التعليم الجامعي وتجذير التطرّف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعتزمُ هنا أن أتحدثَ قليلاً عمّا نُطلق عليه – على نحو غير مُرض – تجذيرَ التطرف في حرم الجامعات. وسأتحدث بشكلٍ رئيسي عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولو كُنتُ آملُ أن يكون لملاحظاتي صلة أعمق بالموضوع المطروح. وأريدُ أن أعلّق قليلاً عمّا يتعلق بالتعليم الجامعي الذي يُشجّع على التطرف، وعلى التعليم الآخر الذي يردعه. صحيحٌ أن مجرد جمعِ حشدٍ كبيرٍ من الشباب، في لحظة ما من حياته يكون فيها مثالياً وسريع التأثُّر، تكتنفهُ مَخاطرهُ الخاصة، ولكن هذا إن أدى، في بعضٍ الأحيان، إلى الدفع نحو التطرف، وحتى إلى التجند، فإن الاختصاص الجامعي يُشكل جزءاً من هذه المسألة. وبرأيي، هناك مواضيع أكثرُ أهميةً في مهنةِ التعليم الجامعي، وهي ما أودُّ أنْ أراها تحظى بفهمٍ أوسع.

عندما نتحدث عن العلاقة بين التعليم و”تجذير التطرف”، يَجدر بنا ذكر أن هناك افتراضاً غريباً بأنَّ علينا أن نتحدث عن وجودِ علاقةٍ ما بين انعدام التعليم والتطرف. ورغم أنّ الباحثين الأكاديميين قد أولوا اهتماماً كبيراً للعلاقة المثيرةِ للاهتمام، وأحياناً للدهشة، بين التعليم العالي والتطرف العنيف، إلا أن التحليلَ الأكثرَ رواجاً استمر في دراسة افتراض أن التعليم الرديء يُفضي إلى التطرف.

فمثلاً، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عبر تقريرٍ أعدّه جيسون بيرك، أنّ غالبَ المجندين في الجماعات المُسلحة الإسلامية قد تلقوا تعليماً جيداً. وقد تمكّن محلّلون من البنك الدولي من إجراءِ بعض التحليلات الدقيقة، بعد النظر إلى سجلاتِ داخلية لتجنيد “داعش” كانوا حصلوا عليها من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، وتُغطّي 3.803 مجندين أجانب. وطبقاً لما ذكرته الصحيفة – وأقتبس من بيرك هنا – سيَدعم هذا البحث “الاستنتاج المتنامي بين المختصين بأنّ لا وجود لصلة واضحة بين الفقر أو المستويات التعليمية والتطرف”.

ولكن معد التقرير يؤكّد هنا عكس ما يقوله المقال تماماً، إذ يمضي قائلاً: “وجدتْ دراسة البنك الدولي أن 69% من المجندين أكملوا التعليم الثانوي على الأقل، في حين أنّ 15% تركوا المدرسة قبل إنهاء التعليم الثانوي، وأقلُّ من 2% أُميُّون”. واكتشف الباحثون أنّ المستوى التعليمي للمجندين من شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط كانَ أكبرَ بكثيرٍ من مستوى معظم أبناء المنطقة: “تابع قسمٌ كبيرٌ دراسته في الجامعة.. تلقى المجندون من أفريقيا، وجنوب وشرق آسيا، والشرق الأوسط، تعليماً أعلى بكثير من أتْرابهم في مناطق نشأتهم”.

وبالتأكيد، هذا لا يَدعم التأكيد الغريب بأنه “لا صلةٌ واضحةٌ بين.. مستويات التعليم والجنوح إلى التطرف”. وباستخدام هذه الأرقام لتُناقض الارتباطَ بانخفاض التحصيل التعليمي، يُقلّل الكاتب من شأن ارتباطها بالتحصيل التعليمي العالي – أو على الأقل بالتقدّم الدراسي بعد المدرسة.

ونتاجُ هذا الافتراض السهل أنّ الفقر وانعدام التعليم يؤديان إلى القنوط، وأن هذا القنوطِ مقترناً بشعورِ “ليس هنالك ما أخسره”، هو القوة الدافعة نحو الإرهاب. وكما صاغها كلاود بيريبي، في ورقة نشرها عام 2007، “تَنْحو التوقعات البديهية نحو أن التنظيمات الإرهابية لا تَعمُرُ إلا بالأفراد الذين لا تُتاح لهم سوى أقلّ الفرص في أسواق العمل”. وشدّد على تقبل هذا الفهم إلى حدٍّ بعيد – ويقتبسُ العديد من المُعلقّين إيلي ويزل في تعليقٍ شهير له: “ما الذي يَستدرجُ الشباب للإرهاب؟ إنه تَبسيطُ الأمور. فالمتعصب لا يملكُ أسئلةً، وإنما إجاباتٍ فقط. والتعليم هو السبيل للقضاء على الإرهاب”. ويقتبس بريبي قرائنَ تكررتْ على ألسُنِ السياسيين ورجال الدولة من أن “الفقرَ والجهلَ” مسؤولان عن التطرف والإرهاب؛ وهناك افتراضٌ شائعٌ وجذابٌ ومعقولٌ بأن التعليم، ولا شيءَ غيره، هو الجواب الشافي لمسألة الإرهاب.

لكن الأدلةَ لا تُؤيد هذا الاستنتاج، قياساً لما تُوضّحه أرقام البنك الدولي التي ذكرتها الغارديان. ويبين رسمٌ بيانيّ مثير في التقرير نفسه أن متوسط عدد سنواتِ تعليمِ المجندين في “داعش” يتجاوز المتوسط الإقليميَّ في بلدانهم، وذلك في كل حالةٍ من الحالات باستثناءِ القادمين من أوروبا الشرقية. وأكثرُ ما يُلاحظ ذلك في شمال أفريقيا (حيث الفرق هو 3 سنوات من التعليم)، وفي جنوب الصحراء الكبرى (5 سنوات)، والشرق الأوسط (3 سنوات)، والفرق في أوروبا الغربية سنتان. وكتبَ مؤلفو التقرير: “وجدنا أن من تجنّد في داعش من القوى العاملة الأجنبية لم يَكن من بين الفقراء والأقلِّ تعليماً، بل العكس”.

