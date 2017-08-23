رئاسة دونالد ترامب تحت مجهر الـصحافة من جديد

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خصصت العديد من الصحف الغربية والأمريكية، مع كثرة الاستقالات والإقالات في المناصب رفيعة المستوى والتي يشهدها البيت الأبيض، أعمدتها لتتبنى مقولة المؤرخ الأمريكي آلان ليختمان “ترامب يكون أو لا يكون”، والتي أطلقها في كتابه الأخير “شروط العزل”.

واشتهر ليختمان بتنبئه بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية منذ العام 1981. وأشار في كتابه إلى عدد من الأسباب، التي يمكن أن تستدعي عزل ترامب. أهمها تضارب المصالح بين الأعمال التجارية والسياسة، وما يسمى بعلاقته بروسيا قبل الانتخابات، وميل الرئيس إلى شهادات الزور. لكن ليختمان نفسه يسلم باحتمال عدم حدوث عزل لترامب، ولكن عليه وفقاً لرأيه طبعاً تغيير سلوكه السياسي وعلى وجه السرعة.

وقد توّجَ رحيل ستيف بانون، رئيس المخططين الاستراتيجيين في اليمين المتطرف داخل البيت الأبيض والاستشاري خلال حملة ترامب الانتخابية، أسبوعاً كارثيّاً لدونالد ترامب، حيث كُثِّفت التكهنات حول المدة التي يستطيع البقاء فيها كرئيس للولايات المتحدة. وسواء تمّت إقالة بانون أو استقال أو خرج من المعادلة باتفاق متبادل- كما جرت العادة مع إدارة ترامب فهناك حسابات متناقضة دوماً- كلّ ذلك غير مهم. ويأتي خروجه ليعزز الانطباع بأن رئاسة ترامب تتفكك بشكل فوضوي بعد سبعة أشهر فقط من دخوله المكتب البيضاوي.

لا يملك ترامب أن يلوم إلاّ نفسه فقط.

مشاكل طاقمه نابعة من مشاكله الذاتية، ونتاج حكمه السيئ وخياراته الأسوأ. وكان هذا المزيج نفسه من عدم الكفاءة والغطرسة والجهل، الذي قاد ترامب الأسبوع الماضي إلى أكبر تحطم سياسي لقطار مهنته غير الموحدة، محاولاته التي لا يمكن الدفاع عنها، لإعفاء القوميين البيض والنازيين الجدد والمتعاطفين مع عشيرة الكوكلوكس، الذين أثاروا أعمال عنف مميت في مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.

لم يتمكن ترامب من كبح جماح نفسه.

ربما يعتقد المرء أنه حتى ترامب، وبالرغم من كل غطرسته وأنانيته، سوف يتجنب القفز بقدميه إلى مستنقع أكثر القضايا حساسية في أمريكا “الانقسام العرقي”. ترك ترامب عندما قام بتوجيه اللوم بالتساوي لـ”كلا الجانبين” في شارلوتسفيل، القناع ينزلق ليظهر وجهه العنصري الحقيقي. وادّعى أن “بعض القوميين البيض هم “أشخاص جيدون” وأن أعمال العنف التى أدت لوفاة أحد المتظاهرين المناهضين للعنصرية، لم يكن خطأهم تماماً”. ثم، في دفاعه المرتجل عن الكونفدرالية وعن إزالة تمثال الجنرال روبرت لي (القائد العام لقوات كونفدرالية الولايات الجنوبية والتي عارضت إلغاء نظام الرق)، ذهب هذا الخليفة الوارث لأبرَهام لينكولن إلى مساواة جنرالات المتمردين الجنوبيين مع جورج واشنطن والآباء المؤسسين.

انتكاسة القيم الأمريكية

باتت رؤية “النازيين الجدد” في الولايات المتحدة أمراً عادياً منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة، وما رافق ذلك من صعود لقوى اليمين المتطرف.

فقد بثّت الروح من جديد في جسد أعنف جماعة عنصرية “إرهابية” بالولايات المتحدة وصاحبة التاريخ الدموي الطويل عشيرة الكوكلوكس، والتي ارتكبت أعمال قتلٍ وحشيةً بحق السود واللاتين والمتعاطفين معهم حتى ستينات القرن الماضي. وكان زعيمهم ديفيد ديوك، قال عند فوز ترامب: “اليوم تعود عظمة أمريكا من جديد”، وهو الشعار ذاته الذي استخدمه الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية.

