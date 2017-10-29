وعد بلفور.. ووعودنا الخاصة

في مثل هذا اليوم قبل مئة عام، أسست بريطانيا رسمياً للصراع الوجودي الذي سيحكم كامل جغرافيا الشرق الأوسط طوال قرن لاحق، ولربما لعقود جديدة قادمة، والذي سيلقي بظلاله على السياسات العالمية برمتها. وعلى الرغم من أن بريطانيا اعتبرت أنها أرست، بهذا الوعد، أساساً “قانونياً” لما سوف يعرف، بعد واحد وثلاثين عاماً، بـ “دولة إسرائيل”، إلا أن المشروع الصهيوني، بكل إضافاته وتوسّعاته اللاحقة، لايزال حتى اليوم موضع تشكيك لدى قطاعات واسعة من المجتمع الدولي، ومحل رفض لدى الشعوب العربية والإسلامية وقوى التحرّر والعدالة في العالم.

صحيح أن “إسرائيل” باتت قاعدة غربية متقدّمة في الوطن العربي من خارج الحلف الأطلسي، وصحيح أنها توسّعت إلى خارج “الحدود” التي رسمتها الأمم المتحدة، وصحيح أنها اغتصبت واحتلت وقتلت وشرّدت وهجّرت، ولكن الصحيح أيضاً أنها لم تخرج عن حقيقة كونها كياناً “وظيفياً” مرتبطاً بالتوازات الإقليمية والدولية، يؤدي، ضمن هذه التوازنات، مهمة محددة، وأنها لم تستطع أن تكون جزءاً من نسيج المنطقة، أو عنصراً قابلاً للتفاعل أو التشبيك معه، والأهم أنها غدت تجسيداً قهرياً لوطأة السياسات الاستعمارية وتحوّلاتها وتقلباتها على امتداد المراحل والحقب، ورمزاً للمعاناة الطويلة، والقاسية، والخارجة عن الطاقة البشرية، لشعب يرفضون الاعتراف بهويته الوطنية، وينكرون عليه أبسط الحقوق المدنية والسياسية، ولكنه يرفض الاندثار في ظل واقع الاحتلال، أو الذوبان في المنافي والشتات، أو التخلي عن قضيته، “قضية فلسطين”، التي أصبحت عنواناً عريضاً وقائداً لتحرّر الشعوب العربية والإسلامية، وبأوسع معنى، من التخلّف والاستبداد والرجعية والعمالة والسيطرة الأجنبية.

مائة عام مرّت على الوعد، ولايزال “الوطن القومي” الموعود مجرد “مشروع”، قلق وغير مكتمل الملامح بعد، حتى فوق أرض فلسطين التاريخية؛ ولا تزال عناصر التشكيك بجدواه “القومية” ومشروعيته القانونية، وأخلاقيته السياسية، وأهليته للاستمرار مع وصوله إلى نقطة “الذروة” التاريخية، موضع جدل حتى داخل النخب الإسرائيلية الفكرية والدينية نفسها. وعلى العكس، فإن “وعوداً مضادة”، غير مكتوبة، ترتفع اليوم، وبقوة، في أفق التحوّلات الثورية الراهنة التي تعصف بالشرق الأوسط، والتي تحمل في طياتها، ولأول مرة منذ اتفاقيات سايكس بيكو وتقسيم الشرق العربي إلى كيانات وإقطاعات مصطنعة، إمكانيات إعادة بناء الدولة والمجتمع، معاً، وبالتوازي، على أسس وقواعد جديدة تجمع بين الكفاح في سبيل تحرير المجتمعات العربية من رواسب الطائفية والمذهبية والماضوية، وإطلاق دينامياتها الذاتية الخلاقة والمبدعة، وبين النضال في سبيل تحرير الأرض من كافة أشكال الاستيطان، القديمة والمُستحدثة، صهيونية كانت أم وهابية.

إن أفقاً عربياً جديداً ينفتح على التصاق الجماهير العربية بقضاياها النضالية، وعلى إمساكها بزمام المبادرة فيما يخص مستقبلها، وعلى اعتماد نهج “المقاومة الشعبية” الذي ينهض اليوم في أكثر من بلد، وعلى أكثر من جبهة، وذلك في إطار عملية اصطفاف تاريخية لا تجري وحسب، على مستوى الداخل، بين معارضات خارجية مدفوعة الثمن و”أنظمة” وطنية شابة ومتحدية، بل وتتعمّق على المستوى الإقليمي، والدولي حتى، بين محوري “الاعتدال” والمقاومة في المنطقة، ونحو بناء النظام العالمي الجديد على أسس من التكافؤ والشراكة أيضاً.

لن ينطوي اعتذار بريطانيا، في الواقع الثوري الجديد، على أهمية عملية تذكر، ولا فائدة أساساً من اعتذار لن يكون له أثر رجعي يخفف معاناة الشعب الفلسطيني، أو يعيد له بعض حقوقه، أو يقلّص من حجم الجريمة التي ارتكبت. إن رهانات المرحلة الراهنة تتفوّق على الحسابات المتقادمة لميزان القوى الذي يسجّل اليوم تطوّراً نوعياً يدفع بريطانيا إلى الصفوف الخلفية، ويجعل من الولايات المتحدة الأمريكية، بدورها، لاعباً لا يتمتع باحتكار القوة المطلقة، وقد لا يحظى بالثقة، فيما “إسرائيل” ذاتها “قلعة” تتصدّع؛ يفتك بها الركود السياسي، وتعجز عن توليد نخب بديلة، فيما تفشل عسكرياً وتتراكم أمامها التحديات الاستراتيجية، ولا تجد من حلفاء إلا أنظمة بالية سقطت، أو هي في طور التهالك والاندثار من خارطة الشرق الأوسط، وإلى الأبد.

في الذكرى المئوية لوعد بلفور، ليس علينا إلا التهيؤ لوعودنا الخاصة التي تصنعها إرادة وتطلعات شعوبنا وجماهيرنا التي تستيقظ على حقيقة جبروتها وقوتها الكامنة، وعلى وعي قضاياها ومستقبلها المشترك.