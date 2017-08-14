العلاقات الروسية الأمريكية ومستقبل سورية

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تدخّلَ العديد من البلدان في سورية بدرجاتٍ متفاوتة، لكن لم يَتدخل أيٌّ منها بفعالية أعلى من الولايات المتحدة وروسيا. وإعادة تَتَبُّع الخطوات التي اتخذتاها للدخول في النزاع تُلقي الضوء على مصالحهما في سورية.

الولايات المتحدة:

تبدأ قصة التدخل الأمريكي فى سورية من 11 أيلول 2001. كان لهجمات تنظيم القاعدة الإرهابية التأثير الذي أَمِلهُ اسامة بن لادن. فقد هاجمَتْ الولاياتِ المتحدة بحقدٍ أسفر عن حربين أمريكيتين في العالم الإسلامي. وكانت أفغانستان الهدف الأول، وهي ميدانٌ تَألفه روسيا بشكل كبير. لكن عند هذه المرحلة، كانت الأيديولوجية الإسلامية الراديكالية تتطور في جميع أنحاء العالم العربي الإسلامي لعقود؛ فعلى أي حال، جاء بن لادن من عشيرة سعودية مناصرة لآل سعود. لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لمحاربة تنظيم القاعدة وجماعات مشابهة. وكانت المخابرات الأمريكية في المنطقة ضعيفة بما يكفي لدرجة أجبرت الولايات المتحدة على الاعتماد على شركاء كالسعودية، التي كانت مشاركة في صعود الفكر الإسلامي الراديكالي في المقام الأول.

بالاستفادة من فهمنا للحدث بعد وقوعه، من السهل القول إن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 كان غير ضروري، ولكن في ذلك الوقت كان هناك مزيج خطير يتمثل بثلاث حقائق: عدم وجود معلومات موثوقة، واحتمال أن نظام صدام حسين كان يسعى إلى أسلحة الدمار الشامل، والخوف من أن تَضع مجموعة كتنظيم القاعدة يدها على بعض تلك الموارد. ولمحاربة تنظيم القاعدة، احتاجت الولايات المتحدة مزيداً من التعاون من دولٍ كالسعودية. وكانت الإطاحة بصدام حسين وسيلةً لإظهار مدى جدية الولايات المتحدة لتلك الدول. بيد أن مشكلة غزو العراق هي أن الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها إدارة جورج بوش لا يمكن تحقيقها. جلبت الضرورة الاستراتيجية الولايات المتحدة إلى العراق، ولكن إدارة بوش أثارت الالتباس حيال المسألة بجعل الغزو يدور حول أمرين: الحرب على الإرهاب ونشر ديمقراطية ليبرالية في بغداد.

كانت مشكلة الحرب على الإرهاب تكمن في أن الإرهاب تكتيكٌ مصممٌ ليَبُثَّ الخوف في قلبِ عدو ما ويستفزَّه، ومن المستحيل القضاء على تكتيك. وكانت مشكلة نشر ديمقراطية ليبرالية في بغداد ذات شقين. أولاً، كان العراق بلداً تم إنشاؤه في القرن العشرين ويضم ثلاث مجموعات يَبغض بعضها بعضاً: الأكراد و”العرب السنة” و”العرب الشيعة”. ويمكن تقسيم هذه المجموعات إلى أقسام أصغر حتى: فعلى سبيل المثال، خاض الأكراد العراقيون حرباً أهلية من عام 1994 إلى عام 1997. ثانياً، قد تنجح الديمقراطية الزائفة التي وضعتها الولايات المتحدة في العراق.

كان هاجس نشر الديمقراطية أحد أعراض خُمَار ما بعد الحرب الباردة الذي أصاب المحافظين الجدد. بعد عام 1991، عمَّ تفاؤلٌ كبيرٌ في الغرب تمثَّل بأن “نهاية التاريخ” التي قدمها فرانسيس فوكوياما كانت قريبة، وأن العالم على وشك أن يُصبح جنة تسودها الديمقراطية الليبرالية. ولم تُغيّر حروب البلقان، والإبادة الجماعية في رواندا، وحتى هجمات 11 أيلول هذا الاعتقاد الأمريكي. لذلك قررت إدارة بوش أن القضاء على تهديد الإسلاموية الراديكالية، بل ونشر الديمقراطية في العراق، من المصالح الوطنية. ثم أشرفت الولايات المتحدة على إنشاء نظامِ حكمٍ في العراق لم يكن كافياً أبداً لمهمة حكم مثل هذا البلد الممزق والضعيف. وربما كان من غير الممكن أن يُحكم العراق بأي نظامٍ لا يَقوده رجلٌ قويٌّ مثل صدام، ولكن من المؤكد أن النظام الذي حاولت الولايات المتحدة فرضه فاقم المشكلة بدلَ أن يُصلحها.

