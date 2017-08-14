ميانمار.. سيناريو التضليل نفسه!

ما هي حقيقة الصور التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي على أنها من بورما؟.

انطلقت الحملات تشحذ الهمم لنصرة “مسلمين يتعرضون للإبادة”، وبدأ خطاب من العداء والكراهية ضد البوذيين هذه المرة، وعلى نحو يذكرنا بالحملات التي مهدت لحرب يوغسلافيا السابقة، عام 1999، وما انتهت إليه من تقسيم لاتزال آثاره الكارثية ماثلة حتى اليوم.وقتها بدأت الماكينات السعودية الوهابية، والتركية الإسلاموية – قبل أن تتحوّل رسمياً إلى العثمانية الجديدة – حملات واسعة من التضليل والتزوير واستثارة النعرات الطائفية والدينية في البوسنة وعموم البلقان، كما هو الحال مع الروهينغا اليوم، وكما كان الحال طوال السنوات الست الماضية حيال سورية، وخاصة ذلك السيل من الصور والفيديوهات التي تنشر عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي على أنها من واقع الحدث ومن داخل “المأساة” فيما هي مجرد كذب وتلفيق الغرض منه تجييش وتحريض البسطاء تمهيداً لتعبئتهم كـ “مجاهدين”. إنها حرب تستغل جهل الكثيرين بالسياق الجيوسياسي المعقد في ميانمار وخليج البنغال، وهو الإعلام نفسه الذي كان يعمل على اختلاق القصص الملفقة حول سورية، فالمخرج والمنتج واحد وإن اختلف الكومبارس.

توحي جميع المؤشرات بأن آفاق هذه الحملة تستهدف إقامة دولة “أركان المستقلة” المنشقة عن بورما، على شاكلة ما حصل في كوسوفو، وكما كان يراد لسورية في إطار مخطط تقسيمي مدروس بعناية فائقة، وذلك على أمل أن يشكل الكيان الجديد موطئ قدم ودعامة جيوستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لزعزعة استقرار الصين بالتدريج، فواشنطن تعمل على توظيف ما يسمى بـ “الجهاديين الإيغور”، الذين تدرب الكثير منهم في سورية والعراق، في إطار حربها السرية ضد بكين. والجدير ذكره أن “المجلس العالمي للإيغور” يتخذ من واشنطن مقراً له، ومن المرجح أن يحصل الروهينغا على أسلحة وتدريب من المخابرات العسكرية البنغلاديشية، برعاية تركية وأمريكية، بينما تقدم السعودية الشحن والدعم الإيديولوجي.



والحقيقة، ليست هناك تغطيات إعلامية وصحفية على الأرض تقدّم صورة واضحة لما يحدث تماماً في ميانمار، ولا يمكن الوثوق أبداً بالأرقام أو الصور أو الفيديوهات التي يتم تداولها. فكيف تكون هناك صور وفيديوهات عالية الدقة ورفيعة الجودة في معسكرات للاجئين، وفي قلب الأحداث العنيفة؟. ويبقى أن كلمة السر هي البترودولار والتوسّع العثماني الجديد، وأن العالم أمام داعش آسيوية مع بدء تقهقر داعش الشرق أوسطية في سورية والعراق.وإلا فما هو سر انشغال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالروهينغا إلى حد التهديد بتدخل عسكري تركي ضد ما وصفه “الإبادة الجماعية” في ميانمار، فيما هو يواصل مجازره اليومية بحق السوريين والعراقيين، ويتحمّل مسؤولية اعتقال وتصفية عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين الأتراك الذين يرفضون استبداده واستئثاره بالحكم.

لم يتردد إعلام أردوغان وزبانيته بنشر صور عن كوارث قديمة، وحوادث مرورية، على أنها صور للمجزرة ضد الروهينغا ارتكبها الجيش البورمي. وبعصا سحرية تحوّلت صورة فتاة صغيرة وقعت ضحية لحادث مروري في كمبوديا قبل عامين إلى صورة فتاة روهينغية مقطوعة الرأس على يد جنود جيش ميانمار، كما تحوّلت صورة لضحايا فيضان في نيبال إلى روهينغيين فارين من القمع، وكذلك صورة لأحد نشطاء التيبت في الصين، كان قام بإحراق نفسه احتجاجاً على زيارة الرئيس الصيني للهند سنة 2012، إلى صورة رجل روهينغي قام البورميون بإحراقه، وحتى رهبان في منطقة التيبت كانوا يقومون بجمع جثث ضحايا الهزة الأرضية في منطقة سيشوان الصينية، سنة 2008، تحوّلوا إلى حراس معسكرات الموت للروهينغيين.

