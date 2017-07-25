شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق السعودي

تقتضي الأمانة العلمية أنْ نَنشُر هذا المقال كما ورد، رغم احتوائه على بعض الأفكار والآراء والعبارات التي لا تمتّ لرأي المركز وتوجّهاته بأي صلة.

مقدمة المترجم يتحدث الكاتب في هذا المقال التحليلي عن الخلافات الحادة الدائرة بين أفراد الأسرة الحاكمة والصراع الشرس بينهم على العرش. وعن سياسة مملكة آل سعود الخارجية القائمة على استخدام الأدوات الإرهابية لزعزعة استقرار جيرانها وامتلاكها أسلحة نووية، وعن حربها على اليمن وأزمتها مع مشيخة قطر وضلوعها في الأزمة السورية بدعمها للمجموعات الإرهابية . ويدق ناقوس الخطر من احتمال نشوب حرب أهلية في السعودية لن تتوقف تبعاتها عند حدود أراضيها.



بعد عقود من الزمن لعبت فيها السعودية دور الوسيط بين الدول الأجنبية ، تبدو سياستها التدخلية في شؤون الدول المجاورة لها ودعم الرعب قد فاقمت مشاكل هذه الدول ومن شأنها أن تهددها بالغرق في الفوضى. تنامي الاستياء الشعبي أمام محاولات السلطات السعودية الرامية إلى الإصلاح والتقشف، والمشاكل الاقتصادية المرتبطة بتقلب أسعار النفط ، ومؤشرات الخلافات الملكية التاريخية إزاء موضوع خليفة الملك سلمان بن عبد العزيز، تشير إلى المغامرات السعودية في الخارج، و تعد العدة لعاصفة تطلق شرارة حرب أهلية من شانها أن تؤدي إلى فوضى جديدة في الشرق الأوسط. وما يزيد الطين بلة هو تموضع كلا من إيران وتركيا كمتنافسين على زعامة العالم العربي.

*مؤشرات متنامية للفوضى في السعودية:

شهدت مملكة أل سعود عدد من المشاكل التي ساهمت في زعزعة الأوضاع الداخلية. في نيسان 2017، أجبر الملك سلمان على إعادة النظر بالمنح والمكافآت والتعويضات الخاصة بموظفي المملكة بالاعتماد على مبادرات إصلاح برامج التقشف. وشددت السلطات السعودية على أن القرار اتخذ بناء على حجم العائدات العليا ، على الرغم من إشارة المراقبين إلى أن احتياط النقد الأجنبي في السعودية انخفض بينما تعاني ثلث دول مجلس التعاون الخليجي من تقلص حصصها من الائتمان وباتت على خلاف قوي فيما بينها إزاء إتباع سياسة خارجية موحدة تجاه إيران . ويعزو المراقبون جزء من أسباب المشاكل المالية المتنامية إلى انخفاض أسعار البترول، إذ نوهت الاندبندت في كانون الثاني 2016 إلى أن انخفاض سعر برميل النفط انعكس سلباً على برامج النفقات في المملكة وبات ثلث شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عام عاطل عن العمل. فيما أشارت جريدة علوم البترول والطاقة إلى أن المملكة ستشهد تراجعاً في إنتاجها اعتباراً من الآن وحتى حلول عام 2028 ولا يجب الاستخفاف بهذا التنبؤ. في ذات السياق، وحسب “الميديل ايست” فقد نوه خبراء أمريكيون بأن صادرات البترول السعودي بدأت بالانخفاض منذ عام 2006 ويتواصل التراجع سنوياً بمعدل 1،4من 2005 حتى 2015 ، فيما حذرت سيتي غروب من أن السعودية قد لا تستطيع تصدير البترول اعتباراً من الآن وحتى حلول عام 2030 ، وعليه بوسع جفاف البقرة الحلوب أن يؤدي إلى مشاكل معقدة في مملكة اتهمتها “ذا اتلنتيك” بأنها تعمل ك” شركة إجرامية سفسطائية”.