أدى تدمير نظام صدام في العراق إلى فراغ في السلطة. ووجدت أيديولوجية القاعدة في ما تبقى أرضاً خصبة لتنتشر. وأدى التمرد الإسلامي “السني” ضد القوات الأمريكية بعد فشل إعادة الإعمار السياسي إلى صعود تنظيم القاعدة في العراق – والذي سيصبح في النهاية تنظيم الدولة الإسلامية.

ورغم التطور الإيجابي لتنظيم القاعدة، فإن هذا لا يُمثل ما كان يَدور في ذهن بن لادن بالضبط. كان بن لادن يأمل أن تؤدي أحداث 11/9 والرد الأمريكي عليها إلى ثورات شعبية في جميع أنحاء العالم العربي للإطاحة بالدكتاتوريين، الذين يَدين بعضهم بمراكزهم للاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة. اندلعت الثورات في نهاية المطاف، لكنها استغرقت عدة سنوات، ولم تَحدث بالطريقة التي كان يتوقعها تنظيم القاعدة.

في عام 2010، أضرم بائع خضار في تونس النار بنفسه احتجاجاً على المعاملة القاسية التي تلقاها من شرطية، ما أثار سلسلة من الاحتجاجات والثورات عمَّتْ العالم العربي. كان تنظيم القاعدة مخطئاً في طريقة إشعال الاضطرابات في العالم العربي، لكنه كان مصيباً في تقييمه أن العرب في الشرق الأوسط قد ضاقوا ذرعاً بحكوماتهم وكانوا يُعانون من انعدام الفرص الاقتصادية وفقدان كامل الثقة في الدكتاتوريات العلمانية والقومية التي هيمنت على المشهد السياسي. أطلقت مجلة “فورين بوليسي” الإخبارية الأمريكية على عام 2011 لقب “الربيع العربي”، لكن “الثورات” التي اندلعت في العالم العربي لا تتقاسم سوى القليل من القواسم المشتركة مع “ربيع براغ” لعام 1968 الذي استُلهم منه هذا اللقب.

افترض الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، أن فورة الحركات الديمقراطية في الشرق الأوسط تُماثل الحركات المناهضة للاتحاد السوفييتي في أوروبا الشرقية، وقفزت لتحتضن روح العصر. ولكن رغم وجود معتدلين وليبراليين بين المتظاهرين العرب، فإن ما حدث لم يكنْ ولادةً جديدةً لدولٍ قوميةٍ ليبرالية تتوق إلى الحرية السياسية. كان الإسلاميون أكثر الجماعات المنظمة سياسياً على الأرض، واستغلوا الحركة للشروع بصحوة إسلامية. لا يزال الإسلام القوةَ السياسية الوحيدة التي وحَّدت العالم العربي، وفي عام 2011، تمرد الإسلاميون على نظامٍ حاول منذ عقود أن يُنحي الإسلام إلى نطاق الحياة الخاصة. وبحلول الوقت الذي أدركت فيه الولايات المتحدة ما كان يجري، كان الأوان قد فات بالفعل. وأيَّاً تكنْ الجماعات المعتدلة التي كان من الممكن أن تدعمها، فقد تم تهميشها بالفعل. وحتى لو أدركتْ ذلك في وقت أبكر، فلم يكنْ بوسعها فعل الكثير.

