كان أميراً للرياض، ويعود هذا الموقف إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي، فقد حدث في ذلك الحين أن مواطنين من أبناء المملكة طالبوا بمشاركة الشعب في السلطة، فانبرى لهم الأمير سلمان ليقول ببساطة متناهية: “إن آل سعود حصلوا على السلطة بحدّ السيف، ولن يتخلوا عنها لأحد إلا بحدّ السيف”!

كانت المفاضلة في ذلك الحين بين آل سعود، كعائلة مالكة حاكمة تنفرد بالسلطة، وبين المواطنين الآخرين. أما الآن فنحن أمام واقع جدّ مختلف، حيث نجد سلمان ونجله في مواجهة أمراء آخرين من العائلة، وفي مواجهة من كان يدور في فلكهم من رجال المال الكبار أو الوزراء المقرّبين. وبين هؤلاء المقرّبين الملاحقين نجد واحداً على الأقل من آل الشيخ ما لم يكن هناك آحاد، وآل الشيخ هم شركاء آل سعود في القسمة الضيزى التي جمعت بين ممثلي السلطة السياسية والسلطة الدينية ليشكل آل سعود وآل الشيخ طبقة أعلى تتحكم بالمجتمع.

إن المشكلة المطروحة الآن في هذا السياق تكمن عملياً فيما يقال من أن خطة محمد بن سلمان “الإصلاحية” تتضمن تقليص السلطة الدينية، أي تقليص السلطة الدينية المعطاة لآل الشيخ. فإذا صحّ هذا فإن آل الشيخ سيرون فيه إخلالاً من قبل آل سعود بعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين.

أمام تطور من هذا النوع تتفتت فيه وحدة العائلة الحاكمة السعودية، حتى في حلقتها الأضيق – أي بين أبناء عبد العزيز وأحفاده – من جهة، وتتم فيه مراجعة عقد التحالف مع آل الشيخ وتقليص سلطتهم الدينية من جهة ثانية، يحق لنا أن نتساءل: هل يتجه “الإصلاح السلماني” – إن صحّت تسميته إصلاحاً – باتجاه تكريس سلطة الفرد الحاكم، أم إلى إعطاء المواطنين ككل حقوق المواطنة الكاملة، وما تفرضها من مشاركة؟

قد يكون هذا سؤالاً عادياً في جميع المجتمعات في العالم، لكنه ليس كذلك حين يتعلق الأمر بالنظام السعودي بالذات. فهذا السؤال، وفي صيغته هذه، يعيدنا إلى ما قاله الملك سلمان، يوم كان أميراً، من أن آل سعود أخذوا السلطة بحدّ السيف ولن يتخلوا عنها إلا بحدّ السيف. فإذا كان لا يزال متمسكاً بموقفه هذا، فإن التعديل الجديد، الذي يمكن أن يكون قد طرأ عليه، هو أن آل سلمان بن عبد العزيز أخذوا السلطة بحد السيف ولن يتنازلوا عنها حتى لأفراد العائلة إلا بحدّ السيف! وبتعبير آخر، فإن الآخرين من آل سعود صار حكمهم في نظر السلطة الجديدة حكم المواطنين المحرومين من المشاركة في السلطة.

قد يتخيل البعض أننا، بطرح المسألة على هذا النحو، نكون قد سرحنا بعيداً مع الخيال. ولا شك أن هؤلاء يفترضون أن “السلمانيين”، حتى وإن طهّروا العائلة المالكة ممن وصفوهم بالمفسدين، إلا أنهم لا بدّ وأن يحافظوا على التقاليد المرعية بشأن البيعة، وأنهم لا يمكن أن يتخلوا عن السندين المتمثلين بآل سعود وآل الشيخ، وتحالفهما على حساب المواطنين الآخرين العاديين. فإذا قبلنا بهذا الافتراض، الذي يتطلب ترويض ما يمكن ترويضه من العائلتين لصالح حكم “السلمانيين”، تساءلنا: وهل من جديد تحت الشمس؟

قد يقال لنا: إن استهداف أمراء ووزراء ورجال أعمال، عدوا رموزاً للفساد والإفساد، من شأنه أن يعيد للبلاد مئات المليارات من الدولارات التي اتهم هؤلاء بنهبها. وقد وصل الرقم المتداول إلى 800 مليار دولار. وهذه قد يرى فيها البعض خطوة جيدة على طريق إصلاح ما أفسده الدهر السعودي. ويمكن أن تكون هذه خطوة جيدة حقاً شريطة أن ترد هذه الأموال إلى مستحقيها، أي إلى أصحابها الفعليين الأصليين، أي إلى الشعب المسلوب المغلوب المنهوب، لكننا نتساءل: وهل ستعاد هذه الأموال إلى أهلها؟ كما نتساءل: وهل تقف مشكلة الفساد والإفساد عند سلب ونهب أموال العباد، أم أن المشكلة كانت أكبر ولم تزل أكبر؟!

إن ما أتاح المجال لسلب المال، على هذا النحو الأقرب في أرقامه الإجمالية إلى الخيال، إنما يتمثل عملياً في سلب حقوق المواطنة من المواطنين، وفي حرمان هؤلاء المواطنين من ممارسة دور اسمه المشاركة الفعلية، أو من دور اسمه المعارضة الفعلية. فتغييب دور المواطنين لا يعني فقط تغييب الحرية، ولكنه يعني أيضاً تغييب حق المواطنة بكل أبعاده العملية والنظرية.

