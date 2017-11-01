أمـــريكا وجيـــوسيـــاسيــــات الفوضــــى

كتب هنري كيسنجر عام 1969: “إن جوهر الثورة، كما يبدو للمعاصرين، يتمثل في سلسلة من الاضطرابات غير واضحة الترابط، ولكن الأزمات التي تشكل عناوين اليوم هي أعراض لمشاكل بنيوية عميقة الجذور”. كتب كيسنجر هذا المقطع بينما كان النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب يمر تحت ضغط غير مسبوق، مع تحولات عميقة في التوزيع العالمي للقوة أدت إلى الاضطرابات المستمرة في السياسة الخارجية الأمريكية، وتحذيره هذا ينطبق اليوم على زمننا أيضاً، مع بداية حقبة جديدة من الاضطرابات.

ومن المرجح أن تكون السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خلال رئاسة دونالد ترامب وما بعدها، مليئة بالأزمات. إن عدم الاستقرار والعنف على طول محيط روسيا المنبعثة من جديد، والاحتكاكات المتنامية مع الصين الحازمة بشكل متزايد، والاستفزازات النووية المتصاعدة لكوريا الشمالية والفوضى العميقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.. هذه التحديات وغيرها كانت مؤخراً بمثابة اختبار للمسؤولين الأمريكيين، ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل المنظور. ويبدو العالم الآن أقل استقراراً وأكثر خطورة من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، إذ تتزايد الأزمات العالمية عدداً وشدة. إلا أن هذه الأزمات لا تحدث من فراغ، فهي أعراض لتغيرات أعمق في النظام الدولي. وبناء على ذلك، ستكون ردود أمريكا غير واضحة وغير استراتيجية ما لم تشكل، منذ البدء، تصوراً أعمق للحظة الراهنة.

وغالباً ما يتم تفسير التغييرات الجيوسياسية الجارية من حيث “القطبية”، فالسجال يدور حول ما إذا كانت “لحظة أحادية القطب” في أمريكا قد انتهت، وبرز عالم متعدد الأقطاب، ولكن هذا السجال مضلل. فمن جهة، كثيراً ما تبالغ سجالات القطبية في الحديث عن التراجع الأمريكي، وتطمس حقيقة أنه بالرغم من أن التفوق العالمي لواشنطن قد تضاءل، إلا أن قيادتها العالمية في مواجهة أي منافس لا تزال محط إعجاب، ومن جهة أخرى فإن السجال حول القطبية يحجب بالفعل درجة واتساع المتغيرات الجارية في النظام الدولي، والتحديات التي تواجه المسؤولين الأمريكيين.

إن الحقيقة الأساسية في السياسة الدولية اليوم هي أن فترة ما بعد الحرب الباردة قد انتهت. لقد كان التفوق الأمريكي والغربي الذي لا جدال فيه، والانخفاض الملحوظ في الصراع الإيديولوجي وصراعات النفوذ، والتعاون العالمي الملحوظ في التصدي للتحديات الأمنية العالمية الرئيسية، السمة المميزة لتلك الفترة. أما الآن، فقد عاد العالم إلى حالة أكثر اعتيادية ، أي إلى حالة من الخطر وعدم الاستقرار.

وتتمثل الخصائص الأساسية للحقبة الناشئة في التآكل التدريجي للتفوق الأمريكي والغربي، وانبعاث التنافس الكبير في المناطق الرئيسية الثلاث لأوراسيا، وتجدد الصراع الإيديولوجي العالمي، وتمكين عوامل الصراع والفوضى الدولية. وما يجعل الفترة الحالية مضطربة جداً هو أن كل من هذه القوى غالباً ما يفاقم تأثير القوى الأخرى المزعزع للاستقرار. علاوة على ذلك، يتضاعف أثرها الجماعي بسبب عدم اليقين المتزايد بشأن ما إذا كانت أمريكا، والمدافعون التقليديون الآخرون عن النظام الدولي، سيواصلون لعب هذا الدور في المستقبل. بعبارة أخرى، فالسبق الأمريكي لم يمت، والتعددية القطبية الحقيقية لا تزال هدفاً بعيد المنال، لكن تفوق الولايات المتحدة هو أكثر عرضة للتنافس مما كان عليه في أي وقت خلال ربع قرن مضى، كما أن الملامح السلمية لنظام ما بعد الحرب الباردة أفسحت المجال أمام بيئة أكثر قتامة وأكثر تحدياً.

إن أفضل طريقة لفهم العصر الحالي هي في مقارنته مع العصر السابق، وقد حُددت فترة ما بعد الحرب الباردة بأربع ظواهر جعلتها مستحسنة للمصالح الأمريكية تاريخياً:

تمثلت الظاهرة الأولى في التفوق الأمريكي الذي لا جدال فيه، إذ خرجت أمريكا من الحرب الباردة بهيمنة اقتصادية واضحة، وحيازة قرابة 25 % من الناتج الإجمالي العالمي في عام 1994. كما كانت تسيطر على قرابة 40 % من الإنفاقات الدفاعية العالمية، جنباً إلى جنب مع المزايا التي لا تضاهى في القدرة على السيطرة على الطاقة العالمية. والأهم من ذلك أن هذه القدرات لم تعط واشنطن قيادة هائلة على أي منافس جيوسياسي فحسب، بل أنها وفرت لها القدرة، كما تبين لصدام حسين في عام 1991، على تعبئة القوة العسكرية الحاسمة في جميع المناطق الاستراتيجية الرئيسية، في جميع أنحاء العالم تقريباً. في القرن التاسع عشر كانت البحرية البريطانية ترمز إلى التفوق الدولي للندن، وفي أواخر القرن العشرين كانت مجموعة الحاملات الأمريكية الضاربة ترمز إلى تفوق كبير أكثر وضوحاً.