مؤشرات على صراع داخلي في مملكة آل سعود:

ثمة العديد من المؤشرات على وجود الكثير من الخلافات والصراعات الداخلية في صميم الأسرة الملكية. بعدما أقدم الملك سلمان على إجراء تغييرات جذرية في المملكة بمبادرته المجادل عليها بتغيير قوانين الخلافة في السعودية عندما عين ابنه محمد بن سلمان وريثاً شرعياً له. أثارت هذه الحركة الخطيرة غضب أعضاء الأسرة الحاكمة وسببت الخلافات بينهم. مجلة فورين بوليسي أشارت إلى أن قوات الأمن السعودية لا تخضع لسلطة قيادة موحدة ما يعني أن الجيش يجازف بالانقسام في حال نشوب حرب أهلية. عام 2015 أجرت الاندبندت حوراً مع أمير سعودي لم تكشف عن اسمه كشف أن 11 أخ لسلمان غير راضين عن زعامته و يفكرون بسحب المنصب منه، باستبداله بوزير الداخلية السابق الأمير احمد بن عبد العزيز. فيما كشفت “ا ن بي سي نيوز” النقاب عن امتعاض الأمير نايف بن محمد وغضبه من قيام الملك سلمان بتسمية ابنه وريثاً شرعياً وهو الذي كان على طريق العرش ومعروف بموقفه الصلب إزاء إيران. في 28 حزيران 2017 ، أفادت نيويورك تايمز بأن الأمير نايف منع من مغادرة السعودية ووضع تحت الإقامة الجبرية في قصره في جدة مع حراسه الذين تم استبدالهم بحراس آخرين موالين لمحمد بن سلمان. تجدر الإشارة إلى أن الأمير نايف يحكم المنطقة الشرقية من السعودية والتي وصفها مراقبون بأكثر المناطق القابلة للتمرد في حال نشوب حرب أهلية لجهة أن هذه المنطقة تقطنها اكبر نسبة من السكان المسلمين الشيعة. وكان يعتبر أحد المحامين الرئيسيين المسؤولين عن إعدام الشيخ نمر النمر عام 2016 ما أثار غضباً عارماً لدى الإيرانيين. وتربط عائلة نايف علاقات تاريخية مع المجموعات المتمردة التي تستخدمها السعودية كأدوات في سياستها الخارجية. والده نايف بن عبد العزيز آل سعود، كان وزيراً للداخلية وأشرف على الاستخبارات المركزية السعودية و سلك الشرطة، والقوات الخاصة إضافة إلى مكتب قمع المخدرات وقوات المجاهدين. شن الملك سلمان الحرب على اليمن بمؤازرة كلا من الإمارات و البحرين لاحتواء استياء وغضب النخب السعودية بإثارة ما وصفته واشنطن بوست تحريك الشعور الوطني لدى المواطنين، كما أن قرار الحرب هذا استخدمه كمحاولة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين في اليمن وتدارك تداعيات وانعكاسات”الربيع العربي”. فإذا كان هذا العدوان الوحشي على اليمن وفر للسعودية مزايا ومكاسب على المدى القصير، فقد ساهم من جهة أخرى في إحداث تصدع متنامي في الشرق الأوسط وأتاح لدول الجوار العزم على اتخاذ إجراءات لاستبدالها بوصفها قوة إقليمية مهيمنة في المنطقة.