وسارع كبار مسؤولي الحكومة التركية لنشر الصور المزيفة على صفحاتهم الاجتماعية في محاولة لاسترضاء رئيسهم، وقامت مجموعات وصفحات “إسلاموية” على الفيسبوك وتويتر بإعادة نشر هذه الصور، وأعادت بعض وكالات الأنباء العالمية نشر بعضها على الفور، مثل وكالة الصحافة الفرنسية التي بثت فيديو يظهر مدنيين بوذيين يفرون من المعارك الدائرة بين جيش ميانمار والمجموعات الإسلاموية المسلحة زاعمة أنهم لاجئون روهينغيون. وليس هذا كل شيء، فهناك مئات الصور المزيفة التي يتم نشرها على الشبكة العنكبوتية من قبل الحكومة التركية، ومن قبل الجمعيات الإسلاموية الأصولية السعودية والقطرية، ومن قبل نشطاء حقيقيين ومفترضين يعملون لحساب الاستخبارات السعودية والقطرية والتركية والأمريكية والأوروبية بهدف خلق واقع سياسي جديد على حدود الصين. ولربما نجد أنفسنا أمام محاولة ثانية وثالثة ورابعة لزرع لغم “الجهاد” وإشعال صراع ديني إسلامي بوذي، والتحوّل إلى حرب “جهاد” بين الكفر والإيمان، ما يمهد الطريق إلى ولادة موجة إرهاب قد تكون الأكبر في التاريخ الحديث.

وللعلم فإن بورما مقسّمة إلى ولايات، أراكان إحداها. وبعد أن نهضت الهند والصين، وأصبحتا تشكلان خطراً على هيمنة أمريكا الاقتصادية، اكتشف جزء من سكان ولاية أراكان فجأة أنهم مملكة مستقلة منذ حوالي 3 آلاف سنة، وأن بورما تحتلهم. ومن هنا بدأت المشكلة بين الروهينغا – وهم جزء من سكان أراكان يشكلون أقلية قبلية أحضرتها بريطانيا من بنغلاديش ووزعتها في بورما، ومن ثم أسسوا حركة عرقية انفصالية – والبورميين، وليس كما يشاع بين المسلمين والبوذيين، فالصراع عرقي وليس دينياً. وما يثبت ذلك وجود المساجد في العاصمة، وممارسة المسلمين هناك لشعائرهم بحرية. وإذا ما تساءلنا لماذا اندلع الصراع في أراكان، ومع الروهينغا بالذات، سيتضح لنا أنّ أراكان هي ولاية على حدود بورما مع الصين والهند، عدا عن أنها تعوم على بحر من النفط.



كيف تعمل الدول الغربية على تنفيذ سيناريوهاتها للتدخل في شؤون الدول الأخرى؟ وما هي الوسائل التي تنتهجها في سبيل ذلك؟. بات من الواضح أن هذه الدول تعمل بشكل غير مباشر، فهي تقوم بالاعتماد على بعض الجمعيات والمنظمات “الإنسانية” و”الحقوقية”، وتقوم بالتستر وراء أعمالها هناك لتبدأ البحث عن الاختلافات الدينية والاجتماعية أو العرقية، ثم تباشر بالتسليح. وما أشعل الأحداث في بورما أن هناك حركة اسمها “يقين” تريد أن تفصل أراكان عن بورما، وإذا رجعنا قليلاً إلى الوراء سنرى أن هناك حركة في مصر يطلق عليها اسم “يقين” أيضاً.

و”يقين” حركة سلفية جهادية أسسها الشيخ عطا لله المولود في باكستان، وهاجر إلى السعودية، وتدرب على أيدي مشايخ الفتنة السعوديين، ثم توجه لبورما حيث أسس حركته في إقليم اراكان. بدأت “يقين” بالمطالبة بحقوق الأقلية الروهينغية، مثل حق المواطنة، الذي امتنعت السلطات البورمية عن منحها إياه لأسباب سياسية. فلجأ عطا لله إلى تشكيل حركة مسلحة – على غرار ما سمي بـ “الجيش الحر” في سورية – تطوّرت إلى حركة “جهادية” على شاكلة “داعش” و”النصرة”، وهاجمت مراكز الشرطة والجيش، وارتكبت المجازر، وقتلت المئات من المدنيين. وهنا بالطبع سقط ضحايا من الروهينغا الذين تحصّن بينهم أفراد هذه الحركة، لأن إرهابيي عطا لله استفادوا من البيئة الحاضنة التي أوجدها لهم الشيخ بفتاويه وتحريضه على القتل. واليوم تتحدّث منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة عن أرقام افتراضية – لا أحد يستطيع تأكيدها – للمضطهدين في هذا الإقليم، والذين يهربون من المجازر على حد زعم هذه المنظمات، تماماً كما كانت تضخم أعداد النازحين الهاربين من المناطق السورية الذين كان معظمهم يهرب إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية خوفاً من بطش وإرهاب الجماعات الإرهابية.

في آب الماضي، قامت حركة “يقين” بالهجوم على نقاط حراسة تابعة للجيش البورمي في أراكان، وذبح عناصره، وأصبح اسم الحركة اليوم “جيش أركان الروهينغا الحر”.

هذه البلاد تعوم على بحر من النفط الذي تستورده الصين، الأمر الذي لا طاقة لأمريكا على تحمّله. وهنا الوضع يشبه، إلى حد ما، ما حصل في مدينة دير الزور التي تعتبر خزان سورية النفطي، والتي تقع على الحدود مع العراق. والسيناريو نفسه تقف وراءه الجهات نفسها، فإذا كان بعض العرب يريدون مساعدة المسلمين في بورما، أليس اليمن أقرب وهو الذي تمارس عليه حرب إبادة منظمة منذ أكثر من ثلاث سنوات؟ كذلك الصومال، لماذا لا يقوم هؤلاء بمساعدته؟ ببساطة لأنه ليس هناك نفط، ومن يقود الصومال هم مجموعة من الإرهابيين!.