ولم تكن الهيمنة أحادية الجانب محض أمريكية، لأنها ازدادت حدة بقوة التحالف الغربي الأوسع. ففي العام 1994، شكلت تحالفات أمريكا في أوروبا ومنطقة آسيا الباسيفيك 47 % من إجمالي الناتج العالمي، و35 % من الإنفاق العسكري العالمي، ما أعطى واشنطن وأصدقاءها المقربين أكثر من 70 % من القوة الاقتصادية والإنفاق العسكري العالميين. وطوال فترة ما بعد الحرب الباردة، أعطت مشاركة الحلفاء قوة إضافية للدبلوماسية الأمريكية بشأن القضايا الرئيسية في النظام الدولي – من حرب الخليج إلى الحرب في أفغانستان – كما عززت إسهامات الحلفاء من قدرة أمريكا على بسط قوتها العسكرية في الخارج. ولم يكن ذلك توازناً للقوى، فقد كان أحد أكثر الاختلالات وضوحاً في العالم.

كانت هيمنة الولايات المتحدة واضحة أيضاً في ظاهرة ثانية، ألا وهي تراجع التنافس الإيديولوجي الدولي. إن أطروحة فرانسيس فوكوياما حول “نهاية التاريخ” قوبلت باستنكار كبير، ولكنها تضمنت ثلاث حقائق لا جدال فيها حول حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهي أن الديمقراطية والأسواق كانت تنتشر على نطاق أوسع من أي وقت مضى، وأنه ليس هناك منافس دولي موثوق للأنموذج الليبرالي الرأسمالي، وأنه حتى أعداء الولايات المتحدة السابقين، مثل روسيا والصين، يبذلون جهوداً غير مسبوقة للاندماج في النظام الليبرالي، سواء اقتصادياً أو سياسياً أو كليهما. ولكي نكون واضحين، فإن المفاهيم الغربية لحقوق الإنسان والديمقراطية السياسية لا تزال بعيدة عن القبول التام من هذه البلدان، وسيرى الزعماء الروس والصينيون، من بين زعماء آخرين، عاجلاً أو آجلاً، في التبشير الليبرالي تهديداً خطيراً. ولكن الصراعات الإيديولوجية المكثفة التي شهدها القرن العشرين انتهت بشكل واضح، ويبدو أن الأنموذج الليبرالي يتسع بشكل لا جدال فيه.

تتعلق هاتان الظاهرتان الأوليتان بالظاهرة الثالثة المتمثلة بالوفاق المذهل للقوى العظمى في حقبة ما بعد الحرب الباردة. فلم تشهد نهاية الحرب الباردة، كما كان متوقعاً، تفكك تحالفات أمريكا، أو عودة النزعات المتطرفة اليابانية والألمانية. بدلاً من ذلك، ظلت القوى الغربية الكبرى مرتبطة بأمريكا، ويرجع ذلك إلى حد كبير لاستمرار واشنطن في الحفاظ على الأمن العالمي، بالإضافة إلى قيادة اقتصاد دولي منفتح. علاوة على ذلك، فإن الهيمنة الجيوسياسية الهائلة للتحالف الغربي تعني أن من الصعب – إن لم يكن من المستحيل! – بالنسبة لدول مثل روسيا والصين أن تواجه من جانبها التحديات الخطيرة في مجال صراع القوى العظمى. ومن المسلم به، في بعض الأحيان، أنه لا تزال هناك خلافات خطيرة بين الولايات المتحدة وهذين البلدين حول مسائل تمتد من توسع الناتو إلى تايوان، وهي خلافات ستزداد وضوحاً مع مرور الوقت. ومع ذلك، كان خطر نشوب حرب بين القوى العظمى منخفضاً تاريخياً خلال التسعينيات، وكان التنافس بينها أكثر هدوءاً من أي وقت مضى منذ الوفاق الأوروبي.

شكلت كل هذه الخصائص ظاهرة ما بعد الحرب الباردة، التعاون متعدد الأطراف الملحوظ في معالجة الفوضى الدولية المعتدلة نسبياً في تلك الفترة. ومع الصراع الهادئ للقوى العظمى، ركزت السياسة الخارجية الأمريكية، والمجتمع الدولي، بشكل كبير على محاربة “المفسدين” الجيوسياسيين، أكثر مما ركزت على التطهير العرقي أو الإرهاب الشامل، أو القوى الإقليمية العدوانية. وساعدت هذه الجهود، إلى حد كبير، على ترسيخ حالة من الهدوء النسبي في السياسة الدولية. وقد أدى غياب الصراع بين القوى العظمى إلى تسهيل تنظيم تحالفات واسعة لمواجهة الجهات الفاعلة الخبيثة. وعلى نفس المنوال، سمح سلام القوى العظمى لأمريكا وحلفائها بتكريس اهتمام متزايد لأشكال أخرى من فوضى ما بعد الحرب الباردة. إن حقيقة أن حلف الناتو أمكن له أن يركز على التدخلات “خارج منطقة الناتو”، على مدى عقدين من الزمن تقريباً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت مرتبطة، على سبيل المثال، وبشكل مباشر، بندرة التهديدات الجيوسياسية التقليدية.