لم ينشرْ التقرير أي أدلةٍ تَسمح بإجراء مقارنة خاصة لنسبة خريجي الجامعات بين داعش والسكان الإقليميين الأكثر عدداً، ولكن البحث الذي نشره دييجو غامبيتا وستيفن هرتوغ، عام 2007، وجدَ أنّ ما يُقارب نصفَ الجهاديين (48.5 %) المُجنّدين داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبلَ ذلك التاريخ، حاصلون على تعليمٍ عالٍ من نوعٍ ما، وأن “التمثيل المفرط للمتعلمين الجامعيين في عيِّنَتنا كبيرٌ قياساً إلى عامةِ سكان بُلدانهم”. ووجدَ مركز الدين والجغرافيا السياسية [Centre for Religion and Geopolitics]، في عينةٍ فحصها عام 2016، أنّ 46% منها قد التحقوا بمعهدٍ من معاهدِ التعليم العالي، رغم أن 22% منها انسحبوا دون إكمال تعليمهم. ويُمكن مقارنةُ ذلك، بشكل واسع، مع متوسطٍ إقليمي يَبلغ 25.8% من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي، وهو نسبةٌ تَبلغ، إذا ما قٌسِّمت بين “المُورِّدِين” الأربعة الرئيسيين (وبالأحرى وقت إجراء البحث)، 32.6% في مصر، و10.6% في المغرب، و28.6% في تونس، و27.7% في السعودية. لذا فالعقيدة الجهادية، على ما يبدو، مهنةٌ تَجذب الخريجين.

وهكذا، فإن ملاحظتي الأولى – ربما بشكل يُخالف المنطق – هي أنّ أولئك الذين التحقوا بالجامعة أكثرُ عرضةً، نسبياً، من عامة الناس ليصبحوا “متطرفين عنيفين”.

وقد ناقش الباحثون هذه المسألة باستفاضة، وانكبّ معظمهم على محاولة تحديد كيف يتفاعل التعليم مع ظروفِ مجتمعٍ معين. فعلى سبيل المثال، قام بروخوف وآخرون بتحليل 133 بلداً على مدى 23 عاماً، وخَلصوا إلى أن “التعليم في مستوياته الدنيا (التعليم الابتدائي) يُؤدي إلى مزيدٍ من الإرهاب، بالنسبة لمجموعةٍ من البلدان التي تَعجُّ بالظروفُ [الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمؤسسية والديموغرافية] الرديئة؛ في حين أن مستوى التعليم العالي (التعليم الجامعي) يُقلل من الإرهاب المحلي، بالنسبة لمجموعة من البلدان حيث الظروف ملاءمةٌ أكثر”. وهذا أمرٌ منطقي: حيث تكون المجتمعات قادرةً ومستعدةً للاستجابة للتوقعات المتنامية للسكان المتعلمين المتزايدين، ما يَسمح لتلك التوقعات بدفعِ التغيير، وهذا قد يعود بنتائج إيجابية؛ وحيث لا تستطيع [تلك المجتمعات]، أو لن تستجيب لمستوى التوقع المتنامي ذاك، فسيتراكم الضغط من أجل التغيير القسري – أو كما يراها الاقتصاديون: “جرّاء الظروف الرديئة في البلد المعني، قد لا يَزيد التقدّم في التعليم من تكاليف الفرص البديلة للإرهاب بقدرٍ كافٍ، لأن قنوات التحويل المعنية لا تَعمل كما ينبغي.

يَقبع في خلفية هذ الجدالِ التوسعُ الهائلُ – أي ما يدعوه الفرنسيون بالتحشيد – للتعليم العالي في جميعِ أرجاءِ العالم، في البلدان المُبَينة في الورقة التي أشرتُ إليها تواً. ومن الجدير التوقف للنظر لفترة وجيزة في نموّ التعليم العالي في الماضي القريب. فالجامعات اليوم مختلفة جداً عن المؤسسات التعليمية في جيلي، سواءَ في أوروبا أو في الشرق الأوسط. وبين عامي 1992 و2012 ارتفعَ عدد الطلاب في العالم من 14% إلى 32% من الفئة العمرية المَعْنية. وارتفعَ عدد الدول التي تجاوزتْ فيها النسبة 50% من 5 إلى 54 دولة. ومن المتوقع أن يَزيد إجمالي عدد الطلاب في جميع أنحاء العالم، الذي كان 105 ملايين عام 2002، إلى أكثر من الضعف في السنوات الـ 13 الممتدة من 2012 إلى 2025، ليصل إلى 262 مليوناً. وتتزايدُ في العالم نسبة السكان الشباب الملتحقين بالجامعات، وإضافةً لمراكز الإبداع والابتكار وتحسين فرص الحياة، فلا محالةَ أنْ يقعوا فريسةَ خيبةِ الأمل، عندما لا تتطابق النتائج مع توقعاتهم وآمالهم التي انبعثتْ في هواجسهم.

