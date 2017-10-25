إلى كل من لايـزال ينتقد نظريـة المـؤامرة!..

لا تبخسوا الناس أفكارهم.. فلو علمت القوى التي شنت حرباً شعواء على سورية أنكم تبرئونها من التخطيط «المؤامراتي» لغضبت منكم، لأنكم بذلك تصفون «حضورها» القوي في الحرب على سورية بأنه مجرد رد فعل على أحداث لم يكن لها نصيب في التحضير لها.. وهذه إهانة لن تغفرها لكم!.. فهذه القوى ليست «طرطورة» كما تظنون.

كنت في السنة الأولى من الحرب على سورية خادماً لوطني في سفارته في السعودية. وكنت أشعر عبر اتصالاتي وأحاديثي مع أشخاص كثر أن أمراً خطيراً لاسابق له يحضّر لسورية. وفي أحد الأيام جاءتني معلومة بأنه مع ربيع عام 2011 ستبدأ «عملية ممنهجة لتدمير سورية» وأن الاستعدادات كلها قد تمت بما في ذلك توزيع الأدوار بين الدول التابعة لأمريكا في المنطقة، وأن هناك ضباطاً من دول عربية يدربون بعض العمال السوريين شمال لبنان على حمل السلاح وحرب العصابات.

كان ذلك في خريف (2010)، أي قرابة ستة أشهر قبل حدوث الانفجار الآذاري عام (2011). وهنا لابد من بعض الملاحظات:

1- إن الخطة تستهدف «تدمير سورية» وليس إسقاط النظام أو تغييره. كان إسقاط النظام مجرد خطوة، أساسية، نحو تدمير سورية تدميراً ممنهجاً تمهيداً لتقسيمها وإلغائها عملياً عن خارطة القوى الإقليمية في الشرق الأوسط..

2- وهذا الاستنتاج منطقي انطلاقاً من معرفة الأوضاع السياسية في المنطقة وحولها. فبعد إخراج القاهرة وبغداد من دائرة المواجهة العملية مع إسرائيل لم يبق سوى دمشق التي لم يقتصر دورها على عدم الرضوخ للواقع، وإنما تعداه الى تعزيز المقاومة والبدء بكسب جولات ضد العدو الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ الصراع. فدمشق كانت العائق الأساسي أمام «إعادة تقسيم» المنطقة لصالح القطب الأوحد.

3- كانت دمشق مطلعة تماماً على المعلومات حول هذه «التحضيرات» لكن لم يكن أحد يتوقع أن يكون تنفيذ المؤامرة بهذه الضراوة والاتساع، ربما ساد اعتقاد بأنها ستكون أزمة تدخل وضغوط وبعض العمليات الإرهابية كما كان الأمر في العقود السابقة. إن من أهم مشاكل الدول القوية والمستقرة هو أن هذا الاستقرار يجعلها أقل حذراً وأضعف تقييماً للمخاطر.

4- بالمقابل لم يتوقع المهاجمون وحماتهم هذا التصدي القوي للشعب السوري ودولته لأن معلوماتهم الاستخبارية عن سورية وشعبها كانت غير حقيقية، كما أن تقديرهم لمدى شعبية النظام السياسي كان قاصراً وخاطئاً.

5- ربما ما حصل لم يكن مؤامرة بالمعنى التقني التقليدي للكلمة، لأن المؤامرة معناها وجود مخطط سري، أما ما حصل فهو مخطط علني واضح لم تخفه الولايات المتحدة أبداً، بل أعلنته مراراً وتكراراً قبل الحرب بسنوات، وأثناء الحرب أيضاً..إنها ((مؤامرة علنية)) بكل ما في الكلمة من معنى.

6- الأدوات الإرهابية هي من صنع أمريكا وممولة من «النفط العربي». هذا لا أقوله أنا، وإنما قاله ترامب وردده أكثر من مرة علناً. قال حرفياً: إن داعش هي من صنع كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية قبل الحرب وأثناء سنواتها الأولى..

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