بطبيعة الحال سيكون من الخطأ المبالغة بمدى المرونة التي كانت عليها بيئة ما بعد الحرب الباردة، لكن “الفوضى الدولية” في تلك الفترة لم تكن لتبدو قليلة بالنسبة لضحايا الإرهاب الكارثي، أو التطهير الإثني، كما أن تفوَق الولايات المتحدة لم يكن مطلقاً، كما أظهر بوضوح فشل واشنطن في أماكن من مقديشو إلى سريبرينيتشا، إلى هلمند. ووفقاً لأي مقارنة تاريخية ذات مغزى، فقد كانت بنية السياسة الدولية تفضي بشكل فريد إلى تعزيز المصالح والقيم الأمريكية، وهي حقيقة أصبحت الآن مصدر نوع من الحنين إلى الماضي مع تغير النظام العالمي بخمس طرق هامة:

التحول البنيوي الرئيسي الراهن الأول يتمثل في تآكل التفوق الأمريكي والغربي. ومن غير الصحيح أن نعتبر هذا التغيير بمثابة انتقال من قطب واحد إلى أقطاب متعددة، فلن يتم الوصول إلى التعددية الحقيقية في وقت قريب، ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك مزايا اقتصادية كبيرة على أقرب منافسيها، وهي الصين، بناتج محلي إجمالي بلغ 18 تريليون دولار، بزيادة 7 تريليون دولار عن الناتج المحلي الإجمالي للصين (حتى عام 2015)، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو أربعة أضعاف ما هو في الصين، كما أن الإنفاق العسكري الأمريكي يظل أيضاً أكبر بثلاثة أضعاف من الإنفاق الصيني. وتحافظ واشنطن على مزايا هائلة في وسائط استخدام القوة – حاملات الطائرات، والطائرات التكتيكية المتقدمة، والغواصات العاملة بالطاقة النووية وغيرها – والتي تسمح لها بالتحكم بالمشاعات العالمية، وممارسة نفوذ هائل على امتداد العالم.

لكن ما حدث على مدى الخمسة عشرة عاماً الماضية هو أن ثقل الولايات المتحدة والتفوق الغربي قد تضاءلا، وأن حصة الولايات المتحدة من الثروة العالمية والإنفاق العسكري انخفضت من 25 % و42 %، على التوالي، في عام 2004، إلى حوالي 22 و34 %، في عام 2015. وكان التباعد بين حلفاء أمريكا أكثر حدة، ففي حين شغل حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ 47 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و35 % من الإنفاق العسكري العالمي، في عام 1994، انخفضت هذه الحصة إلى 39 و25 %، على التوالي، بحلول عام 2015. علاوة على ذلك، تعرض العديد من أقوى حلفاء أمريكا – وخاصة في أوروبا – لتراجع عسكري حاد، فالبحرية البريطانية، التي سيطرت ذات يوم على البحار، تكافح الآن للسيطرة حتى على المياه الإقليمية في أنحاء الجزر الأم، ويواجه الجيش الألماني نقصاً شديداً في المعدات بحيث اضطرت قواته إلى التدريب بعصا طويلة ذات مناظير بدلاً من الرشاشات. ويبقى التفوق الغربي ملحوظاً بالمعايير التاريخية، ولكن المجال العالمي يتغير بشكل أكثر دراماتيكية من ذي قبل.

في الوقت نفسه، تحسنت، وبشكل ملحوظ، المواقف النسبية للمنافسين الرئيسيين لأمريكا، فمع أن القوة الاقتصادية الروسية لا تزال غير مؤثرة، إلا أن برنامج التحديث العسكري العدواني ضاعف تقريباً الإنفاقات الدفاعية على مدى عقد من الزمان، في وقت تطورت أيضاً القدرات اللازمة للمنافسة مع الغرب، ووحدات الهجوم الجوي، وقوات العمليات الخاصة، وأنظمة القذائف الباليستية والصاروخية، وغيرها من منظومات إيصال القذائف. وفي الوقت نفسه، وسعت الصين مشاركتها في الثروة العالمية بما يزيد عن ثلاثة أضعاف، من 3.3 % إلى 11.8 % بين عامي 1994 و2015، وفي الإنفاق العسكري العالمي بأكثر من خمسة أضعاف، من 2.2 إلى 12.2 %. وكما هو الحال مع روسيا، تضمنت التعزيزات العسكرية الصينية المعدات الحربية اللازمة لمواجهة تفوق الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى في آسيا والمحيط الهادئ – صواريخ بالستية، وصواريخ كروز، وغواصات نووية، وغواصات ديزل كهربائية، ودفاعات جوية متقدمة، ومقاتلات الجيل الرابع – وكذلك القدرات العسكرية، مثل حاملات الطائرات، اللازمة لإبراز القوة الصينية، وأكثر من ذلك ليصبح التفوق الأمريكي، الأولوية غير المختلف عليها في التسعينيات، تفوقاً مختلفاً حوله اليوم.

