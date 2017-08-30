مصير داعش بعد دير الزور

بطرقه أبواب مدينة دير الزور من عدة اتجاهات، أعلن الجيش العربي السوري نهاية حصار استمر لأكثر من ثلاثة سنوات وبشر بالوقت نفسه بانتهاء تنظيم داعش الإرهابي في سورية.

ومع شروق شمس يوم الأحد تمكن الجيش العربي السوري من فرض سيطرته على جبل البشري الاستراتيجي الذي يطل على ثلاثة محافظات سورية دير الزور والرقة وحمص، وبذلك أصبحت جميع الطرق القريبة من الجبل تحت سيطرته وبدأت سلسلة الهزائم للتنظيم في ريف دير الزور الغربي وتقدمت القوات في كل المحاور وبدأت تحرز النصر بعد النصر رغم أحول الطقس الصعبة لتطبق حصاراً شبه كامل على تنظيم داعش الإرهابي.

تفتح هذه التطورات الميدانية السريعة، الباب على مصراعيه أمام الجيش العربي السوري للتقدم في الريف الشرقي لدير الزور وبالتالي إلى ريفي الحسكة والقامشلي اللذين تتواجد فيهما قوة عسكرية كبيرة كانت محاصرة في ريف سورية الشرقي منذ أكثر من ثلاثة سنوات، بالإضافة إلى وجود الآلاف من أبناء العشائر المستعدين للانضمام إلى صفوف الجيش للقضاء على تنظيم داعش مما يعني أن تنظيم داعش سيلفظ أنفاسه الأخيرة في سورية خلال الأسابيع القادمة.

إذاً، اندحر تنظيم الدولة الإسلامية وبدأت تنهار خلافته المزعومة على الأرض، وأصبحت قيادة التنظيم أقل مركزية وباتت المسؤوليات توزَع على القادة المحليين في وقت يتم التشجيع على تنفيذ الهجمات في الخارج بواسطة الأتباع. ووفقاً لتقرير مجلس الأمن الدولي شرع التنظيم في إرسال الأموال إلى المناطق التي لا يملك التنظيم حالياً فروعاً فيها، استعداداً لسقوط الخلافة في العراق وسورية ولضمان استمرار قدرته على تنفيذ الهجمات في الخارج.

يفرّ اليوم المقاتلون الأجانب الذين دربهم التنظيم والبالغ عددهم حوالي 30 ألفاً من العراق وسورية أملاً في العودة إلى بلادهم. فهناك حوالي تسعة آلاف من شرق آسيا، وثمانية آلاف من أوروبا، وستة آلاف من تونس، وثلاثة آلاف من السعودية. كما أفاد منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي بأن قرابة 1500 أوروبي، أغلبهم فرنسيون وبلجيكيون، عادوا إلى أوطانهم بعد أن تلقوا تدريبات على يد تنظيم داعش في سورية والعراق.

وقد أشار تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخراً إلى ضرورة تصنيف المقاتلين الأجانب العائدين إلى ثلاثة أقسام رئيسة عند تقييمهم من قبل السلطات المختصة من حيث حجم الخطورة التي يشكلونها على بلدانهم عند عودتهم من سورية والعراق. يضم القسم الأول الأفراد المحرومين من حقوقهم، الذين عادوا بعد شعورهم بالإحباط بسبب الفارق الشاسع بين الدعاية الوهمية التي وعدهم بها تنظيم “الدولة الإسلامية” وبين أفكاره الحقيقية وممارساته الواقعية. هؤلاء، ترى الأمم المتحدة، أنه من الممكن تغيير أفكارهم المتطرفة وإعادة دمجهم في المجتمع.

ويمثل القسم الثاني مجموعة أصغر تضم المقاتلين العائدين الذين أصبحوا أكثر تشدداً مما كانوا عليه عندما غادروا، ولم يتزحزح ولاؤهم للتنظيم، وقد تكون عودتهم مقرونة بالنيّة لتنفيذ هجمات إرهابية وتشكيل خطر أمني كبير على بلدانهم.

ويمثل القسم الثالث الأفراد الذين قطعوا صلاتهم بـتنظيم داعش بعدما زالت أوهامهم وتكشفت لهم حقيقة التنظيم، ولكنهم ما زالوا متطرفين وقد تكون لديهم الرغبة في الانضمام لتنظيم إرهابي آخر.

يجب ألا نتصور أن سقوط تنظيم داعش يعني نهاية تهديده الإرهابي للمنطقة والعالم. ومن الواضح أن عناصره ما زالوا عازمين على تنفيذ هجمات إرهابية في أنحاء مختلفة من العالم. وفي الوقت الذي يعود فيه المقاتلون الإرهابيون إلى أوطانهم، ليس أمام الدول إلّا إعطاء الأولية لتبادل المعلومات والتعاون في النقاط الحدودية الحساسة على مستوى دولي.

ويتحول التنظيم عند خسارة كل معركة، من جماعة مسلحة تحكم مناطق إلى جماعة إرهابية متمردة تعمل من دون السيطرة على أرض محددة. ومع هذه التداعيات تزداد خطورة التهديد الإرهابي الذي يمثله التنظيم إقليمياً ودولياً. لذلك يتوجب على الدول التنبه لعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين صقلتهم المعارك وأصبحوا أكثر تطرفاً وشراسةً ودمويةً.