قبل أن يتناول “السلمانان” من هم الأقرب إليهم من “الإخوان” المنتمين إلى عائلة الحكم القائم على الانفراد والطغيان، وما واكبه من فساد وإفساد وصل بممارسيه إلى حدّ الإدمان، تناول هؤلاء بالاعتقال فئة أخرى من “الإخوان” كانت تقليدياً من بين الأبواق التي عملت في خدمة النظام السعودي وطغيانه، وتمثلت في شيوخ معروفين من مناصري جماعة الإخوان المسلمين، لا بسبب الأدوار التي لعبوها في خدمة الفتن، ولكن لأنهم تجرأوا فطالبوا بالإصلاح بين النظام الحاكم في قطر وبين مستهدفيه من شركائه الخليجيين، وكأن الدعوة إلى الصلح والمصالحة هي في حدّ ذاتها نذير خطر!

وهنا، في ملاحظة المسافة بين إقرار الفتان على دوره في إثارة الفتن وبين اعتقاله إن هو نادى بالصلح، تتكشف لنا الحقيقة القائلة بأن الغاية الحقيقية من وراء ما جرى، ويجري، ليست محاربة الفساد والإفساد، ولا وأد الفتن التي عمل هؤلاء السلف أو بعضهم على إثارتها في البلاد، وإنما هي غاية محصورة في استرداد بعض المال الذي سلب، وذلك لتمكين النظام من تمويل سياسة سبق ومارسها المتهمون بالفساد والإفساد. وليته وهو يمارس هذه السياسة يتذكر الأراضي التي سلبها الأمراء من المواطنين فيرد لهؤلاء المواطنين حقوقهم من أيدي السالبين، فمثل هذا الأمر لا يبدو وارداً في الحسابات، ما يعني بالمحصلة أن الغاية ليست إقرار العدل بين أصحاب السلطان والناس، وإنما تمكين فئة من تمويل تسلطها بوضع اليد على بعض الودائع النقدية الكبيرة للمتسلطين. ولنلاحظ هنا أن دائرة الاستهداف اتسعت لتشمل العديد من رجال الأعمال الكبار بحكم حجم إيداعاتهم المالية التي يمكن أن تسهم، إلى جانب ودائع الأمراء المستهدفين، في “إخراج الزير من البير”!

لنلاحظ أننا، حتى هذه اللحظة، نتحدث عن عنصر واحد في سياسات “السلمانيين” هو المال، ولا شيء غير المال. وهذا يعني، في نهاية المطاف، أن المسألة، بدءاً ونهاية، تدور حول جباية أو بالأحرى مصادرة المال، بغض النظر عن مصدره مشروعاً كان أو غير مشروع، وأنها لا تتعلق بإصلاح في السياسات، لا في الداخل ولا في الخارج. وهذا ما يفسّر لنا الحقيقة القائلة بأنه ما من اعتراض في الرياض على سياسات وممارسات “رموز الفساد” ضدّ سورية والعراق واليمن، بل إنه جرى توسيع هذه السياسات بخطوتين ليستا بلا معنى: إحداهما تتمثل بفرض حصار شامل على اليمن يشمل حتى منع وصول المساعدات الإنسانية بكل أشكالها، والثانية تتعلق باستهداف لبنان بأسلوب فج تمثل بحمل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على الاستقالة ببيان صاغه له السعوديون، وحمله على تسجيله لبثه من قبلهم، ثم اعتقلوه، وعن العودة إلى لبنان أو الخروج من المملكة منعوه. وقد اعتبر على هذا النحو واحداً ممّن شملهم التطهير من الفساد.

وإذا أضفنا إلى هذين التطورين الدالين على الاتجاه السياسي الذي يعبر عنه “السلمانان”: التواصل مع الكيان الصهيوني والتحالف معه في مواجهة محور المقاومة، بدا واضحاً تماماً أن العهد السعوديّ الجديد يذهب في استهدافه للعرب والمسلمين إلى ما هو أبعد مما ذهب إليه العهد السعودي القديم.

إذا وضعنا كل هذه المعطيات معاً في الاعتبار، حق لنا أن نتساءل: أين يكمن الإصلاح فيما ذهب إليه “السلمانان”؟

إنه ليس إصلاحاً فعلياً باتجاه الداخل، ولا هو إصلاحٌ فعليّ باتجاه الخارج، بل هو إمعان في الإفساد. وعندئذ، ما الذي يبقى غير الانفراد بالسلطة، المأخوذة أصلاً بالسيف، بعد أن اتسعت دائرة المأخوذين بالسيف لتشمل جزءاً من عائلة آل سعود وبعضاً من عائلة آل الشيخ، وغير مصادرة أموال من استهدفوا – بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية امتلاكهم لتلك الأموال – بهدف توفير المال الذي تحتاج إليه السلطة لتغطية احتياجاتها لمواصلة الإفساد، أو حتى لتوسيع نطاق هذا الإفساد؟

أهذا هو الإصلاح الذي انتظره المواطن السعودي طويلاً؟ وهل هذا هو الإصلاح الذي انتظره العرب المتضررون من سياسات النظام السعودي؟ إنه لا هذا ولا ذاك، فهو ليس انقلاباً لصالح المواطن، أو المحيط العربي والإسلامي، أو الإنسانية التي باتت تعاني من الإرهاب الوهابي التكفيري على نطاق واسع، وإنما هو مجرّد استلاب للمال من أشخاص لا نملك إلا أن نسلم بأن بعضهم قد استغل سلطته ونفوذه لنهب هذا المال من أصحابه الشرعيين، أي من المواطنين. ولكن هذا المال لن يعود إلى أهله بما يبرر ما حدث، وإنما سيستغل في مواصلة الإفساد.