وليس هذا استثناء أكاديمياً، حيث أن الأثار السلبية لهذا التحول كانت معروفة مسبقاً. فقد جعل تراجع القوة العسكرية الحليفة من الصعوبة بمكان لهؤلاء الحلفاء الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات الأمنية المتزايدة، وتقديم المزيد من المساهمات العسكرية الرمزية للتصدي للتحديات العالمية، مثل صعود تنظيم الدولة الإسلامية. لقد حذر وزير الدفاع روبرت غيتس، عام 2011، من أن الناتو يواجه “مستقبلاً قاتماً إن لم يكن كئيباً” إن استمرت القدرات الأوروبية في التآكل، وقد أصبح الإحباط الأمريكي أكثر وضوحاً منذ ذلك الحين. والأهم من ذلك أن توازن القوى المتغير يعني أن خصوم الولايات المتحدة وأعداءها يتمتعون الآن بقدر أكبر من القدرة على تغيير النظام الدولي، بما يتناسب مع أولوياتهم، وهو عامل يحرك التحول الرئيسي الثاني في السياسة العالمية اليوم.

وإذا كان توافق القوى العظمى هو معيار ما بعد الحرب الباردة، فإن التنافس فيما بينها هو معيار أيامنا هذه، حيث يستخدم المنافسون الاستبداديون، الذين لم يتوافقوا تماماً مع نظام ما بعد الحرب الباردة، وقبلوه بالدرجة التي فرضها التفوق الأمريكي والغربي، قوة نسبية أكبر للتصدي لهذا النظام في المناطق الجيوسياسية الرئيسية، من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط إلى أوروبا الشرقية. ولأن خصوم واشنطن الرئيسيين يمكن أن يركزوا مواردهم إقليمياً، بدلاً من الاضطرار إلى توزيعها عالمياً، فإن تحولات القوة التي حدثت في السنوات الأخيرة تخلف آثاراً كبيرة على المستوى الإقليمي؛ ولأن التحديات الإقليمية التي يجري مواجهتها الآن هي أساس نظام ما بعد الحرب الباردة الأوسع نطاقاً، فإن هذه البلدان تضعف النظام بشكل فعال “من قاعدته إلى قمته”.

لنأخذ بعين الاعتبار السلوك الصيني في شرق آسيا، إذ يرى القادة الصينيون دائماً في هيمنة أمريكا ما بعد الحرب الباردة حالة مؤقتة تمت المعاناة منها لفترة من الزمن، ولكنها ليست مرحباً بها إلى الأبد. وهكذا عندما تزايدت إمكانياتها الجيوسياسية، اتخذت الصين خطوات جريئة لإقامة نظام إقليمي هي محوره، فأكدت على مطالبها البحرية الواسعة، واستخدمت تقنيات مثل بناء الجزر لتغيير الحقائق على أرض الواقع، ودون المخاطرة بصراع عسكري سابق لأوانه مع أمريكا، كما تحدت أعرافاً طويلة العهد مثل حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وبذلت جهوداً متزايدة للضغط على جيرانها، وسعت وعملت في الوقت نفسه على إضعاف التحالفات والشراكات الأمريكية عن طريق ترغيب وترهيب أصدقاء أمريكا الإقليميين؛ وأخيراً، أدارت بكين تعزيزات عسكرية كبيرة مركزةً تحديداً على القدرات التي من شأنها أن تعطيها الهيمنة على جيرانها، ومنعت الولايات المتحدة من التدخل للدفاع عنهم.

أصبح لهذه الجهود تأثير تراكمي الآن. وقد غير الضغط الصيني تصورات الزخم والقوة في المنطقة بشكل دراماتيكي، في حين جعل التحشيد الصيني نتيجةَ حربٍ صينية أمريكية، حول تايوان، أو غيرها من المناطق الإقليمية الساخنة، أمراً غير مؤكد. وقد جعلت الدبلوماسية الاقتصادية الصينية العديد من دول المنطقة أقرب للمدار الاقتصادي لبكين. وأعلن رئيس الفيلبين رودريغو دوتيرت، عام 2016، في مبالغة منه بالتأكيد، أن” أمريكا قد خسرت” الصراع من أجل التفوق إقليمياً، لكنها إشارة للحال الذي أصبح عليه الصراع في المنطقة.

ويبدو تنافس القوى العظمى أشد وضوحاً في أوروبا، حيث تستعيد روسيا المنبعثة عسكرياً نفوذها المفقود مجدداً، وتتجاوز المظاهر الرئيسية لتسوية ما بعد الحرب الباردة. وقد شنت موسكو حروب غزو ضد جورجيا وأوكرانيا، كما عملت على إضعاف الناتو والاتحاد الأوروبي من خلال جهود تتراوح من التخريب شبه العسكري إلى التخويف العسكري، إلى الدعم المالي للمناهضين للاتحاد الأوروبي، وللسياسيين المناهضين لحلف الناتو، وتدخلات أخرى في العمليات السياسية الغربية. وبالقيام بكل ذلك، تكون روسيا قد عارضت بشكل جوهري فكرة أن تكون أوروبا ما بعد الحرب الباردة بأكملها حرة وفي سلام، وتحدت المؤسسات التي حافظت منذ فترة طويلة على الأمن والازدهار في المنطقة. وكما هو الحال مع الصين، فإن هذه الإجراءات قد دُعمت بتعزيز عسكري أعاد ترميم القوات الروسية على طول الخاصرة الشرقية للناتو، وعززت قدرة موسكو على استعراض قوتها بعيداً عن الشرق الأوسط. لقد أصبحت روسيا قوة عظمى طموحة مرة أخرى، فهي تؤكد تميزها بطرق قد تبدو غريبة، على النقيض من تعاونها الملحوظ في حقبة ما بعد الحرب الباردة.

