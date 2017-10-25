“دواعش حُمر”.. برايات مذهبة!

ليست الكتابة في الموضوع الكردي في سورية شاقة أو متعذّرة، بقدر ما هي بغيضة وغير محببة، فالحديث عن “الأكراد السوريين”، كما عن كل “التصنيفات” الفرعية الرائجة حالياً، إشكالية قائمة بذاتها في ظروف الحرب الوطنية؛ وهي إشكالية سرعان ما تقود إلى مسالك شائكة ومعقّدة تصب في خدمة مصالح وأهداف الخارج، وفي خدمة قوى استعمارية لا تقف حدود استراتيجياتها التدميرية عند مجموعات أو أقليات أو دول محددة، بل تطاول الشرق الأوسط على امتداد تخومه، أوطاناً وثقافات وأدياناً وموقعاً جيواستراتيجياً. وإذا كان مفهوماً أن الدول الغربية تعمل ليل نهار على حضانة عصابات ومعارضات ونُخب سياسية وفكرية تابعة وعميلة، على أمل إحكام سيطرتها على المنطقة عبر تقويض الحكومات والأنظمة الوطنية، فإنها ماثلة بالمقابل تلك الشراهة للاستيلاء على مجموعات عرقية أو طائفية أو ثقافية كاملة، والعمل على زجها في مخططات تقسيمية وانعزالية تحت شعارات طنّانة لربما اختبرها كثيرون للأسف، ودفعوا ثمنها غالياً أيضاً، قبل أن يكتشفوا أنها مراوِغة وكاذبة، وقبل أن تعلّمهم دروس التاريخ أنها كذلك.

المفارقة أن من يسقط اليوم في هذه اللعبة المجنونة إنما يعتبرون أنفسهم أساتذة في المادية التاريخية والديالكتيكية، وقد أمضوا مسيرة “نضالية” طويلة في التنظير للتحالفات الوطنية والعابرة للقومية والأممية في مواجهة المشاريع التوسعية الامبريالية، فإذا بهم اليوم مجرد “شركة أمنية” مستأجرة في خدمة مشاريع الهيمنة والتفتيت الأمريكية. وبالتأكيد، فإن هؤلاء يمتهنون الآن نقل البندقية من كتف إلى كتف، ولكنهم يجهدون أيضاً – وعلى نهجهم “الثوري” – في امتهان ما يقرّرون أنه “مجتمعاتهم”، بمعنى “مشاعهم” الخاص الذي “حرّروه” بسلاح ميليشياتهم، والذي “يحتم” عليهم “الوعي الثوري” إعادة هندسته بما ينسجم مع “تعديلاتهم” الإيديولوجية الراهنة؛ وكل ذلك في سياق عملية “شمولية” سوف تنتهي وفق “مبدأ الحتمية” بإقامة “الديكتاتورية الثورية” المعروفة، وبما يمكّنهم من إحكام قبضتهم على ما يعتبرونه “هيولى” سياسية لم تكن تحتاج إلا إلى تقدميتهم وطليعيتهم. وبالطبع، فلا معنى لذلك إلا من خلال “الصهر” الإجباري – وبسلطة الكومونات و”المجالس الثورية” – للمجموعات الكردية أولاً، وللمجموعات العربية والآشورية والسريانية والتركمانية، ببناها الاجتماعية التقليدية و”البالية” – حسب قاموسهم، وانطلاقاً من مصادرة هزيلة وبائسة مفادها أن منطقة الجزيرة السورية لا عهد لها بالحريات السياسية، ولم تختبر أبسط أشكال الممارسة الديموقراطية، وهو منطق متهافت يدحضه تاريخ طويل، يمتد على أكثر من قرن، من الكفاح المشترك في سبيل بناء الدولة الوطنية السورية الحديثة، وأبعد حتى من أن يقتصر على “نظام البعث”، كما تسمي كرّاساتهم.