قدَّمت الولايات المتحدة بعض المساعدة للجيش السوري الحر بعد بدء أعمال العنف في سورية، ولكن بحلول عام 2013 أصبح واضحاً أنه لا توجد معارضة حقيقية “لنظام الأسد”، ما جعل الأمر مستساغاً للولايات المتحدة لمواصلة دعمها. وقد اتخذت الولايات المتحدة خطاباً قاسياً ضد “نظام الأسد”، وبلغ ذروته في تهديدٍ في آب 2013 لقوات الأسد بحجة استخدامها أسلحة كيميائية. ولكن عند هذه المرحلة، كان تنظيم الدولة الإسلامية يعزز سيطرته في الرقة ويزداد نمواً في كل من سورية والعراق. أُجبرت الولايات المتحدة على الاستنتاج بأن “سقوط نظام الأسد” سيعني المزيد من الفوضى، الأمر الذي سيعزز قوة داعش. في حزيران 2014، اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية الموصل واحتل المدينة في 10 أيام. بعد بضعة أشهر، أعلنت إدارة أوباما حرباً فعلية ضد داعش وبدأت بتدخلٍ عسكري مباشر ضد التنظيم في كل من سورية والعراق.*

وحتى بعد انخراط الولايات المتحدة في الصراع، استمر تنظيم الدولة الإسلامية باكتساب القوة. وبحلول عام 2015، كان هناك خوف حقيقي في مجتمع السياسة الأمريكية من أن يُفكر تنظيم الدولة الإسلامية بهجومٍ على دمشق – وأن يفوز. لم تشعر الولايات المتحدة بأنها قد تدعم “نظام الأسد”، كما لم تكن هناك الإرادة السياسية لزجّ قوات برية أمريكية في معركة مع قوات داعش. بدا الوضع رهيباً.

روسيا:

من المغري افتراض أن انخراط روسيا في “الحرب الأهلية السورية” هو نتاج علاقاتها في العهد السوفييتي مع “نظام الأسد”. كانت تربط الاتحاد السوفييتي علاقات جيدة مع العديد من الدول القومية العربية اليسارية العلمانية، وفي سورية كانت تتعامل بالدرجة الأولى مع والد بشار، حافظ الأسد. لكن تدخل روسيا لم يَنْبُع فقط من تحالف قوي مع سورية أو المنفعة الاستراتيجية المنبثقة من منشأةٍ بحريةٍ روسيةٍ في مدينة طرطوس الساحلية- وهي منشأة يمكن لتركيا أن تمنع روسيا من الوصول إليها في أي لحظة. تبدأ قصة تدخل روسيا في سورية في عام 2004 مع اندلاع الثورة البرتقالية في أوكرانيا.

كان السبب الدقيق لتولي فلاديمير بوتين السلطة أن سلفه، بوريس يلتسين، أثبت أنه ضعيف وغير قادر على إدارة علاقة روسيا مع الغرب بطريقة تسعى إلى تغليب المصالح الروسية. بين هذا وبين الحالة المزرية للاقتصاد الروسي في ذلك الوقت، سعى بوتين إلى استعادة القوة الروسية وإعطاء روسيا القدرة على الدفاع عن متطلبات أمنها القومي. والسيطرة على أوكرانيا هي أحد أهم تلك المتطلبات. اعتمدت كل إمبراطورية روسية، منذ أيام القياصرة وحتى أيام السوفييت، على المساحة الفاصلة التي توفرها أوروبا الشرقية بين قلب روسيا والقوى القوية الأخرى في السهل الأوروبي. وتشكل أوكرانيا، وهي ثاني أكبر بلد في أوروبا بعد روسيا، جزءاً كبيراً من تلك الأراضي.

في تشرين الثاني 2004، أُجريت انتخابات رئاسية في أوكرانيا. وكان المرشحان الرئيسان هما فيكتور يانوكوفيتش المؤيد لروسيا، والذي كان رئيس الوزراء آنذاك، والمرشح المعارض فيكتور يوشينكو. وأُعلن عن فوز يانوكوفيتش في الانتخابات، وهي نتيجة أثارت احتجاجات في جميع أنحاء أوكرانيا، والتي اندلع أكبرها في كييف. وزعمت المعارضة وجود مخالفات في الانتخابات، وطالبت بإعادة التصويت، الأمر الذي دعا المحكمة العليا في أوكرانيا إلى إصدار أمرٍ بإعادة التصويت في كانون الأول. خسر يانوكوفيتش تلك الانتخابات، وفقدت روسيا سيطرتها على الوضع السياسي في كييف. لقد أصبح احتمال أن تغدو أوكرانيا مؤيدة للغرب حقيقة واقعة. في ذلك الوقت، اتهم بوتين السي آي إيه وغيرها من وكالات الاستخبارات الغربية بتنظيم الاحتجاجات التي أدت إلى خسارة يانوكوفيتش. لم يكن هناك أي طريقة أخرى بالنسبة لروسيا لقراءة الوضع سوى أن الولايات المتحدة كان تُضمر نوايا عدائية تجاه القضايا الرئيسية للأمن القومي الروسي، لذا بدأت تُخطط لقلب نتائج ما يسمى الثورة البرتقالية، ودخلت الولايات المتحدة وروسيا فترةً جديدة من الشك.