ويَتضحُ نموّ الأعدادِ هذا بجلاءٍ في أوروبا – ففي بريطانيا، ارتفعت نسبة الشباب في الجامعات من 3.4% من الفئة العمرية نفسها في عام 1950 إلى ما يُقارب الـ 50% اليوم. عُدَّ هذا النمو بالإجمال، ومن منطلقٍ ديني (وإن لم يكن بالضرورة بشكلٍ صحيح)، أمراً مُستحسناً – وتمّ اقتراض أن العلاقةَ الإيجابية بين ارتفاعِ نسبةِ الخريجين من السكان والتنمية الاقتصادية علاقةٌ سببية. ومع ذلك، فهناك نواتجُ جانبية واضحة ليس في بطالةِ الخريجين وحسب، وإنما في العمالة المنقوصةِ أيضاً – أي توطين الوظائف التي لا تتطلبُ المهارة بالخريجين غير القادرين على العثور على عملٍ يَبرعون فيه. وفي المملكة المتحدة عام 2015، عَمِلَ 30.8% من الخريجين الشباب في وظائف لا تتطلب المهارة، و13.4% إمّا عاطلون عن العمل أو غير نشطيْن. ويصحُّ هذا أيضاً في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي جميع أرجاء العالم – وسيزداد الأمر سوءاً مع استمرار ارتفاع أعداد الطلاب.

وسؤالُ لمَ تَسيرُ الأمور بهذا النحو تَصعبُ الإجابة عليه بدقة. ورغم ذلك، مُهمّةٌ هي حقيقةُ أنّ نظام التعليم العالي وعلاقته بالاقتصاد الوطني الأوسع يتحمل فوق طاقته، في جميع أرجاء المنطقة، وحتى إنه متصدع، بحيث أصبح الحصول على شهادة جامعية اليوم في كل بلدٍ تقريباً، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُقلل من فرصة العثور على وظيفة بدلَ أن يزيدها (عكس معظم أوروبا). وبالطبع، هذا ليس بسيطاً كما يبدو، لأن آمال الخريجين بوظيفة لا تتشابه مع من ترك المدرسة الابتدائية، فالخريجون في كثير من الأحيان سيصبرون انتظاراً لشيء يعتبره هو، أو هي، “ملائماً”. ومع ذلك، كما وصف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2010 الوضع في مصر، وإن كان وصفاً هشاً: “يبدو صحيحاً القول بأن الشخص المتعلم لا يتمتع بأي ميزة عندما يتعلق الأمر بإيجاد طريقه/ طريقها في سوق العمل. في الواقع، يبدو العكس صحيحاً”. وفي جميع أرجاء المنطقة، 20-30% من الخريجين عاطلون عن العمل.

من الشائع في المغرب أن تُوصف كلّيات الآداب، على وجه الخصوص، بأنها “مصانع للبطالة”؛ وقاسٍ، كما هو الوصف، أن يصحُّ ذلك في أحوالٍ كثيرة. ومع نمو عدد الطلاب في كل مكان، يتزايد الخريجون العاطلون عن العمل؛ فالعديد من اقتصادات العالم ينتجِ خريجين أسرع بكثير من قُدرته على خلْق وظائفَ لهم، ومحصلةُ ذلك هو الإحباط والمرارة واليأس. ومن المنطقي افتراض أن هذا التجمع من العاطلين عن العمل من المتعلمين سيوفر تربةً خصبةً لتجنيد المتطرفين. وتسير الحجة إلى أن الآمال التي عُقدتْ، ثم تبدّدتْ، تُحفّزُ على التطرف؛ وخاصة عندما كان التعليم يبدو، من الناحية التاريخية، سبيلاً مؤكداً لحياة رغيدة. وقد يبدو منطقياً، ولكن لم يتم إثباته، وكما سنرى في الواقع، أن المناهج الدراسية التي تَمدّ بالعدد الأكبر من المتطرفين العنيفين هي تلك التي تمتلك أدنى معدلات البطالة، وليس أعلاها.

تختلفُ البطالة بشكلٍ ملحوظ باختلافِ الموضوع. فقد حدثَ تضخمٌ هائلٌ في التعليم العالي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفعلِ ازدياد أعدادِ دارسي العلوم الإنسانية والاجتماعية (بتكاليفها المنخفضة)، وبشكلٍ أسرعَ بكثيرٍ من دارسي الهندسة والطب والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات. وهذا يعني، بوضوح، أن ضغوطَ التشغيلِ على خريجي العلوم الاجتماعية والإنسانية أعظمُ منها على نظرائهم من الاختصاصات العلمية والتقنية؛ ومن هنا يأتي تعليقُ المغاربة الساخر بأنها “مصانعُ للبطالة”. ويتزامن ذلك مع الإصلاح والانكماش الكبير جداً في الخدماتِ المدنية المُتضخمة، التي كانت في الماضي المُشغّلَ الرئيسيَّ لخرجي العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. فقد وجدَ 20% من الذكور المصريين، و50% من الإناث المصريات، ممن ولدوا عام 1978، أولَ وظيفةٍ لهم في قطاع الخدمة العامة؛ بحلول عام 2009، وهي النسبة التي أصبحت تمثل 5 % و25 % من الرجال والنساء على التوالي.

وليس من المستغرب أنه حيثما نستطيع التفريق، فالأرقام واضحة جداً: فعلى سبيل المثال، في الجزائر، تَبلغُ معدلات بطالة الخريجين 28.7% في العلوم الاجتماعية، و27.3% في العلوم الإنسانية، و18.1% في الاختصاصات العلمية، و14.8% للمهندسين. وهذا أمرٌ معهودٌ في شمال أفريقيا. وفي المغرب، 80% من مجموع الخريجين العاطلين عن العمل يأتون من الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والفروع العلمية الثلاثة التي تركز على التدريس في المدارس، أي الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء.

أما طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب، فكان عددهم أقل بكثير؛ ففي جميع أنحاء المنطقة، تُشكّل العلوم الإنسانية والاجتماعية 63% من الطلاب، ويُشكّل طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 23 %، وطلاب الطب 6.7 %. ويلاحظ البنك الدولي أن الطلب مرتفع على خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لأن “من المرجح أن يُساهم العلماء والمهندسون في النمو الاقتصادي أكثر من علماء الاجتماع أو طلاب العلوم الإنسانية”. ويصحّ ذلك نسبياً، لكنه لم يَعد أمراً مسلماً به – فالبطالة بين خريجي الهندسة آخذة بالارتفاع، رغم أنها مازالت منخفضة نسبياً. والتفاوت في الأرقام والتباين في البطالة قد يقودان المرء بسهولة إلى توقّع أن تكون مستويات الإحباط، وبالتالي قابلية التأثر بالتطرف، أعلى بين خريجي العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية.

