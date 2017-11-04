مملكة القهر والاستبداد تغتال الحريري .. سياسياً!

خلال الساعات الأولى التي تلت بيان سعد الحريري لكتاب استقالة الحكومة اللبنانية عبر قناة “العربية” السعودية، لم يجد اللبنانيون تفسيراً، ولا إجابة على السؤال: لماذا أطاح الحريري بالحكومة من الرياض، وليس من بيروت؟.

وجاء الجواب سريعاً جداً بإعلان مملكة القهر والاستبداد عن اعتقال عدد كبير من أركان النظام السياسي والأمني والاقتصادي (أمراء ووزراء سابقين)، بتهمة غير معلنة حتى الآن، وهي التحضير لانقلاب ضد الملك ونجله محمد بن سلمان!.

وبالتالي، إذا صح ما يشاع بأن الحريري معتقل، أو، في أحسن الأحوال، تحت الإقامة الجبرية، وأرغم على إعلان استقالة حكومته من الرياض، فهذا يعني أنه تم استدراجه للسعودية، قبل إعلان اعتقال أمراء ووزراء سابقين كانوا على مدى العقود الماضية من أركان الحكم.

ما يعزّز هذه الفرضية توالي الأحداث بسرعة مريبة:

– استدعي الحريري إلى السعودية، يوم 2/11/2017، ليتم إبلاغه التالي: أطرد وزراء حزب الله من الحكومة!.

– الحريري الذي فوجئ بالأمر السعودي، وهو الذي كان يشيد قبل ساعات بإنجازات الحكومة اللبنانية، ويتواصل مع نواب ووزراء حزب الله لحل عدد من الملفات، طلب مهلة قصيرة لمعالجة الموضوع مع فعاليات سياسية لبنانية، لأن اتخاذ قرار إخراج حزب الله من الحكومة سيفجر أزمة سياسية قد تطيح بالحكومة وبرئيسها “السعودي المولد والجنسية والانتماء”!.

– وربما طلب الحريري الإذن من السعودية لنقل مطالبها إلى مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، الذي كان حينها في زيارة رسمية للبنان.

– عاد الحريري، والتقى، في اليوم التالي، بالمسؤول الإيراني؛ ونقل الإعلام وقتها أن اللقاء كان مريحاً للجانبين، كما نقل أيضاً تصريحات وصوراً للحريري تؤكد أنه كان مرحاً، وفي مزاج جيد، ويلقي النكات على محاوريه!.

– استدعي الحريري مجدداً، وعلى عجل، إلى الرياض، بعد ساعات من اجتماعه بالمسؤول الإيراني ليعلن من هناك استقالة الحكومة!.

– الملفت أن كتاب استقالة الحريري يتطابق تماماً مع لغة الوزير السعودي ثامر السبهان، قائد الحملة الإرهابية ضد إيران وحزب الله؛ وهذا ما فضحته “إسرائيل”، حليفة أسرة آل سعود، سريعاً: “كتاب استقالة الحريري كتبه السعوديون”!.

– بعدها بساعات، وقبل أن تهدأ عاصفة الاستقالة التي وصفها البعض بالمريبة والملتبسة والمهينة للبنانيين، أعلنت مملكة القهر والاستبداد اعتقال عشرات الأمراء والوزراء السابقين!

وإذا عرفنا أن سعد الحريري على صلة وثيقة بعدد من المعتقلين، وشريك في استثماراتهم، وبما أنه سعودي المولد والجنسية، كان لابد من استدراجه قبل إعلان خبر الاعتقالات، خوفاً من أن يفعلها الحريري (وتدب فيه نخوة الرجال)، ولا يلبي طلب الاستدعاء!

كل ذلك حدث بعد هزيمة داعش في سورية والعراق، وتحديداً بعد تحرير مدينتي دير الزور السورية والقائم العراقية.

وما أغضب نظام أسرة آل سعود، ودفعها باتجاه تفجير الأوضاع في لبنان، إعلان المسؤول الإيراني من بيروت هزيمة التكفيريين في سورية والعراق، وبأن الجيش السوري سيحرر قريباً مدينة الرقة، التي زارها مؤخراً وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، لاستلام ما تبقى من الإرهابيين المدعومين من السعودية!

وبالتالي، وخلافاً لما نشرته وسائل الإعلام المختلفة، فإن استقالة سعد الحريري من الحكومة اللبنانية لم تكن مفاجئة؛ وإذا جاز الحديث عن مفاجأة فهي إعلان الاستقالة من الرياض، عاصمة مملكة القهر والاستبداد.

ويمكن أن نزيد عليها مفاجأة ثانية، وهي إعلان الاستقالة عبر قناة العربية، وليس عبر الإعلام الرسمي اللبناني!

كل المؤشرات كانت تشير إلى أن مملكة القهر لم تعد تتحمل هزيمة التكفيريين في سورية والعراق، وكانت تريد رداً عنيفاً يعيد خلط الأوراق، بعدما فشلت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سورية في وقف الهزائم المتلاحقة بالمشروع الأمريكي السعودي في المنطقة!

ولم تجد مملكة القهر سوى اللعب بالورقة اللبنانية، فهي مناسبة جداً، برأيها، لخلط الأوراق عبر التصويب على حزب الله، ولو أدى ذلك إلى اندلاع حرب أهلية، أو تمويل حرب إسرائيلية ضد الحزب، ولو كلفها ذلك مليارات الدولارات!

لم يكن مفاجئاً توقيت إعلان استقالة الحكومة اللبنانية مع إعلان تحرير دير الزور السورية والقائم العراقية، مع ما يعنيه ذلك من وصل للحدود السورية العراقية، وربط محور المقاومة عبر إيران العراق سورية لبنان!