التغيرات الجيوبوليتيكية تضاعف احتمال الصراعات

ليست اليمن وحدها التي تثير قلق ومخاوف السعوديين ، فالتدخل على مدى سنوات يعني الآن أن المملكة تقود شؤون خارجية أكثر فأكثر بهدف تفادي زعزعة الاستقرار الداخلي وإحداث توازن في توزيع أدوار اللعبة على الخارطة الإقليمية. فقد كشفت بيانات البرقيات الدبلوماسية التي نشرها موقع ويكليكس والتي بثها وزير الخارجية السعودي النقاب عن إصرار السلطات السعودية على تدمير نظام الحكم في سورية خوفاً من قيام الحكومة السورية بشن عمليات انتقامية على أراضيها رداً على الحرب الشرسة التي لعبت فيها السعودية ولا تزال دوراً كبيراً في تزكيتها من خلال تجنيد وتمويل وإرسال المجموعات الإرهابية المتطرفة من كل أصقاع الأرض إلى سورية لتغيير نظام الحكم فيها. تماماً كدور مشيخة قطر في هذه الحرب . كما أظهرت البرقيات الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية أن السعودية هي أكبر وأهم ممول للمجموعات الإرهابية المتطرفة على مستوى العالم. وكما أن الإرهاب يستخدم كأداة للسياسة الخارجية، فانه يخدم في إدارة الطاقة المدمرة بشكل أفضل. فمنذ وقت طويل هناك مخاوف من ألا يتطور هذا النهج من تلقاء نفسه وان يخلق عوائق أمام رعاة وأولياء الخوف والرعب. فقد واجهت قوات الأمن السعودية مشاكل تتعلق بتسرب المجموعات الإرهابية. عام 2001، أشار “ستراتفورد” إلى قلق وتخوف الأسرة الحاكمة المتنامي من تضاعف نسبة المؤيدين للإرهابيين والمتعاطفين معهم وسط العسكريين خوفاً من أن تكون بعض المجموعات المتمردة تكن مشاعر الكره تجاه المملكة والأسرة الحاكمة. فقد قامت مجموعات متمردة ، داعش تحديداً شنت هجمات عدة ضد أهداف سعودية كالهجمات الانتحارية التي استهدفت المدينة المنورة ومكة المكرمة. تقليدياً، انقسمت السلطة في الشرق الأوسط بين الحكومتين الإسرائيلية و السعودية، هذا النظام الإقليمي مرشح للتغير في ظل التوافق بين الإستراتجية الأمريكية المتقلبة و مبادرات دول أخرى في الشرق الأوسط تطمح لان تغدو قوى فاعلة ومؤثرة في المنطقة. في آذار 2016 نوه جوليان اسانج، مدير موقع الويكيليكس، إلى أن بعض الاستراتيجيين على شاكلة جون برينان، يعتبرون العلاقات الإسرائيلية- السعودية تشكل عقبة أمام المصالح الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، خاصة فيما يخص إيران.

نتلمس هذا التغيير السياسي حالياً مع الأزمة القطرية، إذ تتموضع قطر كمركز دبلوماسي في الشرق الأوسط، ولها علاقات ودية مع إيران وكانت مكان تفاوض مع العديد من المجموعات المتمردة كما فعلت مع حركة طالبان الأفغانية. إضافة إلى أنها دعمت مجموعات إرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب السعودية ولكن بغرض التنافس مع مجموعات إرهابية أخرى، ودعمت كذلك تنظيم القاعدة وجبهة النصرة، حركة حماس وطالبان. وكان لقناة الجزيرة القطرية دورها في إثارة غضب مملكة آل سعود بسبب تغطيتها المستفزة، بحسب تعبير الأمراء السعوديين، للاضطرابات التي تشهدها المنطقة قبل أن تكون قد حصلت، كما حصل في تغطيتها للأحداث في ليبيا حيث أعلنت الجزيرة عن سقوط بنغازي وسيطرة المتمردين عليها قبل أن تسقط فعلياً بأيام، مع العلم أن هذه القناة لم تغط يوماً أو تنتقد السياسة القطرية. حقيقة الأمر أن قطر والسعودية كانتا في حلبة التنافس إزاء تغطية ” الربيع العربي” على اعتبار أن كلتيهما ساندتا الجماعات المعارضة في كل من مصر وليبيا وسورية. وعليه ولد الصراع مع قطر خطراً محدقاً لدرجة قد تجعل تداعيات العداوات تنتشر في السعودية لجهة دعم الطرفين للمجموعات الإرهابية. زد على ذلك أن الأزمة الخليجية الراهنة كشفت النقاب عن نظام جديد في الشرق الأوسط: الدول التي تدافع عن العلاقة الإسرائيلية- السعودية واؤلئك الذين يأملون إعادة رسم التوازن في السلطة. السعودية تحظى بدعم مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن وجزر المالديف. فيما تحظى قطر بدعم العدو الإقليمي للسعودية، إيران، وتركيا التي تواصل تكثيف دورها في منطقة الشرق الأوسط في الأعوام الأخيرة واعتبرتها الولايات المتحدة ك فاعل هام لتحقيق التوازن مع النفوذ السعودي في بعض الدول ك باكستان. كما أن إيران والسعودية تؤديان مهمة معارضة السعودية ودعم قطر، باعتبار أن تركيا أرسلت وحدات عسكرية لتنتشر في قطر، في حين قدمت إيران لها مساعدات غذائية، فإذا واصلت جهودها في صد الإرهاب والانقلابات ، فإنها أيضاً تسعى للاستفادة من أي تقليص للنفوذ السعودي في المستقبل.

