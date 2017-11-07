خطــــة الشيطــــان ومصيـــــدة الإخـــــوان

بالعودة إلى أوراق المؤامرة، وهي أوراق لم تزل مفاعيلها حاضرة، وإن باتت هزيمتها ظاهرة، نتوقف عند تلك الخطة الشيطانية التي قيل إن الأمير بندر بن سلطان وضعها بالتعاون مع السفير الأمريكي السابق في لبنان، جيفري فيلتمان، وهي تعود إلى العام 2008، نجد أن هناك فقرة في تلك الخطة لا بد وأن تلفت النظر، وأن تجعلنا نتوقف إزاءها بإمعان. تقول تلك الفقرة بأن ما يُدعى بـ “المجلس الوطني”، والمخطط له أن يوجد في مرحلة متقدمة من مراحل المؤامرة، عليه “تحميل مسؤولية الأحداث للإخوان المسلمين حصراً”!

تبدو هذه العبارة في سياق الخطة، وكأنها عزف على وتر نشاز. فالخطة، التي حظيت حتى العام 2008، بتمويل وصل إلى 2 مليار دولار – ما يؤكد أنها لم تكن من صنع بندر، ولا من صنع شريكه فيلتمان، بل نتاج مؤسسات عملت عليها لسنوات طويلة – لحظت لجماعة الإخوان المسلمين دوراً في التنفيذ منذ البداية، ومنذ ما قبل البداية. بل يمكن القول إنه لولا جماعة الإخوان المسلمين بالذات لما كان من الممكن وضع الخطة موضع التنفيذ. لكنّ فكرة تحميل المسؤولية للإخوان المسلمين عن كل ما سيقع من قتل وتخريب وتدمير كانت حاضرة في الخطة منذ البداية!! وهذا أمرٌ لا بدّ وأن يستدعي التأمّل والتفكير، فورود هذا النص في الخطة الأصلية لا يمكن أن يكون قد جاءَ عبثاً.

دعونا ننتبه إلى حقيقة أساسية، وهي أن الخطة الشيطانية لم تُبنَ بداية على قاعدة الوقيعة بين القومي والإسلامي، كما قد يتصوّر البعض، رغم أن مثل هذه الوقيعة كانت جزءاً من الخطة. فالشبكات الأولى التأسيسية التي قامت عليها الخطة، وهي شبكة الوقود، وشبكة البلطجية، وشبكة الطائفيين العرقيين، وشبكة الإعلاميين، وشبكة رأس المال، كان مرسوماً لها أن تتضمّن أشخاصاً من جميع الطوائف والإثنيات، وحتى من جميع الإيديولوجيات والاتجاهات، على أساس ضرب الكل بالكل، أو على طريقة البدو في التعبير “جعل الكل يطيح بالكل”، وذلك بمنطق إثارة الفتن؛ وهو ما فشلوا في تحقيقه فشلاً ذريعاً رغم كل ما بذلوه وما جندوه.

إن هذا يعني عملياً أن الخطة قامت على توظيف كل ما يمكن توظيفه للوصول إلى الهدف المتمثل في إحلال الفوضى محل النظام، واعتبار أن الاستقطاب، بين من هو “مع” ومن هو “ضد”، هو محور اللعب، وحتى تشجيع التطرّف لدى الطرفين. فالتطرّف، في أي اتجاه كان، من شأنه أن يخدم المخطط كونه يقود إلى صدام بين الفعل ورد الفعل سرعان ما يكتسب أهمية تراكمية ترفعه من مستوى الفتن الصغرى إلى مستوى الفتنة الكبرى.

لقد قامت الخطة في البداية على توظيف سبعة آلاف شاب موزّعين بين المدن الكبرى والصغرى والقرى الكبرى، ومرتبطين بالشبكات. ولم يكن من الممكن تنفيذها دون الاعتماد على أجهزة استخبارات معيّنة، أو على تنظيمات محلية معينة. وهنا جاء دور الإخوان المسلمين، وجماعات أخرى صغيرة منظمة تمثل دور المعارضة، في تأمين احتياجات الخطة من الشبكات المعدّة سلفاً، والتي يجري تمويلها من قبل الأطراف المتآمرة. وكان مطلوباً ممّن يتم استقطابهم لهذه الشبكات، في البداية، “تجنب أي كلام يستعدي أي طرفٍ من الناس. فلا كلام طائفياً ولا حزبياً ولا يمينياً ولا يسارياً”؛ أي أنه كان على هؤلاء، المعبّأين لخدمة المؤامرة والمنتظرين لساعة الصفر، أن يتصرفوا وكأنهم ملائكة تمشي على الأرض!!