وأخيراً، فإن تغير الواقع الجيوسياسي أمر حيوي في الشرق الأوسط. فإيران، وإن لم تكن في نفس مرتبة القوى السياسية لروسيا أو الصين، إلا أنها قوة تسعى إلى تأكيد هيمنتها الإقليمية. وهي تقوم بذلك عن طريق استخدام وكلائها وقواتها في الصراعات في الشرق الأوسط، وعن طريق تأجيج الطائفية في بلدان المنطقة، وعن طريق الاستثمار في القوة غير التقليدية، مثل الصواريخ الباليستية وقوات العمليات الخاصة. وقد أدى هذا البرنامج إلى تحول طهران إلى الصراع مع شركاء أمريكا الأمنيين، مثل مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، ما أسهم بشكل كبير في زعزعة الاستقرار الذي تعاني منه المنطقة.

وبالطبع، يختلف كل تحد من هذه التحديات الجيوسياسية، ولكنها إذا ما أخذت مجتمعة، فإنها تمثل تغيراً جيوسياسياً هائلاً عما كان خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة. وينطوي تجدد التنافس بين القوى الكبرى على توترات دولية أكثر حدة عما كان معروفاً لعقود سابقة، وعلى عودة مظاهر الحرب الباردة من قبيل سباقات التسلح والمعضلات الأمنية، وكذلك على تكثيف الصراعات حول القواعد المتبعة دولياً، والتي تتعلق بقضايا تمتد من حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي إلى عدم شرعية تغيير الحدود بالقوة. ويستتبعها صراعات أشد قساوة حول الدول التي تقع عند تقاطع مناطق نفوذ القوى العظمى المتنافسة، مثل الفلبين وأوكرانيا والعراق. أخيراً، فإن تنافس القوى العظمى يمكن أن يؤدي إلى حرب بينها، وهي الظاهرة التي يبدو أنها تلت نهاية الاتحاد السوفييتي مع نهاية الحرب الباردة. إن العالم لم يعد بعد إلى الصراعات الجيوسياسية العملاقة للقرن العشرين، ولكنه يعود إلى القاعدة التاريخية للنزاعات الكبيرة مع كل ما تنطوي عليه من أخطار.

مع عودة التنافس بين القوى العظمى، عاد كذلك الصراع الإيديولوجي العالمي، إذ اتسمت فترة ما بعد الحرب الباردة بافتراض شائع يفيد بأن هيمنة الأنموذج السياسي والاقتصادي الليبرالي لا نزاع عليها، حيث يشهد العصر الحالي إحياءً للتحديات الاستبدادية، وعودة للخلافات الإيديولوجية كدافع للنزاعات الجيوسياسية. إن عالم اليوم ليس مليئاً بنزعة المراجعة الجيوسياسية فحسب، بل وبنزعة المراجعة الإيديولوجية أيضاً.

بداية، توقف نشر الديمقراطية، فبين عامي 1974 و2000 تضاعف عدد الديمقراطيات الانتخابية ثلاث مرات، من 39 إلى 120؛ ومع ذلك، فقد اتسم عدد الديمقراطيات الانتخابية تقريباً بالجمود منذ ذلك الحين. ومنذ عام 2006، يشهد الكثير من البلدان تراجعاً في الحريات، بدلاً من ازديادها. وأظهرت معاناة النظم الديمقراطية، بدءاً من صعود القادة المناهضين للديمقراطية في فنزويلا وتركيا، إلى تآكل المعايير الديمقراطية في بلدان حلف شمال الأطلسي، مثل بولندا وهنغاريا، أنها ظاهرة عالمية على نحو متزايد.

في الوقت نفسه، تعود النُظم الاستبدادية من جديد، إذ حشد الدكتاتوريون المتمرسون قوة التكنولوجيا من أجل تحسين الرقابة وقمع المعارضة. علاوة على ذلك، أوجدت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، التي واجهها العديد من الديمقراطيات، في السنوات الأخيرة، ثغرة للقادة الاستبداديين، وقد تصدر فيكتور أوربان، في المجر، عناوين الصحف العالمية، عام 2014، عندما انتقد ضعف المجتمع الليبرالي، وأعلن صعود “الدولة غير الليبرالية”.

وبالمثل، فإن الدول الاستبدادية القوية لا تعمل جاهدة لقمع التحديات الداخلية فحسب، بل وتعمل لإحباط وإبطال تقدم الديمقراطية في الخارج. لقد انتهت “نهاية التاريخ”، إذ عادت المعركة الإيديولوجية العالمية مرة أخرى. وبعد أن كان التقارب الإيديولوجي أملاً كبيراً لعالم ما بعد الحرب الباردة، وكان سيؤدي إلى انسجام جيوسياسي أكبر، فإن الصراع الإيديولوجي وصراع القوى العظمى اليوم يتزامنان بشكل متزايد، وللأسف.

وتتعلق الخصائص الثلاث الأولى بعلامة رابعة للنظام الدولي الناشئ، ألا وهي تكثيف الفوضى العالمية.