مخاطر حرب أهلية سعودية:

أي حرب أهلية أو صراع داخلي في السعودية سرعان ما سيتخذ أبعاداً دولية خطيرة. خاصة إذا ما علمنا أن متعهدو الدفاع عن السعودية”إدارة ترامب” تلقوا مكافآت سعودية هائلة في إطار جهود ترمي لإعادة النظر في تنظيم الجيش ، ومن بين تلك الجهود الاتفاق الأخير المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية وقيمته 100 مليار دولار. إضافة إلى أن السعودية تستخدم أكثر فأكثر الشركات العسكرية الخاصة مثل “بلاك ووتر” التي تعمل هذه الأيام على تجهيز ملاك الائتلاف السعودي في اليمن. شبح السباق النووي في الشرق الأوسط ناجم أيضاً عن مخاوف من وقوع مثل هذه الأسلحة بأيدي المتطرفين وان تستخدم بطريقة عشوائية. وكان جوليان اسانج كرر تصريحات مدير قناة الجزيرة التي تحدث فيها عن امتلاك قطر لسلاح نووي وذلك عام 2010 ، والسعودية هي الأخرى متهمة بامتلاكها أسلحة نووية وفق ما أفادت قناة بي بي سي نيوز في عام 2013 ” عند الطلب” حصلت عليها من باكستان التي حظي برنامجها النووي بتمويل السعودية له. في عام 2012 ، أبرمت السلطات السعودية اتفاقاً للتعاون الذري مع الصين والذي ستنتج الرياض بموجبه 16 رأس نووي في مدة أقصاها 2030. وبالتالي امتلاك بعض الدول العربية لأسلحة دمار شامل أثار قلق المسؤولين الإسرائيليين الذين يتخوفون من إقدام الدول التي تمتلك هذه الأنظمة من الأسلحة على استخدامها فعلاً.

فإذا ما أصبح الصراع مع قطر أو أي دولة أخرى تتدخل فيها السعودية، خارج عن السيطرة، فان انتشار أنظمة الأسلحة النووية يطرح خطراً محدقاً.الصراعات الدولية، والحروب الإقليمية والعمليات الإرهابية تخلق جميعها خطر استخدام هذه الأسلحة إما عمداً أو عن طريق الخطأ.

علاوة على ذلك فان نشوب حرباً أهلية في السعودية من شأنها أن تشكل خطراً على المجتمع الدولي لأنه سيكون هناك اضطرابات كارثية في حال تضررت المدينتان المقدستان جراء الحرب. تهاوي احتياط النقدي و تقليص عرض البترول، والصراعات في صيم الأسرة الحاكمة ، إضافة إلى التهديد القائم على الدوام من إقدام الشبكات الإرهابية على شن عمليات وإسقاطات لمصلحة المستفيدين تشير إلى أن السعودية تشهد أزمة عميقة في صميمها. وفي الوقت الذي تستمر فيه الأزمة القطرية بالاشتعال، يجب ألا تتعلق التساؤلات الجدية بنهاية الإرهاب ولا بأخلاقيات مبيعات الأسلحة للدول العربية، وإنما ب متى سيجتمع و يتوحد الشرق الأوسط في وجه الإرهاب كي لا يتبدد مثلما يتبدد الغبار؟