ولكن الحال ليس كذلك، وقد تكون هذه حقيقةً منافيةً للمنطق، وتَقبعُ في لبّ فهمنا لتجذير التطرف داخل الحرم الجامعي. ويدلّ قدرٌ كبيرٌ من الأدلة المَروية المتراكمة، والبحوث التي أجراها دييغو غامبيتا وستيفان هرتوغ (وغيرهما)، بشكلٍ مُقنعٍ إلى حدٍّ ما، على أن خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بشكل عام، والمهندسين بشكل خاص (رغم أنّ هذا التخصيص موضعُ خلاف)، لديهم مستويات أعلى قليلاً للانجراف إلى الجهاد من خريجي علم الاجتماع والعلوم الإنسانية.

لذا فإن ملاحظتي الثانية هي أن البطالة وخيبة الأمل والإحباط آخذة في النمو بين الخريجين؛ ولكن رغم العلاقة السببية البديهية، فإن التجنيد الجهادي لا يتوزع بالتساوي بين خريجي التخصصات المختلفة.

الدراسة التي أجراها غامبيتا وهرتوغ، بعنوان “مهندسو الجهاد”، هي دراسةٌ رائعة تحثُّ على التفكير. وعليَّ أن أتحدث عنها قليلاً، ولن أستفيض، لأنّي أجد نتائجها أكثرَ صلةً بموضوعنا من حُججها. يُوضّح المؤلفان أن المهندسين يُمَثَّلون تمثيلاً مفرطاً، إذ أنّ 44% من الخريجين الجهاديين الذين تم تجنيدهم في المنطقة، و59% ممنْ تم تجنيدهم في الغرب، حاصلون على شهادات في الهندسة؛ وخَلصَ المؤلفان إلى أن المهندسين “يُمَثَّلون بإفراط بين الراديكاليين الإسلاميين بمقدار ضعفي إلى أربعة أضعاف الحجم الذي نتوقعه”. ويُشير ستيفن شفارتز، الذي يَدرس تجذير التطرف عند الأطباء، إلى أن “تجذير التطرف عند الأطباء المسلمين.. عمليةٌ منهجية”. ويُشير هؤلاء الكتاب، وغيرهم، إلى عددٍ من الارتباطات الأخرى التي تدعو للاهتمام؛ إذ كتب غامبيتا: “رغم أن تَمثيلَ المهندسين مفرطٌ في كلٍ من الجماعات الإسلامية العنيفة والمسالمة، فإن تمثيلَ حاملي ’الشهادات النخبوية الأخرى‘ (أي الطب والعلوم الطبيعية) أكبر بكثير في الجماعات الإسلامية المسالمة. ويبدو أن الإسلاموية تَجذب كليهما، ولكن يبدو أن المهندسين أكثرُ نزوعاً إلى العنف”. ويُشير تقرير ديموس لعام 2010، حول تجذير التطرف في المملكة المتحدة، إلى أن “من الأرجح أن يَحملَ الإرهابيون شهادات تقنية أو تطبيقية – الطب، والعلوم التطبيقية، وخاصة الهندسة. بالمقابل، من الأرجح أن يَدرس الراديكاليون [غير العنيفين] الفنون والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية”. وأخيراً (رغم وجود العديد من الأمثلة الأخرى)، فقد أظهرت دراسة تونسية نُشرت عام 2015 أنّ “طلابَ الاختصاصات العلمية، مقارنة بطلاب الفنون الحرة، أكثر انجذاباً إلى الجماعات الجهادية”، ويَمضي المعلّقون: “وفقاً للدراسة، فإن معدّل اعتناق طلابِ الرياضيات والتكنولوجيا للتطرف هو الأعلى؛ ويبلغ 19 %، تليها العلوم الطبيعية والكيمياء والفيزياء بنسبة 21 %.. وأخيراً الأداب والقانون في ذيلِ القائمة بنسبة 3.3 %”.

وربما من المفيد أن نضع الرجحان الجلي للمهندسين جانباً، لأن وجهة النظر التعليمية، هذه، تطرحها مجموعة أوسع من التخصصات – لا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب. فـ ‘الشهادات النخبوية’ بين هذه التخصصات تَمُدّ بالعدد الأكبر من المجندين. وطُرحت وجهة النظر هذه في بلدانٍ أخرى أيضاً، من ضمنها تركيا في التسعينيات، حيث طرحتها عالمة الاجتماع التركية نيلوفر غول.

وبناءً عليه، فإن ملاحظتي الثالثة هي أن هناك – لأسبابٍ سيتم تبيانها – نسبة كبيرة من المجندين المتطرفين العنيفين بين خريجي الكليات التقنية والعلمية، وخاصة المهندسون. لكنّي أشدد على أن ذلك لا يعني وجود علاقة سببية بين الهندسة وتجذر التطرف – ورغم أهميتها البالغة، إلا أن هذه الأرقام صغيرة جداً، ويُفسَّرُ هذا الرجحان الهامشي بأن الجهاديين غالباً ما يكونون مهندسين، ولكن المهندسين نادراً ما يكونون جهاديين.