خشي صناع السياسة في الولايات المتحدة، خلال فترة ما بعد الحرب الباردة، من أن تؤدي نهاية ثنائية القطب إلى إطلاق العنان لأشكال من الفوضى تم قمعها حديثاً أو من قبل. وعلى الرغم من أن تلك الحقبة قد انتهت، فإننا الآن لا نرى انحساراً للفوضى بل نراها تتفاقم. وكما كتب هيدلي بول “في المجتمع الفوضوي”، فإن السياسة الدولية تتميز بالصدامات المستمرة بين قوى النظام والفوضى. واليوم، وبسبب عوامل تتراوح بين التغير التكنولوجي السريع والاضطرابات الناجمة عن العولمة، يبدو أن عوامل الفوضى أصبحت أكثر تمكيناً من أي وقت مضى على مدى عقود. وقد تجلى هذا التمكين في ظواهر قد تبدو بشكل أو بأخر غير مترابطة. ولنأخذ على سبيل المثال ظهور المفسدين الذين يلعبون دوراً فاعلاً، ولا يمكنهم إعادة صياغة النظام الدولي، ولكن يمكنهم تعطيله بشكل أساسي. وتتفاخر اليوم كوريا الشمالية بترسانتها النووية القوية، وبإصرارها على تعزيز قدرات صاروخية تصل إلى القارات التي تسيطر عليها قيادة عدوانية خطيرة. ولذلك، تقوم بيونغ يانغ بشكل مستمر بتطوير قدراتها لضمان السلوك الاستفزازي الدائم لتلك القيادات، وتهديد خصومها في المنطقة وخارجها بمزيد من الأضرار، وأكثر من أي وقت مضى. وعلى الرغم من أن موارد “الدولة الإسلامية” العسكرية آخذة في الأفول، إلا إنها أظهرت قدرة غير مسبوقة، بين الجهات الفاعلة غير الحكومية، على نشر الفوضى في منطقة جيوسياسية ذات أهمية بارزة، وإتقان استخدام التكنولوجيا لأغراض الدعاية والتجنيد، وقيادة أعمال العنف، أو إثارتها، في كافة أنحاء العالم.

إن الاهتمام بالجهات الفاعلة المارقة ليس بالأمر الجديد، ولكنه توقف منذ هزيمة صدام حسين، عام 1991، عندما كانت قادرة على إحداث اضطراب جيوسياسي عميق كما هو اليوم. كما أن بروز تنظيم “الدولة الإسلامية” يسلط الضوء على جانب آخر من جوانب تفاقم الفوضى، وهو أن زعزعة الاستقرار المعاصرة تظهر الآن على نطاق لم تشهده منذ عدة سنوات. والقول بأن الشرق الأوسط اليوم في أزمة أمر يدعو للسخرية؛ والحقيقة فإن المنطقة تعاني من انهيار عام للنظام يشبه ما حل في أوروبا خلال حرب الثلاثين عاماً، فالصراعات العسكرية تحتدم في شبه الجزيرة العربية والعراق والشام وليبيا، وتنتقل زعزعة الاستقرار، يرافقها العنف، تقريباً من منطقة إلى أخرى. لقد قُوض أنموذج الدولة العربية التقليدي السلطوي في بعض البلدان، وانهار في بلدان أخرى، وأصبحت الحدود الدولية غير ذات صلة. وسواء عاد الشرق الأوسط إلى سابق عهده مرة أخرى، أم لم يعد، فقد انتشرت زعزعة الاستقرار من الشرق الأوسط إلى المناطق المجاورة مثل أوروبا مع تدفقات موجات اللاجئين والهجمات الإرهابية التي كان لها آثارها السياسية والأمنية البالغة.

ويعد الانتشار السريع للقضايا التي أصبح التصدي لها عبر المحافل الدولية القائمة أكثر صعوبة أحد المظاهر الأخيرة للاضطراب العالمي. وعملت الحوكمة العالمية مؤخراً، وبشكل جيد نسبياً، على بعض القضايا (معالجة الأزمة المالية 2007 – 2008، أو مكافحة وقمع القرصنة قبالة القرن الأفريقي)؛ ولكن، وفيما يتعلق بقضايا أخرى من التهديدات التي يُشكلها التجسس السيبراني والحرب السيبرية، إلى معضلات التوفيق بين سيادة الدولة وحماية حقوق الإنسان، والتحديات المتمثلة في جعل العولمة تعمل لصالح المجتمعات التي كثيراً ما تشعر بأنها أنُهكت بقوىً اقتصادية وتكنولوجية غير موضوعية، يبدو أن المشاكل المعقدة العابرة للحدود تفوق قدرة المؤسسات القائمة، وتسهم في إيجاد بيئة دولية يتخذ فيها عدم الاستقرار أبعاداً منذرة بالخطر. وإذا كان من الصعب على المجتمع الدولي أن يعالج مثل هذه القضايا وسط توافق القوى العظمى، فإن الأمر أصعب الآن في ظل تزايد التنافس بين القوى العظمى.

لنقارن الاستجابة الدولية البطيئة للغاية، والتي كانت فعالة في نهاية المطاف، حيال التطهير العرقي في البوسنة خلال تسعينيات القرن الماضي، مع الجهود غير الفعالة تماماً للتصدي لكارثة أكبر في سورية اليوم، لقد أدت الهيمنة الأمريكية، والعلاقات الحسنة مع روسيا في الحالة الأولى، إلى جعل التوافق الدولي بشأن ضرورة استخدام القوة في البوسنة ممكناً، حتى أن موسكو شاركت لاحقاً في بعثة حفظ السلام التي يقودها الناتو؛ وفي الحالة الثانية، أدى تجدد التنافس بين روسيا وواشنطن إلى إحباط الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في سورية.