كما لم تكن مفاجئة هذه الخطوة السعودية مع هزيمة داعش، وإزالتها نهائيا في سورية والعراق؛ وقد عبر عن ذلك، في لحظة غضب، بعض أركان فريق 14 آذار، عندما تم الإعلان عن هزيمة داعش: هذا يعني هزيمتنا أيضاً!

وعندما تقوم السعودية باستدعاء الحريري منذ أسبوع لإبلاغه أمراً: أخرجوا حزب الله من الحكومة، فهذا يعني أنها غاضبة جداً!

وبما أن الحريري لا يملك القوة، ولا الصلاحية، لإخراج فريق لبناني كان أساسياً بوصوله رئيساً للحكومة أكثر من مرة، فقد استدعته السعودية مرة ثانية، وخلال أقل من أسبوع، وسلمته كتاب الاستقالة، وأمرته بإعلانها عبر قناتها “العربية”.

ومن كتب إعلان الاستقالة – غالباً ثامر السبهان – كان حريصاً أن يتضمن كل ما من شأنه أن يفجر الأوضاع بين فريقي 14 و8 آذار، وهذا ما تجسّد بشكل خاص في عبارة “إن الأجواء الحالية في لبنان تشبه الأجواء التي سبقت اغتيال والده رفيق الحريري”!

وبما أن سعد الحريري اتهم حزب الله، مراراً وتكراراً، باغتيال والده، فكأنّ كتاب الاستقالة يحرض أنصاره، وأعداء حزب الله في لبنان، ضد الحزب، مع ما قد يعنيه ذلك من تشنج في الأزقة والشوارع واعتداءات على مناطق حزب الله. أليس هذا ما حصل في أوقات سابقة عندما خرج الحريري من السلطة، سواء كان الأب أم الابن؟!

لو اقتصر الأمر على اتهام حزب الله بالتمرد على الدولة، أو إثارة العنف، ولو اقتصر الحريري في كتاب الاستقالة على الهجوم على إيران وتدخلها في الشؤون اللبنانية، لما أتى بأي جديد، فهي المعزوفة اليومية لفريق 14 آذار؛ لذا كان اتهام حزب الله بالتحضير لاغتياله هو المحرك الأفعل لإثارة الغرائز ضد الحزب!

وبدا الحريري وكأنه يشن الحرب على إيران: “أيدي إيران في المنطقة ستقطع”!

الملفت أن الحريري التقى قبل 24 ساعة مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي. ترى هل التقاه لتسليمه التهديد والإنذار السعودي: “سنقطع أياديكم في المنطقة”؟

لا تخفي إيران علاقاتها الوثيقة بسورية والعراق وبحزب الله، فكيف سينجح الحريري بقطع أيادي إيران، و”ذراعها” حزب الله، فيما فشلت به جيوش أمريكا والسعودية الإرهابية والتكفيرية في سورية والعراق على مدى السنوات، بل والعقود، الماضية؟!

ترى! هل لهجة التهديد والوعيد في إعلان استقالة الحريري تستند إلى معلومات بالتحضير لحرب إسرائيلية ضد لبنان، مدعومة من أمريكا، وممولة من السعودية؟

حسناً.. لنفترض أن “إسرائيل” استجابت لأمريكا والسعودية، وبدأت الحرب، فهل تملك قرار إنهائها، أو الفوز بها؟

المضحك أن يقول الحريري بلسان السعودي: “إن إيران ما تحل في مكان إلا وتزرع فيه الفتن والدمار والخراب، ويشهد على ذلك تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، في لبنان وسورية والعراق واليمن..”.

هذا الكلام السخيف والمضحك رد عليه مسبقا، وقبل يومين من استقالة الحريري، حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر السابق، في مقابلة مع قناة بي بي سي البريطانية: “لقد كان لنا دور كبير في تدمير مصر وليبيا وسورية واليمن، وجميعها كانت بأوامر أميركية”!

وعلى الرغم من هذا الاعتراف القطري الصريح، والذي يؤكد صاحبه إن التدخل السعودي القطري الأمريكي التركي موثق، فإن الحريري، وانطلاقا من مقولة “اكذب، اكذب، حتى يصدقك الآخرون”، يصر على القول: “حزب الله يوجه سلاحه إلى صدور اللبنانيين وإخواننا السوريين واليمنيين”.

يريد الحريري أن يستغبي الجميع، ليصدقوا أن الطائرات، التي تقصف اليمنيين، وتتسبب بمجازر مروعة، وتحاصر البلد، وتقطع عنه الدواء والغذاء مسسبة أمراضاً رهيبة كالكوليرا، هي إيران، وليس نظام آل سعود الوهابي التكفيري!

بقيت مسألة ملتبسة وغامضة تطرح تساؤلا: بما أن الحريري لم يكن في وارد الاستقالة، فهل هو معتقل؟ أم تحت الإقامة الجبرية؟

إذا صح هذا الأمر، فهل سيطلب لبنان استرداد رئيس حكومته؟

وإذا تجرأ لبنان وفعلها، فهل سيستجيب النظام السعودي للمطلب اللبناني؟

غالبا، ستلتزم الحكومة السعودية بالصمت، أو سيكون جوابها: لا يحق لكم استرداد الحريري، فهو من مواطني المملكة السعودية!

بالمختصر المفيد: لقد اغتالت مملكة القهر والاستبداد سعد الحريري سياسياً، ودقت المسمار الأخير في نفوذ فريقها في لبنان الذي سيتعرض لهزيمة اعترف بها سلفاً “هزيمة داعش في سورية تعني هزيمتنا أيضاً”!.