كما لم يفكر أحد قبل عهد ترامب في أن يؤدي “التحية النازية” الشهيرة لرئيس أمريكي، لكن “ريتشارد سبنسر برتراند”، رئيس معهد الأمن القومي الأمريكي، رفعها لترامب احتفاءً بفوزه، الذي وصفه بأنه كان “يقظةً للأمة الأمريكية”.

تعزيز الانقسام

وعلى الرغم من خروج ترامب عن صمته ومهاجمته الأسبوع الماضي جماعات “القوميين البيض” التي نظمت الاحتجاجات في فرجينيا. قال ترامب في كلمة له بالبيت الأبيض، إن الذين يتسببون في العنف باسم العنصرية “مجرمون وعصابات، منهم جماعات كوكلوكس والنازيون الجدد والمنادون بسموّ العرق الأبيض، وغيرها من جماعات الكراهية”.

ولم تقتنع الصحف كثيراً بإدانة ترامب أعمال العنف، بل فتحت النار عليه، خاصة صحيفة “منشنر ميركور” الألمانية، التي تحدثت صراحةً عن تشجيع ترامب للنازيين الجدد، وقالت: إن “التوترات العنصرية موجودة في الولايات المتحدة منذ قرون، غير أن الجديد هو تأخُّر الرئيس في الإدانة الواضحة لهذا الحادث، وهو تصرُّف جاء بعد ثماني سنوات فقط على احتفال العالم بانتخاب باراك أوباما وبالنصر المُفترض على العنصرية”.

وفي المقابل، حمّلت الصحف الأوروبية الإعلام الليبرالي، الذي لا يزال مؤيّداً للرئيس السابق باراك أوباما، مسؤولية تعزيز الانقسام في المجتمع الأمريكي، مشيرة إلى أنه “ما زال يرفض أي شيء آتٍ من الإدارة الجديدة، بل حتى فكرة أن دونالد ترامب هو الرئيس الجديد، الأمر الذي لعب دوراً في تأجيج هذا الاحتقان”.

لم يكشف ترامب بسهولة عن نفسه كونه أحمق ثرثار.

كما أظهر نفسه أنه عنصري ومتعصب أيضاً. بالنسبة لمعظم الأمريكيين، هذا هو الاستنتاج الوحيد الممكن استخلاصه من ملاحظته، وقد وَحَدت الأصدقاء والأعداء في جبهة واسعة من المعارضة. وانضم الـ “بوشان” (بوش الأب والابن) الرئيسين الجمهوريين السابقين، إلى باراك أوباما والديمقراطيين فى نقد تصريحاته. وكذا فعلت أيضاً أقسامٌ كبيرة من الحزب الجمهوري ووسائل الإعلام. وقد كبرت القائمة لتشمل كبار المديرين التنفيذيين، يعملون في مناصب استشارية داخل البيت الأبيض، والذين تركوا مناصبهم. وتطول القائمة.

هل هناك أيّ سابقة بمقاطعة وطنية لرئيس جالس في البيت الأبيض؟

وهل يمكن لترامب أن يترك منصبه، ليس من خلال عملية الإقالة ولكن عن طريق تسونامي التطهير من الاشمئزاز العام؟ تقول نانسي بيلوسي، الديموقراطية الرائدة، إنها ستسعى إلى فضح ترامب من خلال تمرير اقتراح إدانة في الكونغرس. حتى لو كان يتشبث جيداً، كما هو محتمل، أشار المعلّقون الأمريكيون والسياسيون المحنكون المحافظون مثل ميت رومني، إلى أن ترامب تجاوز الخط الأحمر، وذهب بعيداً جداً هذه المرّة. كاشفاً عن عدم ملاءمته للمكتب. ويقولون إنه سيكافح من أجل التعافي.

هل يدرك ترامب مدى المتاعب التي يواجهها؟

من المثير للدهشة، أنه على الأرجح لا يدرك شيئاً، نظراً للطريقة التي يحيط نفسه فيها بالرجال الذين يوافقونه على كلّ شيء (يَس مِن) وللطريقة التي يحصر فيها المعلومات التي يريد نشرها أو تسريبها، إلى قناة فوكس نيوز والمواقع المنحازة لآرائه. لم يكن أبداً سياسياً تقليدياً، لذا لا يمكن أن يتوقع منه أن يتفاعل بنفس الطريقة التي كان سينتهجها معظم السياسيين، أي عن طريق الاستقالة.