أدى صراع القوى العظمى إلى تعقيد الجهود الرامية لتطوير قواعد ومعايير دولية تتعلق بالفضاء الالكتروني. وفي الواقع، أصبح الفضاء الإلكتروني ساحة للتنافس الجيوسياسي، كما يتضح من القرصنة الروسية والصينية العدوانية على الأنظمة الأمريكية، بما في ذلك جهود موسكو للتأثير على الانتخابات الرئاسية 2016. وازدادت الطبيعة التنافسية للسياسة العالمية الجديدة سوءاً لأن مصادر الاضطرابات الدولية اليوم غالباً ما تؤجج بعضها البعض، وتفاقمت هذه الاضطرابات بدورها من خلال الخاصية الخامسة للسياسة العالمية المعاصرة، وهي عدم اليقين الواضح لقوة إرادة المدافعين الرئيسين عن نظام ما بعد الحرب الباردة.

مثل الحلفاء الأوروبيون، على سبيل المثال، ولفترة طويلة، أهم شركاء أمريكا في تعزيز الاستقرار الدولي، إلا أن أوروبا تمر الآن بأزمة نظام عميقة، حيث يكتنف مصير الاتحاد الأوروبي – والتماسك الرئيسي لأوروبا – عدم اليقين في أحسن الأحوال، نظراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمشاعر المناهضة للاندماج التي تهز البلدان من البحر الأسود إلى المحيط الأطلسي. وفي ظل مظهر الوحدة، تتزايد الانقسامات الجيوسياسية أيضاً، وتحث دول، مثل اليونان وإيطاليا، على العودة الى تطبيع العلاقات مع روسيا. ويشير استطلاع رأي إلى أن السكان، في العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، ليسوا متحمسين للدفاع عن أعضاء الحلف في أقصى الشرق في حال تعرضهم للهجوم، وتسجل الحركات غير الليبرالية تصاعداً، مشوهة بذلك صورة أوروبا كحصن أمين للقيم الديمقراطية. فالاقتصادات الراكدة والديون الحكومية المفرطة تقوَض حيوية العديد من المجتمعات الأوروبية. ومن الصعب القول ما إذا كان المشروع الأوروبي يتفكك، ولكن قدرة أوروبا قُوضت بالتأكيد على ممارسة تأثير يحقق الاستقرار في بيئة دولية تنذر بشكل أكبر بالخطر. وفي الوقت نفسه، تواجه قيادة الولايات المتحدة أيضاً أكبر أزمة لها منذ عقود.

ولهذه الأزمة أصول أعمق مما يفهمه العديد من المراقبين، فقد كان من المرجح دائماً أن يكون هناك نوع من السخط إزاء العولمة الأمريكية بعد الحرب الباردة، لأن التهديد الذي حفز في الأصل على تلك العولمة، أي الاتحاد السوفييتي، قد زال.

تراجع ذلك السخط مؤقتاً قبل الحماسة الشديدة التي أعقبت أحداث 11 أيلول، لكنه عاد بقوة بعد حربين محبطتين. ودعا باراك أوباما للعودة إلى بناء الأمة من الداخل. وبحلول عام 2013، اعتقد 52 % من الأمريكيين، وهي أعلى نسبة منذ عقود، أن على الولايات المتحدة “الاهتمام بشؤونها الخاصة على المستوى الدولي، وأن تترك للدول الأخرى تدبر شؤونها بنفسها”. وقد ظهرت بطبيعة الحال، في الآونة الأخيرة، أزمة القيادة الأمريكية في انتخاب الرئيس الذي أجج شكاوى داخلية في ظل العولمة، والذي جعل المسؤوليات الدولية التقليدية الأمريكية كحلم تافه سمح للدول الأخرى الاستفادة على حساب واشنطن. وبالتالي، فإن صعود دونالد ترامب، في نظر الكثير من الأمريكيين الذين يؤيدون التعاون الدولي، لا يُنذر بعودة النزعة الانعزالية فحسب، بل وبتراجع الفكرة القائلة بأن على واشنطن أن تتحمل الأعباء الأساسية للاستقرار والازدهار العالميين، لأن القيام بذلك يخدم مصالحها أيضاَ.

لقد ثبت خطأ التوقعات التي تحدثت عن مثل هذا التراجع الأمريكي من قبل، وقد يثبت خطأها مرة أخرى. ولكن هناك الآن شكوكاً عميقة حول السياسة الأمريكية، وحول أن عدم اليقين بحد ذاته يزعزع الاستقرار. وقد يُشجع ذلك حلفاء الولايات المتحدة، الذين لا يعتقدون أن التزامات الولايات المتحدة بشأن الأمن صارمة، على التحوط، مما يثير تحديات أكبر من المعتدين الذين يرون أن القوى الزجرية التي كانت تحتشد ضدهم لم تعد هادفة أو موحدة؛ الأمر الذي يمكن أن يُسرّع بانهيار المؤسسات الليبرالية، مثل الاتحاد الأوروبي، ويضاعف الضغوط على النظام التجاري العالمي. وعلى نطاق أوسع، وإذا ما تصرفت واشنطن بشكل أكثر عشوائية في الشؤون العالمية – وهناك بالفعل علامات تدل على ذلك، مثل انسحاب ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي واتفاق باريس للمناخ، وتوبيخه لحلفاء الولايات المتحدة التقليديين – فإن من الممكن أن يتآكل مفهوم الثبات الأمريكي الذي أرسى قواعد النظام الدولي. إن حقبة يسودها الاضطراب المتنامي تُعدّ توقيتاً سيئاً لإثارة الشكوك حول الدور التقليدي للولايات المتحدة في بسط الاستقرار العالمي، ولكن هذا ما يحدث اليوم تماماً، ومن المرجح أن تكون تداعياته على السياسة الدولية ذات أهمية.