فاز يانوكوفيتش في الانتخابات الرئاسية التالية في عام 2010. وأمضت روسيا السنوات اللاحقة للثورة البرتقالية بتعزيز قواتها العسكرية، وتعميق نفوذها الاقتصادي وتوسيع قدراتها الاستخبارية في أوكرانيا، وخاصة في الأجزاء الشرقية، التي ظلّت مؤيدة لروسيا ويانوكوفيتش إلى حدّ كبير. وبدا أن كل شيء يجري على ما يرام حتى تشرين الثاني 2013، عندما رفض يانوكوفيتش التوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ووقع بدلاً من ذلك على صفقة ضمان قرض بمليارات الدولارات من روسيا. واندلعت الاحتجاجات مجدداً. وما ستُعرف باسم احتجاجات الميدان الأوروبي استمر حجمها بالازدياد.

لم تَكنْ سنون الاستعداد الروسي العشر التي بدأت بعد الثورة البرتقالية قادرةً على منع قوات المعارضة من السيطرة على الحكومة، بدعمٍ من الغرب واستحسانه. تمت تنحية يانوكوفيتش بصورة غير دستورية عن منصبه في شباط 2014 وفرّ إلى روسيا. وتم تنصيب حكومة موالية للغرب في كييف وهددت مرة أخرى بانتزاع أوكرانيا من مجال النفوذ الروسي. ردت روسيا بضم القرم ومساعدة الانفصاليين الموالين لروسيا بالمطالبة بمقاطعتين شرقي أوكرانيا، بيد أن القيادة الروسية لم يكن لديها سوى القليل لتظهره بالنسبة للعقد الذي أمضته في العمل. ويتواصل القتال المحدود في شرق أوكرانيا.

لم تتوقف الهجمات على حكومة بوتين عند هذا الحد. فقد بلغ المتوسط الأسبوعي لسعر النفط في 20 حزيران 2014 (107.26) دولاراً للبرميل. وبحلول كانون الثاني 2015، انخفض السعر لأكثر من النصف. وكانت موسكو قد وضعت ميزانيتها للفترة بين 2015-2017 بأسعارِ نفطٍ توقعت أن تكون بنحو 100 دولار للبرميل. وقال وزير المالية الروسي آنذاك إن روسيا يمكنها تدبّر أمرها بـ 82 دولاراً للبرميل، ورجّح أن تبقى أسعار النفط ما بين 80 إلى 90 دولاراً للبرميل. وكانت تلك التوقعات مُفرطةً في التفاؤل. فقد استمرت أسعار النفط بالانخفاض، ولم ترتفع إلا في نطاق الـ 50 دولاراً في الأشهر الأخيرة بسبب التخفيض الكبير في الإنتاج الذي اعتمدته أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك مثل روسيا. وقد ثبت أن هذا التخفيض غير قادر على الحفاظ على أسعار أعلى لفترة طويلة، ولكنه كان ضرورياً لمنعها من الانخفاض إلى درجةٍ أدنى.

كان بوتين يراقب انخفاض أسعار النفط كما فعل يلتسين. وأُحرجت روسيا في أوكرانيا وأظهرت أنها عاجزة عن مقاومة تعدي الغرب على مجال نفوذها أو عن الاستجابة بأي طريقة مجدية. وتبخرت كل الفوائد التي نتجت عن الحرب الجورجية عام 2008. وتضرر الاقتصاد الروسي مجدداً لأن جُلّ اعتماده كان على سعر النفط. فدون أسعار نفط عالية، لن يتمكن الكرملين من الحفاظ على مستويات مرتفعة لنفقات الدولة اللازمة للسيطرة على شتى المناطق النائية من روسيا الاتحادية.