ما سبب ذلك؟ يُمكننا تتبُّع غامبيتا وهرتوغ، أبعد من ذلك قليلاً، بتلخيص حُججهما. فهما يَقترحان وجود عوامل محتملة متنوعة؛ إذ من المحتمل أن تكون القيمة الاعتبارية لمهنتي الطب والهندسة، على وجه الخصوص، مهمة، فخريجو هذه الاختصاصات يمثلون صنفاً من النخبة، وغالباً ما تكون اجتماعية وفكرية. وفي دراسة أُخرى أجريت مؤخراً، وجد نيل كيتشلي ومايكل بيغز أن “الإسلاميين يأتون عادة من فروع الجامعة التي تقبل الطلاب ذوي الدرجات العليا، ومن الفروع التي التحق بها الطلاب الذين تلقوا العلم أكثر من الأدب في المدارس الثانوية”، وهكذا تتبعا جذور ’النخبة من الإسلاميين‘ إلى المدرسة بطريقةٍ سأعود لمناقشتها.

كما يقترح غامبيتا وهيرتوغ أن التاريخ الاجتماعي لمهنة الهندسة في المنطقة أمرٌ هام – وحقيقة أنها انتشرت كثيراً منذ الاستقلال بعد منتصف القرن العشرين، ثم تقلصتْ مجدداً، تاركةً أولئك الذين تملكهم شعورٌ كبيرٌ بالنجاح والجدارة في حالة من الضعف وخيبةِ الأمل الشديدة. يدعو عالم الاجتماع الجزائري، علي الكنز، الأجيال الأولى من المهندسين “أطفال الدول الجديدة المدللين”، مشيراً إلى الإحباط الشديد الذي أَضحوا عرضةً له عندما لم يعودوا “مدللين”.

ولكن الفقرة الأكثر إثارة للاهتمام في تحليلهما تدور حول ما يُسمّيانه “العقلية الهندسية”. وهذا تعبيرٌ مجازي؛ كطريقة مختصرة لوصف شيء أكبر من الهندسة بالذات. يُمكن شرح هذا المفهوم ببساطة شديدة، حيث أن هناك شيئاً ما (في طريقة تدريس الهندسة على وجه الخصوص، ولكن أيضاً، التخصصات التقنية والعلمية الأخرى)، يفضي إلى نظرة ثنائية للحياة بطريقة الأسود والأبيض. وقد لوحظ ذلك في أحيان عديدة، وأحد أمثلته التي تدعو للاهتمام ملفُ الاستخبارات البريطانية الذي اقتبسه غامبيتا، والذي يصف التجنيد الجهادي في المملكة المتحدة بأنه يسعى وراء الأفراد “شديدي الفضول ممن يسهل استدراجهم”، ولاحظ محاولاتٍ خاصة لتجنيد “الأشخاص ذوي ’الكفاءات التقنية والمهنية‘، وخاصة شهادات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات”.

وجد غامبيتا وهيرتوغ أن هناك ثلاث خصائص أساسية للعقلية الهندسية (على الصعيد العالمي وفي جميع الثقافات)، وهي: الأحادية والتبسيط والمحافظة، والتي ترتبط مبدئياً بخصائص تفكير الإسلاميين العقائديين والجهاديين. “سواء كانوا أمريكيين أم كنديين أم إسلاميين، وسواء كان السبب الاختيارَ أم التنشئة الاجتماعية الميدانية، يبدو أن حصة غير متناسبة من المهندسين لديها عقلية تنزعُ بهم إلى الاحتفاء بالسمات اليمينية الجوهرية للأحادية – ’لِمَ المجادلة عند وجود حلٍّ أفضلَ وحيد‘ – والتبسيط ’لو كان جميعُ الناس عقلانيين، لكانت العلاجات بسيطةً‘”. أما بالنسبة للمحافظة، فإن “توقها الكامن لنظامٍ مفقود، وملاءمتها الفكرَ الإسلامي الراديكالي لا يمكن إنكاره: فموضوع العودة إلى النظام المجتمعي في عهد النبي سائدٌ في الإيديولوجية السلفية والجهادية”. ويضيف المحلل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، مارك سيجمان، مستقصياً المزيد من الآثار الناشئة عن هذه ’العقلية الهندسية‘: “إن كياسة وبساطة التفسيرات [السلفية] تجذب أيّ امرئٍ يَسعى نحو حلّ وحيد، خالٍ من الغموض. وكثيراً ما يكون هؤلاء الأشخاص قد اختاروا مسُبقاً مجالاتٍ تقنية غير مبهمة، كالهندسة أو الهندسة المعمارية أو علوم الحاسوب أو الطب. وكان طلاب العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية قليلين ضمن عَيِّنَتي”. (وبشكل يدعو للاهتمام، وجد غامبيتا، على سبيل التجربة، العكس في الجماعات اليسارية المتطرفة؛ أي تمثيلاً مفرطاً لعلماء الاجتماع فيها).

وعليه، فإن ملاحظتي الرابعة هي أن ما يُدعى بـ “العقلية الهندسية”، التي أُفضِّل تسميتها بـ “الثنائية” (لأن التسمية غير عادلة، وربما فظّة تجاه المهندسين)، هي سمة أولئك الذين يسعون وراء الحلول المتطرفة، والتي تكون عنيفة في الغالب؛ وتتسم بحساسية مفرطة تجاه الغموض والفروق الدقيقة.

كلّ ذلك مثيرٌ جداً للاهتمام، ليس لما يُنبئُنا عن المهندسين وحسب، بل يتعداه ليُخبرنا عن التعليم العالي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ثم عن التعليم بشكل عام. ولأن العكس صحيح أيضاً. وهناك عدد ضئيلٌ جداً من التجنيد المُسجل من اختصاصات الفنون والعلوم الاجتماعية في الجهاد – بوجود استثناء واحد يتمثّل بالدراسات الإسلامية، التي لا تُعتبر، في الواقع، من العلوم الاجتماعية على الإطلاق (وهي توفر عدداً أقل من المجندين منه في الهندسة). وهناك عدد ضئيلٌ جداً من طلاب العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بين الجهاديين من الخريجين.

