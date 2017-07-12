مخاطر «الرومانسية السياسية»

ثقافة «ما دخلني» أو «النأي بالنفس» هي ثقافة ذلك الغرقان حتى عنقه في مياه المحيط لكنه يفكر ويتصرف وكأن ثيابه غير مبللة. إنه نوع من الاستلاب الذي يضر بصاحبه أكثر مما يؤثر على غيره. والاستلاب (alienation)، كما هو معروف، من أخطر الأمراض النفسية للأفراد والجماعات في عالمنا المعاصر. أساس هذا الاستلاب الخلط بين الرغبة والواقع مع الالتزام بالرغبة لدرجة أن الصدمة مع الواقع تأتي مدوية وقوية.

وثقافة «النأي بالنفس» لاتقتصر على بعض المسؤولين في لبنان، بل هي ثقافة منتشرة بين عدد من الناس حولنا وبيننا وفي كل مكان. وعندما تأتي الصدمة يحتار «الناؤون» كيف يتصرفون وكيف يتفلسفون.

إن «صدمة» عمليات عرسال وفليطة أدت إلى إطلاق بعض التصريحات من رموز «النائين» تثير الشفقة من وجهة نظر إنسانية والضحك من وجهة نظر منطقية. بالمقابل، في الأسبوع نفسه يحتفل «غير النائين» بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري والجيش الصيني والبحرية الروسية. هذا الاحتفال المتزامن يرمز إلى قدرة الواقعيين على تغيير الواقع انطلاقاً من الاعتراف به، والاقتراب السريع من دفن النظام أحادي القطب نهائياً تحت تراب التاريخ.

وفي الوقت نفسه يطلق نائب الرئيس العراقي نوري المالكي صرخة تؤكد تهافت «النائين» لعلها توقظهم. قال المالكي:«لو سقطت دمشق لسقطت بغداد وبيروت وعمان». وهذا يعني، منطقياً وواقعياً، أن صمود دمشق أنقذ العواصم الثلاث، وهو فخر لنا نحن السوريين يجب أن نعلنه دون تردد.

لو أن سورية تفكر قطرياً لكان أسهل لها بأن تتخلص من الإرهابيين عبر دفعهم في الغرب نحو لبنان وفي الجنوب نحو الأردن وفي الشرق نحو العراق، لكن دمشق مستمرة في التضحية من أجل العواصم الثلاث مادام الوجود واحداً والمصير واحداً.

وعلى الرغم من نأي «النائين» سورية مستمرة في التضحية من أجل لبنان. وكل مراقب موضوعي يعلم أنه لولا إرادة «اللبناني الأول» حافظ الأسد في الثمانينيات لكان لبنان انقسم إلى ثلاثة أو أربعة كيانات تتصارع تحت «المظلة الإسرائيلية». واليوم لولا «اللبناني الأول» بشار الأسد وجيشه وشعبه لابتلع الإرهاب لبنان والعراق والأردن باعتراف المالكي.. وهي حقيقة لا تحتاج إلى إثبات خاص.

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