كان هذا المنطق يحكم المرحلة التمهيدية، المحاطة بأقصى درجات السرية، والسابقة للحراك الهادف إلى الإثارة الفتنوية. أما بعد ذلك، فكان مطلوباً “استفزاز الموالين واستنزاف طاقاتهم وإشغالهم في مهاترات مع الآخرين وخصوصاً الإسلاميين”؛ وهنا لا يمكن أن نفهم كلمة “الإسلاميين” في ذلك الحين إلا على أنها تعني جماعة الإخوان المسلمين، إذ أن التنظيمات الإرهابية الوهابية التكفيرية التي زجّت لاحقاً في ميدان الصراع كانت لها وظيفة أخرى غير وظيفة “الإسلاميين” المحليين في تلك الفترة الهادفة إلى إثارة الفتن.

إن توظيف الإخوان المسلمين أو “الإسلاميين” في الفتنة لا يعني أنهم البديل السياسي الذي راهن عليه أصحاب المخطط الشيطاني، كما قد يتصور البعض، فالمخطط يفترض أنه بعد إغراق البلاد في الفتن “يجب تشكيل مجلس وطني من رجال الأعمال والوزراء والقادة الأمنيين تعترف به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية ومصر”! وهنا نستطيع أن نفهم جيداً دلالة ما جاء في الوثيقة من أن على هذا المجلس “تحميل مسؤولية الأحداث للإخوان المسلمين حصراً”، وهو أمر يعني استثمارهم في الفتنة، ثم التخلص منهم؛ وهذا يماثل إلى حدٍ كبير طريقة تعاملهم مع داعش، فقد أوجدوها وسلحوها وموّلوها وأداروا جرائمها، ولكنهم في الوقت ذاته برروا تدخل التحالف الأمريكي بذريعة محاربتها. الخلاف بين الحالتين هو أن تحميل المسؤولية للإخوان وإقصاءهم سيأتي لاحقاً وفق الخطة الأصلية.

ومع أن هذا السيناريو فشل تماماً في سورية، إلا أن ما ورد فيه حول دور الإخوان، كأداة تستثمر في الفتنة ثم يجري إقصاؤها ونبذها، يذكرنا عملياً بما حدث لجماعة الإخوان، ومن في حكمها في كل من مصر وليبيا وتونس، حين أتيحت لهم فرصة استثمار “الربيع العربي” للصعود، ثم ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم يهبطون وينكفئون في “ملحق الربيع”، أو بوسائل أخرى. والحقيقة أنه قبل هجمة “الربيع العربي” كانت هناك تجربة طبّقت على الجزائر حين فوجئت بالهجمات الإرهابية الإسلاموية التي ذهب ضحيتها الكثيرون، ثم جرى تطويق الهجمة بإسهام أمريكي وفرنسي وسعودي دلل على ارتباط منفذي الهجمة بهذه الأطراف.

هناك بندٌ آخر في الخطة – عدا ما أسلفنا – يكشف عن عبث المخططين بجماعة الإخوان المسلمين؛ وهذا البند يقول بأن على ما يسمى “المجلس الوطني” “أن يقطع علاقات سورية مع إيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي”؛ وإذا تذكرنا أن هذه الخطة وضعت عام 2008 بدا واضحاً:

1 – أن الخطة استهدفت محور المقاومة من خلال استهداف سورية كعمود لخيمة هذا المحور.

2 – أن الخطة استهدفت المقاومة الفلسطينية متمثلة بحماس وحركة الجهاد الإسلامي (في ذلك الوقت).

3 – أن الخطة جعلت من محاربة المقاومة اللبنانية، ممثلة بحزب الله، هدفاً لها.

4 – أن الخطة سعت إلى عزل إيران عن جبهة المواجهة مع العدو الصهيوني.

وكل هذه الأهداف تصب في خدمة العدو الصهيوني حصراً؛ وهذا يؤكد أن الخطة كانت صهيونية، وأن من أسهموا في تنفيذها من أعراب وأغراب لم يكونوا سوى أدوات تخدم الكيان الصهيوني وحساباته. ويبقى أن نقول إن قطع العلاقة مع حماس من بين الأطراف المذكورة، بينما حماس تابعة تنظيمياً لجماعة الإخوان المسلمين، يؤكد على أن واضعي المخطط الشيطاني كانوا مصممين على استثمار الإخوان المسلمين، حتى ضد أنفسهم، ثم نبذهم. فلو كان الإخوان المسلمون سيشكلون طرفاً فيما أسمي بـ “المجلس الوطني” لما كان متصوّراً منطقياً أن يقبلوا بقطع العلاقة مع حماس؛ فهذا البند يؤكد النيّة والإصرار على نبذ جماعة الإخوان المسلمين بعد استنزافهم خلال الاستثمار في القتنة.