ما السبب؟ يقول أحد الإخوان المسلمين السابقين، في اقتباس لهشام قنديل في كتابه “الإخوان المسلمون”: “يتعلم المرء في العلوم الاجتماعية أن أحداً قدّم حُجة، وانتقدها آخر؛ وأثبتها التاريخ أو دحضها، وأن التشكيك بالمعرفة المكتسبة مُرحبٌ به. بالمقابل، لا توجد في العلوم الطبيعية آراء، بل حقائق فقط. وهذا النوع من عقلية الأمر الواقع أكثر عرضةً لتقبُّل صيغ الإخوان المسلمين التي تُقدّم كل شيء على أنه أسودٌ أو أبيض”. ويتابع قنديل معلقاً: “تأتي الأغلبية الساحقة من الإخوان ذوي المستوى التعليمي العالي (بما في ذلك 20.000 حاصلون على درجة الدكتوراه و3.000 من الأساتذة الجامعيين) من العلوم الطبيعية… ومع ذلك، يغيب عنهم طلاب السياسة وعلم الاجتماع والتاريخ والفلسفة”.

وهذا أمرٌ لافتٌ بحد ذاته، ولكن الأهم من ذلك أن هذه التخصصات أكثر اكتظاظاً، ومعظمها يُعاني من نقص في التمويل وتمتلك أعلى معدلات البطالة. وبعبارة أخرى، التخصصات التي يُمكن للمرء أن يتوقع نشأة الجهاديين الساخطين منها. ولكنهم بالمجمل، لا ينشؤون منها. وهذا يشير إلى أن العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، حتى عندما تُدرس بطريقة رديئة في الجامعات التي تعاني من نقص الموارد، لديها ما أُسميه “تحصين العقل”. وهذا يوحي لي بأن أشير إلى حقيقة قوية؛ وهي أن تدريب الطلاب على التعامل مع الغموض يُعدّ إجراءً وقائياً قوياً ضد تجذير التطرف.

وبإجالة الفكر في هذه المسألة، نَجد أن عبارة “التفكير النقدي” تظهر بانتظام؛ أي علينا أن نُدرّب الشباب على “التفكير النقدي”. وربما تكون هذه طريقة أخرى لقول ما أعرب عنه قنديل في العبارة البليغة “التشكيك بالمعرفة المكتسبة مُرحبٌ به”. وإن صح ذلك، فإن أفضل إجراء وقائي واردٍ أمام التجنيد الجهادي هو تعليمٌ منفتح يعتمد على التساؤل – أي تدريبٌ على التحليل والتقصي والموازنة، وقبول الأفكار أو رفضها. وهذا يعني بدوره أمرين: أولاً، أن العلوم الاجتماعية والإنسانية تستحق إيلاء اهتمام أكبر وتمويل أكبر بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة؛ وثانياً، أن الهندسة والعلوم تحتاج إلى أن تُدرَّسَ بطريقة تتجنب الإجابات الثنائية بـ نعم أو لا، وتُشجع على استنطاق المعرفة المكتسبة عبر قرن العلم بالفلسفة وعلم الاجتماع.

وبالتالي، فإن ملاحظتي الخامسة هي أن التدريس بطريقة تُشجّع الطلاب، وتُعدّهم لطرح الأسئلة الصعبة، والتشكيك بالمعرفة المكتسبة، وألّا يقبلوا بأيّ جوابٍ دون إجالة الفكر فيه، هي طريقةٌ فعّالة وأساسية. فهذا الانفتاح لا يقبل التجزئة، ما قد يجعل من الصعب على الأنظمة الاستبدادية، العلمانية منها أو الدينية، تقبله؛ ولكنه ضروري.

والانفتاح جوهرُ التعليم. والتفكير النقدي هو (أو ينبغي أن يكون)، من غير ريب، أساسياً بالنسبة للجامعات الغربية، وقياساً للجامعات في جميع أرجاء العالم على أساس الأنموذج الغربي، ما يعني الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم العالي: الجامعات موجودة للسعي وراء الحقيقة، ونقدها، وإعادة تعريفها على الدوام. والجامعات التي لا تَطمح أبداً لأن تكون غربية، لا تختلف عنها في واقع الأمر. يقول أحد الكتّاب المسلمين حول التعليم: “من الأهمية بمكان أنْ يُدرك المسلمون أن المعرفة بناءٌ إنساني يَنتج عن مساعي البشر لفهم العالم. والمعرفة الكلاسيكية القائمةُ على نظرية المعرفة الإسلامية… ليست مطلقة وغير قابلةٍ للتغيير”؛ أو، على حد تعبير ضياء الدين ساردار: “الأيديولوجية نقيضُ الإسلام. هي مشروعُ قمعٍ، وليست قوةَ تحرّر. أما الإسلام فهو دعوةٌ للتأمّلِ والتحليل، وليس للتقليد والاتّباع العاطفي”.

أودّ أنْ أقترح أنّ مفتاح تسليح الشباب بمقاومةٍ ما إزاء التبسيط السطحي للتطرف لا يَكمُن ببذل جهدٍ مكثفٍ لتعليمهم ما يُعتقد بأنه الإجابات الصحيحة والطرق الصحيحة للتفكير، درءاً لهم من اتباعهم الطريق الخاطئ؛ وإنما يَكمن في تجهيزهم للتفكير بأنفسهم. وهناك الكثير مما يُقال عن تعليم “القِيَم” و”التسامح”، ففي حين أنها أمور حسنة جداً كيفما أدرناها، إلا أنني أَشكُّ بأنْ تُقدّم وَحْدَها وقايةً شديدة الفعالية في وجه التطرف، وهي، بادئ ذي بدء، دائماً ما تسبح عكس التيار. كما أود أنْ أقترح أن جُلّ أنظمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد سَلكت درباً خطرة أدتْ إلى وقف الاستعلام الإبداعي، بدلاً من إنعاشه، وهو الذي يجب أن يَقع في صميم التعليم. والتركيزُ، الذي لاحظه تقرير التنمية البشرية العربية، على “التسليم والطاعة والتبعية والإذعان”، قد أورثَ العالم العربي نُظُماً تعليمية تنسخُ صيغة الأنظمة الغربية، بعد تجريدها من الإبداع والقدرة على التكيف والموارد؛ أو تُركز على الطالب منفرداً. والنتيجة ليست جيدة – كما نرى – بل يمكن أن تكون شديدة الخطورة بالفعل.