دخول سورية: كان لدى روسيا ثلاثة أسباب رئيسية للانخراط في الصراع السوري كما حدث في أيلول 2015. وكان السبب الأول يتعلق بالاستهلاك السياسي المحلي. فقد كان على بوتين أن يُثبت للشعب الروسي أن قوة روسيا لم تضمر في كنف حكمه. وكان السبب الثاني هو الاستهلاك الدولي. فقد كان عليه أن يُثبت للولايات المتحدة أن روسيا ما زالت قوةً جبارة ولن تتردد في التدخل في المناطق التي كانت الولايات المتحدة منخرطة فيها مسبقاً. كان “نظام الأسد” في سورية صديقاً تاريخياً للاتحاد السوفييتي، وكان محطّ احتقار الحساسيات الغربية، كما هُدّد بخطر اجتياح مختلف الجماعات المتمردة والمعارضة التي تقاتله – من بينها تنظيم الدولة الإسلامية. كانت الجماعات المحتشدة ضد “نظام الأسد” صغيرةً بما يكفي بحيث أن نشراً محدوداً للقوات الروسية كان سيُساعد على ترسيخ قوات الأسد: فقد قامت روسيا بنشر حوالي 70 طائرة من طرازات مختلفة، مع حوالي 5000 من أفراد الدعم لحماية موجوداتها الجوية والحفاظ عليها. لم يكن هذا انتشاراً كبيراً، لكنه كان كافياً لتثبيت “نظام الأسد” وتمكينه من دحر أعدائه.

بيد أن السبب الثالث كان السبب الأهم. وقد وضعت الولايات المتحدة نفسها في موقف صعب في مواجهتها مع “نظام الأسد”. فقد ألقت بمئات الملايين من الدولارات على تدريب المتمردين الذين لم ينجزوا شيئاً يُذكر، وتحالفت مع أكراد سورية، مجازفة بعلاقتها مع تركيا. وطوال الوقت، كان تنظيم الدولة الإسلامية يُعزز سيطرته على مساحة واسعة من الأراضي في سورية والعراق. كان أقوى طرف عليها دعمه في معركتها ضد داعش هو “نظام الأسد”، ولكن بعد استجابته الأولية، كان ذلك مستحيلاً لواشنطن من الناحية السياسية. احتاجت الولايات المتحدة للعون، وكانت روسيا على استعداد لتقديمه – لكنها أرادت شيئاً في المقابل.

قامت روسيا بالعمل القذر نيابةً عن الولايات المتحدة. فقد قضت روسيا على أي إمكانية “لسقوط نظام الأسد” ووضعت داعش أمام عدوٍّ أكثر قوة. وقد تم تحقيق الكثير في استهداف روسيا المتفاوت للجماعات المتمردة السورية، ولكن روسيا قصفت أهدافاً لداعش، والأهم من ذلك أنها خلقت جبهة جديدة أمام هذا التنظيم ليقاتلها. ولولا انخراط روسيا وترسيخ “نظام الأسد”، لم تكن لتتمكن القوات المدعومة من الولايات المتحدة من انتزاع الأراضي من داعش في العام الماضي.

لم تُحقق المناورة الروسية ما أَمِله الكرملين: فهي لم تخلق قوة كافية أمام الولايات المتحدة لتحصل على تنازلات غربية بشأن قضية أوكرانيا. ولكن في الوقت نفسه، أصبحت الحرب الأهلية الأوكرانية نزاعاً مجمداً عملياً، ولم ترفع الولايات المتحدة من مستوى التحدي. وهذا مناسبٌ كفاية بالنسبة لروسيا في الوقت الراهن، إلى جانب رفع التوقعات النابع من التدخل في سورية ونسبة شعبية بوتين المرتفعة (87 في المئة من الروس واثقون بقيادة بوتين، تبعاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بيو في حزيران 2017). وتعتبر موسكو هذه العملية ناجحة إجمالاً.

مستقبل سورية:

يَعمل كل من الولايات المتحدة وروسيا في ظل الافتراض العام بإمكانية ترميم سورية حالما يتوقف القتال. وهذا في ذاته أقرب إلى كونه موقفاً مُنمقاً أكثر من كونه نتيجة ناجعة. والمشكلة الرئيسية في هذا الموقف هي أنه يَفترض أن القتال سيتوقف. والأهداف المباشرة للجانبين متشابهة: يجب هزيمة تنظيمي داعش والقاعدة قبل إقامة نظامٍ سياسيٍّ جديد. لكن روسيا تُريد تدمير أي جماعة متمردة أخرى تقاتل “نظام الأسد”، والذي تَعدّه روسيا الحاكم الشرعي للبلاد، في حين إن الولايات المتحدة تُريد تشكيل نظام سياسي جديد يتّسم بالديمقراطية ويُقصي الأسد. وسواء أدرك كل من الجانبين هدفه أم لا، فهو أقرب إلى الخيال من كونه خطةَ عمل. سورية بلدٌ مَهيضُ الجناح، ومهما كان قدر المساعي الدبلوماسية والقصف فلن تُعيد جمع شتاته.