يحاول هؤلاء اصطناع تاريخ متوهّم من المظلومية التاريخية، أو على الأقل من انعدام المشاركة السياسية؛ يقتطعون من الأراضي والمنشآت والممرات ما يمهد لـ “إقامة” كيان وظيفي مواز، وليس بناء مشروع “انعتاق” أو “تحرّر”؛ يختطفون مكوّناً سورياً هاماً وأساسياً من مواطنته السورية لحساب إمبراطورية تابعة وافتراضية، يستغلون محنة وطنية طارئة وموجعة لتحقيق مكاسب ظرفية لن تصمد أمام الإرهاصات الشعبية الوحدوية التي تحفل بها منطقتنا فوق كل هذا الكم الهائل من الركام في الوقت الراهن.. هي خيانة عارية للوطن الأم ولشعوب المنطقة لن يغفرها الأكراد أنفسهم قبل غيرهم، ولطخة عار في سجل يسار منحرف آل أخيراً إلى الارتماء في أحضان توسعية امبريالية أمريكية متداعية؛

مغامرتهم تخفي نوعاً من عبادة الحرب وشهوة التسلّط، واستقواء باللحظة الراهنة على التاريخ السياسي والاجتماعي للمكوّنات السورية، التي تواجه اليوم، مجتمعة، تحدياً جماعياً لا سابق له في شراسته، وتخوض معركة مصيرية واحدة، فسورية هي هوية وطنية كما هي هوية جغرافية، وأية محاولة لتشويه طبيعة وجوهر الحرب على سورية من خلال تصوير الصراع على أنه نتيجة خلافات داخلية، وأي تحالفات في هذا السياق مع أعداء الخارج، إنما تشكّل مشاركة في العدوان على الشعب السوري ومعه كل شعوب المنطقة، واستهانة بالتضحيات التي قدمت دفاعاً عن وحدة البلاد وسيادتها واستقلالية قرارها، ولا يمكن أخذها على محمل التكتيكات القاصرة أو الانتهازية، ولا يمكن التسامح بها، أو السماح لها بأن تمر فوق حسابات الأخوة العربية الكردية؛ وإلا فسوف نكون أمام متوالدة لا تنتهي من الدواعش الملوّنة.. وهذه المرة “دواعش حمر” يرفعون رايات مذهبة.

لن تكون الضحية الأولى لهذه النزعة الشوفينية والانعزالية إلا ما يعتبرونه “شعبهم” المختلق الذي أعلنوه “حيازة” خاصة بهم، ومن ثم باقي المكوّنات، التي يدفعونها عنوة نحو التجذّر والتطرف ويلقون بها في مهب العصبوية، خاصة في ظروف حلم “الكيانية” التي ترفع شعار “الكردنة” إلى مستوى الهوية المركزية. إن دعاوى الهويات العليا والأسطورية تضع الشرق الأوسط كله، بما فيه الوطن العربي وبلاد فارس والبلدان الناطقة بالتركية، على فوهة بركان مستعر، وفي متوالية من الانفجارات المدمرة والرهيبة؛ في تجاهل تام لحقيقة أن هذا الشرق، العربي والإسلامي، يشكّل أحد أرقى التوضعات الاجتماعية التاريخية رغم كل ما يعانيه راهناً من فوضى وصراع وقهر وتخلف وتبعية، وأنه ينطوي على خلاصات أكثر من ثلاثة آلاف عام من تجربة من التعايش المشترك تأسست على التوسّع الحضاري المتبادل، وعلى المد والجزر المتداخلين، ووجدت في الثقافة الإسلامية المشتركة، وعبر المراحل التاريخية المتعاقبة، دافعية هائلة وطاقة تحرّر.

لقد اكتفى الشرق الأوسط من الرهانات الخاسرة التي تقودها الدوغمائيات المتحجرة الدينية والإيديولوجية، وليس عليه الآن أن يدفع ثمن الشعبوية الترامبية: كتابهم الأحمر الجديد.. رهانهم!.