والتحجّر الذي وصفه تقرير التنمية البشرية العربية عام 2003 بأنه لا يَنبع من رغبةٍ داخل الطلاب، قد ذُكر في جزءٍ من بحثٍ أُجري في السعودية عام 2011. ففي سياق هذه الدراسة، سأل الباحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عينةً مؤلفة من 4.500 طالب جامعي عمّا إذا كانوا يتفقون مع مقولة أنّ “على المعلمين أنْ يسمحوا لنا بتكوين آرائنا الخاصة وعدم دفعنا لاتجاهات محدّدة”. ومن بين الطلاب الذين شملهم الاستطلاع، اتفق 91% من النساء و87% من الرجال مع المقولة. وهذا تعبيرٌ لافتٌ وإيجابي عن الثقة والاستقلال؛ فرغم أنه قد يُضخّم الشهية الحقيقية للتحدي المزعج للرضا المكتسب، إلا أنه لايزال تصويتاً بأغلبية ساحقة بالنسبة للمعلمين لتعليم طلابهم على التفكير، بدلاً من أن يُمْلوا عليهم ما يجب التفكير فيه. ومن الواضح أنهم لا يقومون بذلك في الوقت الحاضر.

أما ملاحظتي السادسة، فهي أنّ الطريقة الأقوى والأكثر موثوقية لتجهيز الشبّان والشابات لمقاومة التطرف هي تعليمهم التفكير النقدي، أي التشكيك بالأفكار المُعطاة.

وكما بيّنتُ أعلاه، فإن تفسيرات الطريقة التي يبدو فيها تجذير التطرف مُتركزاً على طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وليس طلاب العلوم الإنسانية والاجتماعية، تتخذ شكلين رئيسيين: الأول هو أن كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب كلياتٌ نخبوية، تستهوي أفراد النخبة الثقافية والاجتماعية، وأن هؤلاء الطلاب المحظوظين يتأثرون بشكل تفاضليٍّ بالفرص وخيبة الأمل، وأما الثاني فهو أنّ هناك أمراً جوهرياً في الطريقة التي يتم فيها تدريس هاتين المجموعتين، والتي تَصيغُ عقليات مختلفة، وأن هذه العقليات سريعة التأثر بأيديولوجية أنواعٍ معينة بقدرٍ قد يَقِلُ أو يَكثُر، عندما تتعرض للضغط. وسأختم باقتراحِ تفسيرٍ ثالث يعتمد على كلا الشكلين، ولكنه يرتبط بالفلسفة التربوية بكاملها وببُنية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

في جميع النُظم التعليمية قيدَ النظر، تُشكل كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب قمّة النظام، فهي محور الطموح المنشود؛ وقد أمّنت، منذ الاستقلال، الطريق لاندماج النخبة الاجتماعية، وكانت، في أوقات مختلفة، مصاعدَ للتقدم الاجتماعي لمن هم خارج النخبة الاجتماعية، بدرجاتٍ أعلى وأقل. ويبدو من الوارد جداً أن الطريقة التي يُتصورُ فيها التعليم المدرسي، ويُبنى عليها، تبدأُ تشكيلَ العقليات، تماماً كما تُنظّم النُخب. وبعبارة أخرى، أنْ تُوجَّهَ قضية الطموح برمتها من مستوى مبكر من التعليم لاستهداف أشخاص مُعينين من النخبة؛ وأنْ يتم تدريسُ هؤلاء الأشخاص بمثل هذه الطريقة لحثّهم على التفكير الثنائي؛ وأنْ تكون نتيجة ذلك نخبةٌ مُدربة علمياً وتقنياً، كل ذلك يجعل هذه النخبة مُهيّأةً مسبقاً، عبر الطبيعة الثنائية لتدريبها الفكري، للتفكير بطرقٍ تجعلها سريعة التأثُّر بالتطرف من الناحية الأيديولوجية.

وينقسم الأطفال في المدارس الثانوية، عبر المنطقة برمتها، إلى تيارين. يُمثل “التيار العلمي”، وتحت أيّ مُسمّى معروف، تيار “السادة” الأعلى مرتبة. وهو أصغر عدداً، وتدريسه أفضل عموماً من تدريس تيار الآداب أو العلوم الإنسانية، وهناك تنافس للدخول في التيار الأول، لا في الثاني. تصف تشاريس بوتيري، كاتبةً عن المغرب، عملية التوزيع على النحو التالي:

“في كلّ مدرسة ثانوية عامة، هناك هيئة توجيهية تُنظم الانتقال من الإعدادية إلى الثانوية، وتحدد توزيع الطلاب في المسارات والفروع، رغم أن الطلاب يُمكن أن يُصرحوا عن مسارهم المفضل… والهيئة التوجيهية هي من يُقرّر ذلك بناءً على درجات كل طالب. كانت زينب تُدرك حقيقةَ أنه رغم أن غالبية الطلاب يختارون التوجه العلمي، إلا أن الهيئة تُفضل دفع الطلاب ذوي المعدلات الأدنى نحو مسار العلوم الإنسانية. رفض والداها خيار العلوم الإنسانية بشدة، لأنهما يخشيان أن تحكم شهادة الثانوية العامة في العلوم الإنسانية، والشهادة الجامعية في الأدب العربي أو الدراسات الدينية، على زينب بالبطالة”.