والسبب بسيط: فالشريحة السكانية الأكبر حجماً في البلاد هي من “العرب السنة”، الذين ترجع معظم قواهم السياسية الرئيسية إلى الدولة الإسلامية والقاعدة والجيش السوري الحر (دون احتساب العدد الكبير من “السنة” الذين ما زالوا يدعمون “نظام الأسد”). لن تقبل الولايات المتحدة وروسيا نظاماً سياسياً يتمحور حول أيٍّ من القوتين الأَوَّليَّتيْن، والجيش السوري الحر أضعف من أن يهزم الإسلاميين الراديكاليين أو “نظام الأسد”.

من المستحيل معرفة درجة الانهيار الديموغرافي الدقيقة في البلاد اليوم بسبب القتال والهجرة، ولكن قبل الحرب، كان “السنة” يشكلون ما يقارب 68% من سورية. من بينهم 10% من الأكراد والباقي من العرب. وشكّل “العلويون” 11٪ من إجمالي السكان. ومن الآمن أن نفترض أن البلاد لا تزال مقسمة بين ثلاث مجموعات: “العلويون” والأكراد السوريون و”العرب السنة”. “العلويون” موالون للأسد؛ والأكراد السوريون موالون لوحدات حماية الشعب الكردي؛ أما العرب فهم منقسمون – بعضهم من الإسلاميين، وبعضهم يُناصر الأسد، وجميعهم يتنافسون على النفوذ.

لن يوافق “نظام الأسد”، ولا “العلويون” والأقليات الأخرى التي يحميها الأسد، أبداً على الديمقراطية في سورية. فالقيام بذلك سيجعل تلك الجماعات معرضة لخطر الانتقام من جانب القوات العربية “السنية” إذا ما تولوا السلطة. وينطبق الشيء نفسه على الأكراد السوريين الذين، رغم كونهم أصغر وأحدث تجمع سكاني كردي في بلدٍ من الشرق الأوسط، حصلوا عملياً على دولةٍ لهم، ويحاولون الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي في محاولة لإضفاء عمقٍ استراتيجي لموقعهم على الحدود مع تركيا الذي لا يمكن الدفاع عنه. وحتى لو نشأ اتفاق توافق عليه جميع الأطراف فان المنظومة ستنهار كما انهارت المنظومة السياسية التي دعمتها الولايات المتحدة في العراق.

يُقدم لبنان صورة مفيدة لما سيبدو عليه مستقبل سورية. لبنان أصغر بكثير من سورية، وكانت جماعاته العرقية متوازنة من حيث الحجم قبل اندلاع الحرب الأهلية. ومع ذلك، في عام 1975، اندلعت الحرب بينها – وظلّت رحى الحرب دائرة لمدة 15 عاماً. ولم يَسد السلْم في سنوات ما بعد الحرب بالمعنى الحرفي. أصبح حزب الله، وهو مجموعة تدعمها إيران، “الطابور الخامس” في لبنان. في الأثناء، أدى التدخل السعودي في الشؤون السياسية اللبنانية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي. والنتيجة هي تشابك الخلافات الطائفية، مع أن جميع الأطراف (في معظمها) تجنبت الاقتتال العنيف. ولدلالة أخرى على تعقيد المنطقة، دخل حزب الله الحرب السورية دفاعاً عن “نظام الأسد” لأنه يخشى مما ستفعله حكومة “سنية” عربية في دمشق لوضعه في لبنان. إن ضمان الحول دو نشوء “سلطة سنية” أمرٌ ذو أهمية بالغة لحزب الله.