عُزلة ترامب

لقد باتت التصدعات التي تعاني منها الإدارة الأمريكية واضحة جداً، ليس فقط للقارئ بين السطور بل للمتابع العادي للأحداث، مدى “العزلة” ليسب فقط المادية والسياسية والشعبية التي يعاني منها الرئيس الـ45 لـلولايات المتحدة الأمريكية، بل وكذلك النفسية أيضاً.

فعقب الأحداث المتتالية التي شغلت ردهات البيت الأبيض، ربما دخل الرئيس الأمريكي في حالة أشبه بالصدمة السياسية العصبية النفسية، مما جعله يفرض على نفسه عزلة حتى من المناسبات الاجتماعية.

وداعاً لنكت ترامب

لعلها من أبرز علامات فقدان الرئيس الأمريكي لمرحه وحسه الفكاهي وحضوره الطاغي في المناسبات الاجتماعية المختلفة منذ أن وصول البيت الأبيض. إذ أعلن عدم رغبته المشاركة في تسليم جوائز واحدة من أهم فعاليات الثقافة في البلاد، الأمر الذي قد يؤكد العزلة المتزايدة التي يعاني منها، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتجنب فيها الرئيس الأميركي المشاركة في احتفالية ضمن العاصمة واشنطن، تجنباً للإحراج، ففي نيسان الماضي قرر ترامب عدم المشاركة في الغداء السنوي لمراسلي وسائل الإعلام، الذي يشارك فيه عادة إضافة إلى الصحفيين، كبار الطبقة السياسية الأمريكية، إلا أنه من الجدير بالذكر أنّ القاعدة المؤيدة تقليدياً لترامب لا تنزعج من هذا النوع من المقاطعة لأنها لا تستسيغ كثيراً هذه الطبقة السياسية التي ندد بها ترامب خلال حملته الانتخابية.

وأفاد استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث بين العاشر والرابع عشر من آب الجاري وشمل 805 شخصاً، بأن 6 من أصل كل 10 من أنصار ترامب يؤكدون أنهم لن يتوقفوا عن دعمه مهما فعل، وتداركاً للأزمات المتلاحقة منذ أحداث شارلوتسفيل، حاول ترامب صرف الاهتمام عن تصريحاته الأخيرة، فجمع فريقه للأمن القومي في كامب ديفيد لدراسة الاستراتيجية الواجب اتباعها في أفغانستان.

وكتب مغرداً، “أمضينا يوماً مهماً في كامب ديفيد مع جنرالاتنا وقادتنا العسكريين المميزين. وتم اتخاذ قرارات عدة بعضها متعلق بأفغانستان” متجنباً الإشارة إلى مضمون هذه القرارات، كما شكر في تغريدةٍ أخرى، بانون على جهوده بالرغم من استغنائه عنه.

هل يعاني ترامب من نوع من الرغبة في الموت السياسي؟

إذا كان الأمر كذلك، يجب أن نأمل بأن يأتي سقوطه بسرعة. ومن الصعب أن نفكر في أي سابقة لمثل هذا العرض المفجع من عدم الحساسية والجهل التاريخي والغباء السياسي غير المفهوم. والمسألة العرقية قضية متفجرة جداً في الولايات المتحدة الأمريكية، ينقسم حولها المجتمع الأمركي وليس لها حل دائم إلى الآن، لذا لا يجب أن يُتعامل معها بطريقة غير مسؤولة إلى هذه الدرجة. وكانت عاصفة الغضب والإدانة التي أعقبت ذلك، والتي وقعت على مسامع ترامب من جميع مكونات الطيف السياسي والاجتماعي، غير مسبوقة أيضاً، وإن كانت غير مفاجئة.

ولكن من حوله ليسوا معزولين جداً عن الواقع.

وخاصة ابنته ذات التاثير الشعبي الكبير، إيفانكا وزوجها غاريد كوشنر. فقد أعطتهم كارثة شارلوتسفيل وإزالة بانون، وحلفاء لهم مثل إتش. آر. ماكماستر، مستشار الأمن القومي وجون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض الجديد، فرصة لفرض أجندة أقل تطرفاً.

هل سيتم سحب ترامب وركله والصراخ عليه، ليتجه نحو شيء مقارب للتيار المحافظ؟

هل سيستجيب لموجة الغضب العارم ضدّه؟ يبدو ذلك غير محتمل، ولكن هذا ما يخشى بانون حدوثه. وتعهد باستخدام موقعه على الإنترنت بريتبارت لمواصلة القتال لمحض افتراء الشعار الذي رفعه ترامب “أمريكا أولاً” والذي يبدو وكأنه وصفة للتهميش.