هنا لا بدّ وأن يثار السؤال التالي: أما عملت جماعة الإخوان المسلمين ضدّ نفسها حين انغمست في المؤامرة حتى أذنيها، وقامت بتنفيذ كل ما طلبوه منها، وطلبت من قادة حماس الرحيل من دمشق بعد أن يئسوا من أن تقوم دمشق بترحيلهم نزولاً عند شرط من شروط الأمريكيين لوقف المؤامرة، بل إن حماس ذهبت بعيداً في الخطيئة إلى جانب إخوانها دون تحسّب!!

قد يقول قائل: لعل قادة التنظيم الدولي للجماعة، وما يليهم من القيادات، لم يطلعوا على الخطة الشيطانية، فوقعوا فريسة جهلهم لأبعاد المخطط. ونقول: إن هذه الفرضية، ومع أنها لا تبرر سلوكهم، قد تنطبق على الفترة من عام 2008 وحتى عام 2011. لكن العام 2011، الذي شهد بداية الهجمة الكبرى، شهد أيضاً، وفي ظرف أحسّ معه المتآمرون أن مؤامرتهم باتت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق غاياتها، قيام موقع “فيلكا إسرائيل” الاستخباراتي الاسرائيلي بنشر بعض تفاصيل ما اعتبرها “خطة محكمة” وضعها بندر وفيلتمان. وقد نشرت هذه التفاصيل على الإنترنت، واطلع عليها كثير من الناس، فهل يعقل ألا يكون قادة الإخوان المسلمين قد اطلعوا عليها، وفهموا ما فيها من عبث بهم وبجماعتهم؟ وهل يعقل أنهم لم يطلعوا أيضاً على أقوال اليهودي الصهيوني هنري كيسنجر، في تلك الفترة، عن أبعاد المخطط الشيطاني وآفاقه؟ فما الذي يجعلهم يواصلون العبث رغم الاطلاع على ما يدبّر من أكثر من مصدر؟!

لقد نشرت هذه التفاصيل في الواقع في وقت كانت فيه جماعة الإخوان المسلمين تعتقد أنها رياحها قد هبّت، وأن عليها أن تغتنم الفرصة، ونيل المزيد. وكانت قد أمسكت آنذاك بمقاليد السلطة في مصر وتونس وأوجدت لنفسها سلطة في ليبيا، ولا ريب أن هذا كله لم يأت بشكل مفاجئ، بل جاء نتيجة انغماسهم في تنفيذ الخطة الشيطانية للشرق الأوسط الجديد منذ البداية. لكن سرعة الهبوط بعد الصعود كان يجب أن تثير عندهم علامة استفهام كبيرة حول سرّ هذه الظاهرة، بدءاً مما حدث لهم بشكل مفاجئ في القاهرة، إلا أن هذا لم يحدث. فعدا عن استمرارهم في تنفيذ ما رسمه لهم المتآمرون ضد سورية، نجد “حزب الإصلاح” التابع لهم ينحاز إلى جانب التحالف السعودي في عدوانه على الشعب العربي في اليمن، ونجد السودان، وهم فيه أصحاب الحظوة، يرسل بالقوات إلى اليمن لتقاتل لحساب التحالف السعودي. ويستمر هذا السلوك رغم قرار السعودية وشركاء خليجيين لها بتصنيف حماس على أنها حركة إرهابية، ورغم الحملة التي يشنها هؤلاء على قطر بتهمة مساعدتها للإخوان وحماس، أي بتهمة مساعدتها لهم. بل وأكثر من ذلك يستمر هذا السلوك رغم لجوء السلطات الأمنية السعودية إلى اعتقال عدد من رجال الدين السعوديين ممّن عرف عنهم ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين لأنهم تجرأوا ودعوا إلى المصالحة والحوار بين قطر وجيرانها الخليجيين المتألبين عليها. والواقع أن بوادر الانقضاض على الإخوان المسلمين من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بشكل مبكر حين وجهت إليهم دولة الإمارات تهمة التآمر، وشنت عليهم حملة اعتقالات. وهذا التطور لم يكن يخلو من الدلالة على أن القوى التي استثمرت الإخوان في اللعب قررت نبذهم. فهناك من يدفعهم من وراء ظهورهم، ولكن هناك بالمقابل من يوجّه قبضته إلى صدورهم للإطاحة بهم. والدافعُ والصافعُ في هذه العملية متكاملان وليسا متناقضين؛ ولكن رضى الإخوان بهذا الحال، واستمرارهم في تنفيذ الأدوار المطلوبة منهم، من شأنه أن يثير السؤال بعد السؤال.