وفي مصر، ينقسم امتحان السنة الدراسية الأخيرة الذي يُؤهّل لدخول الجامعة إلى قسمين – “يُعدُّ امتحان العلوم أكثر صعوبة، وبالتالي أعلى قدْراً. وغالباً ما يتقدّم الطلاب الأقل معدلاً لامتحان الآداب. وبعض الجامعات لا تقبل سوى الطلاب الذين تقدّموا لامتحان العلوم”. يتم استنساخ هذا الوضع في جميع أرجاء المنطقة على نطاق واسع. وهذه الامتحانات هي تحديدٌ لطريقة الحياة، فيظفر الفائز بكل شيء، وبالتالي يستشري فيها الغش والفساد المنتشران في العديد من البلدان؛ ويصبح اجتيازها بدرجة جيدة جُلَّ ما يهم، لذا تُصبح منهجية اجتياز الامتحان، وانتقاء الجواب “الصحيح”، غالباً بطريقة الاختيار المتعدد، أمراً محورياً. وانطلاقاً من هذه الحقيقة، يتوضح مفهوم الثنائية الذي أتحدث عنه.

ما يَلفتُ الانتباه حقاً هو أن الباحثين، الذين يدرسون توزّع “الإسلاميين الراديكاليين” حسب الاختصاص، في مصر، لم يجدوا أن هناك عدداً كبيراً من المهندسين والعلماء فحسب، بل وإن المتطرفين يأتون من تلك الكليات التي تَشترطُ مسبقاً التقدّم لامتحان العلوم في المرحلة الثانوية. “يأتي الطلاب الإسلاميون من النخبة الأكاديمية، أي: أولئك الذين يحققون أعلى الدرجات، والذين درسوا العلوم في المدرسة الثانوية عوضاً عن الأدب”. وبمعنى آخر، هم يميلون لمشاركة الثقافة التربوية للعلوم من مدارس المنطقة.

وتدور حجتي حول أنّ تلك الثقافة تَميلُ لأن تكون ثقافة الإجابات الثنائية، ثنائية الصح والخطأ، وهي ارتكاس يائس لمطالب منهجٍ واسعٍ، فضفاضٍ، لا يقبل الإصلاح أساساً. بالطبع، ليس الحال هكذا دائماً: هناك معلمون مبدعون واستثنائيون في كلّ أمة وكلّ ثقافة، لكن الظروف في غير صالحهم. ويؤكد أحد الكتاب، بشأن مصر، أن المناهج التي لم يتم إصلاحها، والعالقة بين ما هو تقليدي وما هو حديث، ضخمة وصعبة بحيث “أصبح الحفظ والتدريس للامتحان أكثر الوسائل المعقولة لشق الطريق عبر كميات كبيرة من المواد التي يُطالب بها التلميذُ في الامتحانات المصيرية”.

لم تُفلح محاولاتُ تغيير ثقافة التعلّم الاستنساخية التي ترتكز على المُعلم، فقد أُطلقت مبادرات في العديد من البلدان لإدخال التعليم المرتكز على الطفل، لكن العادات والمخاوف والمصالح الاقتصادية، والتحاملات الموروثة لدى المعلمين، سدت الطريق أمامها. وكما يقول البنك الدولي:

“في أواخر التسعينيات، تبنت عدةُ بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصلاحات تربوية اتْسمتْ بالعديد من هذه الخصائص (أي التعلّم المرتكز على الطالب، والمناهج المبنية على أساس الكفاءة، والتركيز على التفكير النقدي). ورغم هذه الجهود، لا يوجد إلا القليل من الأدلة على التحوّل عن الأنموذج التقليدي في التربية. ويستمر نسخ الأنشطة الرئيسية في الفصول الدراسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السبورة والكتابة والاستماع للمعلمين… ويندر العمل الجماعي والتفكير الإبداعي والتعلّم الاستباقي”.

وأود أن أختتم بالقول إنّي أعتقد أن بذور قابلية التأثر بالتطرف، بالمعنى الفكري على الأقل، تُزرع في الفصول الدراسية بالمدرسة. ويُخفّف نظام التعليم تدريجياً من إمكانية التفكير النقدي الذي يساعد على تحصين العقول الشابة في وجه التطرف. وعندما تصل هذه العقول إلى الجامعة، يكون قد فقد العديد من ألمع الطلاب – النخبة – الانفتاح الفكري الحاسم الذي يحتاجونه لنبذ الحجج السطحية. الأمر لا يدور حول الهندسة، أو العلوم، أو غيرهما من الاختصاصات العلمية، بل يدور حول فلسفة التعليم وطريقة ممارسته على جميع الصُعد التي تُطبّق، عند اختيارها النخبة، المعايير التي تُفضي إلى التفكير الثنائي.

يمسي عدد قليل جداً، من أولئك الذين يمرون بهذا التعليم، متطرفاً – وهي ظاهرة هامشية، ولكن فتح التعليم المدرسي والجامعي على التفكير النقدي وتشجيع التشكيك بالمعرفة المكتسبة هو السبيل للحد من ذلك، بغض النظر عن الفوائد الواسعة للمجتمعات الحرة والديمقراطية. وقد كان إيلي ويزل مصيباً عندما قال: “المتعصب لا يملك أسئلة، وإنما إجاباتٍ فقط. والتعليم هو السبيل للقضاء على الإرهاب”. ولكن التعليم بحد ذاته ليس الحل الشافي؛ وإنما عليه أن يكون النوع الصحيح من التعليم.

يصف لويز ريتشاردسون، نائب رئيس جامعة أوكسفورد، والخبير الأكاديمي المشهور في مجال الإرهاب)، الأمر كالتالي: “إنّ كلّ إرهابي قابلته خلال عملي الأكاديمي كانت لديه نظرةٌ مُبسطة للغاية عن العالم، حيث يراه من منظور الأبيض والأسود. يسلب منك التعليم هذا التبسيط واليقين، لذا فالتعليم هو أفضل ترياق مُمكنٍ للإرهاب”.

* خبير في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعمل حالياً في المجلس الثقافي البريطاني