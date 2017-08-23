كنايسي : لا مستقبل للإسلام السياسي في تونس .. والإصلاح الاقتصادي مازال ممكناً إذا توافرت الإرادة الوطنية الصادقة

في إطار الندوة الأسبوعية التي يقيمها المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي في دار البعث، وعلى خلفية زيارته تونس مؤخراً، قدم رئيس تحرير جريدة البعث الأستاذ محمد كنايسي قراءة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها. مبرزاً رغبة الشعب التونسي ومعظم قواه السياسية والشعبية والوطنية في إعادة العلاقات مع سورية، ومشيراً في هذا الإطار الى أهمية الأسبوع الثقافي السوري المقام حالياً في تونس، والإقبال الشعبي الكبير عليه. وقال كنايسي إنه عندما وقعت الأحداث في تونس سنة 2010، وضعفت الدولة، وحّلت أجهزتها الأمنية، وجد الإرهاب فرصة للظهور في بعض المناطق والقيام بعملياته الإرهابية، إلا أنه بدأ بالتراجع بفضل التصدي العسكري والأمني له، ولاسيما بعد أن استعادت المؤسسة الأمنية قوتها. وأوضح كنايسي أن ما شهدته تونس عام 2010 ليس ثورة كما يذهب البعض، فالثورة تتطلب قيادة فكرية وعقائدية، وتنظيماً يتولى حمل هذه الأفكار، وقيادات تتمتع بكفاءات وطنية عالية، وقدرة على الاستقطاب، وإن ما حدث هو نوع من الحراك الشعبي الذي تطور بشكل عفوي، فسارعت بعض القوى السياسية وبينها حركة النهضة الى ركوبه. وتحدث رئيس التحرير عن المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات التي أتت عام 2011 بحكومة “الترويكا” الى السلطة حيث ذهبت رئاسة الجمهورية الى المنصف المرزوقي ورئاسة الحكومة الى حمادي الجبالي من النهضة ورئاسة المجلس الى مصطفى بن جعفر. وفي هذه الفترة السوداء من تاريخ تونس فتحت الأبواب على مصراعيها للهجمة الايديولوجية الوهابية الظلامية، وتجنيد الشباب التونسي للالتحاق بالإرهاب التكفيري في سورية، كما أطل الإرهاب برأسه، وحدثت عمليتا اغتيال شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، واللتان بقيتا حتى الآن لغزاً بلا حل، فيما تحّمل الكثير من القوة السياسية ومنظمات المجتمع المدني حركة النهضة المسؤولية السياسية عن ذلك الاغتيال. لكن الشعب التونسي سرعان ما تفطن الى خطورة السياسيات التي تنتهجها الترويكا، والى محاولة تغيير نمط الحياة التونسي الذي تحكمه اجتماعياً وثقافياً تقاليد الانفتاح، وتصدت القوى الوطنية بمختلف توجهاتها السياسية لحركة النهضة التي كانت تريد وضع دستور إسلامي للبلاد، وكان دستور 2014 الذي خيب آمالها ، رغم ما يؤخذ عليه من سلبيات، أهمها في رأي المختصين أنه أوجد نظاماً سياسياً بلا هوية واضحة، وأنه فصل على مقاس الأحزاب، وأسس بذلك لممارسة المحاصصة الحزبية في الحكم. وقال كنايسي إن القرار السياسي في تونس مقيد، وهذا ما يفسر عدم وفاء الرئيس الباجي قائد السبسي بوعوده الانتخابية، ولا سيما إعادة العلاقات مع سورية، وعلل رئيس التحرير ذلك بالأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها البلاد والتي تجعلها بحاجة الى المساعدة المالية الخارجية، ومنها المساعدة الخليجية، ولاسيما السعودية، فضلاً عن شراكة حزب نداء تونس مع حركة النهضة وهي المعروفة بتورطها في المؤامرة على سورية، ومعارضتها إعادة العلاقات مع دمشق. وأكد كنايسي على أن تونس تعاني من غياب توجه تنموي جديد، ونهج اقتصاد مستقل يحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ويحمي قرار البلاد السيادي، ويجنبها الوقوع في شرك صندوق النقد الدولي كما يحدث الأن. وأشار الى تصريح لوزير المالية بالنيابة في حكومة يوسف الشاهد قبل تعديلها مؤخراً، خلال جلسة برلمانية، والذي أشار فيه الى الصعوبة الكبيرة التي تواجهها الحكومة في دفع رواتب الموظفين ، واضطرارها الى الاقتراض الخارجي لهذا السبب، وأردف كنايسي بالقول إن عجلة الانتاج معطلة، والاستثمار مازال يصطدم بالبيروقراطية، وإن ديون الحكومة هي لزيادة الانفاق الحكومي وليس لبعث المشاريع المنتجة، وخلق مواطن الشغل، وهذا أحد العومل التي تفسر استفحال ظاهرة البطالة، وخاصة بين الشباب، وما ينجم عنها من آفات وظواهر اجتماعية سلبية، على أن مازال هناك، كما يتابع رئيس التحرير، إمكانية لتدارك الموقف عبر إعادة النظر بالنظام السياسي، ووضع حد للمحاصصة الحزبية، والتكالب على السلطة ووضع مصلحة البلاد، فوق الجميع، ومن ثم الانطلاق للقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية المنشودة. وتطرق كنايسي الى ما يسمى التوافق بين حزب نداء تونس وحركة النهضة مبيناً مضاره، لأنه توافق ينصب على تحقيق مصالح الحزبين وأهدافهما السلطوية أكثر من ما يهتم باجتراح الحلول الوطنية لأزمات البلاد، وموضحاً أن احتدام الصراعات الحزبية على السلطة في تونس يزيد الطين بلة، ويلقي ظلالاً قاتمة على مستقبل البلاد. وعن المسألة الاقتصادية والاجتماعية قال رئيس التحرير إنها مسألة المسائل، ومالم تظهر حكومة قادرة على تصحيح الأوضاع، وتغيير منوال التنمية الذي استنزف خزينة الدولة وزاد من الفساد، وأضعف القرار الوطني المستقل، فإن تونس لن تعرف الاستقرار الاجتماعي الحقيقي…

أعقب حديث كنايسي بعض المداخلات التي حملت أسئلة حول مستقبل الإسلام السياسي في تونس، وحول قدرة البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية، والصراع الدائر بين أنصار العلمانية، وأنصار الإسلاموية.

وأكدت إجابات رئيس التحرير أن لا مستقبل للإسلام السياسي في تونس، وأن استمرار حركة النهضة يعود الى تحولها الى حركة براغماتية تبتعد أكثر فأكثر عن منطلقاتها الإسلامية العقائدية التي انطلقت منها في سبعينيات القرن الماضي، وأنها اليوم تغلّب متطلبات السياسة على ثوابت العقيدة. وقال إنه ورغم وجود بيئة اجتماعية حاضنة للنهضة في بعض المناطق، ولا سيما الجنوب، فإن المجتمع التونسي يرفض كل أنواع التعصب والأصولية بمختلف أشكالهما، وأن ثقافته وتكوينة لا يقبلان الدولة الدينية، وهذا ما أدركته حركة النهضة وتصرفت على أساسه.