استمرت الحرب الأهلية في لبنان، وهو دولة أصغر بكثير من سورية لديه تقاليد أكثر ثراءً في التعاون السياسي، 15 عاماً. ونتوقع أن تستمر الحرب في سورية نفس المدة على الأقل. سورية أكبر بـ 14 ضعفاً من لبنان، وعدد سكانه أكبر بأربعة أضعاف. العديد من المناطق التي يهيمن عليها “العرب السنة” تتواجد في الصحراء، في المدن التي تقع على ضفاف نهر الفرات. ومهاجمة هذه المدن أمرٌ صعب: فهي تتطلب خطوط إمدادٍ طويلة عبر الصحراء، ما يجعل القوة المهاجمة عرضة لتكتيكات حرب العصابات التي يُجيدها داعش بامتياز. وبالمثل، فإن معقل “العلويين” في الساحل ذو طبيعة جبلية وبالتالي فهو منيع. وليس هناك ما يدل على أن هذه الديناميات ستتغير قريباً سوى القليل.

والسيناريو الأكثر احتمالاً هو أن تتقسم سورية في النهاية إلى ثلاثة مناطق رئيسية. ستسيطر بقايا “نظام الأسد” على المنطقة الأولى، والتي ستُطْبق سيطرتها على المدن الكبرى والمعاقل الساحلية التي تعتبر الأراضي الأساسية “للعلويين”. وستكون المنطقة الثانية الأراضي الكردية السورية. هناك جيبان رئيسيان للأكراد السوريين: مجموعة منعزلة وصغيرة في إقليم عفرين؛ ومجموعة أكبر في شمال شرق سورية، والتي كان لديها قبل اندلاع الحرب موارد طبيعية كبيرة وأراضٍ زراعية خصبة. تتموضع الأراضي الكردية السورية على سهل منبسط نسبياً، وهي عرضة للهجوم، سواء من داعش أو من تركيا، التي لم تهاجم حتى الآن الأكراد السوريين فيما عدا القصف المدفعي في بعض الأحيان. يكمن مستقبل الأكراد في سورية في أحد الأراضي التي تتقاطع مع المصالح الروسية والأمريكية والتي سيتناقشان حولها في وقت لاحق.

أما المنطقة الثالثة فستكون رقعةً من أراضي العرب “السنة” لا قانون فيها. ويكاد يكون مستحيلاً تتبع الأسماء الدقيقة للمجموعات والأيديولوجيات التي يستخدمونها، لكنهم سيقتتلون بين بعضهم على السيادة في هذه المناطق، فضلاً عن شن هجمات انتهازية ضد قوات الأسد والقوات الكردية السورية. وسيواصل المقاتلون التحرك عبر الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها وسيزيدون الضغط على الدول المجاورة.

خاتمة:

يبدو مستقبل سورية القريب قاتماً، وسيشوبه المزيد من سنوات الحرب والتمرد الإسلامي. وسيتكبد تنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة بالعديد من الهزائم ولكنهما لن يغلبا. وستصعد تركيا. كما ستسقط السعودية. وستستمر إيران بالتخطيط. وسيتابع الأكراد كفاحهم. ولن تتمكن الولايات المتحدة ولا روسيا من التبرؤ من المنطقة دون أن تَنْفضَّ هذه الفوضى.

سلكت الولايات المتحدة وروسيا طرقاً مختلفة إلى سورية – إذ سلكت الولايات المتحدة طريق الحرب على الإرهاب والغزو المُعيب للعراق، أما روسيا فعبرت عبر ثورةٍ في أوكرانيا وانخفاض غير متوقع في أسعار النفط – ولكنهما سيبقيان في سورية. كلاهما على خلافٍ في أجزاء كثيرة من العالم، لا سيما في أوروبا الشرقية. ولكنهما سيعملان جنباً إلى جنب في الشرق الأوسط – إن لم يعملا معاً – للقضاء على داعش والقاعدة ومنع نشوء أي قوة إقليمية مهيمنة. تواجه الولايات المتحدة وروسيا تحدياتٍ مختلفة تنبع من منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة، وسيختلفان حول العديد من التفاصيل، ولكنهما سيعملان، على المستوى الأوسع، على تحقيق الهدف نفسه، أي توازن القوى. انتهت الحرب الباردة، ولكن العالم مكانٌ صغير بالنسبة للقوى العظمى. ولا يسع الولايات المتحدة وروسيا إلا أن يصطدما ببعضهما.

* بدأت العملية العسكرية الأمريكية في سورية بعد ذلك بكثير.