لماذا يصرّ قادة الجماعة على متابعة الأدوار المطلوبة منهم، وخاصة في سورية واليمن، رغم هذه المعطيات؟.

لا تفسير لهذا السلوك الغريب والعجيب، وما ينطوي عليه من عَبَثٍ مريب بمصير الجماعة نفسها، سوى أحد أمرين، أو كليهما معاً: إما أن قادة التنظيم الدولي للجماعة مرتبطون بالجهات الدافعة ارتباط تبعية وظيفية يجعلهم لا يملكون من أمر قرارهم شيئاً، ولا خيار أمامهم غير أن ينفذوا ما يُملى عليهم، وإما أن مصالح الكارتل الاقتصادي التجاري المالي الأخواني الموزّع على خريطة واسعة بين الغرب والشرق، وارتباط الكثيرين من أعضاء الجماعة به، باتت هي الأقوى، وأن قواعد التنظيم بات عليها أن تخدم مصالح هذا الكارتل.

مهما كان الجواب، فإن سلوك الجماعة، وما فيه من تناقضات، يدل على أنها واقعة في مصيدةٍ كبيرةٍ لا تستطيع الخروج منها، أو لا تريد، فمن يسندُ ظهره إلى من يُفترض أنه عدوه من جهة، ويبني شبكة اقتصاده الواسعة المتداخلة في أراض تتكشف على أنها، أو أن معظمها، له معادية، يصير بقاؤه وبقاء استثماراته رهيناً بخضوعه لأهواء وإملاءات من يفترض منطقياً أنهم أعداؤه أو على الأقل خصماؤه!!

قد يثار السؤال الآن: إذا كان الإخوان قد اتبعوا سياسة المسايرة لتلك القوى وتنفيذ ما تريد، فما الذي يجعلها لهم تكيد؟ والجواب، ببساطة متناهية، ودون لفٍّ ودوران، أنه بالنسبة لصاحب الخطة الشيطانية الأساسي، وهو العدو الصهيوني، فإنه وإن احتاج إلى اعتماد بعض الأشخاص أو الأطراف في تنفيذ خطته بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنه لا يريد لطرف منها أن ينفرد بالسلطة في المنطقة، أو أن يوحّد المنطقة بدلاً من تمزيقها؛ فهو يحارب الوحدة سواء جاءت على أساس قومي أو إسلامي أو أممي أو حتى مصلحي، ويريد لبلادنا أن تتشظى وأن تكون ضعيفة يسهل عليه اجتياحها وفرض سطوته عليها. وبافتراض أنه يؤثر على جهات معينة من خلال أجهزة مخابرات غربية أو أعرابية أو غيرها، بحيث يوظفها لخدمة مخططاته، إلا أنه يدرك أن تمكين إحدى هذه القوى من الإمساك بالسلطة في عاصمة، أو أكثر، سيضعه أمام واقع يسعى للتخلص منه، أو أمام واقع يتفادى حصوله. وبحكم بنية جماعة الإخوان المسلمين التنظيمية، فإن صعودها كصعود التيار القومي العربي لا يلائم حسابات المخطط الصهيوني؛ ثم إن العدو يقدّر أنه لا يمكن الاعتماد فقط على ارتباطات بعض القيادات ببعض الجهات، فمثل هذه القيادات قد ينتهي دورها، وتحل محلها قيادات جديدة غير مرتبطة أو موالية للأجنبي مما يسقط حساباته. من هنا جاءت فكرة استثمار الجماعة دون تمكينها، فهي أداة تصلح في نظر صاحب المخطط الشيطاني لأداء دور أساسي في اللعب، إلا أنه لا يجوز لها أن تتحكم بالملعب؛ فالملعب يراد له التفتيت، واللاعبون يراد لهم أن يكونوا مجرد أفراد أو عصابات صغيرة هزيلة يجري التحكم بها من قبل أولياء الشيطان الصهيوني أو من قبل الشيطان ذاته. وبذلك تكون الهيمنة التي يسعى إليها مضمونة وغير معرّضة لمفاجآت مكنونة هي بالنسبة له غير مأمونة.

وأخيراً نتساءل: إذا كان العدو قد نصب مصيدته على هذا النحو للإخوان، فهل يبرر ذلك استمرارهم في إتباع الأساليب العابثة التي تخدم استراتيجية الشيطان؟ أم أن عليهم أن يتدبروا أمر الخروج من هذه المصيدة؟.