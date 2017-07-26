مشروع قانون العقوبات على الطاقة الروسية أضاف شرخاً جديداً إلى العلاقات الأمريكية الأوروبية المتوترة

تقتضي الأمانة العلمية أنْ نَنشُر هذا المقال كما ورد، رغم احتوائه على بعض الأفكار والآراء والعبارات التي لا تمتّ لرأي المركز وتوجّهاته بأي صلة.

فتح الكونغرس صدعاً آخر في العلاقات الأمريكية الأوروبية المتوترة يوم الثلاثاء الماضي، عندما تحرك مجلس النواب لتحديد نوع الأعمال التي يُمكن لشركات الطاقة القيام بها مع روسيا.

ويخشى بعض القادة في أوروبا التأثير المحتمل على شركات النفط والغاز في القارة، رغم الجهود التي يَبذلها المشرّعون الأمريكيون لتخفيف مخاوفهم. ومع تعقُّد الأمور، ستكون إدارة ترامب مسؤولة عن تنفيذ العقوبات، التي ترتبط بتشريعات تُجرد الرئيس دونالد ترامب من سلطته على فرض عقوبات على روسيا.

ويوضّح الخلاف بين واشنطن وبروكسل حول سياسة العقوبات كيف أدى التدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2016 إلى تداعياتٍ في واشنطن وفي صناعة الطاقة.

كما يُبين الخلاف أيضاً أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يَختلفان إلى حدٍ ما بشأن سياسة العقوبات، بعد تنسيق الردود على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وضمها للقرم عام 2014، وفقاً لمجموعة أوراسيا التي تُعنى باستشارات المخاطر. وفي حين لا يزال الاتحاد الأوربي يُركّز على قضية أوكرانيا، يستخدم الكونغرس العقوبات حالياً لمخاطبة محاولة روسيا عرقلة الانتخابات.

قالت مجموعة أوراسيا “إلى جانب قضايا المناخ والناتو والتجارة، ستُضاف مسألة العقوبات إلى التوترات العابرة للأطلسي والتي نشأت بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ تبوُّء ترامب منصب الرئاسة”.

أوقات استثنائية

تُعدّ التدابير المقترحة التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي جزءاً من تشريعٍ يمنع ترامب من تخفيف العقوبات على موسكو دون موافقة الكونغرس. ومشروع القانون الآن بيَدِ مجلس الشيوخ.

ويقول خبراء العقوبات إنه في الأوقات العادية، ينبغي أن تَسود سلطة الذراع التنفيذي على هذه العقوبات لتفادي عرقلة العملية الدبلوماسية بجلسات الاستماع والتصويت في الكونغرس. لكن ترامب أنكر تقييم دائرة الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا سَعت إلى جعل الانتخابات تَميل لصالحه، وهزأ بالتحقيقات في هذه المسألة واعتبرها كمطاردة كَيْدية.

قال ديفيد غولدوين، وهو رئيس اللجنة الاستشارية للطاقة في مركز أتلانتيك كَنْسِل ومبعوثٌ سابقٌ لشؤون الطاقة الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد هيلاري كلينتون، “إن جُلَّ المغزى من مشروع القانون هذا هو أن الكونغرس لا يأتمن إرادة ترامب على تنفيذ السياسة”.

يَمنع مشروع القانون هذا الشركات الأمريكية من الاستثمار في مشروعات مشتركة جديدة للنفط والغاز في وقتٍ تمتلك فيه شركةٌ روسية خاضعة للعقوبات حصة 33 بالمئة أو أكثر في المشروع. ويخشى الأوروبيون أن يؤدي هذا الإجراء إلى عواقب غير مقصودة على شركات الطاقة التابعة لهم.

ويتضمن مشروع القانون تعديلاً لقانون دعم الحرية الأوكرانية لعام 2014، الذي تعتقد مجموعة أوراسيا أنه يمكن أن يفتح الباب أمام عقوبات ثانوية على الشركات غير الأمريكية التي تقوم بـ “استثمارات كبيرة” في مشاريع النفط الروسية. ويقول المحللون إن العقوبات قد تُعقِّد المشروعات المشتركة في مناطق النمو، كالحقول البحرية البرازيلية.

كما يُتيح القانون لترامب خيار معاقبة الشركات التي تستثمر في خطوط أنابيب جديدة لتصدير النفط والغاز من روسيا، رغم أن المُشرّعين قد عدّلوا هذا البند بحيث يشترط عليه التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة.

إذا استخدم هذا الخيار، فمن الممكن أن يُؤثر على خطط إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يمتد من روسيا إلى ألمانيا والذي يُسمى نورد ستريم 2. وطرحت ألمانيا والمفوضية الأوروبية احتمال المقابلة بالمثل، رغم اعتبار المحللين أنه احتمال بعيد.

لاحظ غولدوين أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي يُعارضون إنشاء نورد ستريم 2، لأنهم يعتقدون أنه يُعزّز الهيمنة الروسية على سوق الطاقة الأوروبي على حسابهم.

وقال “من غير المرجح فعلاً تهديد الولايات المتحدة بالمعاملة بالمثل لتشريعها العقوبات المحتملة على خطوط الأنابيب الأوروبية، لأن الأوروبيين لا يتشاطرون نفس الرأي حول ما إذا كان نورد ستريم فكرةً جيدة”.

سبيل لعقد صفقة

وقال ريتشارد نيفيو، كبير خبراء العقوبات في المفاوضات النووية الأمريكية مع إيران، “من المرجح أن يكون إلغاء نورد ستريم 2 فكرة مُجهضة من البداية بالنسبة لألمانيا”. ولكن عبر منح ترامب سلطةً لفرض عقوبات على الشركات لاستثمارها في خطوط الأنابيب الروسية، فتح الكونغرس الباب أمام عقد صفقة، وفقاً لنيفيو، الذي يعمل الآن كباحثٍ أقدم في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية.

وقال: “يُمكن أن تستفيد إدارة ترامب من هذه السلطة لجعل أوروبا تتعاون في فرض العقوبات الجديدة على قطاع الطاقة الروسي”. وقد يتضمن ذلك ضمان ألا تستغل الحفارات الأوروبية هذه العقوبات للحصول على أفضلية تنافسية أمام المنتجين المقيمين في الولايات المتحدة.

وأضاف “هذا أفضل ما في الأمر. فأنت لا تفرض عقوبات على أي شخص أبداً، وإنما تلوّح باستخدامها عموماً”.

في رأيه، يَكمُن الخطر في ألا تُنفذ إدارة ترامب العقوبات بطريقة تُرضي الكونغرس، وأن تفشل العقوبات في ممارسة الضغط على روسيا في حين توضع الحفارات الأمريكية في ظرف سيء. وأضاف: قد يَدفع ذلك الكونغرس إلى القيام بدورٍ مباشرٍ أكبر.

وقال غولدوين “السبيل الوحيد لسياسة فعّالة سيكون في التنسيق مع الأوروبيين”.

وأضاف “إلى أن تقوم إدارة ترامب بذلك، سيكون قد أصبح لدينا 535 وزيرَ خارجيةٍ آخر”، مشيراً إلى عدد المشرعين في كلِا مَجْلِسَيْ الكونغرس.

https://www.cnbc.com/2017/07/26/russian-energy-sanctions-us-europe.html