كتب كيسنجر في عام 1969: “البيئة الدولية الحالية في حالة من الاضطراب”، لأن عناصرها الأساسية تشهد تغيراً مستمراً في وقت واحد. “هذا التشخيص ملائم للغاية اليوم. وسيواجه المسؤولون الأمريكيون أزمات لا تعد ولا تحصى في السنوات القادمة، حيال العديد من القضايا، بدءاً من علاقات القوى العظمى، إلى الانتشار النووي، إلى مكافحة الإرهاب. إلا أن هذه التحديات تتمثل بوجود نظام دولي يمر بتغيرات بنيوية عميقة، حيث يتزعزع النظام الدولي من خلال تراجع الولايات المتحدة وهزيمة الغرب، وإعادة النظر في تغير الواقع الجيوسياسي والنزاع الإيديولوجي، وزيادة حدة الفوضى العالمية، وتشديد الأسئلة حول مستقبل قيادة الولايات المتحدة والقيادة الأوروبية، فخلال فترة ما بعد الحرب الباردة، كانت الخصائص الأولية – والخصائص الإيجابية عموماً – للشؤون الدولية، تعزز بعضها البعض؛ واليوم، فإن هذه العوامل المزعزعة للاستقرار تزيد من آثارها السلبية.

سيكون من الصعوبة بمكان حل أي قضية من القضايا، التي تم تحديدها، بشكل منفصل، كما سيكون جعل أمريكا في مكانة تتصدى بفعالية، لآثار مجموعة من التغييرات البنيوية الجارية اليوم مهمة تمتد لأبعد من أي رئاسة واحدة، وينبغي أن يبدأ هذا العمل من ثلاث ملاحظات أولية:

أولاً: سيكون خطأً فادحاً محاولة التهرب من التحديات الحالية من خلال العودة إلى عقلية” أمريكا الحصن”. إلا أنه من السابق لأوانه القول إن أياً من الاتجاهات التي تم توصيفها هنا سيثبت في نهاية المطاف أنه آني، وأياً منها سيصبح مكوناً ثابتاً في السياسة الدولية. علاوة على ذلك، فإن الانسحاب الأمريكي لن يخفف من الاضطرابات المتنامية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الاتجاهات المدمرة وزيادة احتمال وصولها إلى أمريكا نفسها في نهاية المطاف. أخيراً، تحتفظ الولايات المتحدة بالكثير من مواطن القوة النسبية على خصومها ومنافسيها، ولا تزال نقاط القوة هذه تعطيها قدرة هائلة وإن كانت أقل إلى حد ما، على تشكيل النظام الدولي. إنها حنكة صانعي السياسات لتعظيم مزايا الأمة، واستغلال نقاط ضعف خصومها. ويتطلب القيام بذلك التزاماً مسبقاً بالتأثير الفاعل على الشؤون العالمية بدلاً من الانسحاب منها.

ثانياً: يتطلب اتخاذ مثل هذا الالتزام مواجهة مسألة ما إذا كان الجمهور الأمريكي مستعداً للحفاظ على مثل هذا الدور. وهناك أسباب عديدة تتطلب منه أن يكون على استعداد للقيام بذلك، فقد كان إشراك الولايات المتحدة حيوياً في تشكيل النظام الدولي، حيث كانت الولايات المتحدة آمنة نسبياً ومزدهرة؛ ومع ذلك فإن المزاج العام متأرجح بشأن ما إذا كان من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء تأييداً لمكانة أمريكا القوية في الساحة الدولية. ومن الواضح أنه سيتعين على مؤيدي هذا التقليد العودة إلى المبادئ الأولى إن كان عليهم أن يقدموا حجة مقنعة، كما يجب عليهم أن يؤكدوا مرة أخرى على المنطق الأساسي للسياسات الذي طالما اعتبره الأمريكيون الأمميون من المسلمات. ويتطلب تقديم هذه الحجة قيادة وطنية قادرة على الاعتراف والرهان على قدرة الشعب الأمريكي على التغلب على المشاكل – بمعنى أنه يتطلب قادة يعترفون بالأمور التي جعلت أمريكا عظيمة في الماضي، وسيواصلون جهدهم لتكون عظيمة اليوم.

ثالثاً: الأهم من ذلك كله، تتطلب معالجة الوضع الراهن الاعتراف بكل ما تواجهه الولايات المتحدة من تحديات. ويشير تاريخ السياسة العالمية، منذ الحرب العالمية الثانية، إلى أن كل من القيادة الأمريكية والنظام الدولي الليبرالي كانا قادرين على التجدد عند الضرورة. والواقع فإن الولايات المتحدة وشركائها الجيوسياسيين قد تعافوا من أوضاع أسوأ مما يبدو، كما كان الحال في سبعينيات القرن الماضي على سبيل المثال، ولكن القيام بذلك مرة أخرى اليوم سيتطلب أكثر من اتباع سياسات معينة ترمي لحل مشاكل معينة، كما سيتطلب ذلك مفهوماً أوسع النطاق لمدى تغير السياسات العالمية، والطريقة التي تتجذر فيها مخاطر أو أزمات معينة في هذا التحول البنيوي الأكبر. وعندما يكتمل العمل الفكري المتمثل في فهم الطبيعة الأساسية للبيئة الدولية، يمكن المضي قدماً في العمل السياسي الضروري اللازم، والتصدي بصورة بناءة للتحديات التي يواجهها.

< إيريك إيديلمان وكيل البنتاغون

للشؤون السياسية وسفير سابق

< هــال برانــد كاتــب ومؤرخ أمريكي

أستاذ في السياسات العالمية