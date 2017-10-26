“المصالحة الفلسطينية.. مشروع وطني أم خارجي؟!”.. ندوة لمركز الأبحاث بدار البعث: لا تخدم وحدة الشعب الفلسطيني وضد مقاومة المشروع الصهيوني

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